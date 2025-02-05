12+ человек, которые пришли к врачу, а ушли с крутой историей

Я тоже хочу историю рассказать. Сижу в очереди к педиатру, народ потихоньку возмущается, что медленно принимают. В свой черёд захожу в кабинет, а там наш педиатр... плачет. Врач - молодая девушка, очевидно недавно закончившая университет, рассказала, что работает нa 4 участках (без медсестры), а зарплату получает одну.

Пишу это не с целью подушнить, а с тем, что нам всем иногда надо проявлять эмпатию к окружающим.

Всегда оставайтесь людьми, иногда рядом находящийся орущий человек делает это не из вредности.