15 историй, которые начались с объявления о продаже старой вещи, а закончились нежданчиком
Истории
1 час назад
Доски объявлений — это не только про сделки, но и про невероятные встречи, человеческую доброту и забавные совпадения! В этой статье собраны 15 милых, удивительных и сумасшедших историй о том, как обычная купля-продажа обернулась настоящим приключением.
- Пару лет назад я купил с рук 2 бумеранга, небольшое копье и маленький деревянный щит. Все это обошлось мне в $ 10. Продавец сказал, что его родители были учителями, ездили по всему миру и лет 40 назад купили эти вещи в Австралии. Мне они достались за копейки, потому что в каждом предмете было отверстие для того, чтобы прикрутить вещицу к стене. Я посмотрел в интернете, сколько стоят подобные артефакты, и решил перепродать их за $ 400. Объявление провисело всего 3 часа, а потом парень из Австралии купил у меня все это. Я отправил ему посылку, а он, когда получил ее, написал мне, что эти предметы были сделаны в XIX веке, и он передаст их в музей. © mediaesteem / Reddit
- Я продавала дом в южном регионе. Звонит мне дама издалека. Ей в объявлении все понравилось, но хотелось бы посмотреть лично. И заявляет: «Мы с внуками к вам на лето приедем отдыхать и поедать фрукты, а там решим, брать дом или нет!» Причем, по ее задумке, мы должны им на лето дом от себя освободить.
Дом-то мы давно уже продали без нее, но забыть эту дамочку и эту историю не получилось до сих пор. © Ольга Ч. / Dzen
- Увидела объявление трехмесячной давности о продаже с рук масляного радиатора по цене втрое дешевле магазинной. Дома сквозило сильно, решила купить. Ответ продавца: «Знаете, я передумал его продавать. Но, если хотите, можете взять радиатор на сколько вам нужно в безвозмездное пользование». Да, это культурная столица. © Подслушано / Ideer
- Продавала свадебное платье — после развода оно только глаза мозолило. Приехала девушка. Платье село как влитое. Когда складывала вещь, она нащупала что-то твердое в подоле. Вспороли шов, а там — булавка, $ 100 и записка от бывшей свекрови: «Сынок, это тебе на „черный день“, когда эта мегера тебя достанет». Девушка рассмеялась, протянула купюру мне и сказала: «Ну, это точно вам. Считайте, компенсация за моральный ущерб». Я от такой честности даже растерялась и в ответ сделала ей хорошую скидку. Надеюсь, у нее семейная жизнь сложится счастливее, чем у меня.
- Выставили на продажу газовую плиту с духовкой. За копейки. Позвонила женщина, приехала, посмотрела, решила брать. Спросила, нет ли у нас возможности привезти плиту — она, мол, заплатит. Сын согласился. Договорились на утро следующего дня. Она отдала деньги, забрала паспорт на плиту и всякую мелочевку. На следующий день звонит сын, говорит, что подъехал, а никто его не встречает. Звонит он этой даме, а она говорит, что плита для мамы, и нужно занести ее на четвертый этаж (без лифта). Сын поставил плиту на тротуар и уехал. Надеюсь, они ее забрали. © Светлана С. / Dzen
- Продавала комбинезон для собаки. Много раз измерила его, говорю покупателю: «Он вам точно большой будет. Точно хотите покупать?» Мне отвечают: «У нас щенок, возьмем на вырост». Предложила приехать с собакой, а меня спрашивают: «А вы можете привезти?» Решила пойти навстречу, все равно мне было по дороге. В итоге оказалось, что комбез действительно большой и покупать его не будут. © nafonchenko
- Я продавала шарфы-капюшоны в интернете. И вот один из первых покупателей пишет отзыв, мол, шарфы немного велики. Я посмотрела профиль, и оказалось, что он купил их для своих борзых! Нигде в моем объявлении не было ни слова, что это одежда для собак — я, вообще-то, для людей их шила. Мне не жалко, но было смешно. © Lucefoose / Reddit
- Выходила замуж. Денег было немного, но красивое платье хотелось. Решила искать по объявлениям. Нашла, созвонились, приехала, а продавцом оказалась бывшая жена моего жениха! А платье — то самое, в котором она выходила за него замуж. Платье я купила, а муж даже не заметил, что уже видел его. © Подслушано / Ideer
- Опубликовал объявление о продаже машины. Приехал один покупатель, посмотрел, сказал, что возьмет, если я немного сброшу. Я пошел навстречу. Во время оформления он выдал: «Ой, я менял деньги, теперь не хватает, уступите еще». Я скрепя сердце согласился. И тут он заявляет: «Я еще забыл посмотреть капот». Я открыл. Он: «Что-то мне не нравится двигатель, я вам еще меньше денег решил дать». Тут я не выдержал, сел в машину и уехал. © Ник Грабовский / ADME
