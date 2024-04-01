Позавчера ехала в маршрутке. Рядом ехал чёткий пацанчик, смотрел видео какое-то без наушников. Не сильно громко, но слышно. И меня так это... не раздражало совсем :)
По-моему причина раздражения всё ж в натянутых нервах, а не в окружающих. Люди как люди, дети как дети.
Он конечно должен быть блюдеть правила приличия и всё такое, но пацанчик о таком, верно, даже не слыхивал.
Я про то что не было такой реакции, как об это пишут в тырнетах.
Ехала я от невролога 😆
15 историй, доказывающих, что «яжематери» — это не страшилка из интернета, а реальность
Иногда родители так любят своих детей, что сдувают с них пылинки, не делают замечаний и закрывают глаза на хулиганство. А это очень раздражает окружающих, поэтому неудивительно, что рано или поздно таких людей ставят на место.
- Еду в автобусе. Пробка. Сзади мать, бабушка и девочка лет 4-х. Вся в розовом, а в руках у нее музыкальная игрушка: нажимаешь кнопку, и секунд 5 играет громкая мелодия. И девочка все время тыкает эту кнопку. Чувствовалось, как в автобусе росло напряжение. Потому что когда ты 3 минуты слушаешь одно и тоже, это дико бесит. А пробка все не рассасывается. Я не выдержала и сказала: «Или вы ее выключите, или это сделаю я». Мама сразу убрала игрушку. Кажется, ей даже стало стыдно.
- Соседка моя хорошо устроилась. У нее двое сыновей, учатся в средней школе. Сама она работает из дома и любит сбагрить детей ко мне в гости. А тут она заявила, что на лето вообще мне их будет часто отдавать, ведь у меня каникулы (я учитель). Я сказала, мол, дорогуша, мы так не договаривались. Теперь она распускает сплетни о том, какая я плохая. © Surfergirl7681 / Reddit
- Я живу в доме с очень тонкими стенами. Однажды пролила воду, поскользнулась и упала. Соседка снизу прибежала ругаться: «Ты своим грохотом разбудила ребенка!» И нагло заявила, что я должна прямо сейчас отправиться в магазин, купить детскую смесь, подгузники и игрушку. За свой счет, разумеется. В качестве извинений. Я так офигела, что захлопнула дверь перед ее носом. Вообще-то я несовершеннолетняя. Вечером рассказала все родителям, они пошли ругаться с соседкой. © astralluvr / Reddit
Позавчера ехала в маршрутке. Рядом ехал чёткий пацанчик, смотрел видео какое-то без наушников. Не сильно громко, но слышно. И меня так это... не раздражало совсем :)
- Решила отдать знакомой многодетной семье старую одежду дочери. Все было в прекрасном состоянии, некоторые вещи даже не были ношены. Отдала, мне сказали спасибо, разошлись. В один прекрасный день звонит мать семейства, спрашивает, не появились ли у нас еще ненужные девчачьи вещи. Я говорю, что нет, не появились, но если появятся, то я позвоню. Меня попросили дать хотя бы на утренник платье, в котором у меня дочь на фотографии в социальной сети. Я спросила у дочки, разрешает ли она, ведь это ее любимое платье. Ребенок, добрая душа, согласилась дать девочке платье на праздник, и я отнесла его той мамаше.
Утренник прошел, звоню и прошу вернуть платье. В ответ отказ, ведь им нужнее, а их дочке оно тоже нравится. Решила не отбирать у ребенка вещь, купила такое же, моя дочь не заметила подмены. Недавно та женщина снова позвонила, спросила: «Ну че, вещички появились?» А я сказала, что уже отдала другой нуждающейся семье. Ох, и брани на меня полилось. Вот и помогай людям. © Подслушано / VK
- Работала в одном известном магазине сотовой связи. Продавали телефоны, планшеты и ноутбуки. И как же меня каждый раз удивляли люди, которые покупали ноутбук ребенку, а через пару недель приносили с разбитым экраном и просили поменять по гарантии, мол, вечером он был нормальный, а утром открыли — разбитый! «Мы его даже не трогали! Он сам за ночь потрескался!» Как, блин, можно быть такими?! Ты взрослая мамаша, ну если твой сыночка разбил ноутбук, то отнеси в ремонт и замени экран. Но нет, мы лучше придем с детской историей и попытаемся всех убедить в своей правоте. © Подслушано / Ideer
- У соседей родился ребенок. Мой гараж находится в 3 метрах от его спальни. А спят они с открытыми окнами. Соседка жалуется, что звуковой сигнал при открытии двери гаража будит малыша. Даже предложила не ставить машину в гараж, но я отказался, опасаясь угона. А вообще, я не шумлю после 18 часов, даже друзей к себе перестал приглашать — все из уважения к ним. Но тут я приехал с работы и вижу, что машина соседей перегородила мне въезд в гараж. Я рассердился и заявил мамаше, что имею право шуметь до 22:00. И с этого момента ей придется смириться, потому что я устал обслуживать их семью. © MelodicStrategy15** / Reddit
- Стала свидетелем скандала в самолете. Одна дама накинулась на стюардессу за то, что та объясняла правила безопасности и сказала, что кислородную маску нужно надеть сначала на себя, а потом на ребенка. Столько криков в духе «Я мать, я за свое дитятко жизнь отдам!» я в жизни не слышала. Не смогла даже смех сдержать. © Подслушано / Ideer
Меняться с ребёнком спальнями они, конечно, не будут.
