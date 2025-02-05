Анализ назначает доктор по необходимости. Нельзя просто так прийти к терапевту и попросить сделать анализ "потому, что плохо себя чувствую". Он должен осмотреть, выслушать, и уже принять решение, отправлять ли пациента сдавать анализ.
12+ человек, которые пришли к врачу, а ушли с крутой историей
Поликлиника — настоящий театр абсурда. Очереди, странные назначения и перепутанные кабинеты — у каждого наверняка есть своя история о походе к доктору. Герои этой подборки точно не ожидали, что их визит к врачу превратится в комедийный скетч, но именно так и случилось.
- Пришла к терапевту, чтобы он выдал направление к хирургу. Записали аж на следующий месяц. Я уже собралась уходить, и тут тетушка-врач кричит: «Погодите, я вам средство выпишу!». Дает бумажку, а там название какого-то сбора от кашля. Говорю: «Так я же не простыла». А потом смотрю на листик, и все понимаю. Там была реклама этого же лекарства от спонсора. Ухожу, а врач вдогонку: «Пригодится! Еще успеете простыть».
- После капель начало чесаться в ухе так, что хоть на стенку лезь. Записалась срочно к ЛОРу платному. Прихожу, а там огромный бородатый мужик, и он говорит мне: «Доброго денечка! Проходи, моя хорошая, садись на стульчик. Что беспокоит: носик, ушки, горлышко?». Я обалдела от такого приема! Врач сфокусировал взгляд на мне и сказал: «Ой, извините! У нас сегодня детский день. Я не успел переключиться. А если по-другому, то меня дети пугаются!». Я сказала, что мне все очень понравилось, можно продолжать.
- Проходил медкомиссию. Подхожу к кабинету — народу тьма, человек пятнадцать. Спрашиваю: «Кто последний?». Тишина. Спрашиваю еще раз — снова молчание. Все залипли в телефоны или болтают друг с другом. Ну ладно, громко объявляю: «Раз никого нет, тогда я пойду первым». Встал у дверей. Подходит девушка, спрашивает, за кем будет. Отвечаю: «За мной». И тут началось! Очередь вдруг ожила, все загудели, возмутились. А я им: «Ну а раньше-то чего молчали?». В итоге прошел первым. Девушка — за мной. И до сих пор помню этот момент, когда вся очередь в шоке, а я, охреневший селезень, гордо захожу в кабинет. © DimDimichs / Pikabu
- Чувствовала себя очень плохо и решила сдать кровь на анализ. Пришла к терапевту за направлением, а она вдруг спрашивает: «А вы знаете, сколько этот анализ стоит системе здравоохранения?». Я в шоке. Говорю: «Ну, я работаю, налоги плачу, с зарплаты регулярно отчисления идут, в том числе и туда. Это первый раз, когда я что-то прошу. Мне реально плохо». Но, видимо, стоимость моего анализа была важнее моего состояния.
- Как-то сижу в поликлинике и жду приема. Вдруг рядом садится девушка с ребенком. Он радостный такой! Ручки ко мне тянет. Тут мама его отпускает. И он давай ко мне и начинает играться. Было весело, но тут пришел его папа. Начался скандал. Папаша был уверен, что я отец ребенка, а жена привела меня тайно, чтобы «познакомить» с сыном. Они ругались минут пять. А потом он забрал малыша и, посмотрев на меня как на врага народа, ушел. А ребенок, если честно... И правда чем-то был на меня похож. © Подслушано / VK
- Пришла в поликлинику за справкой о диспансеризации. Все по правилам: сдала анализы, обошла шесть врачей и собрала подписи. Осталось только поставить последнюю печать. Отпросилась с работы, приезжаю, отдаю документ — и тут девушка замечает ошибку в фамилии: вместо «а» слегка различима «е». Отправляет меня обратно. Ладно, согласилась, исправили. Приношу снова. Она смотрит: теперь вместо «а» написано «я». © Подслушано / VK
- Были с ребенком в поликлинике, и нам педиатр выписал курс лекарств. Пропили, вернулись на прием. Но врач был уже другой — первый ушел в отпуск. Узнав, что мы принимали, этот тут же возмутился: «Совсем не то пили! Все неправильно! Надо было другие лекарства покупать!». Выслушала, взяла новый рецепт, вышли. И тут сын задумчиво говорит: «Мам, а ты заметила, что врачи нам выписывают те лекарства, которые у них на халатах написаны?». © Палата № 6 / VK
- Недавно проходила медкомиссию, захожу в кабинет ЭКГ — и тут слышу знакомый голос: «О, Маша, привет! Проходи за ширму, снимай верх». Смотрю — а это мой бывший одноклассник! Ну а что делать? Пришлось ложиться... Он, конечно, просто снимал показания, заключение делал врач, но стыдно до сих пор. Школу окончили пять лет назад. Но он наверняка рассказал про этот случай друзьям. © Подслушано / VK
Как хорошо, что всякие справки уже несколько лет распечатывают с компа.
