19 историй о том, что учиться на заочном — то еще приключение
Истории
14 минут назад
Студенты-заочники живут на стыке двух миров: работа-семья-быт с одной стороны и лекции-зачеты-сессии — с другой. В жизнь приходят жесткий тайм-менеджмент, ночные зубрежки после рабочего дня и борьба с желанием все бросить. Но именно в этом авральном режиме случаются самые курьезные и трогательные моменты.
- В свое время осталась без образования, мне уже далеко за 30. Теперь решила, что диплом все же нужен, хотя бы среднее специальное. Пошла сегодня в приемную комиссию — хочу к вам на заочку. Выдают мне кипу бумаг для заполнения. Сижу, строчу. И дошла я до строки «родители и законные представители». Спрашиваю: «Мне уже давно есть 18, вот тут можно не заполнять?»
Девочка почесала тыковку и ушла спрашивать у старших. Отошла недалеко, слышу удивленный голос тетки: «Конечно, заполнять надо. Что за вопросы?» Упорно сдерживая хохот, набираю маму. «Ты, — говорю, — где живешь? И как твоя организация называется?» Маман в непонятках. Объясняю. Она аж машину остановила и встала на аварийку, пока не просмеялась.
Позже дама, которая документы принимала, тоже посмеялась и попросила указать номер мужа, чтобы за неуспеваемость наказывал в случае необходимости. © yenotiha / Pikabu
- Очники нас запугали, что новый препод на экзаменах жестко валит. Да еще и заядлый футбольный фанат, а накануне экзамена его команда проиграла. В итоге приходим на экзамен, и он нам выдает: «Так, у меня отвратительное настроение. Чтобы вы меня не бесили, сделаю так: первым семи, кого назову, пять. Остальным четыре. Бумаги пусть заполняет староста». Теперь это любимый препод заочников. © ElenaAleks / Pikabu
- Заканчивал заочно политех — писал диплом. Ну и вот, со всем написанным прихожу незадолго до предзащиты к дипломному руководителю. Он читает, вникает, рассматривает графики, диаграммы и прочее... И вдруг поднимает голову: «Это полная фигня, все нужно переделывать. Абсолютно все! И кто тебе сказал, что надо писать диплом так?» Я: «Эм... Вообще, это вы мне сказали так писать...» Поржали вместе и сели писать новый план диплома. © Pincky623 / Pikabu
- Начал учиться на заочке. Только познакомились с группой. С одним парнем, Вовчиком, сразу подружились. И вот было у нас окно между парами — ушли шататься по городу. Приходим на следующую пару, а наших нет никого. И номеров нет, чтобы позвонить. Мы в непонятках сидим, слушаем препода. Через 15 минут монолога она решает сделать перекличку. Доходит до КН, их перечисляет. А дальше КИ — моя группа. И тут с ее уст слетела волшебная фраза: «Так, КИшники отпросились».
Мы с Вовчиком резко встаем и идем на выход. Препод:
— Вы куда?
— А мы КИшники.
— А, ну идите.
Весь поток давай угорать. А мы спокойно вышли и разошлись по домам. На следующий день рассказали об этом нашим и обменялись номерами на будущее. © Skorn / Pikabu
- Когда мне было двадцать с хвостиком, я работала и училась заочно в другом городе. На время сессии снимала комнату у очаровательной старушки Лидии Константиновны, которой на тот момент было за восемьдесят. Cдружилась с близким по духу молодым человеком из нашей группы — Лешей. Пока остальные тусили, мы ходили по выставкам и в театр оперы и балета. И вот как-то зимой после культурного времяпровождения довел меня Леша до дома. Холодно было, мы продрогли. Я его пригласила на чай согреться. Ничего такого, просто на чай.
Утром разговор с моей хозяйкой:
— Что за молодой человек тебя провожал?
— Леша. Мы попили чаю, и он ушел
— А почему он не остался?
— А... Я... Не захотела.
— Ну и дурочка!
И, гордо вскинув подбородок, Лидия Константиновна чинно удалилась в свою комнату.
