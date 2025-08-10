20 человек, которые оказались в центре настоящей детективной истории и знатно обалдели

А мне слежка за мной однажды здоровье спасла - папа одной подружки отправлял за ней следить своих людей. Рассказывать им особенно было нечего, но однажды они подслушали как мой бывший заказчик который не хотел платить деньги пообещал мне и "бабе твоей" руки-ноги поломать. Это услышал охрана и ночью с ним поговорили, и видимо без политеса. Утром совершенно внезапно для меня примчался принес деньги, и долго ныл что мол не по-пацански так поступать, он бы и так заплатил, просто ну попозже, когда-нибудь.