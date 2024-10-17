17 доказательств того, что на добрый поступок способен каждый

Я как-то у дома нашла права. Искала эту женщину по соцсетям - нету. В дук позвонила наш - не из нашего дома вроде. В поликлинике хотела адрес узнать - не дали. Позвонила в ГИБДД - мне сказали ее телефон. Я звоню, говорю, мол, нашла ваши права, а она мне: "Ну и что, можете их выкинуть. Я машину продала!" А там права нвоые, еще лет 8 действуют. В общем, я ее 10 минут уговаривала забрать права обратно - мол, я принесу (она в соседнем доме живет). еле уговорила. Она хотела мне конфеты сунуть, я не стала брать, я не для этого ее искала. Но ее логики так и не поняла. Может, она боялась, что я денег с нее потребую?...