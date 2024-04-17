Странно, что готическая девушка растерялась и ничего не ответила хамке.
16 историй о людях, которых хлебом не корми, а дай модный приговор женщине вынести
Нередко окружающие люди думают, что лучше всех знают, как мы должны одеваться. А потому считают себя вправе раскритиковать наш выбор одежды и дать непрошенный совет. Героини сегодняшней статьи знают об этом не понаслышке. Они рассказали, в какие нелепые ситуации попадали из-за того, что их одежда кому-то не угодила.
- Стоим с мужем в очереди на почте. В зал вошла женщина с дочерью и встала позади нас. А потом обратилась к девочке: «Надеюсь, ты никогда не будешь носить такие вещи». Она подразумевала мои леггинсы. Муж услышал и обернулся к даме со словами: «А я надеюсь, что моя дочь никогда не будет вести себя так, как вы!» Женщина на секунду замолчала, а потом и вовсе отмочила: «А жена твоя где? Явно же с любовницей пришел». Все на почте разразились смехом, так как городок у нас маленький и многие знают нас с мужем. © Rosemary Avidan / Quora
- Как-то раз мы с бывшим гуляли по торговому центру. А стиль у меня довольно необычный — что-то вроде готического. Мы зашли в гламурный магазин женской одежды, так как парень искал своей маме подарок на день рождения. Чтобы оптимизировать процесс поиска, мы разделились, и я решила посмотреть блузки. Тут ко мне подходит сотрудница со словами: «Я прошу прощения, но тебе, дорогуша, здесь не место». Я растерялась и такая: «Что?» А она выдает: «Эти вещи не для таких, как ты. Шла бы ты в другой магазин». Я проигнорировала «совет» и продолжила поиски под ее пристальным взглядом. Но больше я в это место никогда не возвращалась. © Unknown author / Reddit
- Ехала я в автобусе летом. Мест нет, встала рядом с бабулькой какой-то. Она начинает говорить, мол, куда это я вырядилась, на каблуках, небось по парням шастаю. Я, ее совершенно не слушая, иду в больницу. Она за мной. Я поняла, что она направляется в поликлинику, которая у нас на первом этаже, где я и работаю диагностом. Старушка опять прикопалась, мол, к гинекологу иду, нагуляла. Я спокойно прохожу в свой кабинет. После пары пациентов заходит эта дама: «Ой, простите». И я ей отвечаю: «Ничего, бывает». © Подслушано / Ideer
- Дресс-код в нашей школе всегда был строгий: белый верх, черный низ. Девочки обязательно в юбках. Могли развернуть домой за то, что без жилетки или пиджака, без сменки, из-за бижутерии. Помню, как учитель орала на одноклассницу при всех из-за того, что она пришла с распущенными волосами, которые у нее до плеч, ведь: «Девочки должны быть заплетенными». © Подслушано / Ideer
- Мы с парнем решили позавтракать в кафе. После трапезы меня ожидала тяжелая тренировка, потому на мне были спортивные шорты и толстовка. Мы подкрепились и отправились на кассу, чтобы рассчитаться. И тут какая-то пожилая женщина хватает меня за руку и орет: «Прикройся! Никто не хочет на это смотреть! Здесь мой муж!» Я не знала, что ответить, потому просто стояла и недоуменно на нее смотрела. И вообще я не ожидала, что мои шорты с мешковатой толстовкой кого-то смутят. А затем я сделала шаг назад и вдруг заметила, что все присутствующие смотрят на меня с пониманием и сочувствием. Нулевая реакция с моей стороны явно заставила женщину почувствовать себя неловко, и она замолчала. © AnabolicFairy / Quora
- Моя сестра работает учителем. В школе к ее стилю относятся вполне лояльно, но в метро она как-то услышала в свой адрес: «Вот поколение выросло! Ничего из них не выйдет: вся в наколках, напялила шорты, ляжки свои оголила, тьфу! И чего от вас ждать полезного?» Сестра хохотала, как не в себя. Она кандидат наук в 32 года, сейчас в докторантуре учится, но люди считают ее легкомысленной и бесполезной, просто потому что у нее короткая стрижка, шорты и тату. © Павел Чезарин / VK
