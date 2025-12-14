20+ ярких попутчиков, которые могут оживить даже самую скучную поездку
Все, кто хоть раз пользовался общественным транспортом, знают, что предсказать каких попутчиков повезет встретить — не предсказать. Сюжеты там разворачиваются нешуточные. От приключений, от которых и Индиана Джонс бы не отказался, и до остросюжетных драм, про которые только и можно потом рассказывать, добавляя: «Клянусь, все именно так и было». Смотря кому как повезет.
- Ехал в трамвае. Вваливаются на остановке два парня. Ржут как кони, начали девушку задевать. Рядом мужчина с ребенком на коленях — сделал замечание. Им хоть бы хны. И тут этот мужчина снимает ребенка, встает — мама дорогая! Я такое только в кино видел. Он просто мощь! Говорит им: «Быстро попросили прощения и вон отсюда!» Хорошо, что была остановка, и дверь была открыта. А то бы они в окно выпрыгнули. © alexandr64-72 / Dzen
- Я ехала в автобусе, сидела на тех сиденьях за водителем. А он врубил какую-то народную музыку. Все люди вышли из автобуса, осталась только я, но водитель, видимо, подумал, что все вышли, сделал музыку громче и начал петь от души. Я встала, чтобы он меня увидел. А следом начала петь с ним, это были самые веселые 2 остановки в моей жизни. © Silent-Elephant-8441 / Reddit
- Сегодня ехал со своим сыном в трамвае, ему всего 6 лет. Он в силу возраста постоянно балуется, уже даже замечания пассажиры начали делать. Я не выдержал и сказал громко: «Михаил, если ты сейчас не сядешь на место, то будешь наказан!» Сын сел, какой-то мужик сел и парень молодой сел, все оглянулись и по улыбкам понял, что все тезки моего сына, видимо очень громко сказал. Один Михаил подошел и сказал, что тоже испугался, но не знал, куда сесть нужно было. Посмеялись вместе. © Палата № 6 / VK
- Ехали мы с девушкой в автобусе и тут прицепился к нам какой-то мужик. Очень ему хотелось поныть про все на свете. Стоял и бухтел, что все вокруг плохие. Называл имена каких-то знакомых и посылал их к черту. В какой-то момент нам с девушкой понадобилось выйти. И когда мы уже шли к дверям, мужик полез в свой носок, достал оттуда сложенный листок бумаги и всучил мне. Я развернул, там снова были имена, на этот раз актеры, спортсмены. И мужик добавил: «Они тоже могут идти к черту!» © droopydog22 / Reddit
- Около года назад ехала в автобусе с одним дядькой, который сначала на ногу наступил, потом толкались, ругались из-за открытого окна (ему жарко, мне дуло). Воспитана очень хорошо, но иногда нервы сдают. Выходя, сказала ему все, что думаю. Угадайте, кто оказался моим преподом по матанализу? Да и он меня запомнил... Хоть на пары не ходи. © Подслушано / Ideer
- Сегодня ехала с подружкой с пар в трамвае. На одной остановке трамвай всегда долго стоит. Зашел мальчишка лет 8-9 с рюкзаком. Видно со школы домой едет. Сел напротив нас с каким-то недовольным выражением лица. Смотрит на мою подругу, потом переводит взгляд на меня. А я ему взяла и улыбнулась. Он испугался, резко повернулся в окно, ударился лбом о стекло, и сразу же выбежал из трамвая! Своей улыбкой я заставила пацаненка выскочить из трамвая на мороз... © Палата № 6 / VK
