17 детей, которые как ляпнут что-то, так хоть стой, хоть падай

Детская искренность иногда умиляет, а порой сводит с ума. Ведь малыши обычно не задумываются о том, чтобы никого не обидеть, и рубят правду-матку прямо в глаза. И тут уже не знаешь порой, смеяться или плакать.

Сначала прочитала: "Порвали друг друга" 🤔. Думаю, что за дети, если такое творят, а оказалось: "Порвали друг с другом". Не всегда скорость - хорошо.

Воспитывать детей — не такое уж простое занятие, особенно если в этот процесс постоянно вмешиваются посторонние. Люди нередко любят рассказывать молодым родителям, что именно те делают не так, но обычно от этих советов нет никакого толка.