15 историй, в которых деньги стали лакмусовой бумажкой и кое-что рассказали о людях

Хочешь по-настоящему узнать человека — соприкоснись с ним в денежном вопросе. Как только вопрос касается финансов, у людей моментально проявляется и скрытая щедрость, и мелочная жадность, и самые неожиданные черты характера. Герои историй в этой статье на своем опыте убедились, что иногда ситуации, связанные с деньгами, рассказывают о людях больше, чем любые слова.