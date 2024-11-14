Я не собаковод
Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, чем щенки от её кобеля и взятой из приюта временно самки хуже всех остальных, что их прям бесплатно раздают?
18 человек, в жизнь которых вмешался счастливый случай
Иногда в жизни происходят совершенно непредвиденные события и совпадения, которые влияют на очень многое. Даже очень мелкое происшествие или вскользь сказанное слово могут стать началом чего-то большего, а любой поступок привести к непредсказуемым результатам.
- После развода пыталась с кем то познакомиться, но безуспешно. Однажды пожаловалась на свое невезение в личной жизни водителю начальника, попросила, мол, посоветуй, где можно с нормальным мужчиной познакомиться? А он вдруг и говорит: «Вообще-то ты очень давно мне нравишься. Пойдем на свидание?» С тех пор прошло 2 года, мы вместе с этим прекрасным мужчиной. А ведь ничего не предвещало такой развязки: я думала, что он счастливо женат, по работе ездила с ним редко и вообще никаких видов на него не имела. © Светлана Л. / Dzen
- Дочь оказалась в сложной ситуации: одна с тремя детьми в большом городе. Младших надо забирать из школы и сада. Помочь некому. В раздумьях брела она по парку и увидела на скамейке пожилую женщину. Подумала: «Эх, была не была!», подсела к ней и спросила: «Вы не хотели бы поработать няней?» А женщина даже обрадовалась: «Ой, вы знаете, вот сижу и думаю: куда бы устроиться, хотя бы няней! Живу одна, дети разъехались, муж умер год назад, а я не знаю, чем заняться с непривычки». Так они и нашли друг друга. © Ипполит Матвеевич / Dzen
- Я искал щенка определенной породы. Просматривал заводчиков и приюты, но везде за такого малыша хотели прям тысячи баксов. И вот однажды я проезжал мимо дамы, которая выгуливала двух собак моей любимой породы, а в руках у нее была переноска со щенками. Я остановился поболтать с ней, и оказалось, что щенки у нее появились внепланово от ее кобеля и взятой из приюта на время самки. Она как раз собиралась пристраивать малышей и отдала мне одного буквально за стоимость уже сделанной ему прививки. 13 лет спустя моя любимая собака все еще со мной. Она добрая и очень упрямая, но так и должно быть. © Unknown author / Reddit
Я не собаковод
- Я только начинала работать, пыталась с первых нескольких зарплат накопить себе на холодильник, откладывала по 5 тысяч. Зарплата была небольшая, приходилось экономить. И вот день Х настал, иду покупать холодильник. Выбрала, оплатила, но, как выяснилось, я не поняла, что заплатила только за доставку, а подъем на этаж был отдельно — пришлось доплачивать. Рассчиталась с ребятами и поняла, что остались у меня прям копейки, а до зарплаты еще 3 дня, и занять не у кого. Из запасов только полпакета рожков и риса. Решила купить пакет молока и три дня есть кашу. Оделась, иду в магазин, а сама думаю, мол, пусть бы Вселенная послала мне немножко денежек. Проходила в этот момент я через арку дома, посмотрела наверх и еще подумала со смехом, что в арке сигнал хуже, и меня никто не услышит. И тут опускаю глаза вниз и вижу, что в самом углу под аркой лежит пятисотка. Конечно, я ее подняла. Купила и молока, и хлеба, и картошки, и сахара, и даже печенья с подсолнечным маслом. На проезд осталось тоже. © Vatrushka8 / Pikabu
- Мой муж с детства хотел стать помощником машиниста поезда. Уже и училище выбрал, готовился поступать. Но как-то раз его мама случайно наткнулась на объявление в газете о наборе в летное училище. Это было как раз в конце весны. В итоге мама вручила сыну чемодан, немного денег и билет на поезд до училища. Выучился, отлетал 30 лет, жизнь свою не представляет без неба и самолетов. © Светлана Рыкованова / Dzen
- Училась я в институте, на медосмотре сдавала кровь на анализ. Спустя какое-то время вызывают меня в поликлинику и сообщают, что у меня в крови обнаружен какой-то австралийский антиген, и выдают направление в стационар (за 3 дня до Нового года!). Собрала я вещи и со слезами явилась в инфекционное отделение. На лестничном марше столкнулась с симпатичным молодым человеком, который, как выяснилось, тоже находился на лечении в данной больнице. По иронии судьбы, оказалось, что никакого заболевания у меня нет — видимо, перепутали анализы. Чудом оказалось и то, что находясь 10 дней среди больных гепатитом, я им не заразилась. А молодой человек за шоколадку узнал у медсестры мой адрес, выписался из больницы и пришел ко мне домой. В итоге мы вместе 31 год, нашему сыну 28. © Елена / Dzen
- Я однажды привезла парню, который мне очень нравился, лекции для подготовки к экзамену. Стоим с ним на лестничной площадке, домой не приглашает, болтаем с натяжкой. Очень грустно, ибо осознаю, что он дает мне понять: ничего, кроме дружбы, у нас быть не может! Тут пришли два его приятеля, зовут гулять и веселиться или хотя бы денег одолжить. Он отказывается — завтра у него экзамен. И тут я такая говорю: «Я вам дам деньги, только пойду гулять вместе с вами!» (Мне было грустно, хотелось отвлечься). Отвлеклась... С одним из тех парней я с того дня уже более 20 лет вместе, скоро у нас серебряная свадьба. © Инга Бородина / Dzen
