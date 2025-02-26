Кошмаром из-за качества фотографий? Честно говоря, я вообще не поняла, в чем проблема. Невеста в очках? Жених с зачатками усиков? Что не так-то?
12 человек хотели сделать идеальные снимки, а получили уйму впечатлений
Фотоподборки
1 час назад
Иногда наши планы складываются совсем не так, как мы этого хотели. Порой даже желание сделать идеальную фотографию превращается в настоящую эпопею. Но главное — воспринимать все хлопоты жизни с юмором и пониманием.
«Поехали посмотреть знаменитый замок Нойшванштайн, а увидели вот это»
«Моя первая свадьба была кошмаром, и фотографии — лучшее тому доказательство»
«Лучшее фото, которое удалось сделать моей маме — это фото, где я толкаю Пизанскую башню»
«Попыталась сделать семейное фото с мальчиками. Результат превзошел ожидания»
«Когда хотел сфотографировать солнце между пальцами»
«На свадьбе лучшей подруги получила от фотографа вот такие снимки. Кстати, фотографом была наша одноклассница»
«Фото за столбом — одно из самых удачных».
«Я заметил этого мужчину на фото только сейчас, а ведь этот шедевр будет красоваться в моей книге»
«Мачеха испортила мою свадебную фотосессию. Это была последняя капля в наших отношениях»
«Я хотела сфотографироваться со своей мамой, но мачеха не уступала ей места даже после множества просьб».
Хотела обычную фотографию, а вышел шедевр
«9 часов езды на машине для 50 оттенков серого»
«Хотела сделать романтичное фото на фоне сердец, но я здесь не одна такая умная»
«Мало того, что во время нашего поцелуя свекровь пыталась тоже чмокнуть жениха, так она еще и вырядилась вот так»
«Она была в белом платье, будто сама невеста. А на снимке тянет руку, чтобы схватить сына для поцелуя».
Фото на превью PracticingIdealist82 / Reddit
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