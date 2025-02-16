18+ соседей, с которыми бок о бок жить ох как непросто
Истории
5 часов назад
Те, кому повезло с соседями - настоящие счастливчики - ни топота, ни громкой музыки, ни ссор из-за парковочных мест. Но частенько бывает, что живущие рядом люди не замечают никого вокруг себя или наоборот, проявляют к нам слишком много нежелательного внимания. Вот пользователи, у которых накипело, и изливают свои чувства в интернете. Читать такие истории очень занимательно, ведь подобные ситуации знакомы многим.
- Был у нас сосед - диджей. Музыку писал, свадьбы проводил. Решил он в окне поставить светомузыку с лазерами, красиво! А лучи попали в окна квартиры, где жили 2 кота. И вот приходят хозяева домой, а там полный разгром: шторы сорваны, цветы перевернуты, все, что не закреплено - на полу, даже обоям пришел конец. Сначала они не поняли ничего, думали, что это ограбление. Но потом дошло. Наведались к музыканту и пригласили в гости. Он обалдел, но извинился и расходы возместил. © vizhuvse462 / Pikabu
- Мама летом жила на даче, к ней любила приходить соседка: поболтает, да и на обед останется. Как-то мама уехала в город, а я лежу в гамаке, балдею. Вдруг открывается калитка и заходит соседка. Меня не видит. Смотрю - она шмыг, и в дом! Захожу, а там картина маслом - она по шкафам шарит! Я? "Чего надо?" А она: "Ой, а ты тут! А я заглянула - нет никого! А у меня так голова болит, лекарство искала..." На следующий день приехали люди с инструментами, сделали забор и калитку с замком. Дом тоже стали запирать. © Melodemon / Pikabu
- Мамина соседка очень громко говорит по телефону, орет просто! Иногда сутками, не замолкая. Как-то мама лежит, а за стенкой опять ор. И тут ей в голову пришла гениальная идея. Она по-тихому открыла окно, и шваброй постучала окно соседки. И также тихонько закрыла окно. За стеной - тишина, и больше ни звука до утра. Представьте сами: 2 часа ночи, ты в квартире одна, и вдруг стук в окно. А ты живешь на 9-м этаже. Мама у меня шутница. © Подслушано / Ideer
- У знакомой на участке появился бассейн. Соседи увидели из окна, напросились. Ладно, дали разок им поплавать. На следующий день слышат, кто-то в калитку стучит. Открывает - ба, снова эти соседи, уже с полотенцами на плече, пришли как к себе домой. И ей пеняют, мол, калитку-то не закрывай, мы сами будем приходить купаться. Она что-то пробормотала, что некогда ей, уезжает. И не пустила. Так они на следующий день снова завалились. Стучали-стучали, им никто не открыл почему-то. © Pushkanaizzer / Pikabu
- Меня один раз на съемной квартире соседка снизу попрекала тем, что я якобы громко хожу. Не бегаю, не прыгаю, не двигаю мебель, не делаю ремонт, а просто хожу. У меня нет детей, нет домашних животных, я не слушаю музыку и не смотрю телевизор. Я просто хожу. Я тогда работал по 12 часов в день без выходных и в квартиру приходил только спать. Я даже еду не готовил там, нас кормили на работе. Пришел, помылся и лег спать. Громко, блин, хожу! Да я даже не храпел! © ROSCOSMOS / Pikabu
- Знакомая рассказывает: «Мой сосед снизу, Данила, вечно жаловался, что мои коты бегают по его потолку, я громко хожу и вообще шумлю. А потом как-то раз я одолжила ему три сотни, он пропал и перестал жаловаться. Я называю это «подписка на Данилу»". © blinpolin12 / Х
- Друг снял квартиру. Утром решил в душ сходить, а воды нет. Может, кто-то ремонт делает? В подъезде никаких объявлений не висит. Ближе к 15.00 вода появилась. На следующий день ситуация повторилась. Друг начал раздражаться. На третье утро выходит из подъезда и замечает, что двери в подвал открыты. Решил проверить. Видит - какая-то бабка перекрывает вентили на трубах с водой на весь подъезд. Оказалось, что у нее дома вода протекает, и вместо того, чтобы вызвать сантехника, она решила кошмарить весь дом. Утром, когда все уходят, перекрывает воду, а вечером открывает. Народ, не желая вникать в происходящее, просто делает запасы воды. А бабка: "А что такого? Я помогла сэкономить воду всем жильцам, спасибо скажите!" © Dip76 / Pikabu
