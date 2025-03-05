13 курьезных историй, в которых обстоятельства сложились странным образом

Кто из нас не попадал в странные ситуации? Иногда — смешные, иногда — пугающие, иногда — нелепые до безобразия. И если бы кто-то рассказал эту историю со стороны, то вряд ли бы вы в нее поверили. Мы подобрали несколько курьезных ситуаций, которые по уверениям рассказчиков произошли на самом деле.