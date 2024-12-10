19 историй, которые покажут, что жизнь полна сюрпризов

Истории
22 часа назад

Есть люди, которые жалуются на то, что их жизнь слишком предсказуема. А есть и другие — те, чьи будни состоят из историй, предугадать развязку которых не так-то просто. Жизнь бывает полна непредсказуемых поворотом, и герои нашей статьи об этом знают на собственном опыте.

  • 1980 год, УЗИ не было. Родильный зал на два места. Я пыхчу, а соседка уже родила парня. Молоденькая акушерка подходит к ней со шприцем и кричит: «Ой, мамочки, у нее тут еще один!» Врачи от ребенка бегом к мамаше: «Тужься!» А она на всю больницу как заорет: «Не буду! У нас в общежитии и так места мало!» В итоге два пацана у нее, что не удивительно, ведь муж у нее сам из двойни. © Август / Dzen
  • Коллега рассказывала: она в пятницу после работы ходила к зубному, а в субботу утром проснулась с мужем от звонка в дверь. Открыла, а там стоит с букетом роз ассистент зубного врача. И такой: «Привет! Не ожидала? А ты мне понравилась!» Подруга выпала в осадок, а муж ее вообще обалдел от такого подката.
    В понедельник пошла она в клинику разбираться, почему это они раздают сотрудникам ее личные данные (ведь как-то ухажер узнал ее адрес). А там начали хихикать, мол, ой, ну просто он в вас влюбился с первого взгляда, вам должно быть приятно! © Kat34ka / Pikabu
  • Подрабатывала я в салоне свадебных платьев. Один раз пришла фифа такая вся из себя и говорит: «Я хочу самое дорогое платье. Несите!» А у нас был один наряд за 350 тысяч — какой-то дизайнерский, расшитый кристаллами Сваровски, с золотой нитью и всеми делами. Очень красивое платье, прямо мечта. Фифа его надела, повертелась у зеркала и такая: «Беру! Оно прямо для меня создано. А как сидит, а? Сразу видно, хорошая вещь!» Ну, я рада, конечно — мне с такой продажи процент капнуть должен приличный. Подходит она на кассу и такая: «Ну, сколько с меня? Тысяч 50?» Ей коллега моя: «Вообще-то 350». И тут эта мадам как заверещит: «Какое-то платье за 350 штук? Да вы тут совсем что ли с дуба рухнули? Таких цен не бывает!» В общем, когда она поняла, что за 50 тысяч мы ей платье не отдадим, сказала: «Больно надо было!», развернулась и ушла. К чему были эти понты?
Natalya Doronina
6 часов назад

Ну вы романтики - так бы и сказали сразу, что есть за 350, но ей дороговато будет. Она бы из штанов выпрыгнула, но купила

