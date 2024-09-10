14 человек поделились историями из тех времен, когда они еще за школьной партой сидели

Школу вспоминать не люблю, как и детство вообще, мне до сих пор кажется, что ребëнок такой уязвимый, каждый взрослый может свою власть проявить. А ему нужно не только выстоять, а ещё и не озлобиться. Люблю детей, и своих, и учеников, наверное потому, что себя в детстве хорошо помню.