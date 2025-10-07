Ну то есть это была привычная ситуация, и только с бог знает какого раза пропади продуктов или появления чужих вещей барышня решила позвонить арендодателю?
15 арендодателей, которые добавили своим квартирантам перчинки в жизнь
Кто снимал жилье, тот знает, что заполучить и квартиру хорошую, и владельцев адекватных — это задача со звездочкой. Наши сегодняшние герои прочувствовали всю сложность этого квеста на себе.
- Когда прихожу с работы и открываю холодильник, там вечно чего-то не хватает. Иногда ложки в раковине нахожу, а один раз обнаружила дома чью-то кепку. Чуть не сошла с ума и наконец позвонила хозяину. Он выслушал и сказал: «Тю, да это же я заходил». © Палата *** / VK
- Знакомые сняли жилье, и тут же начались странности: утром вещи на одних местах, а вечером — на других. Прояснилось все, когда девушка приболела и не пошла на работу. Лежит с температурой и слышит, как в двери ключом орудуют. И тут в квартиру вваливаются хозяйка квартиры с ребенком. Спокойно разуваются, идут на кухню, ставят чайник. Девушка им: «Здравствуйте». А хозяйка такая: «Ой, а мы думали, вы на работе. Мимо проходили — решили зайти чай попить, в туалет сходить...» © seksenbayev_amir
- Съехали со съемной с квартиры 5 месяцев назад. Когда съезжали, сломался диван. Мы его починили. Сейчас хозяин пишет, что диван сломался опять и мы должны оплатить покупку нового. Причина: он был новый, когда мы въезжали, и мы должны обеспечить то же состояние квартиры. © ne_prosto.marian
«Как хозяин квартиры „починил“ нам туалет»
- Просыпаюсь сегодня утром, а у меня дома незнакомый мужик. Говорит мне такой: «Надо пожарную сигнализацию поменять». Хозяин квартиры меня, разумеется, ни о чем не предупреждал. © Sp0inkyy / Reddit
- Сняла квартиру пару месяцев назад. Хозяин вручил мне длинный список с правилами проживания в этом доме. Странно, но почти все пункты были вполне разумными вроде уборки остатков еды с тарелок перед загрузкой в посудомойку. Месяц назад пишет мне хозяин: «У тебя окна открыты?» — сказала, что да. В ответ получила такую информацию: в доме автоматическая система отопления, которая включается, как только температура внутри помещения падает ниже определенной отметки. Поэтому окна надо держать открытыми. Я как-то значения не придала. Готовлю ужин вчера, окна открыла, чтобы проветрить. Пишет хозяин тут же: «Мне пришло уведомление, что у тебя температура в квартире опустилась. Окна открыты? Надо закрыть». Я игнорирую. Он опять пишет: «Если тебя дома нет, я сам зайду и закрою». Пришлось закрыть... © LogConscious6308 / Reddit
- Собрались с друзьями дом снимать. Во дворе есть бассейн, но по договору нам им пользоваться запрещено. Ну, мы подумали, что владельцы не хотят заниматься уборкой и чисткой воды — вполне понятная причина. Как бы не так! Только подписали мы бумаги и задаток внесли, как хозяин нам заявляет, что он с семьей по выходным будет приезжать к нам в бассейне купаться! Договор расторгли, деньги вернули. © Vikings-557 / Reddit
«Владелец нам сегодня раковину менял и прислал фотку»
- Во время учебы снимали квартиру на первом этаже, а хозяин жил на втором в том же доме. Прихожу как-то домой и вижу на полу маленькие черные штучки, похожие на горелый рис. Не придал значения и смел их. Потом нашел такие же на обеденном столе. Сосед по квартире догадался, что это помет грызунов. Звоню хозяину и слышу занимательную историю. У него была змея, а недавно она, так сказать упокоилась. Но остались всякие крыски, которых ему девать было некуда и он решил их просто выпустить. Думал, они уйдут жить в лес... © Sj410 / Reddit
- Снимали с друзьями дом и платили горничной за уборку, но деньги передавали хозяйке и она уже рассчитывалась с женщиной сама. Однажды кто-то из нас сделал уборщице комплимент, что чистота, которую она наводит, стоит всех этих денег. И сумму конкретную назвал. Она тут же уволилась! Выяснилось, что она предложила хозяйке скидку и та согласилась, а с нас брала полную сумму, прикарманивая разницу. А горничная, между прочим, работала там уже 40 лет! © MaybachMusic22 / Reddit
