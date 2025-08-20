20+ человек, которые в такой ситуации однажды оказались, что даже неловко как-то
Истории
59 минут назад
Жизнь иногда ставит нас в неловкие ситуации. Однако всегда можно выбрать: либо стоять и сгорать от стыда, либо посмеяться над собой. Герои нашей подборки выбрали второй путь — и теперь их истории не просто смешны, а по-настоящему вдохновляют.
- Пришли в загородную баню. А там хозяин, голландец, встречает у входа и руку протягивает — поздороваться. Ну мой муж подает ответно, и тут голландец резко руку убирает. Муж стоит с протянутой рукой и краснеет от неловкости. А этот мужик объясняет: «Сначала я должен с женщиной поздороваться». И одаряет меня крепким рукопожатием. Мы потом правила этикета вычитывали, пытались понять, голландец был с багом или мы. Поняли, что вопрос спорный. © Maria Model / ADME
- Ночью позвонила одногрупница и попросила номер старосты, я написала ей в смс номер и продолжила спать. Утром она мне позвонила с вопросом: «Зачем ты мне скинула этот номер?!» Оказалось, мне это приснилось, а номер я реально скинула. © Подслушано / Ideer
- Последний год с небольшим живу в старом-старом доме. Раньше в квартире держали котов и острой мышиной проблемы не стояло, однако стоило квартире постоять чуть-чуть пустой, как кошачий запах, видимо, выветрился, и по стояку в кладовку стали забираться мыши. Все щели были запенены, ловушки с клеем от мышей расставлены. И с утра в одной из ловушек была обнаружена маленькая мышь. Она прилипла к картонке, смазанной клеем. Я в пижаме вынесла ее на помойку возле дома, но тут мне мышку стало жаль, и я ее палочкой от картонки отлепить решила. Картина маслом. 9 утра, центр, зима. Девушка в пижаме ковыряется палкой в мусорном баке на улице. Сердобольная женщина подошла ко мне и спросила: «Девушка, что вы делаете-то?» На что я без задней мысли ответила: «Я поймала мышь, смотрите!» И женщина побежала, сначала во всю прыть, потом просто быстрым шагом, не оборачиваясь. Я еще и вслед прикрикнула: «Я не сумасшедшая!» Прости меня, женщина. © MrsMiddle / Pikabu
- Переехал я в Бразилию. Понадобилось как-то вызвать такси. Звоню в службу, но не успел я сказать «Можно, пожалуйста...», как оператор бросил трубку. Перезваниваю — то же самое. И на следующий день та же ерунда, хотя язык я знаю хорошо. Я не выдержал, уже коллегу спросил, в чем дело. А оказалось, что, во-первых, в Бразилии тогда была большая проблема с телефонными розыгрышами, а во-вторых, местные не привыкли говорить «пожалуйста». Мои звонки были восприняты как розыгрыш из-за моих попыток быть вежливым. В следующий раз, вызывая такси, я просто сказал: «Пришлите мне машину». Сработало как по волшебству! И в течение следующих шести лет все мои телефонные звонки были прямолинейными, без всяких «Можно, пожалуйста». © Mark Horn / Quora
«Не понимает, почему новый друг не хочет с ним играть»
- Мы с парнем собираемся съезжаться. Жить планируем в его квартире, которую он взял в ипотеку (ипотеку выплачивает он, но квартира оформлена на его маму). Бюджет планируем таким образом: раз в месяц скидываемся пополам на наше совместное проживание. И возник такой спорный момент: парень придерживается того, чтобы и ипотеку, помимо коммунальных платежей, мы также платили пополам. Он аргументирует это тем, что если бы мы снимали квартиру, то скидывались бы. А я против этого, потому что я просто буду вкладываться в чужую квартиру, а в случае расставания просто помогу ему в выкупе квартиры. Но у меня не хватает аргументов, чтобы убедить парня в этом. © Подслушано / Ideer
