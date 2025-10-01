16 питомцев до и после того, как они обрели семью, и от этой разницы сжимается сердце

Говорят, что спасая животное, вы спасаете себя. Глядя на эти фотографии, трудно не согласиться. В этой подборке — 16 питомцев, чьи истории доказывают: достаточно лишь одного любящего человека, чтобы полностью преобразить чью-то жизнь.

Просто посмотрите, насколько более счастливыми они выглядят!

«Нашла перепуганного котенка возле работы. Вот что случилось 3 года спустя»

Кажись, котик сам в шоке. © woodnote / Reddit

«От „забери меня домой“ до „никогда не отпускай меня“. Мы обожаем нашего малыша»

«Полгода назад приютил у себя бездомную красотку и вот»

«Нашел его всего в грязи, саже и масле. Забрал домой и дал ту жизнь, которую он заслуживает»

© Particular_Wasabi663 / Reddit Елена Яилимаф 4 часа назад Вчера, 30 сентября, у нас был вселенский потоп. Затопило приют для кошек, хозяева бросили клич, - Помогите спасти !

Спасли всех 60 котовасей.

А вот людей... 9 человек утонули прямо на улицах в быстрых, сильных и глубоких потоках... Из них семья (5 человек) утонули в квартире на цокольном этаже ((( - - Ответить

Просто лучший пост в мире. © Affectionate_Ad_3320 / Reddit

«Мы нашли Джои, когда ему было пять недель, бедолага искал еду на заправке. Сейчас ему девять месяцев, и он живет полной жизнью!»

«Я подобрала его на улице. Вот фото „до“ и „после“ с разницей в год»

«Встретили Луну на улице Индонезии во время сильнейшего шторма и забрали домой»

«Целый месяц мы делали анализы, оформляли прививки и документы, а еще отдали немало денег за ее транспортировку домой (к счастью, с нами в самолете!). Но это лучшее решение в нашей жизни».

«Нашел в мусорном контейнере кошку. Повез в ветеринарку. После капельницы кошка прям расцвела»

«Грустная Долли перед тем, как я ее спас»

«Очень болезненный Юки в тот день, когда оказался у меня в руках, и он же 6 лет спустя»

«Кажется, он мурлычет без умолку. Мне так повезло, что он со мной».

Так выглядят полгода любви, еды и обнимашек

«„Мы возьмем его только на передержку“ — сказала мама. И вот прошло 3 года»

«Мы нашли этого котенка в „черную пятницу“, так и назвали. Вот как за 11 дней меняется питомец, если его любят»

«Нашла его у мусорки. И в первую же ночь он спал на мне. Спустя 6 лет ничего не изменилось»