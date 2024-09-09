20+ доказательств того, что быть родителем — это не только розовые пяточки целовать
Многие родители знают: с детьми бессмысленно что-то планировать — с огромной долей вероятности все пойдет совсем по-другому. Малыши видят мир иначе, поэтому в большинстве своем даже не пытаются соответствовать чужим представлениям о том, как надо себя вести. Они творят и вытворяют такие вещи, что мамам, папам и прочим взрослым остается лишь выдыхать и говорить себе: «Спокойствие, только спокойствие!»
А в конце вас ждет бонус о том, как сложно порой угадать, что значит быть клевым родителем.
«Вы бы заплатили 3 шоколадные монеты и одно печенье за этот маникюр? Мастер — моя 2,5-летняя дочь»
- Вы недооценили мастера. Дайте больше чаевых! © Lookitsacoconut / Reddit
«Сделал своему ребенку песочницу у дома. Но что-то пошло не так...»
Это и песочница, и гора! Вы чего? Абсолютно правильный выбор.
«Сын прибежал ко мне и сказал, что у нас на газоне змея с ногами. Я был заинтригован. Выбежал на улицу и увидел это»
Почему мне кажется, что это такое такси змеиное, а жабка в роли штурмана дорогу указывает?
«Ноги оказались не совсем змеиными — это была лягушка, которую змея пыталась проглотить. Лягушку мы спасли, змею выпустили в поле. Веселый денек».
«Сегодня поняла, почему мамочками так сильно ценятся деревянные эко-игрушки. Оказывается, они не тонут в унитазе»
«Я знаю, что это выглядит аппетитно, но там же написано „мыло“»
- Не факт, что этот маленький кусака уже умеет читать... © Rippling_Debt / Reddit
«Я ничего не вижу!»
«В чате класса у ребенка: «Уважаемые родители! В школе скопилось много потерянных вещей. Это все хранится напротив гардероба. Если что, обращайтесь»
«Дочка сказала, что может сама налить себе кетчуп в тарелку»
«8-летняя дочь троллит меня»
«Я нашла, где мои трехлетние близнецы прятали мелочь»
о, мама сдавала квартиру, и дети жильцов прятали мелочь в нижнем замке. Потом квартиранты съехали, оставив ключи в почтовом ящике, а замок пришлось менять нам
«Мой сын надевает эту маску и сам себя боится»
«Сегодня дети сказали, что у них есть для меня новости»
Зато теперь никаких неожиданных новостей, стабильность-залог спокойствия!
Малыши и чистота в машине — понятия несовместимые
«Моя племянница после школы»
«Сын-подросток попробовал пиццу»
Вот и пусть теперь сам доедает. Такое свинское отношение к еде надо пресекать.
«Вчера вечером сын вел себя слишком тихо, поэтому я пошла проверить его и обнаружила, что он нашел нетривиальное применение детской присыпке»
«Я просто сфотографировал дочь, ползущую под диваном. Пора вызывать экзорциста?»
«Мой трехлетний сын решил разогреть игровую приставку в микроволновке. Теперь ее можно выбросить»
«Мы планировали продать два стула, которыми не пользуемся, но тут в гости пришла 4-летняя племяшка, и ей стало „скучно“»
«Дети решили сделать мне макияж. Дочь выбрала классику, а вот сын решил поэкспериментировать. Результат налицо»
«Я заблокировала дверь душа шваброй. Дочь пыталась ее закрыть. Упс...»
«Жизнь до и после детей на примере любимой уточки моего малыша и его запасной игрушки»
Бонус: быть отличными родителями — задачка со множеством неизвестных
- Дочке 13 лет. Мы растим ее, как принцессу: мыть, стирать, убирать не заставляем, даем много свободы. Розовые пряди, пирсинг в носу, самые модные шмотки — пожалуйста. И тут она вернулась от новой подружки вся в восторге и выдала нам: «У Ани такие классные родители! Они даже разрешают ей самой готовить суп!» Оказывается, нашей белоручке доверили чистить картошку, и она захлебнулась от восторга, почувствовав себя по-настоящему взрослой. Серьезно? Мы так старались оберегать ее от всей этой бытовой рутины, которой дочке хватит с лихвой во взрослой жизни, а она хочет чистить картошку! Ну что ж, будем учиться готовить.
Иногда дети как ляпнут что-то, так хоть стой, хоть падай — мы даже собрали эти забавные перлы в отдельную статью.
Комментарии
Истрия про готовку: родителям бы перестать читать идиотов от проснутых про травмы и "насилие" над детьми посредством обязанностей по дому и начать растить взрослого человека, умеющего ща собой ухаживать и удовлетворять свои потребности самой. Сбрежете ей кучу нервов и сил. Ну и от "фрустрации" к которой белопучковое воспитание принцессы все непременно приведет
Последняя история, надеюсь, вброс? Очень грустно сознавать, что где-то есть такие родители, которые вот таким нетривиальным способом растят новых членов общества...
Я свою дочь не просила о помощи по дому потому, что ей просто некогда было:школа, музыкалка, художка, уроки. Она без проблем научилась вести хозяйство, когда стала жить отдельно.