20+ человек, которые в такой ситуации однажды оказались, что даже неловко как-то

Жизнь иногда ставит нас в неловкие ситуации. Однако всегда можно выбрать: либо стоять и сгорать от стыда, либо посмеяться над собой. Герои нашей подборки выбрали второй путь — и теперь их истории не просто смешны, а по-настоящему вдохновляют.