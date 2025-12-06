Не знаю, что это, но у меня была ручка двери в виде морды льва, чем-то похоже.
19 человек наткнулись на такие вещицы, что раздумывать было некогда
Есть везунчики, которым стоит выйти в магазин, заглянуть на барахолку или просто зайти к соседям — и им попадаются такие вещи, украшения или антиквариат, которые стоят гораздо больше той суммы, которую за них просят. Но дело не всегда в цене. Порой почти даром им достаются вещи, будто бы созданные именно для них.
«Муж откопал это в комиссионке и обозвал „держателем для чипсов“. А уже дома мы увидели клеймо и обомлели»
- Свекрови на зависть! © Superb_Station7002 / Reddit
«Купил в комиссионке новенькую куртку, с бирками. Надеваю дома, а в кармане что-то шуршит. Достаю, а там это»
«Нашел в комиссионке за $ 7. Есть идеи, сколько он реально стоит? Потому что я без понятия»
- Офигеть. Вам в музей надо, там точно подскажут, сколько такая вещь стоит. © Alone_Photograph7813 / Reddit
«Жена спрашивала, любил бы ее я, если бы она была червяком. Купил это ей, чтобы доказать, что любил бы»
«Мне чудом досталась новехонькая кожаная сумка для путешествий из 70-х годов»
- Везунчик вы, сейчас такое качество днем с огнем не сыщешь. © Der_Haupt / Reddit
- Зачем людям «Биркин», если есть это?
«Уже собиралась уходить, но это пальто буквально позвало меня»
«Сидит идеально, а в составе 55% шерсти, 35% вискозы и 10% кашемира»
«Отмечаю день рождения в этом безумном винтажном платье»
«Нашла на местной барахолке шелковое кимоно с ручной вышивкой 1940-х годов»
«Винтажные замшевые роликовые коньки Nike»
«Настоящий винтажный костюм 1940-х годов»
«Я была в таком восторге, когда увидела его на манекене, что просто схватила манекен и побежала на кассу, держа его наперевес, как доску для серфинга»
«Мое винтажное свадебное платье! Оно 70-х или 80-х годов»
- Это самое красивое свадебное платье, которое я когда-либо видела! © Relevant-Job4901 / Reddit
«Блузка Вивьен Вествуд за 6 долларов. Считаю, это главная находка всей моей жизни!»
«Увидела объявление „Отдаю винтажные платья бесплатно“. Меня в момент сдуло с дивана»
«Удалось купить нитку черного жемчуга всего за $ 10»
«Винтаж от Jack Bryan. Придется ушить в талии, зато длина идеальная. А стоило всего 10 долларов»
«Моя любимая сумочка из антикварного магазина. Обошлась мне всего в 15 долларов»
«Кажется, это моя лучшая находка в секонд-хенде: Mugler 1988 года»
«У меня аж дыхание перехватило, когда я ее увидела. Обошлась мне в $ 80»
- Умираю от зависти, никогда не видела их дешевле $ 500! © HopelessCleric / Reddit
«Эти туфли из 70-х достались мне бесплатно, и они будто пошиты на меня!»