- Первый день на новой работе. Я пришла в брюках и свитере. Без бюстгальтера — я не ношу его уже несколько лет. И в течение дня ко мне подошли два человека и раскритиковали мой внешний вид. Мол, это неуместно, надевай лифчик. На следующий день я пришла в рубашке и пиджаке, то есть прикрылась максимально. И снова два человека пришли меня поучать. Одной из них была секретарь начальника. Я ответила ей, раз в офисе нет никакого дресс-кода, я могу одеваться, как мне удобно. А она заявила, мол, хоть дресс-кода и нет, есть негласные правила, которым надо следовать. За два года на прошлой работе мне никто слова не сказал по поводу отсутствия бюстгальтера. © throwawayAITA92848 / Reddit
- Как-то раз мы с мужем стояли в очереди на посадку. Я тогда была молода и беззаботна. На мне были укороченный топ, шорты и кроссовки. Я как раз покрасила волосы в рыжий цвет и сделала свою первую татуировку. А прямо за нами стояли девушка лет 18 и ее родители. И вот что та сказала обо мне своей матери: «Только посмотрите, ну и видок! И не стесняется с парнем миловаться. Уверена, она бросила колледж и вряд ли найдет приличную работу. Вот так люди растрачивают свою жизнь. Я никогда не буду такой, как она». Мне стало смешно: ведь я закончила бакалавриат и у меня была работа, которой многие могли бы позавидовать. А парень, с которым мы держались за руки, был моим мужем. © SC / Quora
- Сдавала экзамен в универе. Подготовилась идеально, как на крыльях полетела отвечать. Все шло как по маслу! В конце преподавательница посмотрела на меня, словно оценивая, и вдруг сказала: «Ставлю четыре». На мой вопрос, почему четыре, она покрутила головой, сняла очки и процедила: «Потому что нельзя ходить в короткой юбке на экзамен! Вы же будущий учитель!» © Палата № 6 / VK
- Я молодая жена, мне 20 с хвостиком. А это значит, что кольцо на пальце не изменило моих предпочтений в одежде: я одеваюсь в молодежном стиле. На днях ужинали у родителей мужа. Я не заметила, как тема беседы за столом перетекла в обсуждение тенденций современной моды, точнее, их осуждение. И тут свекровь поворачивается ко мне и выдает: «Вот, например, твои наряды выглядят так, будто сели при стирке». Я спросила, а в чем вообще проблема, на что она ответила, мол, ей было бы стыдно появляться на людях в таком виде. Обычно я никак не реагирую на такие комментарии, но в этот раз не смогла удержаться и съязвила: «Хорошо, что вас никто не заставляет носить мою одежду. Да она и не подошла бы вам». После этого все за столом вдруг замолчали, но мне было все равно. © supercalliefragislit / Reddit
- Моя классная руководительница сильно меня не любила. При всех обсуждала мой «позорный» внешний вид (юбка с кедами, случайная стрелка на колготках), оставляла моих подруг после уроков и убеждала в том, как плохо со мной дружить. Попытки диалога не воспринимала, отмахивалась. И вот она задает сочинение «Письмо другу», где я с упоением высказала все, что думаю о таком поведении. Вариантов в этот раз меня проигнорировать у нее не было. Сказала, что услышала, и не приставала еще пару месяцев. © Подслушано / Ideer
- Мне 40 с небольшим. Как-то раз отправились поужинать вместе с моей мамой и ее бойфрендом. И он заявил, что мое платье, видите ли, слишком короткое. Я не ожидала, что мой тихий и неконфликтный муж ответит: «В первый и последний раз ты комментируешь одежду моей жены». Мамин бойфренд начал оправдывать свое замечание тем, что такое платье будет привлекать лишнее внимание. Муж такой: «Да, твое». © alleyesonrye / Reddit
- Наблюдала такую картину: идет пожилая дама с двумя косичками, в короткой юбке, кожаной куртке и с ярко-красной помадой на губах. А следом за ней — бабуля в косынке и плаще. Слышу, как последняя бормочет себе под нос с отвращением: «Нет, ну вы посмотрите, какое безобразие! Юбка — непристойность, а косички! Фу, гадость какая!» Ну, что сказать, женщины — в любом возрасте — женщины. © Палата № 6 / VK
