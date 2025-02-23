12 историй о том, как судьба подкладывала людям свинью, но они не растерялись

Истории
1 час назад

Сколько в жизни бывает ситуаций, когда кажется, что жизнь специально испытывает нас на прочность. Любимые изменяют и бросают, начальники кричат или лишают зарплаты. А иногда и мелкие неурядицы кажутся подставой. Но наши герои со всем справились.

  • Во время учебы в колледже я работал в заведении, где подавали сэндвичи и кофе. Классное место, и мне нравились все, с кем я работал. Но мой босс был ужасен. Однажды в день зарплаты он собрал всех сотрудников и сказал, что мы не получим зарплату до следующей недели. Нас это устроило, но, когда наступил следующий день выплаты жалованья, у него вновь не оказалось денег. Так продолжалось около месяца. Позже мы узнали, что он и не планировал нам платить. А потом он вообще не появлялся на работе недели три. За это время мы взяли и раздали почти все, что было в магазине, бесплатно. Когда босс наконец появился, он так взбесился! А я в это время увидел, что его машина неправильно припаркована, и вызвал эвакуатор. Пока босс орал на нас, один из сотрудников сказал: «Эй, ваш грузовик сейчас отбуксируют». Чувак выбежал на улицу, а мы в это время выскочили через заднюю дверь и смотались. © Unknown author / Reddit
  • Мой первый школьный возлюбленный учился так себе. Как-то он бросил меня ради моей лучшей подруги. Затем пообещал вернуться ко мне, если я подделаю ему оценки, чтобы он мог показать их родителям. Я соглашалась до последнего. А потом заявила, что ничего не сделала. Как же отец ругал его за череду двоек... © laksalover / Reddit
  • Узнала, что мой муж, с которым мы были вместе 10 лет, изменял мне с девушкой, с которой учился в школе. В то время я была студенткой дневного отделения, и муж поддерживал финансово нас с нашим малышом. Когда я узнала, понятное дело, взбесилась. Он назвал меня ненормальной и решил уйти к той. Мне пришлось на год бросить учебу, работать на двух работах, оплатить развод и одной содержать нашего ребенка. В итоге я сама оплатила себе образование, окончила вуз с отличием и нашла работу мечты. А моему бывшему изменяли несколько раз, и живет он в трейлере со своей девушкой. © betteroffthanyou / Reddit
  • Моя бывшая изменила мне. А у нее была соседка по комнате — сногсшибательная, и мою бывшую недолюбливала Поэтому я решил к ней подкатить. Лучший ход. Выражение лица моей бывшей, когда ее соседка по комнате провожала меня до двери, было бесценным. Встречались с ней все следующие восемь недель, пока не истек срок их аренды, и некоторое время после. Однажды моя бывшая даже застала нас в гостиной. Не чувствую себя виноватым. © Disheremythrowaway / Reddit
  • В начале моей карьеры босс закатил мне истерику в присутствии примерно 20-ти других сотрудников из-за рискованного решения, которое я принял. Я просто стоял, не зная, что делать. Когда он взял паузу, чтобы прийти в себя после двухминутного ора, один из моих подчиненных положил руку на плечо моего босса и громко сказал: «Ну как, лучше себя чувствуете? Успокойтесь, прежде чем устроить а-та-та!» Босс дернул плечом и потопал прочь. Как оказалось позже, все то, по поводу чего он истерил, я сделал правильно. © Unknown author / Reddit
  • Моя бывшая постоянно выпрашивала деньги и ничего не делала, только орала на меня. А однажды я вернулся домой после долгого рабочего дня и заметил, что она взяла мою машину и уехала куда-то со своими друзьями. Она забыла, что у меня установлена система слежения, и я мог определить ее местонахождение в любом месте с точностью до нескольких метров. Нашел свою машину в центре города, и мой приятель отвез меня туда. У меня были запасные ключи и брелок от сигнализации, поэтому я выставил ее сумку с запасной одеждой на парковку, поехал домой и заблокировал ее номер еще до того, как она смогла мне позвонить. Я даже переехал на той же неделе. Примерно месяц после этого я получал гневные сообщения от ее брата. © p0wderedt0astman / Reddit
  • Мы с мужем очень любим животных, недавно завели кота. К слову, наши друзья ждут ребенка. Пришли в гости, спрашиваем о планах, они говорят, мол, сына Максимом назвать хотим, давно мечтали. Мы с мужем переглянулись, говорим: «А мы Максом котенка назвали». Вот родился ребенок, мы звоним поздравить родителей с Максюшей. А отец семейства и говорит, что его зовут Ян, а не Максим. Мы удивились, они давно ведь мечтали так сына назвать. На что нам ответили: «Да как угодно, но только не в честь вашего кота!» © Подслушано / Ideer
  • Моя сестра-близнец – очень несдержанный человек. Малейший повод – и на голову льются оскорбления, без брани и переходов на личности, но весьма язвительные и обидные. Я, в противовес, человек робкий, до дрожи боюсь конфликтов и избегаю их. За меня сестра всегда готова была ответить обидчику. Работаем в разных местах. Недавно начальник наорал из-за мелочи. Вылетела с каменным лицом, зато дома в слезы и сопли. На другое утро вместо меня поехала сестра. В общем, меня не только не уволили, но и пообещали повысить в следующем месяце. А начальник шляется какой-то пришибленный и грустный. Интересно, что она ему наговорила? Вечная моя защитница не сознается. © Карамель / VK
  • Муж заявил, что я выгляжу как серая мышка и нам нужно расстаться. Сказала: «Ок, но вечером идем в кафе как бы по отдельности, наблюдай внимательно». Не наряжалась, сделала вечерний макияж. Присела за столик. Ко мне подкатило мужчин 5. Муж офигел и после сделал следующее: сказал, что был неправ. Но я ответила, что уговор дороже денег и продолжать отношения с человеком, который зажрался, я не буду. © Карамель / VK
shanghai48
18 минут назад

