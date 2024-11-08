20+ историй из общественного транспорта, которые не так-то просто забыть

Общественный транспорт - это не только способ добраться из пункта А в пункт Б, но и неиссякаемый источник эпичных историй. Здесь нас ждут встречи с чудаковатыми незнакомцами и нетривиальные ситуации, предугадать развязку которых порой бывает просто невозможно.

Ехала в метро по уже привычному маршруту, прижалась к дверям и слушала музыку. Народу было очень много, и все стояли довольно плотно друг другу. В один момент моя сумка в руке начала непонятно двигаться, я уже подумала о самом худшем. Тут же перевела взгляд на сумку и увидела, как девочка лет 5 ее тщательно облизывает! А ее папа спокойно держит малышку за руку и улыбается. Я настолько обалдела от увиденного, что пришлось ждать, пока она закончит, и они с папой выйдут из вагона. © Подслушано / VK

Еще в 90-е ехала в поезде после операции. Две попутчицы, познакомившись, выяснили, что одна из них пропустила неделю просмотра сериала (не помню какого, но что-то вроде "Богатые тоже плачут"). И вот вторая, добрая душа, обрадовалась, что может заполнить пробел новой знакомой, и принялась громко и подробно, в ролях, с интонациями, рассказывать пропущенные серии. А первая, в зависимости от услышанного, охала, ахала, хваталась за щеки, смеялась, кипела негодованием и задавала вопросы. Этот "радиоспектакль" продолжался почти всю дорогу. Сутки! Их счастье, что я была слаба и безучастна. © Гусева Марина / Dzen

Ехали с мужем и собакой в поезде. Так как у нас кавказская овчарка, выкупили все купе. Легли спать, закрылись на замок. Вдруг ночью открывается дверь, и в купе пытаются пройти 2 тетки, а проводница им тихо говорит, что попутчики - культурные люди, с ними собачка, но вы не бойтесь, собачка тихая. И тут наш песик встает вровень со столом в купе и тихо рычит. Тетки как заорут! И убежали. На следующий день проводница приходит с начальником поезда и показывает на нашего песика, который напугал ее ночью. На собачку билет есть, ветеринарная книжка, пес в наморднике (снимали на ночь и поесть), то есть претензий к нам нет. И тут начальник спрашивает проводницу, зачем она ночью в купе заходила, а та и сказать ничего не может. Потом до конца путешествия с нами не разговаривала. © Мишка Фанси / Dzen

«Мне пришлось взять кота с собой в полет. Могу с уверенностью сказать, что он был самым милым пассажиром в этом самолете»

Я с маленькой дочкой ехала из садика домой. Зашли в автобус, а у одной женщины из сумки торчал хлеб свежий и батон - запах на весь автобус. Моя дочь вначале тихонько, потом погромче, а затем и на весь автобус как заноет: «Ма-а-ам, я хлебушка хочу!» Я чуть со стыда не сгорела! А женщина услышала, отломила ей хлеба, батона, усадила рядом и накормила. Спасибо людям отзывчивым и понимающим! © Sveta P / Dzen

Мы недавно ехали в купе: я, муж, сын-трехлетка и тетенька средних лет. В целом, сын ведет себя адекватно, мы его развлекаем-отвлекаем, гуляем с ним по вагону, даем посмотреть мультики и поиграть, и он делает все относительно тихо и спокойно. Но в какой-то момент ребенок раскапризничался из-за какой-то ерунды (типа - хочу в одних носках по тамбуру гулять) и начал ныть. Мы обычно спокойным голосом проговариваем варианты решения (например, надеть сандалики и пойти в тамбур с папой), он над ними задумывается, отвлекается, перестает плакать.

