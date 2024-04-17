16 историй о людях, которых хлебом не корми, а дай модный приговор женщине вынести

Случай из жизни. Студент завалил зачет. Препод на зачете сидела, упакованная в костюм. Потом пришел на пересдачу к тому же преподу, которая на этот раз была в джинсах и рубашке. Триумфально поглядел и говорит: "Я так и думал, она постыдится мне снова в глаза посмотреть, после того, как меня несправедливо завалила на зачете, практикантку вместо себя прислала". На что получил ответ: "Молодой человек, если бы вы в течение года посещали мои лекции, то запомнили бы, как я выгляжу"