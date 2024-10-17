Я как-то у дома нашла права. Искала эту женщину по соцсетям - нету. В дук позвонила наш - не из нашего дома вроде. В поликлинике хотела адрес узнать - не дали. Позвонила в ГИБДД - мне сказали ее телефон. Я звоню, говорю, мол, нашла ваши права, а она мне: "Ну и что, можете их выкинуть. Я машину продала!" А там права нвоые, еще лет 8 действуют. В общем, я ее 10 минут уговаривала забрать права обратно - мол, я принесу (она в соседнем доме живет). еле уговорила. Она хотела мне конфеты сунуть, я не стала брать, я не для этого ее искала. Но ее логики так и не поняла. Может, она боялась, что я денег с нее потребую?...
17 доказательств того, что на добрый поступок способен каждый
Истории
3 часа назад
Говорят, что настоящие герои не носят плащи, а живут среди нас и выглядят совершенно обычно. Просто они совершают добрые поступки и не ждут за это награды. Таким героем может оказаться кто угодно: соседка, начальница, кассир в магазине или даже вы сами.
- Несколько лет назад рано утром будит меня муж и спрашивает, где паспорт. Я отвечаю: «В сумке!» А он ехидно: «А где твоя сумка?!» Оказывается, я вчера бродила в строительном гипермаркете и оставила ее там, пока что-то рассматривала. Сумку нашли, достали паспорт, а там прописка в другом городе. Стали проверять по базе, есть ли у меня карта их магазина. Карты не было. Стали искать, нет ли карты у мужа (в паспорте нашли имя). В общем, заморочились добрые люди, дозвонились, а я и знать ничего не знаю, сплю себе спокойно. Я прибежала в магазин, мне отдали сумку, а там много чего было нужного — документы, деньги... Охранник, хороший мужик, с юмором, посмеялся, мол, всякое бывает. Денег не взял. Хороших людей много, просто их меньше видно. © Воробьёва Лариса / Dzen
- Отдавала вещи на девочку 2-3 лет. Пишет мне одна дама, мол, у нее сложная ситуация, дочке ходить не в чем, не могли бы вы отправить все почтой? Я сначала хотела послать ее лесом, а потом подумала: «Ну, мало ли, что там случилось?» И отправила все за свой счет. А через год приходит мне посылка. Гляжу, а в ней орехи, вяленая рыба, мармелад домашний и прочие вкусности. Это та самая женщина прислала. Оказывается, черная полоса закончилась, муж ее на хорошую работу устроился, и она решила отблагодарить всех, кто помог им в сложный момент. Было очень неожиданно и приятно.
- 35 лет назад я мерила платья в одном свадебном ателье и оставила в примерочной на полочке несколько золотых перстней. Ушли с подругой, гуляем, и вдруг меня как током ударило: пальцы-то голые! А время позднее, ателье уже закрылось. На следующий день мчусь туда после работы, а сотрудница молча открывает ящик своего рабочего стола и протягивает мне мои богатства. Радости и благодарности моей не было предела! Помню до сих пор, как эта женщина выглядела. © Марина К. / Dzen
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- Сели мы с парнем в маршрутку, жду, когда он оплатит. Он начинает искать по своим карманам кошелек, но его там не оказывается! Так получилось, что я тоже не взяла с собой деньги. Сидим, народу много, что делать не знаем. Домой не вариант возвращаться, так как опаздываем. Девушка, сидевшая напротив нас, достает кошелек и говорит: «Ребят, я вас понимаю, была в такой ситуации, я за вас заплачу». Мы были готовы провалиться сквозь землю! Начали говорить, что не нужно, на что она не стала обращать внимания и оплатила. Огромное ей спасибо! Есть же еще хорошие люди. © Подслушано / Ideer
