19 историй, которые покажут, что жизнь полна сюрпризов

Есть люди, которые жалуются на то, что их жизнь слишком предсказуема. А есть и другие — те, чьи будни состоят из историй, предугадать развязку которых не так-то просто. Жизнь бывает полна непредсказуемых поворотом, и герои нашей статьи об этом знают на собственном опыте.