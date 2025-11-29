20+ фото из прошлого, глядя на которые думаешь: «Ну и времечко же было»

Некоторые вещи не стареют, а становятся легендой. К этой категории точно относятся прически и наряды, застывшие на пожелтевших снимках. В них было все: смелость, наивность и дух своего времени. Эти фото — лучший повод вспомнить, что стиль — понятие изменчивое, а иногда и очень оригинальное.

«Думаю, я прирожденный комик»

«Это примерно 97-98 год»

«У меня был электрический триммер — что могло пойти не так?»

«1988 год, мои восьмой и девятый классы»

«На этой фотке я просто олицетворение 1999 года»

Я бы весь свой тайный дневник исписала твоим именем! © toomuchtv987 / Reddit

«Где-то 2012 год. Из-за меня в школе ввели новый дресс-код»

Сначала не понял. Потом дошло. Я думал, это у тебя шляпа такая. © dontforget2tip / Reddit

«В нулевых я (девушка справа) была фанаткой японской уличной моды»

«1997 год. Тут мне 21, и я собираюсь пойти тусить»

«Тут мне 8, у меня стрижка маллет и ноги как у олененка»

«Я просто обожала свою прическу»

«2005 год, я — первокурсница-бунтарка»

«Мои 17 и 28»

«Сам подстригся перед съемкой для школьного альбома. Парикмахер пытался это исправить, но тщетно»

«2007 и 2025»

«2004 год. Моя любимая детская фотосессия с танцевального концерта. Единственное фото, которое папа хранит в своем кошельке»

«Жуткое сочетание бирюзового и шоколадного, которое мы обожали в 2007 году»

«Нас с сестрой принимали за близняшек. Кажется, мама пыталась это исправить»

Твоя прическа нарушает все законы физики! © aidensmama77 / Reddit

«Оделась для вечера с семьей так, как будто собираюсь в офис»

«Шел 2004 год. Я так пошла на выпускной, а люди глазели мне вслед»

В юности я была бы от вас в восторге, а сейчас спрошу: «Как вас мама отпустила?»

«Это я в старшей школе. Мой бывший считал, что я выгляжу нелепо»

«Я два года ходил так в старшей школе. Серьезно»

«У моей тети-фотографа всегда было отличное чувство юмора»

Это фото заставило меня ржать в голос прямо в общественном туалете. © Pinguinkllr31 / Reddit

«Это мое фото с выпускного. Здесь ужасно буквально все»

Это настолько плохо, что даже хорошо. © Sullyville / Reddit

Да ну, ты выглядишь как та самая прекрасная няня из сериала 90-х! © brassninja / Reddit

«В юные годы я был отвязным панком, а теперь — примерный семьянин»

Какой была мода вашей юности и детства? Делитесь в комментариях смелыми образами!