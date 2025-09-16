Не сын , а монстр какой-то. В три года мало того , что жрёт как не в себя , так ещё и беседует как взрослый)))
15+ человек, которые умудрились попасть в переплет в самолете и в аэропорту
Полет — это всегда нервы. А когда к ним добавляются еще и чудаковатые попутчики, поездка превращается в настоящий цирк. Мы собрали истории, в которых стюардессам и пассажирам пришлось проявить не только терпение, но и отличное чувство юмора.
- Я недавно ездила в Турцию со своим ребенком и ребенком подруги. Им по 14 лет, родители друга оформили нотариальную доверенность на меня. По дороге в аэропорт я 40 минут рассказывала им как важно не прикалываться и не говорить ненужного пограничнику. А если спросят, сказать как есть — что я подруга мамы и едем отдыхать. Короче, я так прониклась собственной речью, что когда пограничник спросил «А мальчик вам кто?», выпалила: «Да никто!» Я имела в виду, что родственных связей не имеем мы. Благо попался нормальный пограничник, поржал, что я отчаянная — нашла мальчика в аэропорту и решила прихватить в отпуск. © Катерина / Telegram
- Сзади меня сидела мамаша с ребенком лет двух и он постоянно пинал мое кресло, ну это классика. Потом, когда я откинула спинку, она с воплями позвала стюардессу, заявив, что ей так неудобно. Но стюардесса объяснила, что я имею право, а если ей с ребенком мало места, надо было купить детский билет и не пришлось бы держать ребенка на руках 9 часов. Так та всю дорогу что-то злобно шипела сзади и ребенок орал практически непрерывно, мамаша же включила фильм и забила на все. А при этом впереди через два ряда была молодая женщина с двумя детьми: один грудничок, второму полтора. И ни один из детей не орал! Она, бедняжка, все время, пока можно было отстегнуть ремни, ходила по проходу, держа на одной руке грудничка, а второй рукой водила второго малыша и что-то тихо напевала и рассказывала им, никому не мешая. Вот такое разное воспитание! © Александра Позднякова / Dzen
- В самолете позади меня сидела маленькая девочка и ныла отцу, что у нее выпал зуб. Тот пытался его найти. Вдруг рядом сидящий парень произнес: «А я слышал, что если у тебя выпадают зубы в самолете, то зубная фея дарит тебе $ 50». Отец девочки не растерялся и выдал: «Ой, доченька, смотри, зубная фея решила сесть в самолете прямо рядом с нами!» © monkeysolo***** / Reddit
- Сижу в аэропорту в ожидании своего рейса, напротив сидят парни, молоденькие. Поглядывают на меня. И тут один из них решается подойти и говорит: «Девушка, вы не могли бы подрезать свои ресницы?» Да, они у меня от природы очень длинные, а если еще и накрашу, вообще до бровей достают. Я удивилась, и такая, мол, зачем мне их подрезать. На что парень отвечает: «Вы просто ими так хлопаете, мы уже полчаса не можем к вам подойти, нас ветром сдувает». Вот это я понимаю уровень подката. © Рабочие истории / VK
- Я бортпроводник. Почти все знают, что спецпитание можно заказать при покупке билета. Но некоторые думают, что в самолете есть все. Недавно одна такая пассажирка устроила истерику, мол, ей нужно вегетарианское питание, которое она предварительно не заказала. Чтобы она не трепала никому нервы, я взяла и собрала ей контейнер из «растительных» частей ланчей пассажиров и свое экипажное туда тоже положили. Каюсь, повытаскивали по листику у других, а у себя сыр, овощи. © Подслушано / Ideer
- Летел за границу по работе. Все перепроверил, заранее выехал в аэропорт. Прохожу контроль, и тут вдруг сотрудник заявляет мне: «Вы кота своего регистрировали? Почему не отдали его, а забрали с собой?» А я стою в шоке, без понятия, что ему ответить, никакого кота я с собой не брал! В итоге оказалось, что в чемодан посреди белой одежды впихнулась моя кошка! Видимо, залезла и уснула, когда я вещи собирал! Как же хорошо, что времени было с запасом и я ее назад отвез домой, а то пришлось бы прямо в аэропорту и сдавать сотрудникам на сохранение. © Не все поймут / VK
- Летели в Тай, перелет ночной, все поели и пытаются спать. Сзади нас сидят две фифы и все время болтают. На весь салон в полный голос, периодически заливаясь радостным смехом. Часа два я терпел, а потом нашел гениальное решение: просто взял и начал язвительно комментировать все их реплики, да так, чтобы они это слышали. 5 минут — и воцарилась тишина. Берите метод на вооружение, реально работает. © Unknown author / Pikabu
- Я с тремя детьми: грудная дочь на руках спала весь полет, сыну 3 года и десятилетняя старшая дочь. Ямы, качка, разносят еду, а сын был очень любитель покушать, конечно, у меня была полная сумка еды — пирожки, фрукты, бутерброды. Разносят еду, сын кричит: «Это все мне!» Съел свою порцию, мою и старшей дочери. И начал орать, что хочет еще, уговариваю поесть еду из сумки, отказывается: «Пусть тетя мне принесет, мне ее еда нравится!» Мне очень стыдно, сын орет на весь самолет, что хочет есть.
