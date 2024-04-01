15 историй, доказывающих, что «яжематери» — это не страшилка из интернета, а реальность

У моей одноклассницы была не "яжемать", а "яжеотец". Одноклассница это жила на против школы и каждый раз как на неё кто то ни так посмотрит, тут же домой, к папочке жаловаться. Он приходил и избивал мальчиков нашего класса. Один раз так сильно пнул одного мальчика, что он упал, свхатился за ногу, сел на корточки, встать не может, больно в ноге. Смотрим, а там большой синяк и порезы. Приехали родители мальчика разбираться, яжеотца сразу же вызвали. Несколько часов ссорились и директор запретил ему появляться на территории школы. Конечно это его не остановила, он появлялся в школе, только никого не трогал, а материл каждого