9 мифов о животных, в которые до сих пор верят. А зря

Надеемся, вы не из тех людей, которые верят, что черные кошки приносят несчастье. В Японии, к примеру, черная кошка — символ богатства и процветания. Давайте посмотрим, какие еще существуют мифы о наших пушистых друзьях.

Кошки боятся огурцов

Одно время соцсети заполонили ролики с кошками, которые отскакивают от огурцов. Так и пошел миф, что пушистики боятся этого овоща. Однако специалист по поведению животных Джилл Голдман объяснила, что «огурцы вызывают у кошек естественную реакцию испуга, так как животные обычно не видят огурцы на полу». Представьте себе друга, подкрадывающегося к вам сзади и кричащего в ухо: «Бу!» Или тыкающего пальцем под ребра. Вы не боитесь этого человека, но внезапный толчок может быть пугающим. То же самое с кошками и огурцами.

Собаки виляют хвостом от радости

Все слышали, мол, если собака виляет хвостом, то она счастлива. На самом деле виляние хвостом может означать много разных вещей, и важно смотреть, как собака это делает. Также обратите внимание на уши, глаза и положение тела собаки, чтобы определить ее истинную эмоцию. Например, исследование от 2013 года показало, что энергичное виляние хвостом вправо обычно означает радость от встречи с хозяином. А вот медленное виляние хвостом, опущенным наполовину, может означать страх или неуверенность.

Кролики должны есть много моркови



Это не так. Кроликов следует кормить морковью только изредка. Их рацион состоит из большого количества сена и/или травы, листовой зелени и небольшого количества специального корма.

Кошкам не нужно чистить зубы

O_о 18 часов назад Смеяться последним (книжн.) — перен. иметь все основания радоваться, торжествовать (одержав верх в какой-н. борьбе, споре, сложном спорном деле и т. п.) [от фр. поговорки rira bien qui rira le dernier — хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последним].



См. также смеяться.



Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); - - Ответить

Некоторые считают, что чистить зубы кошке — это глупо и смешно. Но вы будете смеяться последним, когда от несвежего дыхания питомца у вас заслезятся глаза. Регулярная чистка зубов вашей кошки не только освежает дыхание, но и снижает риск заболеваний полости рта. Нужно следить за состоянием зубов и десен кошки. Попросите своего ветеринара научить вас чистить пушистику зубы.

Собаки не дружат с кошками

Яровой Ястреб 21 час назад Когда мой отец был ребенком, в семье жили кот и немецкая овчарка. Они ели и пили из одной миски. И спали рядышком. - - Ответить

Считается, что собаки и кошки ненавидят друг друга. Но это не правда. Хотя собак и кошек часто изображают врагами, если их правильно познакомить, они cмогут отлично поладить. Допустим, у вас есть кот и вы берете в дом собаку. Или, наоборот, есть собака, а вы хотите взять кота. Главное, чтобы у кошки была зона, свободная от собак. Это необходимо, пока оба животных не примут друг друга как членов семьи. В это зону нужно поместить лежанку, еду, воду. Хорошо, если в вашем доме много высоких мест, куда кошка может легко забраться. Кошки от природы любят отдыхать и прятаться в таких местах, и это будет особенно важно в процессе знакомства.

Кошки мурлыкают, когда довольны

Мурлыканье — один из первых звуков, которые могут издавать котята. Во время кормления можно услышать мурлыканье и матери-кошки, и котят. Но кошки также мурлыкают, когда им больно и страшно.

Крысы — грязные животные

Фрося Сумочкина 23 часа назад Не знаю, как дикие подвальные крысы... А вот домашние - да, очень чистоплотные. Был у меня крыс - просто очаровательный - - Ответить

Так как крысы могут жить в канализации и добывать еду на помойках, многие считают их грязными животными. Но это совсем не так. Крысы любят ухаживать за собой и поэтому являются одними из самых чистоплотных домашних питомцев. Они умны, любят общество людей и становятся прекрасными компаньонами.

Кошка должна родить до стерилизации

Это миф. На самом деле кошке не приносит пользы рождение потомства до стерилизации. Роды ослабляют организм животного. Важно учесть, что течка у кошки может длиться от семи до десяти дней и происходить каждые несколько недель. Еще говорят, что после операции кошки становятся толстыми и ленивыми. На самом деле животные набирают вес из-за переедания и недостатка физических упражнений, и это никак не связано со стерилизацией. Операция улучшает здоровье и продлевает жизнь кошки.

Все кошки — одиночки

Это не так. Уличные кошки — охотники-одиночки, но большинство предпочитают жить колонией около источника пищи. Исследования амбарных кошек показали, что такие колонии были созданы самкой-основательницей, ее дочерьми и их котятами. Когда самцы дорастают до 18-ти месяцев, они покидают территорию «клана» и отправляются в самостоятельный путь.

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