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  • Меняем остекление на балконе. Окна изготовили, дело к монтажу. Договорились с менеджером, назначили день. На вопрос о продолжительности работ менеджер ответила, что, скорее всего, на весь день, при том, что начнут с 8:30 примерно, а с 13:00 до 15:00 работать не будут, так как тихий час. И тут жена выдает: «А нам где-то постелить ребятам надо будет или у них свои коврики и спальники?» © Naduvan / Pikabu
  • Когда мне было 17 лет, будущий бывший муж пришел к нам в гости. Я как раз осваивала выпечку бисквитов в микроволновке. На момент визита я как раз засунуло тесто в технику и ждала результата. Запах, правда, что-то мне неуловимо напоминал и не был похож на запах в кондитерской, но я списала на «это же свое, домашнее, а не химия покупная». Щедро отрезав парню четверть круга, я торжественно подала результат своего эксперимента. Мой герой потянул носом и, зажмурившись, откусил. Я терпеливо ждала. Он молча ел, странно поглядывая на меня.
    — Очень вкусно! — сквозь зубы заявил мой герой. Видимо, от неземного восторга челюсти не разжимались.
    Я на радостях бахнула ему добавочки. Мой герой обреченно вздохнул, попросил воды и взял очередной кусок. И так, обильно запивая, доел весь корж и спешно засобирался домой.
    И только взявшись готовить для родителей, я поняла, что вместо растительного масла я схватила рыбий жир, стоявший в холодильнике в такой же бутылке...
    Мама сказала: «Ну ты и бестолочь!»
    Бабушка сказала: «Деточка, это любовь!»
    Отчим сказал: «Зато рахита не будет!»
    Мой герой сказал: «Я перезвоню».
    Его мама сказала: «Понятно. Где-то у нас был активированный уголь».
    Мы потом поженились. Потом развелись. Но это уже совсем другая история. © T0RLARA / Pikabu
  • В далекие времена, когда я была совсем девчонкой, мы с мамой пришли в гости к соседке с 4 этажа. Сидим на диване, разговариваем спокойненько: я, мама, соседка и ее муж. Телевизор работает, занавески колышутся, лето. Вдруг медленно распахивается балконная дверь, в комнату входит мужик и спокойно идет к выходу из квартиры. Сначала мы все онемели, а потом осознали, что это сосед с 5 этажа. Оказалось, жена его заперла в квартире, так он решил выйти через соседей. Единственное, что сказала соседка: «Хорошо, что муж дома был, а то подумал бы, что любовник приходил». © юлия бондаренко / Dzen
  • Меня положили в предродовую палату, там уже одна девчонка была. У нее с собой был пакет с вещами большой такой, полный под завязку. Решили эту девочку на кесарево забирать, говорят ей: «Бери пакет свой и пошли», а она в ответ: «Не могу, сил нет». Моя свекровь, которая была акушеркой, пожалела ее, говорит, мол, давай я возьму. И не может поднять! Не поняла: берет, а пакет реально не поднимается. Свекровь спрашивает: «Что там такое у тебя?», а девица ей в ответ: «Сок в трехлитровой банке! Ну, и вещи». © МамаШа / Dzen
  • Пришли с супругой к тестю в гости. Он попросил мою жену помочь настроить умную колонку, которую ему подарили на Новый год. Я «втыкаю» в телевизор и фоном слышу разговор супруги с отцом:
    — Смотри, папа, ты должен обратиться к ней по имени и сказать: «Поставь будильник на 8 утра».
    — Что, так и говорить?
    — Да!
    — Я стесняюсь... © Mayby / Pikabu
  • Мой муж общается по интернету с женщиной. Может весь вечер провести за виртуальным разговором с ней. Я краем глаза увидела их переписку, он называет ее красавицей. При этом уверяет, что эта женщина приглашает нас с ним в гости, дает советы о семейной жизни, воспитании ребенка, что она живет за 700 км от нас и вообще не представляет опасности. Раз эта женщина — друг семьи, то я добавила ее в друзья в соцсетях, а она взяла и отказала мне в дружбе. Я закатила мужу скандал, потребовав, чтобы он или удалил эту дамочку из своих друзей, или написал ей, что не тактично удалять из списка друзей жену, общаясь с ее мужем. После этого меня обвинили в ненормальной и необоснованной ревности. О как! © Подслушали у замужних / VK
  • Наткнулась в сети на духи, которые давно хотела. В парфюмерном они стоят 30 тысяч, а тут продавали за 20 косарей. Попросила выслать мне фото — по ним все было в порядке. Продавец уверял, что это — 100%-ный оригинал. Я приехала на встречу в кофейню в другом конце города, а там лютая паль. Тем, кто хоть раз оригинал в руках держал, даже распаковывать не надо — по коробке все ясно. Указала на признаки подделки, сказала, что не буду покупать. Мужик даже не извинился, спорить не стал и молча ушел. Я написала правдивый отзыв, а в ответ прилетело: «Вам высылали фото товара — вы сами подтвердили, что это оригинал. А уже при встрече начали выпрашивать скидку, хотя цена и так снижена. Получив отказ, вы не захотели отдавать товар, и мне пришлось вас уговаривать. Видимо, вы затаили обиду на то, что товар вам не достался бесплатно, и написали плохой отзыв. Очень некорректно с вашей стороны!» Ох, как я негодовала из-за этого вранья! © wintermute3000 / Pikabu
  • Были сильные снегопады перед Новым годом. 30 декабря мой родственник, дедушка-пенсионер, пошел откапывать свою «ласточку», которую завалило на парковке у дома почти по стекла, так как надо было по магазинам проехать. Ну, утром вышел, покидал снег, в обед тоже, вечером закончил, никуда не выезжал даже. Утром 31 декабря выходит к машине, а на стекле под дворником записка: «Имейте совесть! Заняли чужое место! Не для вас оно было почищено! Уважайте труд других людей!» И обидно, и смешно. © Kibermorda / Pikabu
  • Я решила искренне помочь свекрови и убраться в ее доме. Перемыла гору посуды, вымыла полы и сантехнику, приготовила ужин. Свекровь у меня золотая! Она рада была, благодарила. А вот свекор высказал мужу, что я — дрянная хозяйка, ведь я, когда полы мыла, под родительской кроватью не протерла. Ну все, конец света! А я просто постеснялась, честно говоря, под чужую кровать лезть. Мало ли, какие там тайны... © Shomaizdyrdoma / Pikabu
  • Моя тетя — хирург. Рассказывает: «В операционной готовят пациентку. К той подходит анестезиолог и просит подписать соглашение на общий наркоз. И она вдруг:
    — Я не хочу общий наркоз, он мне не нужен!
    — А какой вам нужен?
    — Мне нужен исключительно индивидуальный!» © Подслушано / VK
  • Я был гостем на свадьбе, и мне приглянулась там одна девушка. Невеста услышала об этом и предложила нас познакомить, так как эта красотка была ее подругой. Я взял номер этой девушки, мы списались и договорились о встрече. Приходим на свидание, и понимаем, что мы оба — вообще не те люди. То есть я общался на праздновании с другой девушкой, она — с другим парнем, а невеста все перепутала, так как у нас с этим молодым человеком имена похожи. Первые 10 секунд мы просто смотрели друг на друга в замешательстве, а потом разобрались, что к чему, поболтали и разошлись. Позже я узнал, что у этой девушки в итоге завязались серьезные отношения с тем парнем, с которым нас перепутали. © BobBobBobBobBobDave / Reddit
  • Моя подруга перед родами собрала дома пакет вещей на выписку и оставила в шкафу. Ну, родила, все хорошо, попросила мужа вещи привезти, тот притаранил пакет. Подруга уходит с ним в комнату, и оттуда раздается неистовый ржач. А потом все обомлели, когда подруга вышла к встречающим в японском кимоно, сандалиях и с лисьими ушками на голове. Все были в шоке. Муж спрашивает, мол, ты это что надела? Подруга ржет: «Что привез, то и надела». Оказывается, в шкафу лежало два похожих пакета — один с вещами на выписку, другой с костюмами для косплея. Подруга как-то не обратила внимания, а ее муж тупо взял тот, что первый попался под руку. Ну, говорят, в итоге так даже лучше — выписка запомнится надолго. © Спросите женщину / Dzen
  • Домашним телефоном мы уже несколько лет не пользовались, но он висел на всякий случай. И вдруг вечером раздался звонок. Удивившись, я сняла трубку — там молчание, какой-то шум и треск, как бывает при очень плохой связи. Через пару минут опять звонок — и опять то же самое. На третий раз я сняла трубку уже раздраженная и недовольно спросила: «Ну, и долго мы будем молчать?» От ответа у меня волосы зашевелились, ведь я услышала голос недавно умершей свекрови: «Лена, это ты?» Машинально ответила: «Да». В ответ: «Лена, это я!» — и все, дальше шум и треск. Это был 100% ее голос! Телефон после этого мы отключили. © Елена Е. / Dzen
Melancholy
8 часов назад

