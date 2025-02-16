18+ соседей, с которыми бок о бок жить ох как непросто

Те, кому повезло с соседями - настоящие счастливчики - ни топота, ни громкой музыки, ни ссор из-за парковочных мест. Но частенько бывает, что живущие рядом люди не замечают никого вокруг себя или наоборот, проявляют к нам слишком много нежелательного внимания. Вот пользователи, у которых накипело, и изливают свои чувства в интернете. Читать такие истории очень занимательно, ведь подобные ситуации знакомы многим.