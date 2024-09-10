14 человек поделились историями из тех времен, когда они еще за школьной партой сидели
У всех воспоминания о школе разные: кто-то скучает по беззаботным денькам, а кому-то врезалась в память злая учительница. Пользователи сети, у которых, быть может, и свои дети уже школьники, решили погрузиться в ностальгию и рассказать о своих ученических буднях.
- Наша учитель математики делала так. Дает новый материал и спрашивает: «Кто не понял?» Естественно, никто не признавался, не хотел выглядеть самым тупым. Затем она говорила: «Понятно. Теперь поднимите руки те, кто понял!» И снова ни одной руки. Она говорила: «Теперь понятно», и начинала объяснять заново. © 7Natti7 / Pikabu
- В школе очень переживала из-за отсутствия внимания со стороны мальчиков. Вроде и привлекательная была, и симпатию проявляли, но сливались сразу, а потом встречались с моей подругой. Комплексов было море. А на встрече выпускников одноклассник разоткровенничался, что всегда был в меня влюблен, но та моя подружка говорила, что у меня очень строгий брат — если кто ко мне подкатит, он голову открутит. Все его боялись и обходили меня стороной. Ну вот зачем она так? У меня ведь и брата никакого не было! © Подслушано / Ideer
- В 8 классе всех девочек отправили к гинекологу. Мы занервничали — врач же все родителям расскажет. Захожу в кабинет, гинеколог спрашивает, что беспокоит. Я говорю: "Ничего в этой жизни меня не беспокоит". А она внимательно так посмотрела на меня сквозь очки, что-то записала в книжечке, хищно улыбнулась и сказала: "Можешь идти". Весь учебный день я была сама не своя. Вдруг гинеколог уже позвонила маме и все выдала? Придя домой, я решила действовать и написала маме записку: "Мама, если гинеколог скажет тебе, что я школу прогуливала за гаражами — не верь ей, она врет". Оставила записку на столе и легла спать. Днем. Через два часа встаю — записка на том же месте. Уж не знаю, прочитала ли ее мама тогда или нет, но если прочитала, мама, знай — гинеколог наврал! Ничего я за гаражами не гуляла! © etonefedor / Pikabu
- Классе в 10 решила директриса нашей школы проводить показательные линейки на большой перемене. Согнали всю школу в спортзал, построили. Всех двоечников и троечников вызвали и поставили перед нами — типа, вот они, смотрите. Начала наша директриса толкать речь, какие они плохие, ай-яй-яй и все такое. Стоять скучно, перемена идет. И тут она говорит что-то типа «Посмотрите на них» и делает паузу. Ваш покорный слуга из задних рядов делает три громких медленных хлопка в ладоши, и школа тут же наполняется бурными аплодисментами. На директрисе лица нет. Ребята на ковре стоят довольные. Мы рукоплещем минуты две. Больше таких линеек не проводилось. © round011 / Pikabu
- В третьем классе мама отказалась подписывать разрешение на экскурсию, куда собирались все 3 и 4 классы из нашей школы. Почему? Ну, отношения у нас с ней были сложные. Перед школой она постоянно ругалась, в общем, неважно — подписывать она ничего не стала. Плюс еще и перекус надо было с собой брать, а мне в школу-то ничего не давали. А ученики, чьи родители не разрешили им ехать на экскурсию, должны были на это время остаться в школе и тихо сидеть в пустом компьютерном классе. И вот я смотрю, как мои друзья садятся в экскурсионные автобусы, смиренно разворачиваюсь и иду в класс. А моя учительница посмотрела на все это дело и сказала: «Ну нет, так не пойдет. Поехали». Она распечатала разрешение, расписалась там вместо мамы и быстро поволокла меня к автобусу. По пути она мне еще и перекус купила. До сих пор слезы подступают, как ее вспоминаю. © Relevant_Ad_8405 / Reddit
- В класс пришли новенькие, девочки-близняшки — Люба и Наташа, пусть будут Ивановы. Они были скромными, ходили постоянно вдвоем, и мы толком не успели с ними познакомиться. Спустя неделю после их прихода в класс зашла школьная медсестра и объявила, что завтра будет проводиться анализ на энтеробиоз, и результаты анализа анонимные. Мы не волновались, потому что в пятом классе мы не знали, что такое энтеробиоз. И уж тем более не знали, что такое анонимные. Потом учительница объяснила, что будут проверять, нет ли у нас глистов, и об этом никому не расскажут из класса, только нам и родственникам, и мы сразу заволновались. Но все прошло хорошо, а спустя четыре дня мы все уже благополучно обо всем забыли, как вдруг в класс зашла та самая медсестра и сказала: «Анализы ваши пришли. Все результаты, я повторяю, анонимные, каждому сообщу лично. Иванова Любовь и Иванова Наталья, зайдите после уроков в мой кабинет. У остальных учеников все в порядке». Развернулась и ушла. Мы, конечно, были глуповаты, но не настолько. Поэтому, во-первых, мы все поняли, а во-вторых, перестали верить слову «анонимно». Назавтра Наташа и Люба в школу не пришли. И послезавтра тоже. Учительница потом сказала нам, что они перевелись в другую школу по непонятным причинам. Причины нам всем были, конечно же, понятны. © etonefedor / Pikabu
