18 случаев, когда люди просто хотели разгадать кроссворд, а влипли в анекдот

Эх. Юность. Каждый понедельник возле метро раздавали бесплатную газету Асток Пресс. Я брала три штуки. И дома каждый разгадывал свой экземпляр. Не na скорость, а na количество отгаданного. Мама обычно отгадывала больше всех, но у неё зачастую оставалось два-три особо сложных слова. Папа обычно отгадывал меньше всех, но у него почти всегда были отгаданы те слова, которые не осилила мама. Я была середнячком. Но раз семь наверное разгадала полностью весь кроссворд, оставив с носом маму с папой, и несколько раз отгадывала те, которые не отгадали родители. Горда была неимоверно)))



П.с.: а ещё с тех пор помню про кирпич с соломой - адоба