- Сидела в поликлинике, нужно было сдать кровь, а передо мной огромная очередь. Полная тишина, только слышно шаги работников больницы. В один момент у бабульки из длинной очереди заиграл телефон. Она его медленно достала из сумочки, включила громкую связь и начала слушать новости! Ей как будто позвонила служба новостей с ежедневной порцией того, что происходит в стране! Другие бабки внимательно прислушивались. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было лет семь, я пошел в поликлинику сдавать кровь и вел себя очень круто. Доктор предупредила, что укол может немного больно. А я такой: «Да что ты знаешь о боли! Я вообще-то каратист!». И гордо показал ей «железные кулаки». Но как только игла коснулась моей руки, я разрыдался и закричал, как младенец. С тех пор «железные кулаки» никому не показываю. © freshas***** / Reddit
- Был у стоматолога и решил перед приёмом почистить зубы. В ванной нашёл одноразовые щетки в упаковке, а вот с пастой вышла загвоздка. Огляделся и заметил керамический дозатор в форме тюбика с пастой. Логично же? Намазал немного на щетку, начал чистить... Через пару секунд понимаю, что вкус какой-то странный. Но думаю: «Ну, это же стоматология, наверняка у них какая-то суперспециальная паста». Нет. Это было мыло. Теперь в ванной висит табличка, что на щётке уже есть паста, просто добавьте воды. © cavityQED / Reddit
- Когда я была маленькой, но уже училась в школе, зубных врачей совсем не боялась. И не потому, что была смелой, а потому что научилась использовать их в своих целях. В тот день, когда первым в расписании был самый не любимый, сложный или просто урок, к которому я не сделала домашку, я шла в зубную поликлинику на осмотр. Врач, конечно же, говорил, что у меня с зубками все в порядке, и тут я просила заветную справку для школы, что я была у него и из-за этого пропустила уроки. Так я благополучно пропускала уроки все одиннадцать лет. И ведь работало! © Подслушано / VK
У нас стоматолог был в школе. Так что, косить уроки у него можно было, не отходя от кассы, так сказать. После приёма отпускал домой. Правда, это больше похоже было ha камеру пыток: древнее кресло из 1960-х, тёплая ламповая бормашина, жуткие цементные пломбы, которые обожали вываливаться за обедом... Но нам было плевать, зубы один фиг молочные.
- Пришел в поликлинику к окулисту, а меня почему-то отправили еще и к проктологу. Уточнил в регистратуре, в чем логика. А мне ответили: «Молодой человек, это вам не шутки! У вас в организме все связано. Не умничайте!». Смеялся весь день. К врачу так и не пошел. Зрение проверил в ближайшем магазине оптики и там же купил линзы. © Подслушано / VK
- Часто забываю про бюстгальтер — без него удобнее. Пришла в поликлинику с кашлем, попала к новому терапевту. Молодой парень. Первая мысль: «Хоть бы спереди не слушал легкие». Захожу, у двери стоит девушка в халате с лицом грозовой тучи. Оказалось, это его ревнивая подруга, зашла проконтролировать процесс. Врач ей махнул, мол, выйди, не мешай. Извинился передо мной. Начал слушать легкие, попросил повернуться передом. Ну, деваться некуда. Только повернулась — по закону жанра влетает она. И чуть ли не набрасывается на меня! Врач прикрыл, но вид у него был такой несчастный, что мне даже его жалко стало. © Подслушано / VK
- Однажды я вырубилась в кресле у стоматолога. Она что-то говорила, просила повернуть голову, но я была в отключке. И ей пришлось самой двигать мою голову, чтобы работать! Когда очнулась — все вокруг было в слюнях. Зато выспалась отлично! © KinotoUpInDisBeeotch / Reddit
- Поликлиники терпеть не могу. Но как-то оказалась в городской стоматологии, где, конечно, пришлось отсидеть километровую очередь. Сижу, уткнувшись в телефон, как вдруг рядом подсаживается бабуля — милая, как божий одуванчик. Завязался разговор, и вот уже два часа пролетели незаметно. Она рассказывала истории, ходила со мной по кабинетам, смеялась над моими шутками. Мне 18, а ей 82. Теперь поликлиники нравятся мне чуть больше. © Подслушано / VK
- Заболела, решила сходить в поликлинику. Перед этим нарыла мамино дорогущее молочко для тела с частицами то ли бриллианта, то ли другого камня, но на солнце вся искрюсь и переливаюсь. Бледная, сижу в поликлинике. Тут выглядывает солнце, и у девочки напротив глаза становятся по пять копеек. Я сначала ничего не поняла, но чуть позже услышала ее разговор с подругой. Она меня приняла за вампира. © Подслушано / VK
