13 курьезных историй, в которых обстоятельства сложились странным образом
Истории
50 минут назад
Кто из нас не попадал в странные ситуации? Иногда — смешные, иногда — пугающие, иногда — нелепые до безобразия. И если бы кто-то рассказал эту историю со стороны, то вряд ли бы вы в нее поверили. Мы подобрали несколько курьезных ситуаций, которые по уверениям рассказчиков произошли на самом деле.
- Возвращаюсь домой после пар. Впереди идет парень, а на голове у него что-то шевелится. Пригляделась — летучая мышь! Ну, думаю, все: сейчас спасу человека. Подбегаю, начинаю размахивать руками, орать, чтобы согнать живность. Парень в шоке, я на адреналине: чувствую себя супергероем. Только вот один момент не учла — у меня зрение −3. Это был просто бубон на его шапке. Когда дошло, ржали минут десять. Пора линзы купить, наверное. © Карамель / VK
- Когда-то мы волонтерили при одном приходе. Помогали на ферме, убирали территорию и т.д. Был там магазинчик, где продавали продукцию собственного производства. Работала в нем прекрасная женщина Люда. Она несколько лет как потеряла мужа, болела, и вот решила постричься в монахини. Получила все одобрения, принимала решение, что делать с квартирой. В общем, настроена была решительно. Было при том приходе поселение для мужчин, у которых что-то пошло не так в жизни: многие лишились жилья, причины у всех разные. Им предоставляли крышу над головой, еду, базовые вещи. А они трудились на благо прихода. И вот один паренек Толик часто помогал в том самом магазине. То разгрузить что-то, то мусор вынести, витрину передвинуть. И так уж вышло, что между продавщицей и жителем поселения пробежала искра. Несколько месяцев Толик нежно ухаживал и дарил букеты полевых цветов. В итоге, уехали они жить в город долго и счастливо.
- Решила выйти за хлебом. Легко оделась, сумку не брала — буквально на пять минут. Только вышла, подходит ко мне парень в ростовой кукле медведя. В руках — корзина со сладостями, штук двадцать воздушных шариков. Голосом, полным страдания, говорит: «Слушай, можешь подержать? Мне срочно в туалет! Две минуты, честно!» Ладно, держу шарики и корзину. Из соседнего подъезда выбегает толпа людей с хлопушками и окружает девушку. Видимо, ту самую именинницу, которую должен был поздравлять медведь. Музыка, все хлопают и кричат: «Сюрприз!». И вдруг резко замолкают и смотрят на меня. Мужик какой-то спрашивает: «А где медведь?!» — «Отошел по нужде». Все давай ржать. И тут выходит этот медведь, на ходу надевая голову от костюма: «Вы не поверите, как я к вам добирался!» Из толпы тот же мужик крикнул: «Надеюсь, не против ветра?» © Не все поймут / VK
- Недавно с подругами вспоминали, у кого из нас были самые безумные свидания. Я победила.
Мы с мужем учились на одном потоке, и как-то он предложил сходить с ним на романтический обед в «необычное место». Приехали на территорию заброшенного завода. Если честно, я даже испугалась. Чтобы попасть на крышу, нужно было пройти через большую металлическую дверь. Там стоял старенький столик, накрытый белой скатертью. Мой муж достал из рюкзака две шаурмы, большую бутылку колы и стаканчики. Сам обед прошел удачно, но солнце поднялось высоко и стало очень жарко. Я предложила уйти из этого «романтического» места.
Когда мы подошли к двери, муж потянул за ручку и оторвал ее. Мы оказались запертыми на крыше. Сначала было весело, а потом стало страшно. На крыше становилось все жарче. В течение часа мы допили остатки колы. В итоге просидели на крыше до семи вечера, пока муж кое-как смог открыть дверь.