- Сейчас это звучит смешно, но тогда было неловко, аж кошмар. Я только устроилась на новое место парикмахером, и вскоре у меня появился постоянный клиент. Он и подругу свою приводил ко мне стричься, и сам стригся. А потом у меня был отпуск по семейным обстоятельствам, и последние пару раз парень стригся не у меня. И вот он наконец пришел ко мне, и я без задней мысли говорю: «Соскучилась по тебе уже». А он обернулся, посмотрел мне в глаза и такой: «Я тоже по тебе скучал». А потом давай говорить, что у него вообще есть девушка, и он ее любит, но не может перестать думать обо мне. Я обалдела. Я-то ничего подобного не имела в виду. Стригла я его в неловком молчании — в последний раз, больше не стала. © Magdalena78 / Quora
«Вот так мы играем в прятки»
- Довелось рожать прямо в коридоре роддома, не успели довезти. Медсестра решила меня успокоить и рассказала историю, мол, это еще ничего, вот два года назад у нас женщина вообще родила еще на стоянке. А я молчу и начинаю медленно краснеть, потому что это тоже я была. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужчиной сидели за столиком в ресторане, и я плакала. Не навзрыд, но слезы текли постоянно, даже пришлось попросить официанта принести еще салфеток. Все дело в том, что сегодня нам пришлось попрощаться с нашей тяжелобольной собакой. После такого готовить никто из нас был не в состоянии, и мы решили перекусить в ресторанчике. Мы не разговаривали, я все время плакала, и тут мой парень легонько толкает меня и кивает на людей вокруг. И тут я понимаю, что мы привлекаем как-то слишком много внимания. Он у меня «громила» — в плохом настроении он выглядит устрашающе, и люди всполошились. Рядом две женщины сидели, так одна мне вопросительно кивнула, мол, все окей? Вторая сверлила злобным взглядом моего мужчину. Еще одна пара перешептывалась, показывая на наш стол. В общем, кажется, нас неправильно поняли. Мне пришлось встать и во всеуслышание объявить про собаку, и тогда все вокруг будто выдохнули и расслабились. © Michelle — MAD PIRATE QUEEN / Quora
- Всю жизнь мечтала уехать в другую страну, хотела отказаться от мяса и подумывала о тату. А мать была категорически против, все мои объяснения без толку. И вот я сыроед, живу в Испании, и на моей спине красуется дракон. А все почему? Потому что мама, видите ли, разговаривала с коллегой по работе, и та ей просто сказала, что в этом ничего плохого нет. И мама тут же давай со мной выбирать эскизы и будущий дом. Как же иногда меняет людей чужое мнение, хотя я ей год внушала свое решение. © Подслушано / Ideer
«8-летний мальчик пошел в школу в таком виде»
- Замужем два года. Недавно ездила с подругами в Испанию, и там один мужчина постоянно вокруг нас вертелся. Думала, ему нравится моя подруга, а оказалось, что я. Перед отъездом сказал, что у него миллионы, и предложил жить с ним в Испании. Я отказалась, объяснив, что замужем. Дома рассказала мужу, а он вдруг скандал закатил, мол, какая я дура, что упустила такой шанс. Пора собирать вещи и обратно в Испанию... © Подслушано / Ideer
- Когда мы с братом были мелкими, приехал к нам дядя на недельку-другую. Он ни на секунду не расставался с дипломатом, даже в ванную с собой его брал. И как-то я спросил, чего он его везде таскает. Мама говорит, что там важные документы, нельзя оставлять их без присмотра. И тут вступает брат: «А вот и нет! Просто дядя Миша приехал покупать иномарку, я сам слышал его разговор по телефону. А в дипломате, очевидно, деньги, и он очень боится, что мы их украдем, потому он не выпускает его из рук. А в гостиницу он не поехал, потому что там дорого, а у нас бесплатно». Покраснели все за столом, кроме нас с братом. Вечером дядя Миша уже жил в гостинице. Ну и, наверное, стоит добавить, что приехал родственничек даже без кулька с пряниками, зато ел и пил за троих. Ругать нас никто не стал, все лишь облегченно вздохнули. © Unknown author / Pikabu
- Моя коллега-латиноамериканка во время разговора постоянно то за руку меня возьмет, то положит мне руку на колено. Оказалось, это вообще не из-за того, что у нее какие-то романтические намерения в мою сторону. Это просто культурное и дружелюбное поведение. То есть, конечно, я могу ей нравиться, но придавать этим жестам большое значение, как выяснилось, не стоит. © Brian Donlevy / Quora