- Как-то в школе предложили за лето добровольно сделать доклад по биологии и блистательно начать год с пятерки. А лето я проводила у бабушки, далеко от принтеров, библиотек и интернета. Но, к счастью, у нее оказалась отличная книга про розы, и я за лето переписала ее в альбом от руки, добавив карандашные иллюстрации представителей разных сортов, вредителей и заболеваний. В сентябре меня ждал итог: все получили пятерки, а я 4. На мой вопрос учительница ответила очень просто. Все постарались оформить доклады достойно и нашли для этого принтеры. А я «поленилась». © tanktayberry / Pikabu
- После прочтения «Тихого Дона» в 10-11 классе у меня с учителем литературы возник спор. Мы не сошлись во мнении, почему Аксинья плела интрижки с Листницким. Напомню: пока Григорий на службе, Листницкий, дворянин, у которого они жили, соблазняет Аксинью, которая горюет по дочери. И вот не понимала я, как можно изменить любимому человеку, да еще вскоре после того, как не стало дочери. Учительница толоко отмахнулась: «Вырастешь, поймешь!». И вот я вроде выросла (замужем, двое дочерей, школу окончила 10 лет назад), ан нет — не понимаю. © ПОЗОР / VK
- На дворе середина 90-х, это был класс 4 или 5, у нас урок музыки. Приходит училка, и вместо того, чтобы начать урок, вдруг начинает мяться и краснеть — будто что-то хочет сказать, но стесняется. И наконец выдает: «Дети, тут такое дело, вы только не говорите никому. Я вчера не успела посмотреть серию „Просто Марии“, а сейчас как раз повтор будет, давайте вместо урока посмотрим?» Я 30 лет молчал, но, думаю, можно и рассказать уже. © SummerMike / Pikabu
- Дело было классе в пятом, ездили на экскурсию несколькими классами. И учительница, которая нас сопровождала, решила развлечь детей конкурсом. Уже не помню подробностей, но нужно было называть животных по какому-то условию. А у меня дома аж две энциклопедии про животных! В общем, я называю тасманского дьявола. И что получаю в ответ? Правильно. Учительница заявляет: «Надо меньше мультики смотреть». Знаете, до сих пор не могу с ней не согласиться. Ей действительно нужно было книжки читать, а не мультики смотреть. © MikaelRain / Pikabu
- Нам в школе задали склеить трехмерные геометрические фигуры. Кто не принесет, тому 2. Ну, мы с другом себе склеили, и я предложил еще про запас склеить. Получилось у нас 4 пакета, и мы не прогадали. Почти никто ничего не склеил, и наши фигуры разошлись как горячие пирожки — по 50 рублей. Потом еще несколько дней мы клеили их для тех, кому учительница дала отсрочку. Более легких денег у меня в жизни не было. © Unknown author / Pikabu
- У меня подарок от природы — гетерохромия. Одни глаз темно-карий, другой ярко-голубой. Очень заметно. Люди и удивляются, и интересуется. Я привыкла, но до сих пор помню, как учительница в начальной школе говорила: «Смотри в пол. Я не знаю, в какой глаз тебе смотреть. Прикрывай этот ужас хоть повязкой!» Почему я не жаловалась родителям — уже не помню. Но сейчас свои глаза люблю и считаю их красивыми. А ты иди нафиг, Алла Петровна! Я тебя помню! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А я от природы левша, и раньше в СССР нас переучивали писать правой, этим я и занималась все каникулы после 1го класса-училка за мной не уследила вовремя, а маме некогда было, она работала.Так неприятности начались раньше школы, ещё в детском саду:нянечка пыталась привязать мне левую руку полотенцем, чтоб я ложку правой держала.Зато там я и выучила право-лево накрепко 🤣
- До девятого класса я учился в маленькой деревенской школе. В нашем классе было пять пацанов и ни одной девчонки, так что, когда мы переехали в город, общаться с ровесницами-одноклассницами я не мог совсем. Я их попросту боялся. Смущался до того, что горели уши. А потом в нашем классе объявились новички. И вот в одном из них я сразу собрата по несчастью признал. Говорит: "Я из маленького поселка, в классе были только пацаны..." Ну, я сразу думаю, что ему тоже придется долго привыкать. Но дальше он сказал то, о чем я в свое время сказать не додумался. Он выдал: "Девочки, я вас не знаю и боюсь. Не обижайте меня. Дайте к вам привыкнуть". И буквально на следующий день наши девчули начали водить вокруг него хороводы. Сами подходили, сами разговоры завязывали. А он сидел, довольный как кот, объевшийся сметаны, посреди этого цветника. © lelekbolek59 / Pikabu
- Уроков химии я ждал давно, класса с пятого. И вот первый урок. Учительница — бабушка, похожая на английскую королеву, — объясняет про химию, про то, что любой процесс на земле можно описать химической формулой. Вопросы? Конечно! Я спрашиваю: "А какая формула у костра? Ведь он же поглощает кислород в процессе?" И тут начался цирк. «Ха-ха! Посмотрите на него! Формула костра! Ха-ха-ха! Что за глупый ребенок!» Так вот, Лидия Федоровна, чтоб тебе пусто было, зараза, отбившая раз и навсегда желание ходить на твои уроки, это называется «интенсивный процесс окисления». © barkan12 / Pikabu
А героев вот этой нашей статьи до сих пор от слова "школа" мурашки пробирают. И неспроста.
Комментарии
Школу вспоминать не люблю, как и детство вообще, мне до сих пор кажется, что ребëнок такой уязвимый, каждый взрослый может свою власть проявить. А ему нужно не только выстоять, а ещё и не озлобиться. Люблю детей, и своих, и учеников, наверное потому, что себя в детстве хорошо помню.