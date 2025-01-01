19 историй о счастье, которое приходит к нам не только в Новый год

Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, не нужны миллионы — порой достаточно сыра, порезанного в форме звезд, или неожиданного комплимента. Такие моменты, когда сердце готово выпрыгнуть из груди от радости, запоминаются на всю жизнь — как у героев нашей статьи.

Я воспитываю дочку одна. Очень хотела подарить ей на день рождения трехколесный велосипед, потому что она о нем мечтает. Поехала я в магазин, и в маршрутке у меня стащили кошелек со всеми деньгами. Обидно было до слез! Забрала дочь из садика, а сама плачу. И вдруг звонит мне начальник и сообщает, что в этом месяце я — лучший сотрудник (я — кассир в магазине) и просит заехать за премией. Мы с дочкой сразу же поехали, забрали нашу награду, а потом в магазин, за велосипедом. И так один грустный день стал для меня счастливым, ведь я смогла подарить своей малышке то, что она очень хотела. © Мамдаринка / VK

Мне позвонил сын и сказал, что сбил человека. Потом он передал трубку следователю по особо важным делам. Сын единственный, поэтому я сразу сказал, что готов продать квартиру, машину и почку, лишь бы замять дело. Договорились, что 300 тысяч переведу прямо сейчас. Я положил трубку и почувствовал огромное счастье, ведь у меня дочь, ей 5 лет и она сопит в соседней комнате.

«В 1996 году моей однокласснице папа привез из Швейцарии часики. Мне они показались вершиной совершенства. И вот в 2024 году я их купила!»

«Они абсолютно новенькие, в заводской упаковке и с защитной пленочкой, хотя им 26 лет».

Первый раз в жизни надела платье — до этого стеснялась — и пошла в парк отдохнуть, почитать. Рядом на поляне сидела группа дошкольников с учительницей, они рисовали пейзажи. Тут ко мне подсел мальчик, протянул мне букетик из листвы и попросил разрешения нарисовать меня, так как я похожа на осень. Улыбалась после этого весь день. Да и платья буду носить чаще. © Unknown author / Pikabu

Когда поступила в колледж, моя тетя пригласила родственников и друзей, чтобы отпраздновать это событие. Я и не подозревала, что она подготовила для меня целую церемонию со специальными футболками, воздушными шарами и тортом. Все мои любимые люди спели для меня гимн моей школы. Я начала плакать. Никогда в жизни не чувствовала себя такой любимой и ценной. © loveeisallyouneed / Reddit

В детстве, видя рекламу сковородок от Tefal, думала, что когда стану взрослой, то обязательно куплю себе такую. Особо производила впечатление индикация нагрева. Ну и да, маркетинг взял в плен. Выросла. Сковороду все никак не покупала. То не до нее, то казалось, что слишком дорого, то еще что-то. И вот сегодня, наконец-то, я купила блинницу от этой самой Tefal. Могла выбрать любую другую, возможно, даже лучше, но внутренний ребенок решил, что пора уже закрыть это дело. Кажется, такая мелочь, но я довольна собой и этой покупкой. Ведь даже такие маленькие мечты приносят счастье, когда сбываются. © user8778001 / Pikabu

«Работал волонтером в приюте для животных. Сегодня ушел домой с этим малышом. Только посмотрите, как он счастлив, что у него теперь есть дом»

Возвращалась с работы и промокла под ливнем. Но я давно не испытывала столько радости. Я прыгала по лужам, бегала босиком по тротуару и чувствовала себя ребенком. Лица людей, которые скрывались от дождя на остановке, были бесценны. Они просто смотрели офигевшими глазами на мокрую босую девушку в пиджаке и юбке, которая бегала и смеялась. Самый лучший день за последнее время. © Подслушано / Ideer

Мне почти 35 лет, и я сегодня катался на тарзанке. Ну, качельки такие на дереве: длинная веревка и дощечка под зад. Так вот, я так рад этому. Я получил какие-то сложно идентифицируемые эмоции, что-то давно забытое и очень теплое. Счастье в простом, в общем-то. © Direktor.Hard / Pikabu

Оплатила отцу лечение глаз в клинике. Само лечение бесплатное, а анализы, обследование и дорога влетели в копеечку. Папа все расходы старательно записывал на бумажку и все переживал, что пока не может отдать мне деньги. Хотя ему тысячу раз было сказано, что ничего возвращать не нужно. Так вот что придумал мой самый замечательный на свете папа. Он приготовил в качестве спасибо 20 кг разных пельменей. И поверьте, пельмени у него вкуснее всех в этом мире! Папе 75 лет, мне 48. Кому-то покажется это глупостью, но я счастлива как ребенок. © Tandem.dvoe / Pikabu

«Обратите внимание, что каждый пакетик подписан, чтобы я знала, что в нем находится».

