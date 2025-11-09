Вот есть же время у некоторых людей проверять, какие фотки лайкнула подруга, и размышлять о том, в скольки предложениях должно быть поздравление. Аж завидую - наличию свободного времени. Подругим таких прибабахнутых - не завидую.
15 человек рассказали истории, после которых они научились отличать друга от притворщика
Семья дается нам с рождением, а вот друзей мы можем выбирать. Вот почему бывает так грустно, если последние не оправдывают нашего доверия. Иногда это происходит по злому умыслу, а иногда совершенно случайно. Именно поэтому особенно ценными становятся друзья, которые будут рядом несмотря на все взлеты и падения. Они могут дать не только ценный совет, но и подставить дружеское плечо.
- У меня была лучшая подруга, много лет дружили. Все выходные всегда вместе, даже ночевали друг у друга. Но у меня неожиданно появилась возможность уехать в другой город по работе на повышение, и я переехала буквально в три дня. Но «подруга» начала наговаривать на меня: болтала, что я ее бросила, оставил одну, что я не должна была уезжать. Но это же был мой счастливый билет, я воспользовалась возможностью и много работала, чтобы сделать карьеру, о которой мечтала. Близкую дружбу с тех пор не завожу, вдруг что. © Подслушано / Ideer
- Смешно, но первый тревожный сигнал — «подруга» не лайкает фото. Но смотрит все, что выкладываешь. Потом пойдет по нарастающей. © priymlex
- Меня лучшая подруга поздравила с днем рождения одним предложением. Больше я с ней не общаюсь. © ________lilichka________
- Когда я решила попробовать научиться делать макияж, я не стала прибегать к дорогим курсам и школам, а пошла учиться у своей лучшей подруги, которая является профессиональным визажистом. Мы проводили часы перед зеркалом, и она делилась со мной своими секретами. Позже я научилась идеально красить себя и даже создавать образы для других. Ко мне начали обращаться за услугами. Я очень боялась начинать зарабатывать на этом деле — ведь опасалась обидеть подругу, которая научила меня всему абсолютно бесплатно. Но она, узнав про мою боязнь, всего лишь поддержала меня и посоветовала нескольких клиентов. Так я поняла, что настоящий профессионал не боится конкуренции, ведь верит в себя и свои силы. © Карамель / VK
- Подруга считает, что я ее предала. Мы с ней познакомились на работе, подружились. А на днях мне позвонили с ее новой потенциальной работы и попросили рекомендации. Я ответила честно, как есть. Затем мне позвонила подруга и начала возмущаться, что я дала ей плохую рекомендацию. Ну, во-первых, почему я должна была врать? Сотрудник она, правда, так себе. А во-вторых, подруга могла хотя бы предупредить, что дала мой номер, что ищет другую работу — вообще хоть что-нибудь об этом. А то как снег на голову. © Подслушано / Ideer
Вообще-то был шанс не подставлять подругу: просто отморозиться, мол, мало с ней работала, спросите у кого ещё.