- Работала терапевтом в поликлинике, коллектив у нас был молодой. И помню, иду я в рваных джинсах, черных ботинках, косухе, захожу в раздевалку, переодеваюсь в форму, завязываю волосы, выхожу. И тут одна бабулька говорит другой: «Ну вот, вышла же все-таки одетая, как человек». Тогда очень обидно было. Ведь за стенами поликлиники, вне работы, я такая же молодая, 24-летняя девочка, как и другие. Какая разница, как выгляжу вне работы? © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я решила зайти в магазин косметики, чтобы выбрать лучшей подруге духи на день рождения. В тот день я занималась волонтерской работой в университете, потому была в спортивной одежде, а волосы блестели от пота. Я действительно была намерена что-нибудь приобрести, но продавцы меня игнорировали. Они буквально делали вид, что меня здесь нет. Я немного постояла, а потом разозлилась и ушла. © zuzuplant / Reddit
- В моей школе учителя были старой закалки. Особенно зверствовала классуха: в порядке вещей было отправить девочку с макияжем умываться или отпускать язвительные комментарии касательно неподобающего внешнего вида. Однако больше всего запомнился случай: как-то раз пришла моя одноклассница в короткой юбке. Классная тут же подняла хай и отправила ее переодеваться. Но не учла одного: у девочки была молодая и очень прогрессивная мама. И со словами: «Давай сюда эту юбку» она надела мини-юбку дочери и отправилась беседовать с классухой. Аргумент: «Я спокойно ношу ее и не вижу ничего предосудительного в том, чтобы эту юбку носила моя дочь». Инцидент был исчерпан, юбка отвоевана. Столько лет прошло, до сих пор восхищаюсь этой женщиной. © Подслушано / Ideer
А в этих материалах вы сможете полюбоваться женщинами, которые решили выглядеть так, чтобы нравиться прежде всего себе самим:
Комментарии
Какая же жесть. Почему каждая история сопровождается оправданием? "Я ношу короткие юбки, но я врач", "у моей сестры тату, но она ученый". Алло, женщины, ни один человек в мире не должен комментировать ваш внешний вид, если это только не балахон куклуксклана или что-то вроде. Вы не должны быть врачами, учителями или учёными, чтобы позволить себе носить то, что хочется. И уж тем более наличие мужа не является оправданием - вы вольны сами выбирать свою одежду, состоите вы в отношениях или нет
Почему меня никто не обсуждает за внешний вид?:)) хочется, чтобы уже кто-то внимание обратил, что ли:)) а всем все равно!) даже обидно:))))))
На экзамен в короткой юбке к женщине-преподавателю - смело. Кроме подготовки по предмету надо ещё кое-что в жизни понимать, как всё устроено и функционирует. Умный сделает вывод, дурак пойдет на очередные грабли наступать, а умная дивчина с первого раза пойдет на экзамен скромно одетой, без боевого раскраса. Включайте голову, девочки, ибо цель- сдать экзамен на отлично, а не выделываться😉🤣
Если бы все люди обладали божественно прекрасными телами и манерами истинных аристократов, я бы только приветствовала полуголых и общительных. Но почему-то основная масса тех, кто считает, что она эпатирует публику. как правило уродливы во многих смыслах и обладают манерами "от подворотни". Так что лично я таки за соблюдение норм приличия и уместность.
Случай из жизни. Студент завалил зачет. Препод на зачете сидела, упакованная в костюм. Потом пришел на пересдачу к тому же преподу, которая на этот раз была в джинсах и рубашке. Триумфально поглядел и говорит: "Я так и думал, она постыдится мне снова в глаза посмотреть, после того, как меня несправедливо завалила на зачете, практикантку вместо себя прислала". На что получил ответ: "Молодой человек, если бы вы в течение года посещали мои лекции, то запомнили бы, как я выгляжу"