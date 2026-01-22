19 историй о том, что учиться на заочном — то еще приключение

Студенты-заочники живут на стыке двух миров: работа-семья-быт с одной стороны и лекции-зачеты-сессии — с другой. В жизнь приходят жесткий тайм-менеджмент, ночные зубрежки после рабочего дня и борьба с желанием все бросить. Но именно в этом авральном режиме случаются самые курьезные и трогательные моменты.