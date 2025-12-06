19 человек наткнулись на такие вещицы, что раздумывать было некогда

Есть везунчики, которым стоит выйти в магазин, заглянуть на барахолку или просто зайти к соседям — и им попадаются такие вещи, украшения или антиквариат, которые стоят гораздо больше той суммы, которую за них просят. Но дело не всегда в цене. Порой почти даром им достаются вещи, будто бы созданные именно для них.

«Муж откопал это в комиссионке и обозвал „держателем для чипсов“. А уже дома мы увидели клеймо и обомлели»

«Купил в комиссионке новенькую куртку, с бирками. Надеваю дома, а в кармане что-то шуршит. Достаю, а там это»

«Нашел в комиссионке за $ 7. Есть идеи, сколько он реально стоит? Потому что я без понятия»

Офигеть. Вам в музей надо, там точно подскажут, сколько такая вещь стоит. © Alone_Photograph7813 / Reddit

«Жена спрашивала, любил бы ее я, если бы она была червяком. Купил это ей, чтобы доказать, что любил бы»

«Мне чудом досталась новехонькая кожаная сумка для путешествий из 70-х годов»

Везунчик вы, сейчас такое качество днем с огнем не сыщешь. © Der_Haupt / Reddit

Зачем людям «Биркин», если есть это?

«Уже собиралась уходить, но это пальто буквально позвало меня»

«Сидит идеально, а в составе 55% шерсти, 35% вискозы и 10% кашемира»

«Отмечаю день рождения в этом безумном винтажном платье»

«Нашла на местной барахолке шелковое кимоно с ручной вышивкой 1940-х годов»

«Винтажные замшевые роликовые коньки Nike»

«Настоящий винтажный костюм 1940-х годов»

«Я была в таком восторге, когда увидела его на манекене, что просто схватила манекен и побежала на кассу, держа его наперевес, как доску для серфинга»

«Мое винтажное свадебное платье! Оно 70-х или 80-х годов»

Это самое красивое свадебное платье, которое я когда-либо видела! © Relevant-Job4901 / Reddit

«Блузка Вивьен Вествуд за 6 долларов. Считаю, это главная находка всей моей жизни!»

«Увидела объявление „Отдаю винтажные платья бесплатно“. Меня в момент сдуло с дивана»

«Удалось купить нитку черного жемчуга всего за $ 10»

«Винтаж от Jack Bryan. Придется ушить в талии, зато длина идеальная. А стоило всего 10 долларов»

«Моя любимая сумочка из антикварного магазина. Обошлась мне всего в 15 долларов»

«Кажется, это моя лучшая находка в секонд-хенде: Mugler 1988 года»

«У меня аж дыхание перехватило, когда я ее увидела. Обошлась мне в $ 80»

Умираю от зависти, никогда не видела их дешевле $ 500! © HopelessCleric / Reddit