© IrinaSvarogova / Pikabu
- Училась я на первом курсе. Преподаватель психологии на лекциях рассказывал истории «за жизнь». Билеты продиктовал, больше тридцати штук. А вот ответы ищи где хочешь. Учебников в библиотеке не осталось. Благо, хоть какие-то конспекты по психологии у меня после училища остались, почитала их. Прихожу на экзамен. Вытянула билет — о, чудо! Там вопросы, которые я знала. Ответы на первые два вопроса преподавателя устроили. За третий вопрос он предложил рассказать мою курсовую, которая ему очень понравилась.
Заливаюсь я соловьем:
— Как говорил философ Юм...
— А в какой книге вы Юма читали? — спрашивает препод. Я опешила, ведь я в принципе всю курсовую состряпала из научно-популярной книжечки. Вот в этой книге и была цитата.
— Юм у нас дважды издавался, — продолжает он. — Один раз — двухтомник, второй — в сборнике.
Думаю, что двухтомник философа — это перебор будет для заочницы.
— Да, — киваю радостно, — в сборнике читала!
— В коричневом таком? Маленьком?
— Да-да-да!
Получила я отлично, хоть и не совсем заслуженно. Вернулась домой, достала тетрадку с билетами и обалдела. Из всех 30 с лишним билетов мой был единственный, ответы на вопросы которого я знала. © natacat1908 / Pikabu
- Учился я на историко-филологическом, и все свободное время играл в «Европу 2». И тут внезапно сессия. Прихожу на историю средних веков, вытягиваю билет, а там: «Экономика Швеции в средние века». А я как раз в игре в Швеции каждую провинцию прошел, и в каждой мануфактуру построил. Как я начал сыпать названиями провинций: Аперхуз, Сконе, Эстерботтен, Готланд... Тут рыболовство, тут металлодобыча, тут сельское хозяйство. Глаза преподши надо было видеть. Уже на третьей минуте она на всю аудиторию прошептала: «Вот это интерес и знание предмета...» Потом, правда, посмотрев посещаемость, поставила 4. Но позже, при встречах в коридоре, чуть ли не первая здоровалась. Запомнила меня хорошо. © Krumma / Pikabu
- Учусь на заочном, первая сессия. В учебном заведении много корпусов. Нам сразу же раздали схему их расположения и номера аудиторий в каждом корпусе, чтобы было легче ориентироваться. И вот, первые дни обучения. Всем потоком находимся в активном поиске аудитории 701. Та должна быть на 2 этаже, судя по схеме. Все обошли, этаж заканчивается аудиторией 700. На третьем этаже ее тоже не было обнаружено.
Давно прозвенел звонок, все студенты разошлись по аудиториям, даже спросить не у кого. Так бы и ходили, если бы нам не встретился лаборант, который помог в поисках. Как оказалось, чтобы найти эту аудиторию, нужно пройти определенный коридор (а там их 3) до конца и подняться ровно на один пролет в 3 ступеньки. Получается, что это второй с половиной этаж. После этого 701-я получила название «Аудитория 9 и 3/4». © Истории из жизни / VK
- Коллега учится на заочке. Пришла вся в слезах: препод завернул диплом: «Это все чушь, в книгах не так, где вы взяли эту дичь». А «дичь» она взяла из своей ежедневной работы. И наша компания в топ-3 на рынке по стране. Пошла она к ректору ругаться. И оказалось, что ректор буквально накануне была в гостях в нашем офисе на обучении. Ректор офигела, извинилась. А через 30 минут уже преподаватель извинялся. И диплом вышел на высший балл. © Подслушано / VK
- Когда волнуюсь, начинаю очень сильно заикаться. Учусь на заочке, педагогов в глаза никогда не видела. Пришла на экзамен, а препод... заикается тоже! Я поздоровалась нормально, начала нормально, а потом, когда он стал задавать вопросы, стала заикаться жестко. И ладно бы мы сидели с ним, сдавали этот экзамен по полчаса. Но в один момент он не выдержал и выгнал меня из аудитории, поставив «3-» без права на пересдачу. Как оказалось, подумал, что я дразню его. Делать мне больше нечего. Когда узнал, что реально заикаюсь, позвонил и попросил прощения. Поставил «5-». С — солидарность. © Не все поймут / VK