В общем, как только мелкий с папой вышли из купе, тетенька мне заявляет: "Мне этого не понять! Когда я в детстве ревела, у мамы был только один вариант - взять меня за шкирку и поставить в угол". Я знатно обалдела от таких откровений. С одной стороны, мне хотелось сочувственно заметить в ответ, что вряд ли вы сейчас маме благодарны за такое обращение. С другой стороны, саркастически поинтересоваться, не предлагает ли она и мне поступить с ребенком подобным образом? Но тут в купе вернулся сын с рассказом про то, что "мама, там капиток!", и продолжение беседы так и не состоялось. © MedeyaLara / Pikabu

В общем, как только мелкий с папой вышли из купе, тетенька мне заявляет: "Мне этого не понять! Когда я в детстве ревела, у мамы был только один вариант - взять меня за шкирку и поставить в угол". Я знатно обалдела от таких откровений. С одной стороны, мне хотелось сочувственно заметить в ответ, что вряд ли вы сейчас маме благодарны за такое обращение. С другой стороны, саркастически поинтересоваться, не предлагает ли она и мне поступить с ребенком подобным образом? Но тут в купе вернулся сын с рассказом про то, что "мама, там капиток!", и продолжение беседы так и не состоялось. © MedeyaLara / Pikabu У меня племянница живет в новостройках, автобусов мало, остановки длинные. Как-то попросила она водителя остановить возле магазина (остановка там была, но мало кто выходил), а он отказался, провез ее дальше. Она разругалась с тем водителем в пух и прах. На следующий день едет с работы, темно, дремлет, вдруг водитель (тот же) останавливается возле магазина и говорит: "Девушка, вам же тут нужно выходить. Вот, пожалуйста!" © Ольга Петрова / Dzen

«Лечу в самолете. Это что, туалет для муравьев?»

© RNtroll / Reddit Маруся 4 минуты назад когда люди говорят: "Вот меня родители били - и ничего, нормальным вырос!" мне всегда кажется, что нет: ты вырос травмированным человеком, который считает, что бить слабых - ок - - Ответить

Беременна на большом сроке, еду в метро в час пик на прием ко врачу. Вынуждена нависнуть животом над молодым мужчиной, читающим газету. Мой живот ему мешает, поэтому парень просто берет и кладет газету на мой живот и продолжил чтение! Другой случай: едем с ребенком 3,5 лет из больницы. В вагоне метро заняты все места для сидения, стоят только два человека - я и мой малыш. © Татьяна Новикоаа / Dzen

Ехал на поезде. Минут за 10 до отправления у входа в купе появились две девицы с двумя провожающими их мужчинами. Стоят, мнутся, смотрят на меня. Я делаю вид, что очень занят ноутбуком, но уже понимаю, что сейчас что-то будет. В то же время в соседнем купе раздается детский плач - я мысленно сочувствую тем, кто там едет. Тут старший из провожающих откашливается и сразу переходит к делу: «Вы не поменяетесь с нами местами? У нас тоже нижняя полка, но в купе рядом». Понимаю, что речь идет про то самое купе, где только что плакал ребенок, и мягко отказываю. Не отстают, предлагают чуть ли не на руках перенести в соседнее купе мой багаж и меня. Отвечаю им уже жестко: «Нет!» Провожающие уходят. Одна из девиц бросает на меня презрительный взгляд и семенит в соседнее купе за второй. Поезд трогается, и – о, чудо! – я в купе еду один.

Где-то через час ко мне заглядывает все та же девица, озадаченно смотрит на свободные места и, опять одарив меня презрительным взглядом, скрывается в соседнем купе. Ближе ко сну за стенкой нарастает шум. «Да не пойду я к нему!» – резко отвечает женский голос, и на этом шум прекращается. Видно, уплотнение жилплощади у других пассажиров соседнего купе восторга не вызвало, но скандалить они не стали. Я ночевал в купе один. © Unknown author / Pikabu

Где-то через час ко мне заглядывает все та же девица, озадаченно смотрит на свободные места и, опять одарив меня презрительным взглядом, скрывается в соседнем купе. Ближе ко сну за стенкой нарастает шум. «Да не пойду я к нему!» – резко отвечает женский голос, и на этом шум прекращается. Видно, уплотнение жилплощади у других пассажиров соседнего купе восторга не вызвало, но скандалить они не стали. Я ночевал в купе один. © Unknown author / Pikabu Мне было года 4. Ехали в автобусе с мамой, мне стало скучно. Я влезла на сиденье и начала читать стихи - все, которые помнила, с выражением. Автобус в пробке, народу битком, все мокрые, взмыленные. Читала я долго, но все же закончила и села на место. Врезался в память огромный яркий апельсин, бухнувшийся мне на колени - мой первый гонорар, и аплодисменты сквозь общий смех. © Михаль Морозова / Dzen

