17 человек, которые попали то ли в сериал, то ли в стендап-шоу
Истории
1 час назад
Когда жизнь начинает казаться однообразной, стоит просто оглянуться по сторонам. Люди вокруг — неиссякаемый источник странностей. Соседство с такими персонажами может быть шумным, забавным или даже немного грустным, но скучным — никогда.
- Бабушка и дедушка прожили вместе 52 года. А познакомились они так. Это был закрытый город, на тот момент скорее поселок. И это был их первый день после приезда по распределению с подругой. Шли они мимо спортивной площадки. Моей бабушке прилетел в затылок волейбольный мяч. Подачу делал мой дедушка. Она подруге сказала: «Ну что за балда!» Бабушка очень любила эту историю рассказывать. © Marsa / Dzen
- Сижу в кафе, наблюдаю картину. Два мужика попировали неплохо. Расплатились наличкой, официант принес сдачу в папке. Парни забрали сдачу, положили что-то в папку и, посмеиваясь, ушли. Видели бы вы глаза официанта, когда он открыл папочку и обнаружил там два пакетика чая. Чаевые. © shytkina.n
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- Мой приятель жил в доме, где был ЗАГС. Однажды наблюдал такую картину — брачующиеся после росписи вышли на улицу. Шел сильный дождь. Лужи. Жених худенький, машина далеко. Решил на руки свою невесту, уже жену, взять и донести до машины. Не сдюжил, уронил свое сокровище прямо в белом платье и в фате в лужу. На глазах у всех. И своих, и чужих. Она встала, отвесила ему пощечину! Он поймал машину и со словами «Поехали, шеф! Я женился!» уехал. © александра / Dzen
- Я всегда завидовала настоящим пофигистам, потому что они не тратят нервы попусту, а просто забивают на все и спокойно живут. Есть у меня один друг, который в этом плане может дать фору любому, в качестве примера последняя ситуация. К другу в подъезд зашла бабулька — в этом доме якобы раньше жила её бабушка. Друг однажды открыл дверь, а бабулька просто протиснулась внутрь, зашла в квартиру и жила у него четыре дня, пока друзья не позвонили в полицию и ее не забрали. А ему было норм, потому что она готовила вкусные супы. © Не все поймут / VK
- Одна девушка так активно гуляла на девичнике, что пришлось в больнице лежать. Свадьбу решили не отменять, но роль невесты исполняла ее родная сестра, с которой невеста была внешне похожа. Вроде норм, но сестра невесты вдруг понравилась жениху больше, чем сама невеста — оказалась веселой и легкой девушкой. В итоге через полгода развод и новая свадьба с сестрой бывшей жены. © Жужа Лаптева / Dzen
- В 90-х в моем городе был парень, который одевался как Эйс Вентура. Он ездил на потрепанной белой машине, и всегда был в образе. Он не был агрессивным или что-то в этом роде. Просто драматично декламировал строки из фильма. Он всегда появлялся на городских фестивалях. Это продолжалось около 2-3 лет, а потом он просто прекратил. © VotumSeparatum / Reddit
- Была как-то в гостях у друга и совершенно случайно узнала, что он со странностями. Все было прекрасно, но только до того момента, пока он не захотел поесть и не пошел готовить. Я пошла за ним, чтобы помочь, и увидела такую картину: на столе лежала пачка пельменей, которую он заранее выложил, чтобы они растаяли. Потом он высыпал эти пельмени в миску и начал по одной отделать тесто от мяса. Тесто он выкидывал, мясо перекладывал в другую тарелку, перемешивал и жарил. Посоветовала ему покупать сразу фарш, но он сказал, что это не так интересно. © Палата № 6 / VK
- Мой прадед был ямщиком, красивый, высокий, с черной бородой. Так вот, свою жену, мою прабабку, он увез от церкви, с ее свадьбы. Она была красавица и богаче намного, вот как поехала — история умалчивает, может, знали друг друга. Увез, обвенчались в другой церкви и всю жизнь прожили вместе. © Елена Малкова / Dzen
- Иду как-то вечером домой, возле супермаркета привязан рыжий пес, маленький такой, ушастый. А рядом огромный ворон, прыгает вокруг, пытается клюнуть пса. Думаю, ну все, сейчас начнется, собака либо заорет, либо драпать начнет. Тут из магазина выходит мужик, берет поводок, а ворон спокойно взлетает ему на плечо. Идет он такой: в одной руке пакет, в другой собака, а на плече коршун этот черный, как пиратский попугай, только страшнее. Я так и зависла на месте, глядя им вслед. © Палата № 6 / VK
