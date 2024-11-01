20+ котеек, которые встретили своего человека и расцвели на глазах

Даже из самого невзрачного котенка может вырасти настоящий красавец, если подарить малышу немного любви и заботы. Питомцы, жизнь которых началась не в самых удачных условиях, просто расцветают на глазах, когда попадают в добрые руки. И наша статья — прямое тому доказательство.

«Я нашла котенка в мусорном баке, назвала его Гамлет. Он даже есть сам не мог — я кормила его из бутылочки. А теперь он — мой лучший друг»

Да он просто принц Датский! © Miscsubs123 / Reddit

«Однажды ночью во время шторма я обнаружила возле сарая четырех котят. Дождь и гром напугали их, и они выскочили прямо из дупла. Эту кошечку я оставила себе»

«Увидел этого уличного кота в соцсетях. Проехал ради него 140 км. Смотрите, каким шикарным он стал!»

«Пять лет назад я нашел котенка. На первом фото — ее первая попытка поесть влажный корм, на втором — моя красотка сейчас»

«Удивительно, что могут сделать с котенком всего 3,5 месяца хорошей еды и комфортной жизни! Он становится таким большим...»

«Год назад этот котенок увязался на улице за моей мамой. Мы взяли его себе. Сейчас он — свет моей жизни»

«Я выгуливал своих собак, а этот кот бесстрашно решил присоединиться к нашей компании и пошел с нами домой. Посмотрите, каким он стал красавцем!»

«Эта бездомная кошка лазила по помойкам и ела все, что не приколочено. А потом она доверилась мне, и я привел ее домой»

© Literary_Octopus / Reddit Маруся 3 часа назад Как же я радуюсь всегда за вот этих уже взрослых котиков, которым встречаются добрые люди. Ведь у котят больше шансов, но и взрослым иногда везет найти своего человека - - Ответить

«Я хорошенько почистил ее сухим шампунем и расчесал. И под всей грязью и колтунами оказалась совершенно другая кошка. Два года спустя она мурлычет, когда я ее кормлю, а природой наслаждается из окна».

«Котенок жил возле мусорки. Полтора года любви превратили его в толстого и счастливого кота»

«Этот малыш появился на моем крыльце 2 месяца назад и стал нашим пятым котенком. Вот как он изменился за это время»

«Мои родители нашли котенка в плачевном состоянии. Отнесли к ветеринару, начали лечить»

«У лекарств оказалась интересная побочка: кот стал толстым и ленивым».

«Когда я нашла эту кошку, я думала, что это котенок, но ветеринар сказал, что ей около 5 лет, просто она крошечная. Теперь она подросла»

«Я 2 года назад нашла в шерстяном носке под балконами вот такого новорожденного малыша. И вот кто из него вырос»

«От испуганного дикого котенка до настоящей любительницы объятий!»

«Прошлым летом нам подбросили трех котят. Двоих рыжих раздали сразу, а этого задрипанного нытика никто не брал. Оставили себе»

«Взяли кота с помойки. Первое время котей жрал все, до чего мог добраться: попки огурцов, очистки, косточки черешни»

«Как-то приехала в гости подруга. Вечером слышим: шуршат пакеты. Смотрим, а кот нашел у нее в сумке конфеты, закрытые, в упаковке. Подруга была в шоке, говорит, даже подумать не могла, что кот это тоже воспринимает как еду. Потребовалось 1-2 года сытой жизни и твердые правила, чтобы кот из бесцеремонного ворюги превратился в милейшего попрошайку. Но в весе все равно прибавил раза в полтора».

«Взяли котенка из подъезда, он весь был в блохах и глистах. За 3 года котейка обзавелась лишним весом и несколько наглым выражением мохнатой морды»

Этого котенка нашли на шоссе, а теперь у него есть дом и люди, которые его любят

«Из подвального крысеныша весом 400 граммов выросла жирная смесь британца с носорогом. Такой мой выигрыш в подвальную лотерею»

«Всего за год она проделала путь от маленького лысого котенка, найденного в траве, до избалованной принцессы, правящей домом»

«Когда мне было 11 лет, мы с отцом возвращались откуда-то домой. Прямо перед дверью в подъезд сидел крошечный котенок, меньше ладошки»

«Я обожала животных, но незадолго до этого мама строго сказала: „Чтоб в доме больше никаких кошек не было!“ Папа долго смотрел на котенка, а потом сказал: „Ну, хочешь — возьми“. Уверена, он сам хотел забрать ее не меньше моего. Крошечная кошка вцепилась в мой свитер, а дома так и не пожелала его отпускать. Позже мама вернулась домой. Вздохнула и сказала: „Я знала, что она окажется здесь“. Оказывается, за несколько часов до этого она видела этого самого котенка. На том же месте. Видимо, он ждал нас. Сейчас кошке уже 15,5 лет».

«Я нашла этого котенка зимой на заброшенных дачах. Он был весь в колтунах. Вот как он живет сейчас»