«Мой мальчик во время перелета нашел себе друга»

© the-happy-medium / Reddit Mila Tarot 13 минут назад Мамаша, которая сначала с животом, а потом с ребёнком в метро катается, у тебя язык отсохнет, что ли, попросить место уступить? По-твоему, все обязаны следить, кто там вошёл в вагон, чтобы тут же подорваться место уступать? Мужик с газетой вообще мог не понять, что ты беременна, если был увлечён газетой, он мог подумать, что ты просто жирная. Спешу тебя разочаровать, но мир не вертится вокруг тебя, привыкай пользоваться даром речи, это бывает полезно. - - Ответить

Один случай в транспорте был - до сих пор, как в вспомню, так в дрожь бросает. Выходим из автобуса - первой идет со мной за руку дочка 5-летняя, следом я с младшей в кенкурухе. Тут дверь закрывается, зажимая ручку ребенка, и автобус начинает движение. Представляете?! Моя дочка оказывается снаружи и вынуждена бежать, потому что рука у нее в автобусе. Я так орала! Водитель остановил автобус. Конечно, я сразу к ребенку кинулась. К счастью, она не упала, пока бежала. Ох, сколько ярости во мне было! © Елена Колычева / Dzen

Я обычно уступаю места у окошка, если просят. Но была ситуация, когда пошла на принцип. Летела в самолете после свадьбы подруги. Рейс был ранний, я практически не спала. Купила заранее место у окошка, зашла одной из первых в самолет и уже почти успела уснуть. Но меня разбудили два больших дяди и очень настойчиво просили поменяться местами, чтобы я села в проход в соседний ряд. Само собой, дядей я послала к лешему. Они вызвали стюардессу и пытались ей что-то объяснить, но и она была послана далеко и надолго. В итоге место я свое отстояла, и только потом заметила третьего парня, который был с этими амбалами, и он был в наручниках. Его посадили рядом со мной. Один сопровождающий сел рядом, второй - через проход. Весь полет мне уже не спалось, помогала задержанному пристегнуть ремень и открывала ему обед. Довыпендривалась, называется. © Kaza1100 / Pikabu

В молодости был прикол. Автобус полупустой, я еду на одиночном месте, а напротив меня такое же место, но свободное. Есть и еще свободные места. Но несколько человек едут стоя - может, скоро выходить или просто им так удобно. На очередной остановке заходит симпатичная девушка. Я улыбаюсь ей, она улыбается мне, между нами явно проскакивает искра. Девушка направляется к месту напротив меня с явным намерением сесть. И тут, откуда ни возьмись, к этому же месту устремляется непонятно откуда взявшаяся бабка с полным ненависти лицом. Она отталкивает нескольких человек и эту девушку тоже, плюхается напротив и смотрит на меня с вызовом. Я улыбаюсь девушке, развожу руками, встаю и пытаюсь с ней познакомиться. Но ее, видимо, случай с бабкой расстроил, и большого желания знакомиться она не выразила. А жаль. © Веб-студия БугровЪ / Dzen

Ну хоть кому-то удобно

Ехал на автобусе в город. На одной из остановок зашла толпа подростков, которые вели себя отвратительно. Водитель остановился, заглушил двигатель, положил ноги на приборную панель, открыл газету и заявил: «Ребята, всем этим людям в автобусе нужно куда-то ехать, а вы мешаете им туда добраться. Они скоро на вас разозлятся. Я просто посижу здесь, пока вы не выйдете». Пассажиры начали раздраженно роптать, и подростки поняли, что либо они сейчас выйдут, либо весь этот гнев выльется на них. И они ушли, а мы поехали дальше. © zerbey / Reddit

Однажды в автобусе я встретил девушку, которая знала обо мне очень много — мое имя, школу, с кем я встречался, где живу, кто мой отец. Только, клянусь, я никогда в жизни ее не встречал! И имя ее в первый раз услышал. Насколько мне известно, мы никогда раньше не общались. Сначала я подумал, что это какая-то знакомая из школы, но она знала каждую деталь моей жизни, А когда я сказал: «Извини, я просто тебя не помню. Ты кто?», - она просто рассмеялась и вышла из автобуса. Больше я ее никогда не видел. © Unknown author / Reddit