- Знакомый уехал в отпуск с семьей, а перед тем как уехать, затарил холодильник мясом и другими продуктами. Приезжает через пару недель, а в квартире - непереносимый запах. Оказалось, бабушка-соседка выключила им электричество, мол, чего просто так будет мотать, они же в отпуске. Пришлось выкинуть холодильник вместе с содержимым. © user6232414 / Pikabu
- По соседству с нами живет бабулька. Когда мы с мужем только переехали в эту квартиру, то сразу пошли познакомиться с ней, мол, мы ваши соседи. В итоге она нас так и не запомнила и все время спрашивала: «А вы кто? Мои соседи? Давно переехали?» Спустя год мы завели собаку. И только благодаря питомцу соседка стала нас узнавать. © Подслушано / Ideer
- Моя соседка танцует со своим котом каждый вечер. Она приходит домой около 10 вечера, включает легкую музыку, кот забирается к ней на кровать, и они вместе танцуют несколько минут. При этом она всегда держит окно открытым. Я совсем не жалуюсь, ведь музыкальный вкус у нее отличный. Иногда я даже залипаю, когда все это вижу. © Nexus6Leon / Reddit
- Как-то раз к нам во двор прилетели 2 соседских гуся. Очень злые! Начали они гонять нашу кошку, а когда мы встали на ее защиту, то гуси начали гонять и нас. Пришлось вызывать хозяев, чтобы как-то решали проблему. Тут пришли соседи и просто поговорили с гусями, и те спокойно ушли. Мы с бабушкой офигели. © Hecatomb / Pikabu
- Мой сосед просто идеальный: одинокий мужчина лет 40, не шумит, редко бывает дома. Из дома всегда утром выходит в костюме с галстуком и с идеальной прической, водит дорогую машину. Раз в месяц на выходные к нему приезжают двое сыновей. И каждый вечер я слышу, как он читает им перед сном сказки. © b8le / Reddit
- Над нами жила семья. Девушке 19, парню 20. Ор и визг стоял каждый день. Решили, что у них воет и визжит собака, и пошли разбираться. А они как выдали: «У нас нет собаки. Это дочь!» Мы обалдели: «Хотите сказать, что все эти звуки издавала не собака, а ребенок?» А они в ответ: «Ну, да! Мы ей ничего не запрещаем» Класс! Но когда они родили второго ребенка, то съехали. Сочувствую их новым соседям. © Olesya.Piks / Pikabu
Про великолепного мужчину под 40,не поняла. Хочется сказать.... НУ И???
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- У моего соседа растет большая сосна недалеко от границы моего участка и моего сарая. Дерево уже изрядно испорчено всякими грызунами. Я вызывал специалиста, который сказал, что дерево серьезно повреждено и представляет опасность не только для моего сарая, но и для моей семьи. Я сообщил об этом соседу, но в ответ услышал: «Это твоя проблема!» Я нанял юриста, который отправил соседу досудебное письмо. В итоге я нашел это письмо разорванным в своем почтовом ящике. Юрист сказал, что мы мало что можем сделать. Но справедливость в жизни есть, ведь когда нас с женой не было дома, еще одно старое огромное дерево на его территории упало прямо на его гараж с дорогущими машинами. © Mina Dickhurtz / Quora
- Переехала от родителей. Вернулась в ту квартиру, где выросла. Прошло много времени с тех пор, а бабушки у подъезда все те же, только вот меня они уже совсем не узнали. Весело было выслушивать от некогда приветливых бабулек, что на меня жалуются соседи снизу, ведь я им дико мешаю. И все бы ничего, но только живу я на 1 этаже. © Подслушано / Ideer
- Мой сосед-азиат кому-то поет по ночам по телефону около 3 раз в неделю. Я не понимаю его языка, но такое чувство, что он безумно любит того, кому поет. Меня это не раздражает, ведь это довольно мило. Но меня беспокоит другое... Если я несколько дней подряд не слышу пения, то начинаю беспокоиться о соседе. © watermelonelephant / Reddit
- Мы живем в сельской местности, и соседи часто включают музыку во дворах. Естественно, иногда это очень мешает, особенно если с утра до вечера музыка орет. Каждый раз, когда просим сделать потише, в ответ слышим: «Я тут живу 40 лет, а ты вообще кто?» Ну да, я всего 10 лет тут, а муж вообще меньше года. Но логика его впечатляет. © Подслушано / Ideer
