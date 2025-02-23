12 историй о том, как судьба подкладывала людям свинью, но они не растерялись

Что же это за кафе такое, где не столько едят, сколько подкатывают? Или "не наряжалась" значит "пришла совсем без одежды"?
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Сколько в жизни бывает ситуаций, когда кажется, что жизнь специально испытывает нас на прочность. Любимые изменяют и бросают, начальники кричат или лишают зарплаты. А иногда и мелкие неурядицы кажутся подставой. Но наши герои со всем справились.
Что же это за кафе такое, где не столько едят, сколько подкатывают? Или "не наряжалась" значит "пришла совсем без одежды"?
Есть отношения, которые начинаются необычно. А есть те, что заканчиваются неординарно. Рассказали про несколько таких случаев в подборке.