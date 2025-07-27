15 историй, в которых деньги стали лакмусовой бумажкой и кое-что рассказали о людях
Хочешь по-настоящему узнать человека — соприкоснись с ним в денежном вопросе. Как только вопрос касается финансов, у людей моментально проявляется и скрытая щедрость, и мелочная жадность, и самые неожиданные черты характера. Герои историй в этой статье на своем опыте убедились, что иногда ситуации, связанные с деньгами, рассказывают о людях больше, чем любые слова.
- Я работала няней. Сестра работодателя стала регулярно подбрасывать своих двоих. Когда спросила про оплату — оказалось, что не надо за ними смотреть, они ведь просто хотят общаться с братиком. «Серьезно?» — подумала я. Малышу 6 месяцев, а другим двум 1.8 и 3 года. И за ними якобы не надо следить. Ушла. © Аноним3595193 / Ideer
- Работаю в одной крупной компании, но иногда экономия средств доходит до смешного. Например, однажды в туалетах не было освежителей воздуха, ходила специально обученная тетенька-уборщица и брызгала казенным освежителем 1 раз в полчаса. Дабы не было перерасхода. © Подcлушано / Ideer
Про освежитель - хорошая идея. В нашем туалете пшикалки и рулоны туалетной бумаги через полчаса исчезают...
- Я летел в Дубай. Заплатил за место «премиум», потому что полет длится четырнадцать часов. Мужик рядом предложил мне поменяться местами с его женой — они летели на свой медовый месяц. Спросил, где сидит его жена. Он указал на заднюю часть самолета. В эконом-классе. Говорю: «Ладно, но с вас $ 600». А он: «Я не могу, ведь у нас ограничен бюджет поездки!» Конечно, я отказался. Он стал обзываться, а я сказал, что он сам такой. Он должен был либо сидеть с женой, либо отдай ей свое место. Я рассказал своей супруге обо всем, но она считает, что мне следовало уступить. К слову, она ненавидит летать эконом-классом, поэтому я знаю, что она бы не пересела. © UsualSuccess7450 / Reddit
- Пользуюсь дорогой косметикой. Соответственно, шампуни, гели и прочие средства гигиены у меня, мягко говоря, не из дешевых. Когда приезжают друзья и знакомые с ночевкой, они, восторгаясь, выливают на себя по полфлакона (а достаточно-то всего пару капель). Психанула, поехала в гипермаркет, накупила всего по акции, перелила в пустые флаконы из-под своей косметики. Они так же купаются, охая да ахая, а мой бюджет не страдает. Все довольны! © Подcлушано / Ideer
Ну, так вообще, зачем позволять гостям купаться у себя дома? Сколько воды истратят! А ей платить. Умылись, подмылись и хватит. И мыло подешевле, и полотенца старенькие. А вместо туалетной бумаги газетки, как раньше. Всё ж экономия.
- Я 20 лет в браке. Муж всегда помогал деньгами своей матери, но, с тех пор как мы поженились, он больше стал тратить на меня и нашего сына. Свекровь пытается манипулировать. Недавно она разговаривала с нашим сыном (ему 14 лет) и попросила его рассказать отцу, что ей не хватает денег. Это неправда, она обеспеченная. Разговор шел по громкой связи, я все слышала. Потом перезвонила свекрови и попросила поумерить аппетиты. Напомнила, что она подарила нам на свадьбу $ 10. © NotaKarennamedKaren / Reddit
- У меня есть 2 старших брата. У них стабильная работа, один даже совладелец предприятия. И они звонят папе и бабушке только тогда, когда им нужны деньги. Даже на Новый год не поздравили! Я же никогда денег не просила, со всем справлялась сама. Отцу это положение дел надоело, и он сказал братьям, мол, хватит тянуть с меня деньги. А еще он решил купить мне машину, к слову, не новую. Когда братья узнали, они были в ярости, мол, чего это ей все, а нам ничего?! Но я им быстро напомнила, что отец купил машины им обоим. © MidnightBallad / Reddit
- Уволилась с работы, совсем стала невыносима сфера. Пока в поисках (меньше недели). Мужчина, с которым живу, стал «шутить», чтобы быстрее шевелилась и искала работу, «а то будешь сидеть на моей шее». И это притом, что я почти год, живя с ним, полностью закупаю мясо, продукты, бытовые товары. Готовлю, уборка, стирка — все на мне. Он оплачивает аренду и коммуналку, интернет (живем в регионе, аренда невысокая). Когда съезжались, говорил, мол, финансы не проблема, все на мне. По факту складывается ощущение, что если не буду его кормить, то и отношения не нужны. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра и хорошо зарабатывает, и копить умеет. И экономит везде, где можно. Коммуналку платит в том банке, где не берут комиссию. В магазинах ищет вещи и продукты по акции. Это круто, наверное. А еще она какой-то магазин нашла, где за копейки продают чуть просроченную еду. И в этот момент я подумала, что такая экономия — это уже чересчур.
