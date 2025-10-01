16 питомцев до и после того, как они обрели семью, и от этой разницы сжимается сердце
Говорят, что спасая животное, вы спасаете себя. Глядя на эти фотографии, трудно не согласиться. В этой подборке — 16 питомцев, чьи истории доказывают: достаточно лишь одного любящего человека, чтобы полностью преобразить чью-то жизнь.
Просто посмотрите, насколько более счастливыми они выглядят!
«Нашла перепуганного котенка возле работы. Вот что случилось 3 года спустя»
А случилось-то что три года спустя? Они не виделись три года и наконец встретились?
- Кажись, котик сам в шоке. © woodnote / Reddit
«От „забери меня домой“ до „никогда не отпускай меня“. Мы обожаем нашего малыша»
«Полгода назад приютил у себя бездомную красотку и вот»
- Поздравляю с порабощением! © Mcmacladdie / Reddit
«Нашел его всего в грязи, саже и масле. Забрал домой и дал ту жизнь, которую он заслуживает»
Вчера, 30 сентября, у нас был вселенский потоп. Затопило приют для кошек, хозяева бросили клич, - Помогите спасти !
Спасли всех 60 котовасей.
А вот людей... 9 человек утонули прямо на улицах в быстрых, сильных и глубоких потоках... Из них семья (5 человек) утонули в квартире на цокольном этаже (((
- Просто лучший пост в мире. © Affectionate_Ad_3320 / Reddit
«Мы нашли Джои, когда ему было пять недель, бедолага искал еду на заправке. Сейчас ему девять месяцев, и он живет полной жизнью!»
Какая офигительно счастливая мордаха! ПОвезло, что нашел своих людей.
«Я подобрала его на улице. Вот фото „до“ и „после“ с разницей в год»
«Встретили Луну на улице Индонезии во время сильнейшего шторма и забрали домой»
«Целый месяц мы делали анализы, оформляли прививки и документы, а еще отдали немало денег за ее транспортировку домой (к счастью, с нами в самолете!). Но это лучшее решение в нашей жизни».
«Нашел в мусорном контейнере кошку. Повез в ветеринарку. После капельницы кошка прям расцвела»
«Грустная Долли перед тем, как я ее спас»
«Очень болезненный Юки в тот день, когда оказался у меня в руках, и он же 6 лет спустя»
«Кажется, он мурлычет без умолку. Мне так повезло, что он со мной».
Так выглядят полгода любви, еды и обнимашек
«„Мы возьмем его только на передержку“ — сказала мама. И вот прошло 3 года»
- Это самый шикарный кот, которого я когда-либо видела! Кто-нибудь знает, какой он породы? © huffleperson / Reddit
- Это рыжий рэгдолл. © Jombo65 / Reddit
«Мы нашли этого котенка в „черную пятницу“, так и назвали. Вот как за 11 дней меняется питомец, если его любят»
«Нашла его у мусорки. И в первую же ночь он спал на мне. Спустя 6 лет ничего не изменилось»
Как же не изменилось? За шесть лет тётя прямо помолодела. Вот что значит найти хорошего котика.
«Когда я забирала Рут, мне сказали, что ей осталось где-то 6 месяцев. Но мы вместе уже 2 с половиной года!»
Хозяйке только язык надо высунуть, как у собачки, и одно лицо, прямо мама с дочкой.
Эволюция этих животных — от бездомного бедолаги до довольного и избалованного члена семьи, — лучшее доказательство того, что любовь творит чудеса. А какое преображение впечатлило вас больше всего? Поделитесь в комментариях, может быть, у вас тоже есть история о спасенном друге!
У нас много на улицах кошек. Никто их не обижает, не гонит. Они не боятся людей и подбегают чтобы погладили или дали что-то вкусненькое.