- Звоню деду, спрашиваю, как дела, а он такой: «Да нормально, только поясницу потянул». Ну, естественно, интересуюсь, что случилось. А он абсолютно спокойно отвечает: «Да решил вспомнить молодость, попробовать сальто назад. Только батут, оказывается, зимой жесткий, как бетон». Деду, на секундочку, 72 года. © Палата № 6 / VK
- Я с детства очень люблю точные науки, на экзаменах физику сдавала, поступила на техническую специальность. Спокойно могу починить электрический чайник, компьютер, розетку. То есть с электричеством и законами физики я на ты. Но! Я боюсь переходить трамвайные рельсы и вовсе не из-за литературного произведения. Я боюсь, что меня ударит током! Вот вам и технарь. © Подслушано / Ideer
В детстве увидела как переводят стрелку на железной дороге, решила что рельсы под током) несколько лет потом очень широко перешагивала рельсы, боясь удара током)))
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- Лет десять назад меня забанили на одном форуме любителей кактусов. Причина? «Недопустимое поведение в разделе суккулентов». Я тогда знатно поругался с каким-то дедулей, который доказывал, что алоэ не настоящий кактус. В общем, забыл про это надолго, а сегодня вдруг приходит письмо: «Ваш бан истек, добро пожаловать обратно!». Ну что ж, раз так... Захожу, создаю новую тему: «Кактусоводы, которые не любят алоэ, не достойны своих горшков». Через пять минут снова бан. На 20 лет. Ну ничего, увидимся в 2044-м! © Палата № 6 / VK
- Живу, никого не трогаю. И тут ко мне врывается соседка по квартире и сразу же кричать начинает: «Ты что натворила? Зачем ты это сделала?» Я не понимаю, что происходит, а она тащит меня в туалет. Думаю, и где я накосячила? Заходим, а там вроде все в порядке. Говорю: «Ну вот, бумагу повесила новую. Нормально ж все». А она продолжает, все так же на повышенных тонах: «Ты повесила ее свободным краем к стене! Так же нельзя! Все знают, что ее нужно вешать свободным краем от стены». Я спокойно перевесила и пошла по своим делам. Кричать-то зачем нужно было?
Недопустимое поведение в разделе суккулентов... Этот парень - мой герой ☺️🫶🏼
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- Однажды парень вернулся из поездки чуть раньше времени и обнаружил в мусорке упаковку от быстрорастворимой лапши. Он почему-то никак не мог поверить, что это я съела, что я отныне не нежная принцесса. Поэтому гениально решил, что я приводила любовника и его этим кормила. Логика невероятная. До сих пор не убедила его в обратном. © Подслушано / Ideer
- Когда мой парень что-то теряет, начинается целый спектакль. Сначала он нежно уговаривает: «Очки, родные, ну не прячьтесь, я же без вас как крот... Ну давайте по-хорошему». Проходит минута тишины. Потом голос становится раздраженным: «Ну е-мое, очки! Вы что, в Нарнию ушли?!» А когда уже совсем отчаялся, орет в пустоту: «Так, кто здесь главный?! Я или очки?!» И да, в итоге они почти всегда оказываются у него на голове. © Палата № 6 / VK
- Не могу объяснить, зачем я это делаю, но уже много лет подряд я считаю каждый раз, когда чихаю. Понятное дело, что не могу посчитать свои чихи, начиная с младенчества, но хорошо помню, что с восьми лет я начал их подсчитывать, а сейчас мне уже 29. В среднем я чихаю около 250 раз в год, в прошлом году эта цифра увеличилась почти до 300 раз, потому что я много болел. К тому же, частенько бывает так, что я могу чихнуть и пять и десять раз подряд. Кое-что, конечно, забываю записывать, иногда просто лень, иногда чихаю во сне, но с 8 и до 29 лет я чихнул примерно 5280 раз. © Палата № 6 / VK
- В моем городе была одна дама, которая постоянно ходила везде с наушниками. Она танцевала повсюду. Она выходила посреди движения и танцевала на улицах. Она была довольно странной, но, я думаю, можно завидовать ей хотя бы потому, что у нее была страсть и она ей наслаждалась. © Unknown author / Reddit
Вот что у нас есть еще о необычных людях и ситуациях:
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