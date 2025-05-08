15 теплых историй о том, как люди спасли брошенных животных

В жизни нередко случаются моменты, когда животные оказываются на улице, и важно, чтобы кто-то протянул им руку помощи. Эти истории спасения — не о драме, а о заботе, терпении и теплоте, способных изменить судьбу. Часто достаточно приютить пушистого друга и подарить ему дом, чтобы он стал частью семьи. В этой статье мы поделимся трогательными историями спасенных животных, которые обрели новый дом и любовь благодаря неравнодушным людям.

Такую очаровательную парочку подобрала пользовательница интернета и поделилась снимком их счастливой жизни

Котятами только любоваться да любоваться! © user5755545 / Pikabu

«Эти собаки научили меня доверию, стойкости и настоящей, безусловной любви»

Беатрикс появилась у нас благодаря подруге, работавшей в ветклинике. Когда мы забрали Беа, ей было всего восемь недель. Генри нашли на сайте: он сразу запал нам в душу, и после звонка в приют стало ясно — это наш пес. Беатрикс — смесь бостон-терьера и американского булли, весит около 18 кг, с самого начала росла в любви и заботе, без особых трудностей. Генри — питбуль около 27 кг с непростой судьбой: пережил жестокое обращение, долго жил в клетке, боялся людей и не знал, что такое ласка. Потребовалось немного времени, чтобы подружить питомцев, но теперь они прекрасно ладят. Генри стал увереннее, перестал бояться, и, кажется, наконец понял, что теперь у него есть дом, где его любят. Эти собаки, как и все мои предыдущие приютские, научили меня доверию, стойкости и настоящей, безусловной любви. © thepoilettaper / Reddit

«2 года назад я забирала ее под гром салюта с улицы»

Теперь неизвестно, кто у кого живет! © Warmwood / Pikabu

«Нашел в мусорном контейнере кошку. Повез в ветеринарку. После капельницы кошка прям расцвела»

«Мы нашли его прямо перед Рождеством»

Обожаю эту историю! У нас три собаки, но особенно хочу рассказать про последнюю, которую мы приютили. Мы с девушкой обсуждали, что теперь, когда у нас есть дом, можно взять еще одного. Зашли в приют — там было много милых собак, но один щенок сразу зацепил: лежал, смотрел в глаза и чуть-чуть вилял хвостом. Мое сердце не выдержало. Он оказался невероятным миксом — катахула, питбуль, боксер, ротвейлер, кокер-спаниель и еще, Бог знает кто. Очень красивый и удивительный. Его судьба была непростой: сначала попал в приют в 4 месяца, потом его взяла молодая девушка, но уже через две недели вернула в городской приют. Оттуда его снова забрали волонтеры, и через месяц мы нашли его — прямо перед Рождеством. Сложнее всего было познакомить его с нашей первой собакой — тот совсем не хотел принимать новенького, особенно шумного и активного. Держали их отдельно несколько недель. Новичок поначалу всего боялся: почтовых ящиков, велосипедов, паутинок, пиньят. Сейчас стал увереннее, но мимо дома с пиньятами до сих пор не ходит. До него мы использовали строгие ошейники, но благодаря ему полностью отказались от этого — перешли на обучение через позитивное поощрение. Он изменил нас и подарил невероятно теплую, добрую, забавную энергию. Я бесконечно благодарен, что он стал частью нашей семьи. © OpalOnyxObsidian / Reddit

«Одна из моих подобрашек»

«Вот это понимаю: из грязи в князи!», — подумал каждый в нашей редакции, когда увидел эти фотки.

Пользовательница сети спасла сразу четырех бездомных собак. Сейчас они стали одной большой дружной семьей

Старшая собака — Вольпе, смесь чихуахуа и померанского шпица. Ее нашли на улице в возрасте около четырех месяцев и забрали из приюта представители спасательного фонда. Я встретила ее на мероприятии, где можно было забрать одного из таких спасенных животных. У нее была сильная тревожность и полный отказ от корма — ела только одну дорогую марку, которую мы вручную ей давали. Сейчас тревожность осталась, но собачка стала есть все. Вулф, смесь шнауцера, тоже был найден волей судьбы. Мы только что потеряли собаку, и я увидела его фото в интернете — так он появился у нас. Он был очень пуглив и со временем стал еще чувствительнее, но лекарства помогли ему оправиться. Уизел — смесь итальянской борзой, сиба-ину и чихуахуа, еще один бывший бездомный пес. Взяла его, когда ему было около шести месяцев — дикий, почти не социализированный, но со временем отлично адаптировался к жизни в семье. Аполло — самый младший, шесть месяцев. Смесь чихуахуа, бигля, лабрадора и, возможно, еще кого-то. Его сдали в приют в восемь недель, а в четыре месяца я его усыновила. Сейчас он — неугомонный, очень активный щенок. © Arztwolf / Reddit