В 70-80-е годы многие ездили в соседний город на рынок на пригородном поезде. Мало того, что стоячих мест вообще не было, так на обратном пути некоторые везли живность: птицу, поросят в мешках. Получался не вагон, а зоопарк: куры кудахчут, петухи поют, где-то крякают утки и слышится поросячий визг. Помню, у одного пассажира поросенок порвал мешок и вырвался на свободу. Несколько остановок весь вагон пытался его поймать, а он с визгом бегал под лавками между ног. Столько лет прошло, а я до сих пор вспоминаю, как мы его ловили. © Михаил Бородин / Dzen

«В самолете моей девушке принесли вегетарианский сэндвич. Лететь 12 часов»

Я ехала на поезде, и мне досталось козырное место со столиком. А на противоположные сидения, развернутые ко мне лицом, прибежала молодая пара с недельным младенцем в корзинке-переноске. И мы отлично доехали: мелкий пару раз просыпался и кряхтел, его кормили, тетешкали, он опять засыпал. Молодой отец через час вырубился и упал головой мне на плечо (не стала его будить). Мы похихикали с молодой мамочкой, поговорили о том о сем. А знаете, кто орал на весь вагон, и кому стюард сделал замечание? Двум разодетым хлыщам, которые громко спорили и кричали по телефону. © Huanita.Yobst / Pikabu

Муж работает водителем в маршрутном такси. Каждое утро люди едут на работу, маршрутка вечно полная настолько, что даже встать негде. Но уже на протяжении двух месяцев с мужем ездит одна женщина. Она садится всегда на переднее сиденье, платит мужу 1000 рублей и просто катается с ним целый день, пока он домой не поедет. Если в маршрутке есть дети, она выходит и раздает им конфетки, да и взрослым настроение поднимает. Не понимаю, зачем она это делает… © Подслушано / VK

В самолете перед нами летели трое - мама, дочь и сын. Дети были очень похожи друг на друга - то ли близнецы, то ли погодки лет 6-7. Зашли, сели. Девочка села у окна. Мальчик начал ныть, что он хочет к окну. Мама объяснила, что сейчас очередь дочери, так как сын летел у окна в прошлый раз. Тогда мальчик начал орать. Он поорал, и мама сказала девочке: "Уступи ему. Видишь, он плачет!" Поменялись местами. Девочка достала из рюкзака какой-то детский журнал и стала читать. Пацан опять начал канючить, а потом орать. У него был свой журнал, но он хотел тот, что читала сестра. Мать забрала журнал у девочки и отдала этому нытику. А потом раздали еду, и девочке пришлось делиться с братом десертом. Было очень жалко девочку. © itzm / Pikabu

Лучший пассажир в поезде

Ехала в плацкарте с каким-то юным блогером, который постоянно записывал видосики и орал: "Привет подписчикам! Я еду в нищебродском вагоне, и здесь днище!" Мужики из соседнего отсека раз его попросили успокоиться - не дошло, два - игнор. А на третий раз они интеллигентно так взяли и вызвали наряд на станции, мол, молодой человек буянит, мешает всему вагону, оскорбляет присутствующих. Полицейские пришли, а блогер и их нищебродами обозвал. Ну, чем дело закончилось, я не знаю, потому что юной звезде соцсетей пришлось выйти с бравыми молодцами прямо на этой станции. И славненько.

Ехала в поезде, нижняя полка. Через пару станций зашли женщина, бабушка и двое детей. Упросили меня поменяться местами. Тогда я еще была наивным цветочком, вежливым и воспитанным, согласилась. В результате даже для того, чтобы попить чай, мне приходилось разрешение у них канючить. То у них дети кушают, то играют, то рисуют, и вообще, вдруг поезд качнется, и чай на деточку выльется. А мне ехать было 30 с лишним часов. С тех пор всегда беру за месяц нижнюю полку и не меняюсь ни за что. © COBAcKAPTNHKN / Pikabu

Едем мы с подругой домой в маршрутке, и она говорит: "Хочу крабовых палочек, прямо приспичило". Я ей в ответ: "Да, не отказалась бы от крабового салата". Тут между нами просовывается рука, а в ней крабовая палочка! Мы оборачиваемся, еле сдерживая смех, а там сидит мужик и жрет эти палочки прямо из упаковки. Мечты сбываются! © Подслушано / VK