- После того, как муж проснулся и увидел, что я сняла с него кроссовки, я услышала от него: «Моя ж ты лапушка». Несколько месяцев лета муж очень тяжело работает. Он прораб на стройке и работает в двойную смену. Иногда любимый буквально заваливается в квартиру, падает на кровать и спит. Уже утром раздевается и принимает душ. И вот в один из таких дней муж даже не разулся. И я сняла с него обувь. Я думала, что это нормально. Но оказалось, что его бывшая жена никогда так не делала. Он всегда говорит о бывшей только хорошее, как и я о своих. Но вот именно от этого факта мне стало так грустно. Ведь если человек тебе дорог, то неужели так трудно разуть его в моменты усталости. © Палата № 6 / VK
- Два года назад я узнала, что мой отец мне не родной. Эта новость стала потрясением для меня, ведь мы с папой очень близки. Еще мне было немного обидно, что младшие сестры — его родные дети. А я нет. Чтобы успокоить, папа позвал меня на разговор: «Алиночка, когда мы познакомились с твоей мамой, она была беременна тобой. Вернее, она узнала об этом спустя три наших свидания. Твоя мама честно рассказала мне обо всем. Она предложила мне уйти, ведь мне было всего 20 лет и перспектива стать отцом меня пугала. Тем более, что у нас с мамой даже отношений еще не было. И вот, в момент, когда я уже собирался навсегда попрощаться, я увидел, что твоя мама держит в руках какой-то снимок. Я спросил, что это. А это была твоя первая „фотография“. Вернее, УЗИ снимок. Я попросил посмотреть, и она не отказала. Как только я увидел тебя, я понял, что ты моя. И я не ушел. Я так захотел остаться. И ты — моя девочка, моя родная дочь. И даже не сомневайся в этом никогда. Иначе, если мне за все годы не удалось уверить тебя в моей любви, моя жизнь прожита зря». © Палата № 6 / VK
- Я оставил официантке 50$ за 20-долларовый обед, потому что за другим столиком с ней обращались так плохо, что она плакала в подсобке. © EMRmania / Reddit
- Моя старшая сестра в детстве говорила всем, что выйдет замуж только за того парня, у которого будет полная коллекция бегемотиков из Киндер-сюрприза. С того периода ее жизни прошло уже лет двадцать, детское обещание, естественно, уже утратило свою актуальность. Недавно ей неожиданно сделал предложение друг детства, который был давно в нее влюблен, но никак не мог признаться в этом. Колечко преподнес ей в коробке со словами: «Я потратил на это всю свою сознательную жизнь, пришлось даже ездить заграницу в поисках некоторых из них. Выходи за меня!» В коробке вместе с кольцом лежали все бегемотики из той самой коллекции. Сестра выполнила обещание. © Палата № 6 / VK
- Haчaльницa у мeня cтpoгaя, никoгдa нe улыбaeтcя. A тут я шлa нa paбoту и нa ocтaнoвкe кoтeнкa нaшлa. He выдepжaлa, зacунулa кpoxу пoд куpтку и нa paбoту пoтaщилa. Haчaльницa увидeлa кoтeнкa, кoтopoгo я пытaлacь cпpятaть в кopoбкe. И пpeoбpaзилacь буквaльнo зa ceкунду: улыбкa дo ушeй, a в глaзax cтoлькo нeжнocти, cкoлькo я вooбщe нe oжидaлa увидeть. Bзялa киcикa нa pуки, нaлилa eму cливoк, кoтopыe ceбe в кoфe дoбaвляeт. А пocлe этoгo, пoинтepecoвaвшиcь, нe мoй ли oн, cooбщилa, чтo зaбepeт мaлышa ceбe. И cpaзу жe зaкaзaлa в oфиc мeшoк кoшaчьeгo кopмa, лoтoк и миcoчку. Думaю, чтo тeпepь кoтeнoк будeт жить, кaк в paю. И вooбщe пpиятнo ocoзнaвaть, чтo этa дaмa, пoxoжaя нa poбoтa, тaкoй душeвнoй oкaзaлacь. © THE SRCH / VK
- Я поменяла шину женщине на обочине дороги. Она не думала, что я смогу это сделать, но ее муж был аж в часе езды от этого места. Она предложила мне 50 долларов, когда все было сделано, я отказалась. Она заплакала, я обняла ее и сказала, чтобы она ездила осторожно. © Weelooweeloo / Reddit
- На кассе проходившая мимо бабушка дала мне мелочь, пока я свои десятки в сумке откапывала. Я расплатилась, нашла свои монеты и, испытывая жуткую неловкость, ведь я молодая и хорошо зарабатываю, пыталась вернуть их бабушке назад. Но она не взяла, а лишь ответила: «Да что ты, надо делать добро». Чувствую себя будто вовлеченной в бумеранг добра и кажется, что скоро мой черед. © Подслушано / Ideer