- Вышла на балкон, свежий воздух — красота. На балконе справа стоит девушка и смотрит на меня и говорит: «Привет! Как дела?» Я тут же отвечаю: «Хорошо все, а как у вас?» А тут она заходит обратно в дом и как давай ржать. Оказалось, что она просто разговаривала по гарнитуре. Еще неделю я боялась повернуться лицом к ее балкону. © Подслушано / Ideer
- Подо мной жила соседка, для которой шуметь — это не музыку громко слушать или телевизор смотреть, а ходить ночью в туалет. Она, видите ли, топот слышала. Просто могла посреди ночи начать барабанить в дверь так, что весь подъезд просыпался. © Severnyj / Pikabu
- Живу в новом доме уже лет 10 после его постройки. Все соседи за это время уже давно закончили ремонт, некоторые даже переехали. Но есть один сосед, который на протяжении этих 10 лет постоянно делает ремонт, но не просто что-то делает, а именно сверлит. Постоянно! Моей психике скоро конец, поэтому спасибо тебе, любитель дырок. © Подслушано / Ideer
- У соседки с ее котом очень интересные отношения. Она затворница лет 45. Ничего плохого в этом нет, но она относится к коту как к человеку. Ее отношения с ним складываются так, как будто он настоящий член семьи. У них бывают ссоры. Порой много. Она часто высказывает ему, что коту плевать на ее чувства и что он не ценит ее. Порой она требует, чтобы кот хотя бы иногда помогал ей вынести мусор. Вчера вечером у них снова была ссора, но я поздно вернулась домой, поэтому не знаю, из-за чего она была. Соседка почти час швырялась вещами, и, в конце концов, выставила кота за дверь на некоторое время. Это странно. Сегодня я вернулась с работы, а у нее снова ссора. © katieames / Reddit
- Решила подарить своей сестре на свадьбу песню. Написала текст на музыку известной группы. Сижу на кухне, репетирую, что есть мочи пою. И тут через минуту соседи врубают на полную громкость оригинал песни. Либо я их вдохновила, либо они решили таким образом сказать мне, как надо эту песню петь. © Подслушано / Ideer
- По соседству живет бабулька. Всегда ворчит, не здоровается. Недавно из ее квартиры стали доноситься охи и ахи. Я стала переживать, мало ли, пожилой человек. Сегодня выхожу из дома на работу и встречаю ее. Смотрю, а она блаженная! Говорит: «Оленька, я тебе спать не мешала? Просто мне курьер принес массажер для шеи. Внук купил. Такая классная штука! Голова болеть перестала, я прям помолодела». Оказывается, что она не такая уж и ворчливая, а вполне себе милая женщина. Массажера ей просто не хватало на старости лет.
- У меня есть личное парковочное место, которое включено в ипотеку. У меня нет машины, но я планирую это исправить. А мой сосед постоянно ставит машину на это место. Без разрешения. Если бы он попросил, то, скорее всего, я была бы не против. Но конфликтовать мне как-то не хочется. У меня сложилось впечатление, что он просто считает это место своим. © meinnit99900 / Reddit
- Как-то раз мой сосед сверху начал стучать в 11 вечера. Звонка на двери у него не было, поэтому пришлось мне спускаться к домофону. Звоню ему, и тут чуть ли не плачущим голосом мужик отвечает: «Я только пришел с работы и очень хочу есть. Просто отбиваю мясо!» Стало даже как-то жалко его. Но ведь можно было бы сварить пельмени и поесть, чтобы не стучать. © Holy.Guakomole / ADME
- Каждый раз, когда приезжает мой сосед по даче, я наблюдаю такую картину. Он выходит во двор и начинает рассказывать своим садовым гномам, как у него прошел день. Можно бы было подумать, что человеку просто одиноко, но все совсем не так. Через пару часов приезжает его жена и свекровь. Такое чувство, что он специально едет на дачу чуть раньше остальных, чтобы выговориться.
- Работаю в ночную смену, поэтому днем отсыпаюсь и домофон отключаю. Встретила соседку, а она мне: «Из-за вас ко мне врач не пришел! У меня внук родился, поэтому я домофон отключила, чтобы не шуметь. Всем сказала, чтобы звонили к вам». Я опешила и говорю ей «Вы совсем?» Так она выдала: «А я-то думала, что вы нормальные соседи». © Lala_Luna / ADME
Комментарии
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Всё ищу как бы охарактеризовать даже не поведение, а способ мышления соседки 😁
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