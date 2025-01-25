Эх. Юность. Каждый понедельник возле метро раздавали бесплатную газету Асток Пресс. Я брала три штуки. И дома каждый разгадывал свой экземпляр. Не na скорость, а na количество отгаданного. Мама обычно отгадывала больше всех, но у неё зачастую оставалось два-три особо сложных слова. Папа обычно отгадывал меньше всех, но у него почти всегда были отгаданы те слова, которые не осилила мама. Я была середнячком. Но раз семь наверное разгадала полностью весь кроссворд, оставив с носом маму с папой, и несколько раз отгадывала те, которые не отгадали родители. Горда была неимоверно)))
П.с.: а ещё с тех пор помню про кирпич с соломой - адоба
18 случаев, когда люди просто хотели разгадать кроссворд, а влипли в анекдот
Пожалуй, решение кроссвордов по сей день остается одним из самых популярных способов скоротать часы. Например, в дороге. Ведь даже всемогущий смартфон способен преподнести неприятный сюрприз: разрядиться или остаться без доступа в интернет. И тогда выручают старые добрые головоломки в газетах. А ведь порой во время разгадывания кроссвордов случаются такие истории, что обхохотаться можно.
- Я как-то в детстве разгадывала кроссворд, и был вопрос «Что украшает мужчину?» Четыре буквы. Ну, мне показалось, что туда хорошо подходит слово «прыщ». Родители очень ржали почему-то. © Linkey / Pikabu
- Стала свидетельницей битвы кроссвордов. Еду в метро, стою около сидячих мест, передо мною дедуля лет 80-и разгадывает кроссворд. Тщательно записывая буковки. Через станцию заходит еще один, садится рядышком. Разница в возрасте между ними явно мала. Достает точно такой же кроссворд. Они друг на друга покосились и давай наяривать. Делали вид, что не замечают друг друга, но оба торопились записать слово быстрее, чем другой. Мальчики никогда не стареют. © Подслушано / Ideer
Эх. Юность. Каждый понедельник возле метро раздавали бесплатную газету Асток Пресс. Я брала три штуки. И дома каждый разгадывал свой экземпляр. Не na скорость, а na количество отгаданного. Мама обычно отгадывала больше всех, но у неё зачастую оставалось два-три особо сложных слова. Папа обычно отгадывал меньше всех, но у него почти всегда были отгаданы те слова, которые не осилила мама. Я была середнячком. Но раз семь наверное разгадала полностью весь кроссворд, оставив с носом маму с папой, и несколько раз отгадывала те, которые не отгадали родители. Горда была неимоверно)))
- Пришел к начальнику просить повышение, а он кроссворд разгадывает. И читает мне: "Семейство капустных, четыре буквы". Ну, я и подсказал, что это хрен. Начальник поблагодарил и спросил, что я хотел. Я рассказал о своих проблемах, мол, мне надо повышение зарплаты. А он мне отвечает: "Какой ты там ответ сказал в кроссворде?" Говорю, что хрен же, а он: "Вот и я говорю, что хрен тебе, а не повышение". Обидно. © Палата №6 / VK
- Отец, разгадывая сканворд, спросил: "Королева, 6 букв". Все там думают, варианты накидывают. Кричу из другой комнаты: «Наташа!» Взрыв смеха. © dinaraaskharova
- Мне лет 8–9. Решаю кроссворды и вижу вопрос в духе: «Известный американский актер Брюс ...» 6 букв. Я понимаю, о ком речь, и хочу вписать фамилию. Но почему-то был уверен, что в ней одна буква «л», а не две. А тогда не сходится по количеству букв. Ломал я голову, ломал, и в итоге решил, что его фамилия пишется, как: «Увылис». Так и вписал. Родители до сих пор иногда вспоминают в шутку Брюса Увылиса. © Unknown author / Pikabu
- Однажды я ехал в метро после работы. Рядом со мной сидела женщина лет 40 и разгадывала сканворд. Заметив, что в нем она написала слово "ёгурт", я долго не мог решить, стоит ли мне вмешиваться. В итоге дождался нужного момента, вежливо указал ей на ошибку и выбежал из вагона. До сих пор не могу понять, оскорбил ли я ту женщину или же помог поумнеть. © Подслушано / Ideer
Как можно вписать егурт из 5 букв туда, где должен быть йогурт из 6? Или правильный ответ был кефир?
