15 человек рассказали истории, после которых они научились отличать друга от притворщика

Не знаю, как было на самом деле в истории с подругами, которые должны звонить первыми, но возможно рассказчица действительно никогда не звонила сама и не проявляла инициативы? А подруга сначала этого не видела, но постепенно стала замечать и сомневаться, действительно ли это дружба. Объяснение ее, правда, не совсем соответствует моим догадкам. Но у меня в жизни была подобная история - я вдруг осознала, что моя институтская подруга, с которой мы дружили пять лет в институте и еще года три, наверное, после, никогда, вот вообще никогда не звонит сама ни поболтать, ни сходить кудa-нибудь не предлагает. Я решила проверить, так ли это и перестала звонить. И общение действительно прекратилось. Впрочем, она ни о чем и не спрашивала и не звонила. А тут ситуация была как будто не совсем такая.