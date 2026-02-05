Как выглядели бы 11 пород собак, если бы они внезапно стали людьми
Наука
34 минуты назад
Среди огромного разнообразия пород собак встречаются очень яркие, фактурные и любимые за свою необычную внешность питомцы. А если бы они сами стали людьми? Мы это представили при помощи нейросетей, и получилась подборка местами забавных, местами интересных, а местами очень реалистичных персонажей.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
Китайская хохлатая
Мастиф
Сами вы мастифы, это ньюф, что подтверждается адресом левого фото )))
-
-
Ответить
Хаски
Доберман
Померанский шпиц
Колли
Ротвейлер
Бульдог
Чихуахуа
Далматинец
Японский хин
AI-generated image
Вот как выглядели бы наши любимцы в человеческом облике. А вы можете заглянуть в нашу подборку, где мы представили известных мультперсонажей в качестве современных людей.
Фото на превью Łukasz Rawa / Unsplash, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