Чуваки, которые устроили детскую напротив соседского гаража
- У соседей недавно родился ребенок. Мы живем в частном секторе. Когда он плачет, они выносят его на улицу. Он может там час орать. И все соседи вокруг вынуждены это слушать. Я отправил им анонимно вежливую записку с просьбой не беспокоить окружающих. Они разозлились и пытались вычислить автора. Моя жена считает, что я не прав, а я так не думаю. © thecryinglad / Reddit
- Ехала в поезде, мама включила ребенку какие-то ролики на телефоне. Их были вынуждены слушать все пассажиры. Но я через проводника попросила их угомонить: или наушники, или пусть звук на минимум. С проводником-то не поспоришь.
- На работе в художке был случай. Приходит мамаша, орет, что я ребенка посреди урока назвал нецензурно, выгнал за дверь. Смотрю — женщина незнакомая, ребенок тоже. Спрашиваю, когда это было. Отвечает: «Месяц назад! Ребенок у вас не учится, но ему интересно, как дети рисуют. И вообще, я без мужа его воспитываю, ему нельзя отказывать, иначе у него будет травма». Орала, что жалобу начальству напишет. А я ее спокойно попросил покинуть класс. Работу люблю, но очень много неадекватных родителей. © Подслушано / Ideer
- Случается, что в автобусе напротив меня родители сажают маленьких детей. И дети болтают ногами, почти задевая мои колени. Я в такие моменты не теряюсь и начинаю очень выразительно смотреть на родителей. Обычно они смущаются и шипят на детей, мол, не пачкай тетю.
- У нас с мужем двое детей. Доход средний. Вещи, развивашки, игрушки, транспорт, покупаю детям не супердорогие, но всегда хорошего качества. Многие вещи остаются в идеальном или почти идеальном состоянии. Жене брата вот-вот рожать, я собрала и передала им вещи примерно до года. Что тут началось! Она мне скидывает ссылки одежды на детей моего возраста и говорит: «Нравится? Купи своим, только носите аккуратно, потом отдадите нам». На мою фразу: «Я тебе по доброте душевной их продам со скидкой 50%», — сразу говорит, что пошутила, и так постоянно.
Как-то она увидела мои объявления о продаже вещей (зимняя одежда, обувь) и устроила мне сцену. Мол, почему они должны покупать новое своим детям, если у меня все равно это уже есть. Попыталась спокойно объяснить, что мы не миллионеры, что я продаю вещи, добавляю деньги и покупаю новые своим детям. Если ей они нужны, я готова еще скинуть цену, но пусть покупает. В итоге разобиделась. Брат за нее извиняется, мол, беременная, гормоны. А я говорю ему, что это не гормоны, а жадность. © Мамдаринка / VK
- Мы с парнем переехали в Амстердам и живем на первом этаже трехэтажного дома. Тут повсеместно очень узкие двери и невероятно крутые лестницы. У наших соседей сверху есть ребенок. Коляска все время стоит на первой ступеньке, из-за нее сложно заносить продукты и заказывать доставку на дом. А тут у них и второй родился, и теперь в подъезде стоит еще и люлька — пройти невозможно. Мы в записке попросили убрать хотя бы одну вещь, а они ужасно оскорбились. © D***st93 / Reddit
- У нас в доме картонные стены. Мы стараемся не шуметь, ведь у соседей малыш, но они начали этим злоупотреблять. Как-то мама жарила что-то на ужин, а недовольная соседка позвонила в дверь и сказала, что нужно сворачиваться с готовкой. А я однажды пылесосила днем, так соседка наехала на меня. Я ей в ответ сказала, что мир не вертится вокруг их ребенка, придется с этим смириться. © ProfessionalRound444 / Reddit
- У родителей была яма, куда сливались нечистоты. Однажды к нам пришла ругаться мамаша отпрыска, который залез на нашу территорию и провалился по пояс в эту яму. Конечно, родители ее претензий не приняли, так как дитятко само влезло на наш участок. Но до сих пор представить не могу шок мамашки, когда домой с прогулки вернулся ребенок весь сами понимаете в чем. © Подслушано / Ideer
В каждой стране свои взгляды на воспитание. Здесь мы рассказываем, как китайские «мамы-тигрицы» воспитывают своих детей и почему те вырастают такими успешными.
Комментарии
У моей одноклассницы была не "яжемать", а "яжеотец". Одноклассница это жила на против школы и каждый раз как на неё кто то ни так посмотрит, тут же домой, к папочке жаловаться. Он приходил и избивал мальчиков нашего класса. Один раз так сильно пнул одного мальчика, что он упал, свхатился за ногу, сел на корточки, встать не может, больно в ноге. Смотрим, а там большой синяк и порезы. Приехали родители мальчика разбираться, яжеотца сразу же вызвали. Несколько часов ссорились и директор запретил ему появляться на территории школы. Конечно это его не остановила, он появлялся в школе, только никого не трогал, а материл каждого
Как много взрослых людей, которые предпочитают "выразительно посмотреть" или "анонимную записку" подкинуть, вместо того, чтобы сказать словами через рот 🙄