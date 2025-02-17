15 животных-метисов, чьи родители совместимы, как молоко и селедка

Одним людям нравятся чистопородные собаки, заводчики готовы платить за них большие деньги. А другие берут в семьи метисов: иногда такие песики выглядят крайне симпатично, иногда — несуразно. Но главное в собаках — их большое и доброе сердце. Давайте посмотрим на этих хороших мальчиков и девочек.