15 животных-метисов, чьи родители совместимы, как молоко и селедка
Одним людям нравятся чистопородные собаки, заводчики готовы платить за них большие деньги. А другие берут в семьи метисов: иногда такие песики выглядят крайне симпатично, иногда — несуразно. Но главное в собаках — их большое и доброе сердце. Давайте посмотрим на этих хороших мальчиков и девочек.
"Ветеринар предположил, что это помесь золотистого ретривера и австралийской овчарки. Очень ласковый щенок"
«В его родословной есть австралийская пастушья собака, австралийская гончая, такса и бассет-хаунд. Назвал его Буден — в честь длинной французской колбаски»
«Это помесь бассет-хаунда и бульдога»
"Вы когда-нибудь видели помесь бульдога и ши-тцу?"
А вот еще один метис бульдога и ши-тцу
Когда мама корги, а батя, похоже, овчарка
Ну... Корги так-то - тоже овчарка. Короткие лапы этого не отменяют. Они пасли стада почти тысячу лет. Так что, вернее будет писать: "Мама - корги, а батя - тоже какая-то овчарка".
- Божечки, он такой смешной! © YorkiMom6823 / Reddit
"Его мама — чихуахуа. Папа неизвестен. Есть идеи?"
"Мой любимый щенок. Помесь ши-тцу и пуделя"
«Хотите верьте, хотите нет, но это — метис корги. Батя у него был кто-то крупный»
«В его родне есть далматинцы»
Такса плюс хаски
"Метис чихуахуа и черного лабрадора"
«Вы когда-нибудь видели помесь немецкой овчарки, пиренейской горной собаки и бостонского терьера? Теперь — да»
пиренейскую горную собаку я просто даже вживую не видела. Бостон-терьер это как боксёр, только маленький. От него, видимо, окрас достался.
Это метис двортерьера и питбуля. Он выпрашивает сыр
У этого песика намешано более восьми пород. Угадаете, какие?
"Ну и потаскуха была моя прабабушка, царствие ей небесное!"©️
ДНК-тест показал, что тут намешаны чихуахуа, рэт-терьер, бассет-хаунд, пудель, питбуль, австралийская пастушья собака и другие.
Вот что у нас есть еще: «9 мифов о животных, в которые до сих пор верят. А зря».
Комментарии
Не понимаю как половина из этого в маме поместилась. Например когда мама корги а папа овчарка
У маминой приятельницы была девочка, ротвейлер, и мальчик, мини-пудель. В общем никто не верил, что у них что-то получится, и даже и не думали их как-то разводить в определённые периоды. Но пудель смог стать отцом щенков у ротвейлерши.