- Как-то ездил в поселок рядом с моим городом. Там уделал тачку в грязи по самую крышу. Решил на обратном пути помыть авто и обнаружил пропажу переднего номера, расстроился. Вечером на выезде домой заметил, что мне моргает идущий сзади автомобиль. Остановился, смотрю — мужик протягивает мне мой номер! Возле лужи, говорит, нашел. Я просто обалдел! Секундой раньше или позже — и мы бы никогда не встретились. Он говорит: «Еду, смотрю — впереди те же цифры». Удача, конечно, нереальная. © Подслушано / VK
- Восемь лет назад у меня наступил кризис среднего возраста. Работа, где я занимала высокую должность, перестала приносить удовольствие, превратилась в рутину. Коллеги начали сильно раздражать, в общем — устала тетка от такой жизни. Сходила к начальнику, рассказала о своем состоянии, предупредила, что буду искать другую работу, чтобы он подыскал мне замену. Планировала месяца за 3 что-то найти для себя другое. В этот же день звонит давняя знакомая с просьбой устроить ее хоть кем-то в сферу культуры: ей не хватало 1,5 года до стажа, чтобы получать льготную пенсию. Она пианистка по образованию. Я позвонила знакомому директору ДК, спросила что смогут предложить моей приятельнице. Но пианист на тот момент им не был нужен. Зато нужен был руководитель детского вокального коллектива. И это было именно то, что мне подошло (по образованию я педагог-вокалист, но работала не по профессии). Уже через 15 минут я сидела на собеседовании в кабинете директора ДК. 8 лет работаю там. Уже и на пенсию вышла, но не хочу уходить, работу свою люблю. Создала для себя «маленькую страну» с маленькими артистам. Ни дня не пожалела. Работаю в свое удовольствие. © Белый Бим белое ухо / Dzen
- Моя одноклассница не знала, куда поступать. Пошла в не самый престижный вуз, и там ее уговорили подать документы на самую непрестижную инженерную специальность. Еще на третьем курсе она пошла работать, так как таких специалистов у нас в городе почти нет — очень они востребованы. Сейчас она — ведущий инженер в своей области. Недавно видела ее по телику на заседании какого-то важного совета по градостроительству. © Бешеная Белка / Dzen
- Подруга собиралась к маме на Новый год. Купила билет на утренний поезд, а потом на маршрутку (3 часа еще после поезда ехать). По ее расчетам, к маме она должна была приехать днем 31 декабря. Жила подруга тогда со своим парнем. И они проспали: проснулись в 9 утра, а поезд отходит в 09:10. Она а слезы — маму год не видела. Парень говорит: «Ерунда, поедешь на следующем поезде. Один билет найдется». Поехали на вокзал, смогли купить билет на дневной поезд, подруга уехала, на месте купила билет на маршрутку (они все под поезда подстроены). Говорит: «Едем, вокруг тундра, все в снегу, темно. Тут смотрю: в кювете маршрутка лежит. Водитель пассажирам рассказывает, мол, вот утренняя маршрутка сегодня в аварию попала. Вроде все живы, но пассажиры травмировались, многих в больницу увезли. И тут я понимаю, что это моя маршрутка. Та, на которую я изначально билет купила». Больше она не расстраивалась, что опоздала на поезд. © FemmeDuNord / Pikabu
- Моя мама потеряла свои любимые часы на пляже, когда мы были на отдыхе в Мексике. Три или четыре дня спустя мы сидим у бассейна в отеле, и она сетует на то, как расстроена из-за потери часов. Семья, сидящая рядом с нами, случайно услышала ее слова, и они спросили: «Вы потеряли часы? А мы нашли!» Они принесли часики из своей комнаты, и оказалось, что это мамины! Причем они все еще работали, несмотря на то, что побывали в песке и в соленой воде. Это просто чудо! © Avi_ / Reddit
- В 90-х поехали с мужем на поезде на свадьбу родни. Я сложила в кошелек все деньги: и те, что дарить будем, и те, на которые жить станем. В поезде кошелек под подушку сунула — и уснула. Приехали к родне, я в сумку — кошелька нет. Мы с сестрой прямо в мини-юбках и на каблуках поперлись искать тот поезд. Приходим, а там проводник с уборщицей даже пускать нас не хотели, мол, в вагоне все убрано, кроме мусора нет ничего! Но я зашла, села на свою полку, руку опустила случайно к окну, а там между стеной и трубой отопления лежит мой толстый кошелек! © Людмила / Dzen
- Меня на предзащите диплома с треском завалили из-за внутренних интриг на кафедре. Я — отличница, мне в другой город переезжать, меня там мужчина ждет... Кошмар! Пришлось сдвинуть защиту диплома на 2 месяца. За это время я познакомилась и начала встречаться с парнем. Мы уже шестнадцатый год вместе, счастливы. © ***raz / Dzen
- Еду в поезде. В вагоне — красавец: высокий, под 2 метра, черноволосый, сероглазый. С меня глаз не сводит, но ни слова не говорит. Проходя мимо, я что-то с улыбкой ему сказала, но он разговор не поддержал. Ну, нет так нет. Думаю: «Погоди: сейчас на остановке такси тебя выловлю, вместе поедем!» Но куда там! Его как ветром сдуло...
