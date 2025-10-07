15 арендодателей, которые добавили своим квартирантам перчинки в жизнь

Ситуация с котиком чудовищная.

Разумеется, наличие животных в квартире должно быть согласовано в договоре аренды. Если есть запрет - извольте не иметь питомцев.

Но являться в квартиру в отсутствие арендаторов (ребенок не считается!) - однозначное нарушение.

А прийти, когда никого нет, и совершить кражу - это вообще за гранью разумного.



Ну и вообще ВСЕ арендодатели, которые приходят в квартиру без приглашения и согласования - знак, что нужно срочно оттуда уезжать, это не норма. А можно и в полицию о краже заявить, например.