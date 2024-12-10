19 историй, которые покажут, что жизнь полна сюрпризов

Ну вы романтики - так бы и сказали сразу, что есть за 350, но ей дороговато будет. Она бы из штанов выпрыгнула, но купила
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Есть люди, которые жалуются на то, что их жизнь слишком предсказуема. А есть и другие — те, чьи будни состоят из историй, предугадать развязку которых не так-то просто. Жизнь бывает полна непредсказуемых поворотом, и герои нашей статьи об этом знают на собственном опыте.
Ну вы романтики - так бы и сказали сразу, что есть за 350, но ей дороговато будет. Она бы из штанов выпрыгнула, но купила
В смысле трехлитровую банку поднять акушерка не может? А трехкилограмовых новорожденных как осиливает?
Так мою маму мошенники развести пытались. Тоже, говорит, мой голос был…
Жизнь нередко бывает полна непредсказуемых поворотов — как, например, у героев другой нашей статьи.