«У нас трое спасенышей. Беленькую выходили — была худая и грязная. Трехцветку спас от детей, которые ее обижали. Третьего бросили хозяева, съехав с квартиры»

«У нас тоже живет собака-спасеныш — черная малышка питбуль, которую нашли в мусорке и привезли в приют в новогоднюю ночь»

У нас тоже живет собака-спасеныш по кличке Беар, или ласково — Беари Сандерс. Она — черная малышка питбуль, которую нашли в мусорке и привезли в приют в новогоднюю ночь. Ей было полтора года, она недавно родила щенков, и, похоже, ее использовали для разведения. Мы приехали в приют за другой собакой, но ее уже забирали. Обошли всех, и вдруг старшая дочь увидела Беар — тогда ее звали Флауэр — и попросила познакомиться с ней. Беар сразу проявила невероятную мягкость, особенно с нашей младшей дочкой. Мы взяли с собой и вторую питбульку — Смакерс — и они сразу подружились. Беар пахла ужасно, но это нормально для приюта. Дома ей понадобилось несколько недель, чтобы привыкнуть — особенно к туалету. На поводке до сих пор ведет себя как безумная, хотя на деле просто обожает всех и готова зацеловать. За пять лет она не изменилась — все такая же добрая и ласковая. Сразу приняла нас как семью. Даже с кошками ладит прекрасно: мы приютили троих, и она с ними очень осторожна и уважительна. © antisuburbanitemom23 / Reddit

«Сын пришел со школы и с порога позвал „Пап, тут вот... котята!“»

Он протянул грязный пакет, а глаза испуганные. Из пакета доносился слабый писк. Я заглянул внутрь, а там совсем не котята. Оказалось, три щенка. Так они и стали полноценными членами нашей семьи.

«Страшно подумать, что ее могли не спасти. А теперь она наша радость и любовь»

Пять лет назад я приютила 13-летнюю собаку — смесь корги и шпица. Она пережила чумку, у нее были проблемы с нервной системой и старая травма лапы. Была истощена и агрессивна, вздрагивала от любого резкого движения, особенно если в руках был предмет. Первый год оказался очень трудным — у меня не было опыта с травмированными животными, да и сама я переживала утрату своего старого пса. Она кусала меня, у меня остались шрамы, но я училась понимать ее язык и уважать границы. Только через полгода она начала доверять, принимать ласку и еду. Сейчас она совсем другая — спокойная, ласковая, домашняя. Вторая собака — наша малышка — появилась в прошлом году. Ее спасли в возрасте пяти недель, она была единственной девочкой в помете. Веселая, умная, обожает свою «собачью бабушку». Та, что раньше кусалась, теперь стала для щенка наставницей — научила ее поведению и дисциплине. Это самый обнимающийся пес на свете — все время тянется за лаской. Страшно подумать, что ее могли не спасти. А теперь она наша радость и любовь. © Stormhound / Reddit

«Своего кота нашла в коробке на автобусной остановке. Вот так он выглядит год спустя»

«Год назад нашла в подвале котят вместе с мамой-кошкой. Они были там дней 5-7 без еды, воды. Мама-кошка сбежала в закат, а я стала для них второй мамой»

«Мы пошли в приют в мой день рождения — просто посмотреть»

Мы пошли в приют в мой день рождения — просто посмотреть на котят. На выходе проходили мимо зоны с щенками и увидели черного щенка с самым угрюмым выражением мордочки и невероятно милыми ушами. Я спросила о нем, и оказалось, что он попал туда от разведенца, который держал собак во дворе. Щенок, как и несколько других (все питбули), был с сильной формой демодекоза. Оказалось, он смесь питбуля и шарпея. На момент, когда мы его увидели, ему было около 5 месяцев. Сейчас ему 2 года. Его забрали у разведенца вместе с другими собаками, и приют ждал решения суда — возможно, собак вернули бы обратно. Мы ходили в приют каждую неделю в ожидании решения. Нам сказали, что разведенцу разрешили забрать одного щенка, но не переживать — все остальные были чистокровными питбулями, и моего он точно не выберет. Звонок. Он выбрал моего. Приют предложил нам другого щенка. Но благодаря одному доброму человеку, который нарушил правила, мы узнали адрес этого разведенца и поехали к нему домой. Я буквально умоляла его отдать мне собаку. Я плакала, а мой пес сидел в каком-то полуразвалившемся сарае с закрытой проволочной дверцей. Это было очень тяжело. Когда его жена пришла домой, она выпустила моего песика, и он сразу же побежал ко мне. В итоге — долгий разговор, слезы, уговоры... Мы смогли убедить их, что станем для него хорошей семьей, и нам разрешили официально переоформить его обратно в приют, чтобы потом уже забрать как новые хозяева. © FaerieFriend94 / Reddit



«Я едва успела спасти Налу — она тяжело болела и угасала на глазах»

Ох, какая красотка! А вы — ангел! © MegaEupho / Reddit