«Эта моя старая фотография говорит сама за себя»
- Еду в такси вечером, переписываюсь с подругой. У нее там неразделенная любовь, проблемы на работе, собачка болеет — все и сразу. Прошу водителя заехать во двор, а сама набираю ее и говорю: «Так, бери что нужно и пойдем ко мне, расскажешь, что накипело». И вдруг машина встала — аж носом клюнула, а парень за рулем медленно обернулся с очень удивленными глазами. Вы бы видели, как он расстроился, увидев, что я это не ему, а в телефон. Кажется, у него тоже на душе накипело. © tanktayberry / Pikabu
- Познакомился в приложении с девушкой. Перед первой встречей она попросила расписание нашего свидания. Я растерялся, думал, что просто встретимся и там решим. Тогда она прислала расписание с таймингом и подробный маршрут. А позже вообще оказалось, что она дочь очень богатых родителей. И вот это все нужно было для телохранителей. Их у нее трое, всегда с ней. Не сложилось у нас, в общем. © Подслушано / Ideer
- С мужем мы познакомились, когда были студентами. Я меняла кавалеров как перчатки, он же всегда искал ту единственную. Прошло 6 лет, в течение которых мы были друзьями, я была свидетельницей на его свадьбе. А потом жена его бросила, и все просто произошло. Никаких высоких чувств, с ним просто было хорошо, как дома. Но 2 года назад я поняла, что что-то не так. Он страдает из-за моих вечных отъездов, а я не могу привязать себя к дому. Он мечтал о банальном семейном счастье, а я не торопилась с детьми. А затем появилась Лена. Она и мой муж росли в одном доме, и в первый же день, как она приехала, я все поняла. Муж бы не ушел от меня. Он мог общаться с ней, дарить ей цветы, но он бы не оставил меня. Поэтому ушла я. И вот сейчас я сижу в кафе уже с бывшим мужем и понимаю, что все сделала правильно. У них с Леной чудесный малыш и уютная квартира на окраине. У меня — крохотная студия в Испании, постоянные перелеты и мимолетные романы. Я рассказала ему все и получила своего друга обратно. Верю, что поступила тогда правильно. © Подслушано / Ideer
- Так повелось, что мой парень (впоследствии муж) всегда покупал домой белый хлеб. Я люблю черный, но никогда не жаловалась. Белый и белый. Недавно попросила его сделать бутер. «Сделаю, солнце, но у нас только черный остался», — предупредил он. «Так даже лучше. Черный я больше люблю», — брякнула я. «Прекрасно!» — негодующе сказал он. Возникла неловкая пауза. «А нафига я тогда белый-то покупаю?!» Он решил, что я, «как и все», люблю белый. И покупал его для меня. Знакомы 14 лет. Два дурака. © Подслушано / Ideer
- Гинеколог оказался мужчиной, спокойно прошла осмотр и отправилась домой. На вечер было запланировано мероприятие, коллега пригласила на день рождения. Купив подарок, отправилась по указанному адресу, и все, моя жизнь разделилась на до и после. Дверь открыл он. Ее муж, муж моей коллеги, тот самый гинеколог. Я понимаю, что у врачей нет пола, но весь вечер мне было так неловко. © Подслушано / Ideer
- У нас в коллективе принято, что именинник проставляется тортиком. Заметив очередной торт, я не смог вспомнить, у кого сегодня днюха. Столкнувшись в коридоре с одним из коллег, я тихо спросил у него: «Серега, а у кого сегодня день рождения?» «У меня» — тихо прошептал он в ответ. Ну, поржали, конечно, но неудобно как-то перед коллегой теперь. © Stasyan64rus / Pikabu
- Дочь в первом классе. Первые полгода все было отлично, но тут внезапно ее стала обзывать девочка-одноклассница. Дочь показала мне ее, я с ней пообщался без ласковых слов. Через какое-то время спрашиваю у дочери: «Ну что? Она тебя больше не обзывает?» На что она мне ответила: «Обзывает. Ты не ту отругал». Да блин! © Подслушано / Ideer
В следующий раз, когда жизнь закинет вас в неловкую ситуацию, вспомните этих героев. Возможно, ваш провал — это просто будущая история, над которой просто нужно успеть посмеяться первым.
4 дня назад