12 человек хотели сделать идеальные снимки, а получили уйму впечатлений

Иногда наши планы складываются совсем не так, как мы этого хотели. Порой даже желание сделать идеальную фотографию превращается в настоящую эпопею. Но главное — воспринимать все хлопоты жизни с юмором и пониманием.

«Поехали посмотреть знаменитый замок Нойшванштайн, а увидели вот это»

«Моя первая свадьба была кошмаром, и фотографии — лучшее тому доказательство»

«Лучшее фото, которое удалось сделать моей маме — это фото, где я толкаю Пизанскую башню»

«Попыталась сделать семейное фото с мальчиками. Результат превзошел ожидания»

«Когда хотел сфотографировать солнце между пальцами»

«На свадьбе лучшей подруги получила от фотографа вот такие снимки. Кстати, фотографом была наша одноклассница»

ИньЯна 4 дня назад Такие фото можно получить с любой встречи одноклассников - - Ответить

«Фото за столбом — одно из самых удачных».

«Я заметил этого мужчину на фото только сейчас, а ведь этот шедевр будет красоваться в моей книге»

«Мачеха испортила мою свадебную фотосессию. Это была последняя капля в наших отношениях»

«Я хотела сфотографироваться со своей мамой, но мачеха не уступала ей места даже после множества просьб».

Хотела обычную фотографию, а вышел шедевр

«9 часов езды на машине для 50 оттенков серого»

«Хотела сделать романтичное фото на фоне сердец, но я здесь не одна такая умная»

«Мало того, что во время нашего поцелуя свекровь пыталась тоже чмокнуть жениха, так она еще и вырядилась вот так»