- После первого технического образования поступила на экономический факультет на заочку — ну, в голову ударило, с кем не бывает. Так получилось, что на первой вышке мы с курсовыми работами особо не заморачивались: главное, чтобы было верное содержание, а на оформление всем было в целом плевать. Так вот, принесла я свою первую курсовую работу по экономической теории на проверку... И меня заставили перепечатывать шестьдесят страниц текста из-за «слишком длинных тире». Кстати, по ГОСТу как раз правильно использовать длинные тире, но бодаться бесполезно. Я тогда жутко бесилась. До тех пор, пока следующую курсовую не пришлось перепечатывать из-за отсутствия точек в букве «ё». © kincsem / Pikabu
- Рассказывал преподаватель. Сдавала экзамен заочница, один из вопросов: «Пружины». Кое-как ответила. Преподаватель, вытягивая ее на тройку, спрашивает: «Какие же у пружин недостатки?» И тут девушка вся краской залилась и тихо выдает: «Скрипят». © KonungHmel / Pikabu
- Готовилась к экзамену, учила билеты вслух при домашних. Подключаюсь на экзамен дистанционно. Читаю билет, и меня клинит. Краснею, мычу, препод хмурится. И вдруг дверь в комнату с грохотом открывается, а я обалдеваю — в нее просовывается голова моего 8-летнего сына. Он кричит: «Мама, ну ты чего?! Это ж Менделеев! Ты мне обещала, что если сдашь, мы за бургерами пойдем! Не тупи!» Препод лежал от смеха. Поставили отлично с формулировкой «за отличную педагогическую работу в семье».
- Учился я на заочном в юридическом. Группа — сплошь взрослые дяденьки и тетеньки. На паре по семейному праву разгорелся жаркий спор: жена — это родственник мужа или нет? И тут мой однокурсник Андрюха зычно выдает: «Да где же вы видали, чтобы на родственниках женились?» © Abzbli / Pikabu
- Два раза в год ездила на сессии. Каждый преподаватель считал своим долгом нагрузить нас по полной программе. Еду в метро, в голове полная каша. И тут в вагон заходят 9 Дедов Морозов! В ноябре! Ну все, думаю, доучилась... И тут вдруг гляжу по сторонам — нет, весь народ в ступоре. Все как-то недоверчиво смотрят на это зрелище. Ноябрь на дворе! Какие еще Деды Морозы, да в таком количестве? И только вечером узнала, что это было. По телевизору рассказывали, что студенты театральных вузов готовятся быть Дедами Морозами на детских утренниках и, чтобы вести себя естественно, и никого не стесняться, они проводили плановые учения — ездили «при полном параде» в метро. Как сказочно все начиналось и вот так банально все закончилось. Э-эх! © Cool story / VK
- Поступила на заочное и приехала на первую сессию. Зима, мы с девчонками сняли квартиру. Холодильника там не было. Додумались: сложили продукты в пакет и вывесили за окно. Радовались своей изобретательности. И тут до нас доходит: живем мы на первом этаже... © Cool story / VK
- Еду домой с сессии. В сумке коллекция камней — зачет по геологии. А еще учебники, тетради... В автобусе парень предложил помочь с сумкой, да так с ней из дверей и выпал. Лежит и жалобно так: «У вас там камни, что ли?» А я на панике: «Нет, я студентка, учебники домой везу». Думала, устроит мне сейчас за набитую камнями сумку. Парень разулыбался, попрощался, а я сумку взвалила на плечо и бегом на вокзал. © Cool story / VK
- Учился на заочном истфака мужичок: со скрипом, но упорно. И вот на зачете профессор ему: «Сделайте мне, пожалуйста, по вашему ответу резюме». Тот пунцовеет и выдает: «Нет, это неприлично!» Профессор настаивает. Мужик обреченно вздыхает и выходит в центр аудитории. И делает реверанс в сторону профессора! © Cool story / VK
- Получаю второе высшее заочно. Человек семейный, есть дочь. Учусь на последнем курсе. И вот прихожу на экзамен, преподаватель открывает зачетку и как давай хохотать! Я и не понял сначала. А потом сам глянул в зачетку: караул, там моя дочурка решила украсить «скучную книжку» и нарисовала много сердечек и нашу семью. Мне поставили отлично. А дочке попросили передать, что ее ждут на художественный факультет, когда подрастет. © Не все поймут / VK