Так мою маму мошенники развести пытались. Тоже, говорит, мой голос был…

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  • Мы с молодым человеком встречались около года. Однажды я разговаривала с подружкой и упомянула, что мы с ним собираемся в кино. Она посмотрела на меня растерянно и спросила: «А вы что, все еще вместе?» Теперь в растерянности была уже я. А потом подруга достала свой телефон и показала мне в соцсетях фотографию девушки, которую мы обе знали. На фотке мой молодой человек целовал ее, а в подписи значилось: «Жизнь легка, когда рядом с тобой лучший парень в мире!» Я была потрясена. Оказалось, все в нашей компании знали о том, что они встречаются, но думали, что мы уже давно расстались (просто я — очень закрытый человек и не люблю обсуждать личное). Вот это был поворот, конечно! © True_Panic_33** / Reddit
  • Знакомая живет на 4 этаже. Ночью вышла попить водички. Пока шагала в спальню, услышала в зале стук в окно. Машинально посмотрела, а там, за окном огромная ладонь. Мать честная! Она набралась смелости, на ватных ногах подошла и выдохнула — это мокрый лист каштана к стеклу приклеился. © Светлана С. / Dzen
  • Мой знакомый решил поздравить девушку с Днем рождения. Поехал за 200 км от города в тепличное хозяйство, где розы выращивают, и купил 3 коробки розовых лепестков. Рано утром рассыпал всю эту красоту по подъезду — от входа в подъезд до квартиры. Благо, дама сердца жила на третьем этаже всего. Шариков еще каких-то к перилам напривязывал. Рассчитывал, что утром девушка на учебу выйдет, а там красота!
    Только вот она в 9:00 вышла, а жильцы с 6:00 начали выдвигаться. Листочки эти в кашу превратились. И пришлось им вместо учебы драить подъезд.

Жизнь нередко бывает полна непредсказуемых поворотов — как, например, у героев другой нашей статьи.

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