- Открыла мешок корма 15 кг, собака пару дней поела и отказалась. Я выставила объявление, что отдаю 14 кг корма, пакет открыт недавно, хранение на холодном балконе. Посыпались просьбы и, главное, все такие жалостливые, всем так надо, все очень нуждаются. Мне смешно поначалу стало, думаю: «А чем вы кормите животное, если у вас денег нет на корм?!» Договорилась с одной женщиной. Она день не пишет, второй — тишина, а потом сбрасывает мне свой адрес, мол, она дома, везите корм. Я ей пишу: «У меня так-то самовывоз!» А она мне: «Ну, это же вам надо его отдать, ваша транспортировка!» Заблокировала ее, связалась с приютом для животных, их сотрудники приехали и сразу корм забрали. © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- Продавали диван в хорошем состоянии. Торопились, поэтому цену указали низкую. Целый день названивала дамочка с требованием доставить ей диван за наш счет. А стоимость услуги почти такая же, как дивана. А она не унимается: «Вы должны это делать, потому что клиент всегда прав». В итоге вечером пришел мужчина, посмотрел, оставил предоплату, а через несколько дней вернулся с сыном и забрал. А дамочка еще недели две названивала после закрытия объявления. © Елена Прилуцкая / ADME
- Я покупал старенькую машину у одного дедули. Он продавал ее за 5 тысяч всего. Я приехал, посмотрел авто — оно было скорее мертво, чем живо. Но, главное, кузов был без ржавчины, только крылья подгнили (а они легко меняются). Забрал. За полгода привел машину в состояние «как с завода». Приехал на ней к дедуле тому. Он аж слезу пустил. Дал я ему еще 20 тысяч и сверху 40 кг свинины и трех уток. На машине той езжу и теперь. © greg smith / Dzen
- Продавала коляску. Обратилась девушка с очень редким именем. Договорились, что после обеда приедет. Очередной звонок: снова слышу это имя, она говорит, что будет через полчаса. Сделка состоялась, а через час снова она: «Здравствуйте, я приехала». Оказалось, что это не одна и та же девушка, а две с таким редким именем. Было очень неудобно перед первой. © Ангел с едой / ADME
- Я продавала кроссовки сына в хорошем состоянии всего за $ 3. Пришел за ними наимилейший дедушка. Я ему говорю: «Они 45-го размера. Вам, наверное, великоваты будут». А он от них в такой восторг пришел, сказал: «Мне с моими больными косточками в самый раз. Вы уверены, что так дешево хотите продать? Они же еще очень хорошие!» Я хотела ему их просто подарить (очень уж он им обрадовался), но дед обиделся, сказал, что он может сам за них заплатить. Пожелала ему носить их с удовольствием. © Татьяна / Dzen
- Решили избавиться от бабушкиного трюмо. Муж отфоткал его и сделал объявление. Вдруг сообщение: «Вы прикалываетесь?» Смотрю: ну, старое, но годное еще трюмо! Что не так? Следом другой пишет: «Я ржу как конь!» Снова открываю объявление и чуть не падаю: там в боковых зеркалах трюмо сосредоточенное лицо моего мужа, сидящего на корточках в одних трусах с вытянутой рукой. Мой находчивый супруг решил, что так он не будет «светиться» в центральном зеркале, но забыл про боковые. Трюмо улетело за час — покупатель честно признался, что купил его «в благодарность за поднятое настроение».
- Я выставила на продажу коляску серо-голубого цвета (для мальчика). Приехала девушка, увидела коляску и возмутилась, что на фото она бежевая с зеленым, а в жизни — серо-голубая! Вы, говорит, обманули меня. И тычет мне в лицо фоткой в телефоне. А там снимок моей коляски, и явно видно, что она серо-голубая. Уехала она и отзыв плохой оставила. Сколько я людей потом ни спрашивала, какого цвета у меня коляска на фото, все говорили, что она серо-голубая. Продала потом ее нормальной, адекватной девушке. © Елена Какаяразница / Dzen
Какие только сюжеты не дарит нам сфера частных объявлений! Только посмотрите в этой статье на какие вещицы наткнулись люди, что купили их без раздумий.
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом
Истории
1 день назад
20+ знаменитостей, которые оказались друг другу не чужими людьми. А мы и не знали
Ностальгия
2 недели назад
Сценаристы отдыхают: 14 судьбоносных встреч, которые круче любого фильма
Истории
3 недели назад
20 историй, которые так и хочется закончить словами: «Вот это поворот!»
15 историй о том, как жизнь подкинула знак, но не все его сразу поняли
15+ историй о том, что иногда достаточно открыть просто дверь, чтобы начались приключения
15+ человек, у которых от слова «одолжи» уже оба глаза дергаются
14 историй о бывших, которые мы теперь рассказываем друзьям вместо анекдотов
20 человек, чьи родные оказались теми еще сюрприз-менеджерами
Истории
2 месяца назад
Я начала вести учет расходов и даже не подозревала, что он раскроет все семейные тайны
Авторские колонки
1 месяц назад
20 добрых историй, героями которых стали совершенно обычные люди
Добро
1 месяц назад
Я думала, что после 30 уже не смогу найти новых друзей. Оказалось, я просто не там искала
Авторские колонки
1 месяц назад