20+ фото из прошлого, глядя на которые думаешь: «Ну и времечко же было»
Фотоподборки
2 часа назад
Некоторые вещи не стареют, а становятся легендой. К этой категории точно относятся прически и наряды, застывшие на пожелтевших снимках. В них было все: смелость, наивность и дух своего времени. Эти фото — лучший повод вспомнить, что стиль — понятие изменчивое, а иногда и очень оригинальное.
«Думаю, я прирожденный комик»
«Это примерно 97-98 год»
«У меня был электрический триммер — что могло пойти не так?»
«1988 год, мои восьмой и девятый классы»
«На этой фотке я просто олицетворение 1999 года»
- Я бы весь свой тайный дневник исписала твоим именем! © toomuchtv987 / Reddit
«Где-то 2012 год. Из-за меня в школе ввели новый дресс-код»
- Сначала не понял. Потом дошло. Я думал, это у тебя шляпа такая. © dontforget2tip / Reddit
«В нулевых я (девушка справа) была фанаткой японской уличной моды»
«1997 год. Тут мне 21, и я собираюсь пойти тусить»
«Тут мне 8, у меня стрижка маллет и ноги как у олененка»
«Я просто обожала свою прическу»
«2005 год, я — первокурсница-бунтарка»
«Мои 17 и 28»
«Сам подстригся перед съемкой для школьного альбома. Парикмахер пытался это исправить, но тщетно»
«2007 и 2025»
«2004 год. Моя любимая детская фотосессия с танцевального концерта. Единственное фото, которое папа хранит в своем кошельке»
«Жуткое сочетание бирюзового и шоколадного, которое мы обожали в 2007 году»
«Нас с сестрой принимали за близняшек. Кажется, мама пыталась это исправить»
- Твоя прическа нарушает все законы физики! © aidensmama77 / Reddit
«Оделась для вечера с семьей так, как будто собираюсь в офис»
«Шел 2004 год. Я так пошла на выпускной, а люди глазели мне вслед»
- В юности я была бы от вас в восторге, а сейчас спрошу: «Как вас мама отпустила?»
«Это я в старшей школе. Мой бывший считал, что я выгляжу нелепо»
«Я два года ходил так в старшей школе. Серьезно»
«У моей тети-фотографа всегда было отличное чувство юмора»
- Это фото заставило меня ржать в голос прямо в общественном туалете. © Pinguinkllr31 / Reddit
«Это мое фото с выпускного. Здесь ужасно буквально все»
- Это настолько плохо, что даже хорошо. © Sullyville / Reddit
- Да ну, ты выглядишь как та самая прекрасная няня из сериала 90-х! © brassninja / Reddit
«В юные годы я был отвязным панком, а теперь — примерный семьянин»
Какой была мода вашей юности и детства? Делитесь в комментариях смелыми образами!
А вот и еще одна наша ностальгическая статья — подборка историй от тех, кому есть что рассказать детям и внукам о своей юности.
Фото на превью chimichanga_minion / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 арендодателей, которые хотели просто денег заработать, но попали в нехилый такой переплет
Народное творчество
2 месяца назад
17 человек, которые так лихо отметили день рождения, что вовек не забудешь
20+ историй о первой зарплате, которую забыть так же сложно, как и первую любовь
20+ соседей, способных развеять скуку в любой день
16 человек, которые просто хотели отдохнуть за границей, а попали в какой-то анекдот
15+ рукодельниц, чье шитье давно пора выставлять на показах мод
Сделай сам
1 месяц назад
20 семейных историй, в которых события развивались неожиданнее любого сериала
15 историй о том, что риелторам и их клиентам бывает ой как непросто друг с другом
Моя мама — ведущий мероприятий, и я хочу честно рассказать, что скрывается за вечным праздником
Семья
1 месяц назад
17 раз, когда детская логика поставила взрослых в тупик (и заставила хохотать до слез
Истории
4 недели назад
14 человек, для которых финансы вышли на первый план
16 историй, в которых людей встретили по одежке, а они сломали все стереотипы
Истории
4 дня назад