- У меня была подруга, которая даже сестрой меня называла. И была еще одна общая приятельница. Моя подруга говорила о той, что, дескать, она непорядочный человек и лучше с ней вообще не общаться. Причин не назвала. А потом от левых людей я узнала, что подруга вышла замуж, не позвав меня, но позвала «непорядочную» подругу — мало того, свидетельницей. Конечно, было обидно, но я простила. Вслед подруга оборвала наше общение без объяснений. И далее я узнала, что она родила и в крестные взяла «непорядочную». Что это было — я так и не поняла. Только последующие попытки наладить контакт пресекала. © Bukashka / ADME
- Дочь мужа дружила с девушкой в колледже. Хорошо дружила. И вот подруга собирается замуж, просит помочь с организацией свадьбы. Как не помочь — подруга же, да и событие какое радостное. Только на саму свадьбу ее не позвали. Сказали, что она не вписывается в их новый круг общения. © Ilona Staller / ADME
- Нам с другом по 19 лет. Одна странность в нем всегда бросалась в глаза — он вел себя так, будто был лучше всех, особенно в учебе. В старших классах он уверял, что четыре года подряд был в списке отличников, хотя я знала, что оценки были далеко не блестящими. Недавно мы пошли с друзьями погулять, разговор зашел об учебе, и он вдруг решил расставить всех «от самого умного к самому глупому», поставив меня на последнее место. Это меня задело, и я сказала: «На самом деле я умнее тебя в учебе — просто раньше не хотела говорить тебе, что знаю правду». Он сильно обиделся и перестал со мной общаться. Одни друзья считают, что я перегнула, другие — что он сам это заслужил. Так я действительно была неправа, что наконец сказала правду? © CryptographerAlive29 / Reddit
- Когда у меня не складывались отношения с мужчинами, подруга общалась со мной, всегда «поддерживала». Но вот я вышла замуж за очень обеспеченного человека и родила. На моем дне рождении она распустила язык и начала при всех рассказывать, на каких машинах за мной ухажеры приезжали в молодости. И я поняла, что она просто завидует. © mariadjaysval
Что ж поделаешь то с женской завистью. У людей есть недостатки, а в молодости человек ещё плохо знает людей. С другой стороны в молодости выбор как бы ограничен - с кем тебя поселят в общежитии, например. И отказать в общении ровесникам сложно.
- Когда-то давно за душевными разговорами с подругой зашел разговор о том, что я слишком добрая. На работе попросят взять доп. задачу, поехать полоть грядки к родителям в свой единственный выходной, помочь другу с рефератом, занять денег — соглашаюсь практически на все, даже если мне это некомфортно. И мне все это не нравится, но поделать с собой ничего не могу — не умею отказывать. Узнав об этом, она начала специально просить меня помочь ей сделать что-то, а когда я давала согласие, спрашивала: «Скажи честно, ты правда хочешь это делать?» Так я стала чаще задумываться о своих желаниях и научилась говорить людям «нет». Благодарна за эту помощь до сих пор.
- Прекратила дружбу с лучшей подругой после совместного отпуска. Я откладываю на отпуск целый год и очень жду этого момента, а вот подруга то с парнем поедет, то с родителями. В этот раз попался удачный горящий тур, но нужно было выкупать две путевки, вот я ее и позвала. Такой подставы, конечно, не ожидала. В первый же день она поругалась на ресепшен, потому что в номер к нашему приходу не принесли воду. Далее были претензии к еде, развлечениям, пляжу, лежакам, погоде, сервису и т. д. Кажется, ее знали все и уже все на нас косо смотрели. Я дошла до точки кипения на третий день, когда на экскурсии она стала возмущаться, что ей нужно больше времени в этом районе для шопинга, и вся группа должна с этим смириться. Я взяла свои вещи и сообщила, что мне надоело испытывать стыд за ее капризное поведение. Ждала этого отпуска целый год, поэтому хочу наслаждаться каждым мгновением, а с ней впредь буду пересекаться только как со случайной соседкой в номере.
Ну, скандальных туристок в групповых турах быстро затыкают сами же туристы. Я уже не говорю, что и у экскурсоводов тоже есть строгие правила...
- Мы с подружкой решили съехаться в одну комнату в общаге. Но я там не появлялась и жила на квартире. Так вот, подруженька додумалась отфоткать мою кровать и скинуть своему парню. Но промахнулась и отправила фотки мне с подписью: «Прикинь, она это постельное не меняла с переезда! Посмотри на бардак на полках». К слову, на том постельном я ни разу не спала, в общагу не приезжала по полгода. На полках не было никакого мусора, только тетради. Не знаю, зачем эта инфа ее парню. © ksugrenber
- Мои первые отношения разрушились из-за того, что в них постоянно лезла подруга моей девушки. Опустим подробности, но с тех пор у меня принцип — никак не взаимодействовать с девушками или женами своих друзей. Увидеть, чтобы запомнить лицо, и все. Даже на свадьбе максимально избегал невесту лучшего друга. Это не ненависть, просто не хочу даже случайно оказаться тем другом, кто разрушил отношения. © Подслушано / Ideer
Зачем инфа про постельное бельё её парню?