Я была сильно обезвожена, еле спустилась, от шаурмы болел живот, а ноги были ватными из-за отсутствия сил. На следующий день мой будущий супруг перезвонил, извинился за дурацкий обед и снова пригласил на свидание. На этот раз в лес. В качестве альтернативы я предложила просто сходить в кафе. © Y-story
- Как-то мы отправились в поход с ночевкой в Йеллоустонский национальный парк. Выйдя на тропу к лагерю, мы увидели следы медведя гризли и свежий помет. Добравшись до стоянки, обнаружили, что она завалена остатками еды и мусором от предыдущих посетителей, и, судя по всему, в этом всем уже порылись медведи. Мы повернули обратно к тропе, чтобы пойти к машине и заночевать там. Но в итоге наткнулись на самих медведей. Пока они нас не заметили, мы свернули на другую тропу, которая, судя по карте, выходила на главную дорогу в парке. Чтобы дойти до дороги, нам пришлось перебраться через три горы. Было уже далеко за полночь. Нас подобрал какой-то милый смотритель. Он отвез нас к автостоянке и дал советы, как обезопасить себя в машине на время ночевки. Спустя полтора года мы со смехом рассказываем эту историю, но тогда, с килограммами снаряжения на плечах и воем волков в темноте, мы здорово испугались. © naai / Reddit
- Я трижды ломал левую ногу. Это уже странно, согласитесь? Последний раз это произошло, когда мы с другом прыгали с трамплина на велосипедах. Думаете, я неудачно приземлился? Нет, прыгнул я отлично! А вот когда отъехал в сторону, чтобы пропустить друга, колесо велосипеда зацепилось за выемку в земле, я упал и сломал ногу. Это было лет 20 назад, но я до сих пор удивляюсь, как можно было так сломать ногу после удачного прыжка. © marisachan / Reddit
- Мы живем в частном доме. Однажды муж принимал ванну на втором этаже и закрылся, а замок заело. Пришлось ему лезть в окно: оно выходило на крышу веранды, так что это было несложно. А вечером того же дня к мужу подошел сосед с таинственным видом и рассказал, что из нашего окна в одних трусах убегал какой-то мужчина. Ответственный стукач! © Мамдаринка / VK
- На втором курсе университета у расписания я как-то заметила симпатичного мальчика с безумно красивыми голубыми глазами. Что-то сказала подружкам, посмеялись и забыли. Разве что переглядывались, если я встречала его в коридоре. В следующем семестре пришли на лекцию по новому предмету. И тут одна из подруг мне говорит: «Маша, ты только не оборачивайся резко». Ну естественно, я резко обернулась, а там сидит он! В принципе, ничего особенного не произошло. Лекции были раз в две недели, так что эти встречи были редкими. Кроме шуток моих подружек про то, что я буду скоро гладить ему рубашки, придуманного кодового имени «Архимедик» (из-за характерной бороды) и взаимной подписки в соцсетях, ничего не было.
Спустя лет 10 я помогала в одном благотворительном заведении. И как-то там попросили собрать мужские вещи для нуждающихся: мол, у кого что есть, а то женских вещей уйма, а мужского мало. Я ездила в приют на машине, так что разместила на своей странице объявление о том, что можно подвезти мне одежду, обувь и так далее. Приходит новое сообщение от того самого «Архимедика» с предложением помощи. И вот привез он мне два пакета с вещами. Диалог был недолгим, мы ведь взрослые и куда-то спешим. Когда вечером перекладывала все собранное компактно, поняла, что институтский знакомый привез мне очень много рубашек. Позвонила своей подружке и сквозь смех рассказала: «Наташа, помнишь „Архимедика“ из универа? Так вот, у меня дома два пакета с его рубашками, но это не то, что ты подумала!»
- Несколько месяцев я работал над крупным проектом в другом городе. Мы закончили даже раньше дедлайна, и это было просто прекрасно. Я решил произнести благодарственную мотивирующую речь для своей команды. Я так эмоционально жестикулировал, что в итоге потянул спину. Это было совершенно некстати, ведь я планировал уйти гордо, высоко подняв голову. А вместо этого трое моих сотрудников вывезли мое тело из здания в передвижном офисном кресле и кое-как переложили в такси. © Unknown author / Reddit
- Как-то собиралась на свидание. Я часто надеваю смешные носки, причем правый и левый — разные. В обуви не видно, а мое внутреннее ощущение лучше. В этот раз, тоже решив, что никто не увидит, надела с пальчиками: один — полосатый, второй — ядовито-зеленый. А парень привел меня в чайную, где надо снимать обувь. Больше не виделись. © Подслушано / Ideer
- Живу в деревне. Как-то копаюсь возле участка: кусты подрезаю, листья убираю. Подъезжает мужик: «Купи генератор, а?» Отвечаю, что денег нет. Он недоумевает: «Совсем нет?». Говорю, что совсем. «А за что живешь тогда? Еду как покупаешь?» — «Так вон утки ходят». Мужик посмотрел на моих птиц, мирно бродящих во дворе, и говорит: «А сколько уток дашь за генератор?»
- Однажды мне пришлось работать с менеджером, которая была известна своей непосредственностью. Она была хорошим сотрудником, просто довольно часто нужно было ей что-то напоминать и объяснять несколько раз. И самое любопытное, у нее всегда было невозмутимое выражение лица. Как-то я пришел на работу, но не смог открыть свою кассу — не подошел код. Пошел к менеджеру, чтобы узнать подробности. Она посмотрела на меня совершенно невозмутимо и сказала: «Ой, извини, я забыла сказать, что мы тебя увольняем». После того, как я побледнел, она так же спокойно произнесла: «Шучу, просто мы сменили все коды. Вот твой новый!». В тот момент я ее возненавидел, но к концу недели это уже казалось забавным. © gothiclg / Reddit
- У знакомой дочь панически боится сдавать экзамены. Чтоб как-то ее успокоить, мать наняла актрису, которая «предсказала» девочке, что та хорошо сдаст по воле судьбы. Только все пошло немного не по плану: теперь ребенок вообще не готовится к экзаменам, потому что ведь все уже предназначено судьбой! © Подслушано / Ideer
Еще несколько историй о превратностях судьбы можно почитать здесь.
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