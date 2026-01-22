16 историй, которые начинались как детектив, а закончились комедией

Ох, как же я "люблю" эти "вечеринки-сюрпризы".

Все наряднве, на драйве, а ты в растянутой кофте, с гулькой на башке, потому что выскочила в боижайший рестик за заказом навынлс, и в планах у тебя был просмотр комедии под бокальчик вина и сет суши, а не это всё.

Ну и вишенка на торте - парень просто мог, видя такую отстраненность, сказать "оки, до завтра'', вызвать ей так и и никуда не заезжать по просьбе. Хочет с кем-то посторонним чатиться в его ДР - ну и пошла ты лесом...

Думаете, нереальный сценарий?

А как по мне - гораздо реалистичнее предложенного