Чтобы предотвратить "переключение внимания". Возможно, парень интересовался: "что за подруга у тебя, ни разу не видел, познакомь".
- Я до конца не уверена, зависть ли это или нет. Но моя подруга никогда не делает мне комплиментов. Когда у меня появляется что-то новое, она никак не реагирует. Когда кто-то проявляет ко мне интерес, она говорит, что я просто неправильно поняла. Или говорит, что на самом деле понравилась она, и поэтому мне сказали: «Вы очень красивая, можно вас пригласить на кофе?» Ну-ну. Однажды одна девушка сделала мне комплимент, сказав, что мне очень идут брюки с заниженной талией. А она сразу вмешалась в разговор и сказала, что ей тоже такие идут. © _userr6_
- Как-то мой, уже бывший, парень познакомил меня со своей подругой детства. Вопреки историям, в которых подруги парней вбивают клин между влюбленными, ничего подобного не произошло. Наоборот, мы очень подружились, и даже когда я рассталась с этим парнем, она продолжила общение и стала моей лучшей подругой. Но в какой-то момент я заметила, что она начала отдаляться. Когда я прямо спросила, в чем дело, она ответила, что решила впредь не проявлять инициативу даже в дружеских отношениях. И общаться будет только с теми, кто сам всегда пишет или звонит первым. Меня почему-то это задело, поэтому я ответила: «Отличная идея! Сделаю также» — и больше не писала ей.
Говорят, друзья — не просто так приходят в нашу жизнь. Эти истории тому прямое подтверждение. Расскажите, а у вас в дружбе были моменты, которые раз и навсегда расставили точки над i?
Комментарии
Надо уяснить одну вещь: друг (любого пола) и подруга -это несовпадающие вещи. И тогда не придётся удивляться.
У меня когда-то была подружка, с которой мы дружили с пеленок (в одном дворе росли, мамы в одной школе когда-то учились), ходили вместе в садик, потом пошли вместе в школу, хоть она и нa год старше была. Вдобавок нас зовут одинаково.
А перед шестым классом летом случилась некрасивая история с участием очень неприятной нашей одноклассницы, а подружка моя взяла и встала нa её сторону. У меня, девятилетнего ребенка, просто почва из под ног ушла, я помню. Предательство не простила.
Перестала общаться полностью. Ни слова дурного друг о друге мы не говорили потом, просто делали вид, будто не существует. Одноклассники постепенно привыкли, что нас бесполезно просить передать что-то или сказать друг другу. Даже учителя узнали и не трогали нас.
Так прошло почти шесть лет. Ни слова. В середине 11 класса она меня окликнула по дороге нa подготовительные курсы. Заговорили. И всё, сделали вид, как будто так и должно быть. Выяснять что-то уже было сильно поздно))
Подругами снова мы не стали, конечно.
Не знаю, как было на самом деле в истории с подругами, которые должны звонить первыми, но возможно рассказчица действительно никогда не звонила сама и не проявляла инициативы? А подруга сначала этого не видела, но постепенно стала замечать и сомневаться, действительно ли это дружба. Объяснение ее, правда, не совсем соответствует моим догадкам. Но у меня в жизни была подобная история - я вдруг осознала, что моя институтская подруга, с которой мы дружили пять лет в институте и еще года три, наверное, после, никогда, вот вообще никогда не звонит сама ни поболтать, ни сходить кудa-нибудь не предлагает. Я решила проверить, так ли это и перестала звонить. И общение действительно прекратилось. Впрочем, она ни о чем и не спрашивала и не звонила. А тут ситуация была как будто не совсем такая.