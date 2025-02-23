12 историй о том, как судьба подкладывала людям свинью, но они не растерялись

Сколько в жизни бывает ситуаций, когда кажется, что жизнь специально испытывает нас на прочность. Любимые изменяют и бросают, начальники кричат или лишают зарплаты. А иногда и мелкие неурядицы кажутся подставой. Но наши герои со всем справились.