Чуть просроченную еду не продают, а та,на которую большие скидки по короткому сроку годности ,вполне съедобна, там консервантов везде напихано
- Семья моего мужа занимается ювелирным бизнесом. Недавно у нас родился сын, так муж сделал для его красивое ожерелье. Одна родственница по имени Рита все время поливала грязью это ожерелье, говорила, какая это безвкусица. На самом деле Рита — седьмая вода на киселе, это племянница моего отчима. И вот у нас был большой семейный ужин, где Рита заявила, что тоже хочет ожерелье для своего ребенка — бесплатно, разумеется. Но муж ответил, что Рита может рассчитывать лишь на скидку. Она взбесилась, мне аж ее мамаша звонила и говорила, раз уж я нашла «золотую жилу» в лице мужа, то должна делиться. Я в шоке от жадности этого семейства. © jewellersbaby / Reddit
- Живу с мамой, старшим братом и отчимом. Я часто пеку, проблема в том, что брат без спроса все съедает сам. Вчера я испекла печенье для мамы. У меня получилось 30 печенек среднего размера. Я съела 3, мама 5, отчим 2. Брат съел остальное, пока мы все спали. И ему ни капельки не стыдно. © Worldly-Mechanic-903 / Reddit
- Соседка решила сэкономить и купила лабрадора без документов. Мама — лабрадор, все как положено. Но когда собачка начала расти, выяснилась, что она полукровка. Мама — лабрадор, а папа — такса. Хозяйка к ней уже привязалась и бегает теперь эта лабротакса с телом таксы и головой лабродара, и радует хозяйку. © Подслушано / Ideer
- Сестра решила экономить, с самого утра поехала на работу на троллейбусе вместо маршрутки или такси, взяла с дома обед, чтобы не покупать, купила стик кофе, чтобы за аппаратный не платить. В итоге заварив кофеек, села на рабочее место, разлила кофе себе на ноги, так как испачкала брюки, пришлось нанять такси, поехать домой с работы переодеваться. Заплатила за такси, за новые брюки (не отстирались старые) и плюсом — полдня неоплаченной работы. Ох и экономная. © Не все поймут / VK
- Был у меня в молодости парень — жуткий пополамщик. Человек, вроде, не бедный — закончил крутой столичный вуз и вернулся в родной город, родители устроили его на хорошую должность. В то время его зарплата была как моя полугодовая. Я тогда была довольно юной, жутко скромной, не могла сказать человеку, если мне что-то не нравится. Помню, пригласил он меня вечером на свидание — в кино. Была плохая погода, попросила за мной заехать — отказал, ссылаясь нехваткой времени. Ладно, не гордая, приехала сама. Встретил у входа, без цветов, сразу полез целоваться — просто ф-у-у. Подходим к кассам, и тут прямо как в анекдоте: он покупает билет только себе. Говорит место и ряд, чтобы я сама купила себе место рядом и отходит. Назло купила билет на другом конце зала! Он уже купил себе попкорн и заботливо советует купить себе тоже. Как же он удивился, когда я прошла на свое место, далеко от него! Потом сделал вид, что обиделся и ушел, не попрощавшись. Я еще тогда подумала, мол, какое счастье, что этим отношениям не суждено было развиться, вовремя показал себя. © Как мы расстались... / VK
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