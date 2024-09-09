20+ доказательств того, что быть родителем — это не только розовые пяточки целовать

Многие родители знают: с детьми бессмысленно что-то планировать — с огромной долей вероятности все пойдет совсем по-другому. Малыши видят мир иначе, поэтому в большинстве своем даже не пытаются соответствовать чужим представлениям о том, как надо себя вести. Они творят и вытворяют такие вещи, что мамам, папам и прочим взрослым остается лишь выдыхать и говорить себе: «Спокойствие, только спокойствие!»

А в конце вас ждет бонус о том, как сложно порой угадать, что значит быть клевым родителем.

«Вы бы заплатили 3 шоколадные монеты и одно печенье за ​​этот маникюр? Мастер — моя 2,5-летняя дочь»

Вы недооценили мастера. Дайте больше чаевых! © Lookitsacoconut / Reddit

«Сделал своему ребенку песочницу у дома. Но что-то пошло не так...⁠⁠»

«Сын прибежал ко мне и сказал, что у нас на газоне змея с ногами. Я был заинтригован. Выбежал на улицу и увидел это»

«Ноги оказались не совсем змеиными — это была лягушка, которую змея пыталась проглотить. Лягушку мы спасли, змею выпустили в поле. Веселый денек».

«Сегодня поняла, почему мамочками так сильно ценятся деревянные эко-игрушки. Оказывается, они не тонут в унитазе»

«Я знаю, что это выглядит аппетитно, но там же написано „мыло“»

Не факт, что этот маленький кусака уже умеет читать... © Rippling_Debt / Reddit

«Я ничего не вижу!»

«В чате класса у ребенка: «Уважаемые родители! В школе скопилось много потерянных вещей. Это все хранится напротив гардероба. Если что, обращайтесь»

«Дочка сказала, что может сама налить себе кетчуп в тарелку»

«8-летняя дочь троллит меня»

«Я нашла, где мои трехлетние близнецы прятали мелочь»

© newsoundera / Reddit Маруся 34 минуты назад о, мама сдавала квартиру, и дети жильцов прятали мелочь в нижнем замке. Потом квартиранты съехали, оставив ключи в почтовом ящике, а замок пришлось менять нам - - Ответить

«Мой сын надевает эту маску и сам себя боится»

«Сегодня дети сказали, что у них есть для меня новости»

Малыши и чистота в машине — понятия несовместимые

«Моя племянница после школы»

«Сын-подросток попробовал пиццу»

«Вчера вечером сын вел себя слишком тихо, поэтому я пошла проверить его и обнаружила, что он нашел нетривиальное применение детской присыпке»

«Я просто сфотографировал дочь, ползущую под диваном. Пора вызывать экзорциста?»

«Мой трехлетний сын решил разогреть игровую приставку в микроволновке. Теперь ее можно выбросить»

«Мы планировали продать два стула, которыми не пользуемся, но тут в гости пришла 4-летняя племяшка, и ей стало „скучно“»

«Дети решили сделать мне макияж. Дочь выбрала классику, а вот сын решил поэкспериментировать. Результат налицо»

«Я заблокировала дверь душа шваброй. Дочь пыталась ее закрыть. Упс...»

«Жизнь до и после детей на примере любимой уточки моего малыша и его запасной игрушки»

Бонус: быть отличными родителями — задачка со множеством неизвестных

Дочке 13 лет. Мы растим ее, как принцессу: мыть, стирать, убирать не заставляем, даем много свободы. Розовые пряди, пирсинг в носу, самые модные шмотки — пожалуйста. И тут она вернулась от новой подружки вся в восторге и выдала нам: «У Ани такие классные родители! Они даже разрешают ей самой готовить суп!» Оказывается, нашей белоручке доверили чистить картошку, и она захлебнулась от восторга, почувствовав себя по-настоящему взрослой. Серьезно? Мы так старались оберегать ее от всей этой бытовой рутины, которой дочке хватит с лихвой во взрослой жизни, а она хочет чистить картошку! Ну что ж, будем учиться готовить.