Самый счастливый момент был, когда я смотрел, как маме вручают диплом об окончании университета. Никогда раньше не плакал от счастья, но когда я услышал, как ее зовут, и увидел улыбку на ее лице, я просто потерял контроль. Никогда еще не был настолько счастлив и горд. © Unknown author / Reddit

Работаю первый год и сегодня впервые купила маме подарок с собственной зарплаты. Это был фотоальбом с необычными снимками животных и подписями к каждому кадру. В них говорилось о маминых тревогах, переживаниях, о ее заботе, ласке, любви, теплоте и доброте. О том, что она открыла для нас весь мир. Там были благодарность ей и просьбы о прощении за то, что мы не всегда были хорошими детьми. Вручила маме, села за ее спиной. Когда последняя страничка была перевернута, обняла ее так крепко, как могла. И почувствовала на своей макушке ее слезы счастья. Много довелось пережить радостных мгновений в жизни, но это поистине было ярчайшим счастьем. © Подслушано / Ideer

Может это моя заслуга, может, просто повезло, не знаю. Женат 19 лет. До сих пор обожаю эту женщину. Она мой дружище, моя любимая. У нас 2 детей, 2 кота. Она моя броня, моя спина прикрытая. Она мой человечек. Она и есть мой дом, мой очаг. Сопит сейчас на моих коленях: смотрели сериал, и она уснула. Ноги затекли, но я не буду будить ее. Я сейчас понял, что я счастлив. Любите друг друга. © Kspksp / Pikabu

«Я только что узнала, что победила рак, и не могу перестать улыбаться»

Самый счастливый и одновременно трогательный момент вот такой помню. Это был пеший поход по национальному парку. Мы были уставшими и порядком утомленными от всех этих природных красот. И вот закончилась последняя экскурсия, солнце почти село, но гид попросил нас не уходить. Он достал копию инструмента типа флейты, который был тут найден при раскопках, и начал играть простую красивую мелодию. А оранжевое солнце в это время освещало жилища в скалах. До сих пор улыбаюсь, когда об этом вспоминаю. © TheJeeley / Reddit

Жили мы не очень хорошо, бабушка помогала, чем могла. Помню, я в школу еще не ходила, мечтала о лосинах ярких, тогда они только стали появляться. Видела на девочках, не завидовала, но мечтала, никому не рассказывая о своей мечте. Однажды гостив у бабушки, мы обнаружили на калитке пакет. Кто-то его повесил с улицы. Открыли, а внутри лосины ярко-красные и футболка салатовая с собачкой. Тот добрый человек сделал меня тогда счастливой. © Подслушано / Ideer

Самый счастливый момент в моей жизни был, когда родители подарили мне щенка. Я вернулся из школы, и они сказали мне, что оставили мои игрушки в другой комнате, и что нужно пойти и забрать их. Меня ждал приятный сюрприз, когда я вошел в комнату. © Xe137eX / Reddit

«После тяжелой операции я несколько недель вынуждена была сидеть дома. Сказала мужу, что скучаю по улице, особенно по звездам и луне»

«И чуть позже он принес мне обед с сыром, который порезал в форме звезд и лун. Он сказал: „Я знаю, что это не то, что ты хочешь, но вот тебе временное решение, пока я не смогу вывести тебя на улицу“. Я вышла замуж за хорошего человека».

Купила и съела половину копченой скумбрии. Одна. И до меня вдруг дошло, что в детстве я об этом мечтала. Я тогда считала, что люди вообще становятся взрослыми именно ради того, чтобы можно было съесть целую копченую рыбу и не только в праздник. И я доела вторую половину рыбы в честь моей детской мечты. И поняла, что я счастлива! © Подслушано / Ideer

Прихожу домой, жена еще на работе, дома десятилетний сын. Я уставший, еще не переоделся, сижу на диване, прихожу в себя. Мимо на кухню идет сын, на ходу предлагает сделать чай. Соглашаюсь, а сам сижу думаю, когда это я перестал бояться, что ребенок пользуется чайником. И тут он принес кружку чая, каких то плюшек еще захватил с кухни, и пошел к себе в комнату, как ни в чем не бывало. Было очень кстати. Сидел, смотрел телевизор, пил чай, ел плюшки, немножко плакал от счастья. © Aleksandr.Kim

/ Pikabu

/ Pikabu У нас с женой выдался тяжелый год на работе, оба пахали как проклятые, чтобы поскорее закрыть ипотеку. Когда с успехом все выплатили, решили устроить себе отпуск. Каждый выбил себе 2 недели, и мы улетели в Таиланд. И там я наконец-то почувствовал себя самым счастливым мужиком на свете: у жены снова на лице засияла улыбка, морщинка между бровей разгладилась, а кругов под глазами у нее как будто и не было. И пофиг, что заселились в дешевый отель, и что под окнами постоянный шум. Если она счастлива, значит и я счастлив. © Подслушано / Ideer

«Я абсолютно счастливая 33-летняя женщина, которая давно мечтала заполучить ус тигра. Я не знаю зачем он мне, но очень хотелось»

«Я писала в зоопарк, меня деликатно посылали. Но в итоге нашелся человек, который там работает и который смог мне достать аж 2. Ни один тигр не пострадал, усы выпали сами».

Счастливый момент у меня такой. Пошли с мамой в приют для животных. Увидели там агрессивную кошку, которая шипела на всех, кто проходил мимо ее клетки. Понятно, что никто ее такую не возьмет, решили забрать ее. Посадили в отдельную комнату, чтобы она привыкла к нашим двум другим кошкам. Я там осталась с ней. На следующий день я проснулась, а мама показывает мне фотографию, на которой я сплю на полу, а кошка — у меня на животе клубочком свернулась. Сейчас она счастливая требовательная дива, которая постоянно требует внимания. © Unknown author / Reddit

Лето. Пробки. Сижу в такси и грущу о своем. Звонит мама и сообщает, что сестра родила, и я стала тетей. Тут по радио начинается моя любимая песня и понеслось! Я вся счастливая и радостная, ни о чем не думая, прибавила громкости, вышла из машины, начала танцевать и смеяться. Недоумение водителей сменилось на улыбки, и они подтянулись ко мне в компанию. Самые счастливые минуты в моей жизни. © Подслушано / Ideer