- Разгадывали с пятилетним сыном детский кроссворд. Спрашивается: четвероногий друг человека, 7 букв. Ну, я думаю, это он догадается, давно хотел собаку же. На что это чудо не раздумывая отвечает: "Кровать". А ведь и не поспоришь. © Не все поймут / VK
- В старшей школе подсела на сканворды, которые раз в неделю кидали в ящик в газете с объявлениями. В отличие от всяких попсовых изданий, этот был прям трудноват. В условиях отсутствия интернета в те времена, в этом нелегком деле мне помогал фолиант энциклопедического словаря. И вот один из последних вопросов требует назвать какого-то физика. Первой буквы нет, далее — "...коби". Вариантов никаких. Ну и открывала я на каждой букве словарь в поисках пункта про физика. Искала: "Акоби", "Бкоби", "Вкоби"… И ведь долистала до последнего! Оказалось — Якоби. На всю жизнь запомнила изобретателя гальваники. © Tasita / Pikabu
- Как-то на работе на обеденном перерыве отгадывали кроссворд, тогда еще смартфонов не было. Я подошел, когда оставалась пара неугаданных слов. Не помню первый вопрос, а второй: "Сказочный дух в скандинавской мифологии". Конечно же, это эльф. В кроссворде не хватало лишь буквы "Л". Я сходу говорю, мол, пиши букву "Эль". Человек с ручкой посмотрел в кроссворд, потом на меня и говорит: "Так ведь надо одну букву!" Занавес. © vof44ik / Pikabu
- Как-то разгадывала сканворд, и был вопрос "Голливудский актер Микки..." Я написала: "Маус". По буквам сошлось. Муж упал со смеху. © anzhkz10
- Еду в электричке. Рядом сидит девушка и разгадывает кроссворд. Столица Китая... Она старательно выводит: "Токио". Не могу сдержаться и шепчу ей: "Пекин". Она смущенно улыбается, говорит, что от усталости запуталась, и... пишет: "Пикин..." © Палата №6 / VK
- Разгадывала как-то кроссворд после младшей сестры. Там было задание "... Рублев". Она написала: "Тысяча". © abitantedelpianetaterra
- Рядом со мной в метро сидела женщина. Пока другие уткнулись в телефоны, пассажирка разгадывала кроссворд. Мне стало интересно, потому одним глазом подглядывал, что она там заполняет. Женщина зависла на одном вопросе, заметила мое любопытство и сказала: "Лучше бы не пялился, а помог. Щипковый инструмент, 7 букв". Мудрили минут 15, потом я опомнился, что пропустил свою станцию. Надеюсь встретить ее снова, ведь я вспомнил, что это бандура! © Не все поймут / VK
- Попался мне на глаза кроссворд, наполовину разгаданный женой брата. Решил я его добить. В одном месте ну никак не складывались слова, которые шли через слово "глобус". Решил посмотреть, что за вопрос. Когда увидел, поржал знатно! Долго потом невестку подкалывал, мол, глобус не забудь. А вопрос был: "Прибор для ориентирования на местности". © fan201080 / Pikabu
- Сидим вчера вечером, смотрим телевизор с мамой. И вдруг забегает папа в комнату с кроссвордом. Говорит: "Не могу разгадать. Тут четыре буквы: ... -момент". Мы в один голос: "Клей". Папа: "Выпей баночку соплей!" Смеется и убегает. Человек недавно на пенсию вышел. Видимо, весело там. © Не все поймут / VK
- Мама гадает сканворд. «Кто соблазнил Беллу?» — «Это Эдвард». — «Нет...» — «Ну, Джейкоб тогда?» — «Не подходит...» — «Может быть, Каллен?» — «Да нет, на букву "П"...» — «Паттинсон, что ли?» — «Тоже нет...» — «Да кто тогда?!» И тут раздается крик отца из кухни: "Да потому что Бэлу соблазнил Печорин!" © AntonBelyayev1 / X
- Мама взяла сканворд после отчима. На вопрос "Математический знак" — ответ "Иглик". Мама начинает хохотать так, что на вопросы отчима не может ответить, просто показывая ему это слово. Он усердно думал, а что не так. Потом взял карандаш и исправил на "Иглек". © olya_reis_sfx
- Стою в очереди в поликлинике. Взял с собой кроссворд. Заполняю: «Столица Франции? Париж!», «Мелкий хищник? Лиса!» Все просто. Но тут вопрос ставит меня в тупик: «Что всегда рядом, но не видно?» Люди уже с интересом смотрят. Я начинаю размышлять про жизнь и судьбу. Проходит 40 минут, очередь двигается, и тут вдруг я понимаю ответ — это воздух. А главное, в конце я все-таки попадаю к врачу… и он выписывает мне рецепт на очки. © oitsoy
А еще у нас есть забавные истории о товарищах, у которых точно бесполезно просить помощи в решении кроссвордов:
Комментарии
Статья всколыхнула очень тёплые воспоминания из прошлого...
Мы в моём детстве (школа, доинтернетная эпоха) очень любили разгадывать кроссворды с отцом. Причём, посложнее.
Ради кроссворда даже выписывали местный еженедельник с хитровыдуманными заданиями (там сначала надо было суть вопроса понять, а потом уже слово отгадывать). Иногда пара-тройка слов оставалась и мы их "добивали" несколько дней, пока след.выпуск газеты не придёт.
А как-то раз у нас образовалось две одинаковых газеты. В одной кроссворд мы весь разгадали, а вторая лежала чистенькая. И тут в гости приехал дядя, нашёл её, сел разгадывать. Чесал затылок, начал возмущаться, что, мол, сложные задания. Тут мы с отцом переглянулись и давай "помогать")) Дядя обалдел, говорит, ну вы, мозговитые, даёте!
После сознались, конечно 🤗
Мы с подругой покупали семечки, жарили и проводили вечера с кроссвордами. Смеялись до упаду. Тоже энциклопедию листали..эхх..
Наши любимые - "кроссворды с фрагментами" из "Науки и жизни". Сначала мы их разгадывали с братом, за месяц до прихода следующего номера перелистывали кучу книг, художественных альбомов и справочников.
Теперь разгадываем компанией, с друзьями. Есть условие - не заглядывать в интернет. Почти никогда не получается разгадать полностью - есть три-четыре слова, которые "ну никак". Зато сколько мы узнали нового и полезного благодаря этим кроссвордам, которые продолжают появляться в каждом номере! Спасибо им!