Что же это за кафе такое, где не столько едят, сколько подкатывают? Или "не наряжалась" значит "пришла совсем без одежды"?

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  • Бывшая девушка сделала из меня спортивного и моднявого, гоняла в зал трижды в неделю, порекомендовала сменить гардероб. А я загордился, обнаглел до того, что изменил, и как-то в пылу ссоры заявил ей нечто в духе: «Я теперь парень хоть куда, ухожу к другой!» Думал, испугается, будет уговаривать остаться, а она послала меня и выкинула мои вещи и ноут. На что надеялся... © Подслушано / Ideer
  • На лестничной клетке вечно собирались подростки. Орали, слушали музыку. Конфликтовать не хотела. Поэтому как-то пришла на то место, где они собирались, и написала маркером на стене «Место для лузеров». Вечером они пришли и снова врубили музыку. А через 5 минут вдруг все стихло. Что-то они там думали, советовались и в итоге перебрались на пару этажей выше, где я уже их не слышала. © Карамель / VK
  • Сперли телефон в метро. Нашлись умники, которые решили на мне заработать. Написали, мол, плати сотку, иначе сольем твои фотки в сеть. Ржу – телефон и половины не стоит. Фотки там вообще огонь: коты, еда, природа. И вот они высылают мне самую компрометирующую. Гляжу – фото из примерочной, где я стою в юбке, в которой похожа на тетю с рынка. Поржала, сказала, что можно даже в рекламу ее запихнуть. Они реально слили фотку в сеть. А потом мне написал старый знакомый, сказал, что юбка-то ничего, да и я неплохо выгляжу, пригласил на кофе. Итог: телефон не вернула, но мошенники случайно устроили мне личную жизнь. Ну молодцы, что сказать! © Карамель / VK

Есть отношения, которые начинаются необычно. А есть те, что заканчиваются неординарно. Рассказали про несколько таких случаев в подборке.

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