- Каждый день на одном поезде едет мужик, я его уже запомнил. Он огненно-рыжий, коренастый, довольно высокий. И весь свой пусть он бубнит себе под нос. О том, как его достала его работа, как надоел этот дурацкий вечно опаздывающий поезд, как его раздражают люди вокруг. Он бубнит это постоянно! Просто не замолкая. © Random_Mochi / Reddit
- Ехала в автобусе рядом с мужчиной, который с невероятным наслаждением поглощал кукурузные палочки. К нему подходит кондуктор, а он весь в крошках и сахаре говорит ему: «Извините, пожалуйста, сейчас я достану деньги, просто такие трубочки вкусные!» И мне так захотелось разделить с ним эту радость, но как-то неудобно было просить. А он, как будто прочитав мои мысли, поворачивается счастливый и говорит: «Угощайтесь!» Мы доели всю пачку вместе, а напоследок он поблагодарил меня, что я вместе с ним вспомнила детство. © Подслушано / Ideer
- В прошлом году ехала рано утром в метро. Села в угловой части вагона. Ехать до конечной, поэтому я достала носочки и продолжила их вязать. На следующей остановке зашла бабуля. Села напротив меня, достала свой шарф, тоже начала вязать. Пялимся друг на друга, не сговариваясь даже начинаем вязать все быстрее и быстрее. Бабуля была опытнее, мне сложно было ее обогнать. Но так интересно я давно не соревновалась с кем-то! Пыталась догнать бабулю, но не смогла. Она торжественно вышла перед конечной остановкой, улыбаясь и держа спинку ровно. Чувство такое же, как и на приставке играешь в Мортал Комбат! Только тут «фаталити» получила я. От бабули. © Палата № 6 / VK
- Я ехал в метро. В момент, когда двери в вагон уже начали закрываться, я заметил, как какой-то серьезный мужчина в костюме прямо-таки мчится к ним. На полной скорости он занырнул в вагон головой вперед. Двери захлопнулись прямо за его ногами. Эффектно, как в фильмах про Индиану Джонса. Мужик спокойно встал, отряхнулся и выдал: «Черт, я уж думал, точно опоздаю». Весь вагон в один момент захохотал. Ничего смешнее в метро я не видел. © sublimescu / Reddit
- Еду в трамвае. Вроде бы ничего интересного, но тут в динамик говорит водитель: «Зоя, держись!». Пассажиры в недоумении. Как оказалось, Зоя — это кондуктор, а держись, потому что на остановке нас ждало полчища школьников, которые ехали на какое-то мероприятие, и готовые сожрать весь трамвай. © Палата № 6 / VK
- Еду я в поезде, а напротив меня сидит мужчина, очень хочет пообщаться. Предложил мне кофе попить, спросил кто я, откуда. И немного будто недоумевает, почему я не трепещу в восторге от него. А я не хочу общаться. Выходя, он дал мне свою визитку. Смотрю, а это очень известный телеведущий. Но визитку я выбросила, не впечатлил он меня. © _stella_ester
Телеведущий оказался неинтересным собемедником- естественно. Без сценария, без телесуфлера...
- Ехала в автобусе с мамой. Напротив сидел парень симпатичный и подмигивал мне. Ну, я не растерялась и решила повторить трюк всех горячих цыпочек из кино и соблазнительно облизала верхнюю губу. А мама заорала на весь автобус: «Опять за старое? Мы же это уже проходили! Сопли нужно подтирать платочком, а не языком!» Ну, маааам! © Подслушано / Ideer
- Еду в поезде я на нижней полке, пришла девушка с мамой. У нас состоялся такой диалог:
— Вы спать будете?
— Буду.
— Может не будете?
— Нет, буду.
Девушка вскарабкалась на верхнюю полку. Мать такая:
— Вы последите за нашей обувью.