- Жили в двушке, в которой вообще не было вентиляции. По ощущениям это примерно как в обувной коробке находиться. И как-то хозяйка пишет письмо, мол, я тут мимо ехала и увидела плесень на стене дома — избавьтесь от нее, пожалуйста. К письму прилагались рекомендации о том, какие наши действия могут ее вызвать. Одним из пунктов значилось дыхание. Дыхание может вызвать плесень, понимаете? © CousCousOtterCat / Reddit
«Хозяин квартиры по профессии плотник. Смотрите, какую „красоту“ он нам сделал»
- Вскоре после того, как я съехала, хозяйка квартиры начала мне писать электронные письма. За месяц она умудрилась настрочить целых 17 штук. В основном она интересовалась состоянием моего здоровья и как у меня дела с парнем. Я игнорировала слишком личные вопросы, отвечая только на те, которые казались более-менее адекватными. Надеялась, до нее дойдет. Не дошло... Она мне в ответ пересылала свои же вопросы, на которые я ей не дала ответы. Дошло до того, что я начала ее просто игнорировать. Так она додумалась попросить у меня адрес моих родителей! Потом я ее в черный список отправила, а через пару месяцев она меня нашла в соцсети и подала заявку в друзья, которую я, конечно же, мгновенно удалила! © Lissarie / Reddit
- Почти год снимала квартиру. Все нравилось, с хозяйкой отличные отношения. И тут мне пришлось срочно уехать. Думала вернусь через 2 недели, но дела затянулись аж на 2,5 месяца. Наконец вернулась. Захожу в квартиру — и аж опешила! Там чужие люди. Оказалось, хозяйка решила воспользоваться моим длительным отсутствием и поселила туда своих родственников. Я была просто в шоке, разругалась с ней, собрала вещи и уехала. © Карамель / VK
- Нашла квартиру, но дорого — капец. Хозяйка говорит, мол, все женщины, которые тут жили, тут же замуж выходили. Даже в договоре указано: если через полгода не съезжаете, то цена прям копейки. Ну, сняла — халява же. Не поверите, через месяц встретила на работе парня — еще через три расписались. Прошел год, в браке все отлично, планируем ребенка. © Мамдаринка / VK
«Возвращаюсь с праздников, а хозяева лестницу покрасили и краска еще сырая. А это единственный способ попасть в квартиру!»
- В детстве мне подарили персидского котенка. Как-то хозяйка квартиры явилась, когда мамы не было дома, и увидела котика у меня в руках. Что дальше? А дальше я однажды пришла домой и обнаружила записку от владелицы. Написала эта дамочка следующее: «Вас обеих нет дома постоянно, за кошкой присматривать некому, поэтому она отдана в хорошие руки». Мисок не было, туалета кошачьего тоже. С квартиры мы съехали вскоре после этого. © albina.limanskaya
- Снимаем квартиру второй год. При въезде оставляли залог (стоимость месячной аренды).
Решили переезжать и сообщили об этом за полтора месяца. Хозяин квартиры живет далеко и на вопрос о залоге ответил, что вычтет из него стоимость билетов, так как ему надо приехать, чтобы снова сдать квартиру, а он эту поездку не планировал. © anemoily
- Снимаю квартиру. Уехала на пару дней из города. Вчера хозяйка квартиры написала, что придет с архитектором измерять ванную. Я сказала, что на данный момент я не в городе и будет логичнее, когда они придут в то время, когда я дома. На что последовал ответ: если что-то пропадет — напишите... © rinna_kond
Комментарии
Так противно от истории про кражу котёнка. Если против животного в доме, сообщи об этом сразу. Зачем тайком устраивать подобные пакости.
Ситуация с котиком чудовищная.
Разумеется, наличие животных в квартире должно быть согласовано в договоре аренды. Если есть запрет - извольте не иметь питомцев.
Но являться в квартиру в отсутствие арендаторов (ребенок не считается!) - однозначное нарушение.
А прийти, когда никого нет, и совершить кражу - это вообще за гранью разумного.
Ну и вообще ВСЕ арендодатели, которые приходят в квартиру без приглашения и согласования - знак, что нужно срочно оттуда уезжать, это не норма. А можно и в полицию о краже заявить, например.
Я за жизнь поскиталась по съёмным квартирам (их было более десятка😊). И к счастью, не сталкивалась с такими неадекватными хозяевами. Был только один странноватый дяденька, указавший в объявлении о сдаче квартиры чужое имя-отчество (якобы, чтобы не стукнули в налоговую).