- У меня зрение было −10. И очки квадратные толстые, как у бабушки. Через год отношений мой парень сказал мне: «Надя, эти очки тебя совсем не идут. Ты не хочешь поменять их?» А что я могу хотеть, когда у родителей денег нет? Сказала просто, что никогда об этом не думала. А через неделю он отвел меня в оптику и там мне подобрали линзы. После этого он сам покупал раствор для них и каждые три месяца оплачивал новые. Просто для того, чтобы я чувствовала себя уверенней, и внешне соответствовала тому, что внутри меня. Прошло уже 16 лет, а его забота обо мне не угасает и по сей день. © Мамдаринка / VK
- Я мать-одиночка, иногда мне приходится брать с собой на работу четырехлетнею дочь. К счастью, мой начальник никогда не был против визитов дочери, очень мил со мной и с ней. В последний такой раз начальник отметил, что дочь часто играет с пластилином. Я ответила, что она просто обожает лепить. А на следующий день начальник подарил мне двадцать коробок пластилина. Я была в шоке от такой доброты! Вы бы видели радостные глаза моего ребенка. И я тоже счастлива, что возле меня есть такие заботливые и добрые люди, и очень благодарна своему начальнику за такой прекрасный подарок. © Палата № 6 / VK
- Купил продукты для многодетной мамы, которую я лично не знаю, но знаю, что ей очень тяжело. Недавно ей пришлось усыновить детей своих сестер. Доставку заказал им на дом, анонимно. © beautifulpumpkin / Reddit
- Живу с бабушкой. Когда иду на работу, дверь на замок не закрываю, ключи тоже не беру: бабуля никуда обычно не выходит. Вчера пришел с работы, дверь закрыта. Стучу — не открывает. Звоню бабушке — тишина. Спустился, сел на лавочку. Потом что-то меня дернуло пойти бабушку позвать. Обошел дом, а там такая картина: какой-то дедуган лезет через наше окно на улицу. Бабуля его держит, указывает, как ногу на козырек поставить нужно. Короче, дед еле сполз на землю, поймал свою кепочку, крикнул что-то типа: «Завтра пораньше приду!» И ушел. Выждал я пару минут и пошел домой. Дверь была уже открыта, бабуля притворялась спящей, а из-за угла комнаты выглядывал спрятанный скромный букет цветов. © Палата № 6 / VK
- В детстве по дороге в школу я увидел, как уличный кот поймал голубя. Тот барахтался, а кот схватил его еще сильнее и куда-то понес. Я не знал, что делать, но очень хотел спасти птичку. Я подбежал и буквально руками раскрыл пасть кота. Голубь улетел. Посмотрев внимательнее на котика, я разглядел, что тот весь в ранах и очень худой. Я не мог пройти мимо. В школу в тот день я так и не дошел, потому что понес кота к нам домой. Моя мама — самая добрая женщина в мире, поэтому она поняла меня и даже похвалила. Мы накормили кота, помыли его, обработали раны. И назвали Тишкой. Уже 12 лет Тишка живет с нами. © Палата № 6 / VK
- Отец воспитывал нас в строгости. Три сына — три «скалы». А слезы для девочек. Недавно наша сестра вышла замуж. У нее и ее жениха была просто восхитительная, трогательная церемония. Я пустил слезу, смотрю по сторонам, а два моих брата тоже ревут. И так забавно стало. «Три скалы» так рады за младшую сестренку, что не сдержались. Я стал оглядываться, не дай боже, отец увидит. А он стоит в самом углу зала и плачет. Мама своими платками вытирает, и по спине его гладит, но не помогает. Подошли с братьями к нему, обняли. Воспитание, конечно, дело хорошее, но семья важнее. © Палата № 6 / VK
Многие поступки и слова родителей дети проносят в памяти через всю жизнь. А некоторые чудачества детей уже мамы и папы не могут стереть из памяти, как бы ни старались.
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