- На днях была в поликлинике и увидела занимательную картину. Стоит большая очередь к врачу, из кабинета выходит медсестра, начинает у всех пациентов проверять справки и направления. Доходит до старушки, а у нее неправильное направление. Медсестра начала отправлять ее назад, посылать по кабинетам, а та чуть ли не плачет, говорит ей: «Ну... До... Дорогушечка, пустите меня». Я подожду в очереди, просто не хочу бегать опять с этажа на этаж...«. Медсестра отказывалась, но тут вступились люди из очереди. Сказали, что так нельзя, и даже убедили пропустить бабулю мгновенно! Старушка аж плакать начала! © Подслушано / VK
- Недавно я был у врача и ждал очень долго. Прочитал все три журнала в кабинете, проверил телефон пять раз, посмотрел в потолок десять — скука смертная. Чтобы хоть как-то развлечься, я заметил весы в углу и подумал: «А почему бы не узнать, сколько весят мои ботинки?». Началось все невинно: взвесил обувь, потом одежду, журналы... Но интерес не угасал. В поисках новых «подопытных» мой взгляд пал на стул. Так что вот я, в одном больничном халате и носках, балансирую стул на весах. И именно в этот момент входит врач со стажером. Полная тишина. И мы просто смотрим друг на друга. Стул, кстати, весит около четырех килограмм. © linds360 / Reddit
- На заре появления платных клиник моя подруга пошла в одну такую. Заходит, а там шикарный евроремонт, чистота, стены и полы — аж глаза слепнут. Полный контраст с привычной нам поликлиникой. Она подошла в регистратуру, ее записали и дают синий кулечек, говоря: «Надевайте и проходите к кабинету». Она разворачивает, а там два кулечка в виде шапочки для душа, и думает: «Ну надо же, как стерильность поддерживают. Чтобы ни один волосок не упал». Надела бахил на голову и пошла к кабинету. © Подслушано / VK
Если вы не в силах правильно написать "весит около четырех килограммОВ", так оставьте, как в первоисточнике - "8 фунтов"!
- Мой врач решил показать мне схему ребер, чтобы объяснить мой диагноз. Это был костохондрит, если я правильно помню. Открыл поисковик, ввел: «Ребра». Секунду посмотрел на экран и разразился смехом. Повернул ко мне монитор — весь экран в аппетитных фотографиях барбекю! После чего, уже сдерживаясь, набрал «анатомия ребер» и только тогда нашел нужное. © velvetelevator / Reddit
- Когда мне было лет пять, бабушка привела меня в поликлинику сдавать кровь из пальца. Подошла наша очередь. Я все сделала, но сильно расплакалась. И тут вдруг подошел мальчик, незнакомый, и просто обнял меня. И мне было так приятно, что я сразу перестала плакать. © Подслушано / VK
- У меня аутоиммунное заболевание, из-за которого я постоянно испытываю сильную усталость. Была у двух специалистов, но проблему так и не решила. Тогда мой терапевт посмотрела на меня и совершенно серьезно сказала: «Боюсь, мне придется сказать вам правду... Судя по тому, сколько вы спите, вы — кошка». Это не то чтобы шутка, от которой катаешься по полу, но ее серьезный тон и игра слов сделали этот момент особенно забавным. © rarestereocats / Reddit
- Сижу у гинеколога, стандартный осмотр: ноги в стременах, врач в процессе, ничего не предвещает... И вдруг дверь открывается. Я в панике, врач в ступоре, а на пороге стоит доставщик пиццы. Оказалось, медсестры заказали еду и велели принести ее в комнату отдыха. Парень ошибся дверью и вломился прямо ко мне на прием. Глаза у него были по пять рублей, он резко развернулся и выскочил. Думаю, смутился он больше, чем я. © betti_cola / Reddit
Кажется, визит к врачу редко обходится без сюрпризов. То лекарства назначат по рекламе, то окажешься не в том кабинете, а то и вовсе выйдешь из клиники с парой забавных историй вместо диагноза. Главное — сохранить чувство юмора и помнить: даже самая странная ситуация потом станет отличным поводом посмеяться.
Комментарии
По поводу визита к гинекологу: как вам удалось этим самым местом прям к двери сесть?? Кресла всегда стоят за ширмой.
"Часто забываю надеть бюстгальтер, без него удобнее" - дорогие наши девушки и женщины, все и всегда поступайте именно так!
Я тоже хочу историю рассказать. Сижу в очереди к педиатру, народ потихоньку возмущается, что медленно принимают. В свой черёд захожу в кабинет, а там наш педиатр... плачет. Врач - молодая девушка, очевидно недавно закончившая университет, рассказала, что работает нa 4 участках (без медсестры), а зарплату получает одну.
Пишу это не с целью подушнить, а с тем, что нам всем иногда надо проявлять эмпатию к окружающим.
Всегда оставайтесь людьми, иногда рядом находящийся орущий человек делает это не из вредности.