Офигеть! Нечего мне больше делать. Веселые попутчики. © alena_v.53
- Однажды я ехал в метро, а напротив сидел мужик с курицей в пакете. Настоящей живой курицей. Она вечно кудахтала и волновалась всякий раз, как поезд трогался. А мужик постоянно пытался ее успокоить. И в какой-то момент он поставил этот пакет под сиденье. На остановке какая-то женщина плюхнулась рядом с ним и случайно задела ногой пакет. Этот громкий «Кудах!» напугал бедную девушку до ужаса. Ей сказали, мол, не переживайте, это просто курица. Выражение ее лица в духе «Что, блин, здесь происходит?» было бесценным. © kitteh14 / Reddit
- Ехал утром на работу, проходил через турникет в метро и запутался. Сначала сумка там застряла, а потом и сам уже не мог пошевелиться. Прохожие ржали надо мной, но мне было не до смеха. Дошло до того, что сам начальник станции пришел с рабочими, чтобы раскрутить турникет и освободить меня... Приехал на работу с опозданием на час, рассказал правду начальнику, он поржал и высчитал некую сумму из моей зарплаты за то, что я не явился вовремя на рабочее место. Вот так и говори правду, засмеют, еще и деньги заберут... © Палата № 6 / VK
- Однажды ехала в автобусе, обычный автобус, обычный день и люди. И тут молоденький парень ни с того ни с сего начал робко петь. Тихо и застенчиво, потом все громче и увереннее. Красиво спел. А никто вокруг не отреагировал никак, абсолютно. Все отводили глаза, будто парень делает что-то стыдное, но недостаточно плохое, чтобы посмотреть на него. Мне так обидно за него стало, перед выходом из автобуса сказала ему, что он очень красиво поет. Может быть, однажды взорвет зал талантом. © Подслушано / Ideer
- Ехала как-то в метро, читала книжку и ко мне подсел парень, который решил оригинально познакомиться и сказал, что это он эту книгу и написал. Я мельком взглянула на него, но на писателя он похож не был, поэтому я ответила, чтобы он не мешал и просто продолжила читать. Какое-то время он еще пытался до меня достучаться, а потом забил и вышел на своей станции. Ради интереса решила загуглить фотку автора и оказалось, он удивительно сильно похож на того человека, который минуту назад пытался познакомиться. Не жалею, потому что книга оказалась очень так себе. © Палата № 6 / VK
Ну и начальники пошли- вместо премии за опоздание на работу, припаял штраф!
- Стою я на платформе в метро, никого не трогаю, жду поезд. И тут вижу рядом мужика с ананасом. Самым обычным ананасом. Мужик прямо пальцами расковыривал его и пытался добраться до самого вкусного. Расковырял и вместо того, чтобы есть, он стал отрывать кусочки и кидать их в пассажиров! Он просто стоял и швырял куски ананаса в людей! Я в шоке. © tgraefj / Reddit
- В меня врезался голубь. Все бы ничего, но в это время я спокойно себе ехала в автобусе, и он каким-то образом залетел в окно. Надо было видеть изумление на лицах у пассажиров и мое состояние от происходящего. Голубь успешно вышел на следующей остановке, а на меня и дальше продолжали странно смотреть. © Подслушано / Ideer
- Ситуевина... Еду в поезде, все это время в телефоне пишу книгу. Рядом со мной сидят почтенного возраста дамы, а через проход — пацан с бумажной книгой. Одна из дам: «Вот как же приятно, ребенок сидит, читает. А то сейчас все уткнулись в свои телефоны. Что дети, что взрослые. Лучше бы книжку почитали». И переводит нравоучительный взгляд на меня. Я: «Да не переживайте вы так, я ее пишу». © lidiiamilesh
- Еду в поезде. Напротив меня сидит огромный качок — весь в татуировках, черной коже и цепях. Стиль — чистый металлюга. И вдруг он достает партитуру Бетховена. © anastasiaisachsen
А какие любопытные попутчики в транспорте вам попадались? Расскажите в комментариях, чему вы стали свидетелями.
И вот еще вам несколько статей о том, что пользоваться общественным транспортом — для сильных духом:
Комментарии
Партитура Бетховена у металлиста его (её) удивляет. Ни разу классику на электрогитаре не слышал(а), что ли??? Как говорит Ёжик в "Смешариках", даже не знаю, чему удивляться больше: таланту удивляться тому, что любой музыкант, даже металлист, имеет за плечами музыкальную школу минимум, институт искусств максимум; или уровню неосведомленности ( это я об игре классики на электроинструментах).