Через полгода бегу в аэропорту за 8 тысяч километров от первого места действия и на ходу врезаюсь в кого-то. Поднимаю глаза — он! И говорит мне такой: «Простите, это не с вами мы в поезде ехали?» «Со м-м-мной», — заикаясь от неожиданности и удивления промямлила я. И вот уже мы 40 лет вместе! © Другиня Другиня / Dzen
Классно девушка торопилась к мужчине в другой город, что пока защиту диплома перенесли, она с другим начала встречаться...
- Несколько лет назад я летел на самолете в отправную точку, из которой планировал начать свой годовой поход с рюкзаком по стране. Я 2 года копил деньги на это путешествие и очень его ждал. У меня с собой была вся наличка — $ 6,5 тыс., билет на самолет, паспорт и водительские права — все это лежало в пластиковом конверте. Я зашел в самолет, сунул конверт в отделение впередистоящего сиденья и заснул. Прилетели, меня встретил дядя. И только через 2 дня я очухался и понял, что конверта-то у меня нет! Я позвонил в аэропорт и в авиакомпанию, но везде меня заверили, что никто ничего не находил. Я был в шоке. Это был один из худших дней моей жизни...
А потом мне позвонил мой друг и сказал, что он уже 3 дня ищет мой номер телефона! Он рассказал, что летел на самолете, его начало мутить, и он полез за бумажным пакетиком в карман впередистоящего сиденья, и достал оттуда мой конверт! Он не мог поверить своим глазам. Он переправил мне все деньги и документы, и я наконец-то смог уйти в поход.
Все это произошло 9 лет назад, и я звоню своему другу каждое 23 апреля, чтобы поблагодарить его и судьбу за то, что они спасли меня. © cukiman / Reddit
- Давно это было: мы с мужем, два студента, остались на Новый год почти без денег. Грустно, но что поделать, раз так получилось? И пошла я в магазин купить хоть какой-то еды, а там очереди километровые и пол опилками какими-то посыпан. Не успела я даже мяукнуть, как кто-то меня пихнул, я на этих опилках поскользнулась и шлепнулась! Было больно и обидно. Поднялась и потянулась за варежкой упавшей, а под ней оказались деньги, скрученные в рулончик. Короче, был у нас праздник! © татьяна ермолова / Dzen
- Дочь ехала в командировку. С собой у нее был чемоданчик с вещами и ноутбук с деньгами фирмы. Уже в такси она хватилась, что ноутбука нет! Вернулась к поезду, но проводники сказали, что ничего не находили. В слезах и соплях она вышла из вагона и села на лавочку. Зима, утро, темно. Сидит, ревет. И вдруг видит — на другом конце лавочки что-то лежит... Так это же ее ноутбук, целый, невредимый, с деньгами! Оказывается, она с поезда сошла, на этой лавочке приземлилась, что-то поискала в чемодане, нашла, взяла чемоданчик и покатила дальше, а потом даже и не вспомнила про этот момент. © Марина Самарина / Dzen
В общественном транспорте случаются еще и не такие курьезы — и наша статья на эту тему яркое тому доказательство.
Комментарии
Так нравятся люди нашедшие деньги...Ау это не мироздание, а просто кто-то потерял и правильнее вернуть хозяину.
«…а под ней оказались деньги, скрученные в рулончик. Короче, был у нас праздник!» - а у кого-то, возможно, из-за потери этих денег в рулончике праздника не было. Такое вот волшебство, не очень справедливое.