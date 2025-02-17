15 животных-метисов, чьи родители совместимы, как молоко и селедка

Животные
1 час назад

Одним людям нравятся чистопородные собаки, заводчики готовы платить за них большие деньги. А другие берут в семьи метисов: иногда такие песики выглядят крайне симпатично, иногда — несуразно. Но главное в собаках — их большое и доброе сердце. Давайте посмотрим на этих хороших мальчиков и девочек.

"Ветеринар предположил, что это помесь золотистого ретривера и австралийской овчарки. Очень ласковый щенок"

«В его родословной есть австралийская пастушья собака, австралийская гончая, такса и бассет-хаунд. Назвал его Буден — в честь длинной французской колбаски»

«Это помесь бассет-хаунда и бульдога»

"Вы когда-нибудь видели помесь бульдога и ши-тцу?"

А вот еще один метис бульдога и ши-тцу

Когда мама корги, а батя, похоже, овчарка

Kortikarte
10 минут назад

Ну... Корги так-то - тоже овчарка. Короткие лапы этого не отменяют. Они пасли стада почти тысячу лет. Так что, вернее будет писать: "Мама - корги, а батя - тоже какая-то овчарка".

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"Его мама — чихуахуа. Папа неизвестен. Есть идеи?"

"Мой любимый щенок. Помесь ши-тцу и пуделя"

«Хотите верьте, хотите нет, но это — метис корги. Батя у него был кто-то крупный»

«В его родне есть далматинцы»

Такса плюс хаски

"Метис чихуахуа и черного лабрадора"

«Вы когда-нибудь видели помесь немецкой овчарки, пиренейской горной собаки и бостонского терьера? Теперь — да»

Плодожорка
3 минуты назад

пиренейскую горную собаку я просто даже вживую не видела. Бостон-терьер это как боксёр, только маленький. От него, видимо, окрас достался.

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Это метис двортерьера и питбуля. Он выпрашивает сыр

У этого песика намешано более восьми пород. Угадаете, какие?

ДНК-тест показал, что тут намешаны чихуахуа, рэт-терьер, бассет-хаунд, пудель, питбуль, австралийская пастушья собака и другие.

Вот что у нас есть еще: «9 мифов о животных, в которые до сих пор верят. А зря».

Фото на превью NefariousOrder / Reddit

Комментарии

Уведомления
Мгла
52 минуты назад

Не понимаю как половина из этого в маме поместилась. Например когда мама корги а папа овчарка

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Scm
40 минут назад

У маминой приятельницы была девочка, ротвейлер, и мальчик, мини-пудель. В общем никто не верил, что у них что-то получится, и даже и не думали их как-то разводить в определённые периоды. Но пудель смог стать отцом щенков у ротвейлерши.

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