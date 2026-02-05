Как выглядели бы 11 пород собак, если бы они внезапно стали людьми

34 минуты назад
Как выглядели бы 11 пород собак, если бы они внезапно стали людьми

Среди огромного разнообразия пород собак встречаются очень яркие, фактурные и любимые за свою необычную внешность питомцы. А если бы они сами стали людьми? Мы это представили при помощи нейросетей, и получилась подборка местами забавных, местами интересных, а местами очень реалистичных персонажей.

В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

Китайская хохлатая

Мастиф

© DejaVu Designs / Freepik, AI-generated image

Хаски

© wirestock / Freepik, AI-generated image

Доберман

© Jorge Rosales / Unsplash, AI-generated image

Померанский шпиц

© stefanus fandhy / Unsplash, AI-generated image

Колли

© Łukasz Rawa / Unsplash, AI-generated image

Ротвейлер

© Kevin Seibel / Unsplash, AI-generated image

Бульдог

© wirestock / Freepik, AI-generated image

Чихуахуа

© Gregory Murphy / Unsplash, AI-generated image

Далматинец

Японский хин

AI-generated image

Вот как выглядели бы наши любимцы в человеческом облике. А вы можете заглянуть в нашу подборку, где мы представили известных мультперсонажей в качестве современных людей.

Фото на превью Łukasz Rawa / Unsplash, AI-generated image