Впереди нас — супружеская пара, говорят, чтобы их порции отдали мальчику, так как они в самолетах никогда не едят. Я со стыдом отвечаю, что сын уже сыт и больше не хочет есть, сын орет: «Нет я буду. Я все съем!» И съел еще и эти две порции, то есть в итоге сожрал подряд пять порций этой самолетной еды! Трехлетний ребенок! Это к тому, какого размера порции еды подают в самолетах. Ну весь салон с интересом наблюдал это представление. Я со стыда сгорала, сын наелся, успокоился и сидел, смотрел в окно, в воздушных ямах чувствовал себя отлично. Вся еда в нем, видимо, переварилась моментально. © Elena Char / Dzen
- 4 года назад моя мечта сбылась, я устроилась работать стюардессой. У меня хорошая память на лица. Если попадаются пассажиры, которые уже летали с нами, я их узнаю. Так было и с одним мужчиной. В июле он летел с молодой девицей в бизнес-классе, вел себя как хозяин этого самолета, да и спутница его была «таких же кровей». А тут вижу это же лицо, только уже в эконом-классе с другой женщиной и ребенком, но вел он себя явно не так, как в тот раз. Весь такой заботливый, суетливый. Я так поняла, это уже была супруга. Когда он увидел меня, у него глаза аж расширились, видимо, тоже узнал. И закопошился еще больше. Ну а мне то что, я профессионал, и за приветливой улыбкой могу скрывать много тайн. © Рабочие истории / VK
- Возвращались с женой из-за границы. Объявляют посадку, мы проходим и видим, что рядом с нами стоит только одна пара. И никого больше. Мы начали с ними болтать, а сами переживали, что это мы где-то ошиблись, например, место посадки перенесли. Потом предположили, что другие пассажиры опаздывают, поэтому рейс задержат. Однако уже в самолете нам сообщили, что мы и эта пара — единственные пассажиры. Это был прекрасный полет! © _Griff_ / Reddit
- Летели. Я оказалась в последнем ряду, а мой сын в первом: на козырном месте с увеличенным пространством для ног. Рядом со мной садится мужичок и начинает возмущаться, что ему дали место в последнем ряду, хоть он просил не в последнем. Предлагаю ему поменяться с моим сыном. Мужик чуть ли не в припрыжку побежал. Подошел к моему сыну со словами: «Мама велела тебе идти к ней в последний ряд». На минуточку, мой сын взрослый. © sv-merk / Dzen
- Зашла в самолет, села на свое место. Вдруг ко мне подлетает женщина и как давай возмущаться, мол, я заняла ее место. Мы сверили билеты, и оказалось, что они отличаются только фамилией, то есть нас посадили на одно место при регистрации. Женщина продолжала возмущаться, и к нам подошла стюардесса. Я молча встала с кресла, куда тетка тут же удобненько устроилась. В итоге оказалось, что произошел овербукинг, поэтому меня пересадили в бизнес-класс. Та женщина продолжала возмущаться, но уже по другому поводу. © Палата № 6 / VK
- Летела из Турции, сзади меня были два свободных места. На них пересели женщины с мест возле аварийного выхода, которые не откидываются. Они очень громко об этом говорили и радовались, что теперь у них нормальные места с откидными спинками. Но вот когда я решила поспать и откинула кресло на максимум, женщина сзади начала верещать и тыкать в меня, мол, я ей на колени легла и зажала ее. Требовала, чтобы я немедленно подняла спинку. Я ее проигнорировала. После чего она начала бить в спинку и выкрикивать угрозы. Потом она со всей силы пнула спинку ногой. После чего я встала, повернулась к ней и спросила, все ли в порядке. Та стала орать, что я откинула спинку слишком сильно. И тогда я предложила ей пересесть обратно на свое законное место. Она замолчала. Но продолжала нарочито упираться коленями и иногда бить мою спинку в течении всего полета. © StTasha / YouTube
- Ждал пересадку в аэропорту, сидел и читал книгу. Внезапно раздался жутко громкий визг. Я поднял глаза, но ничего странного не увидел и вернулся к чтению. Спустя время все повторяется. Решил найти источник звука и заметил женщину. На руках у нее сидел лысый кот в жилетке, на которой было написано «животное эмоциональной поддержки». И именно он выл белугой. Женщина гладила его, успокаивала. А мне показалось это ироничным, будто женщина была для своего кота эмоциональной поддержкой. © smallof2pieces / Reddit
- У меня глаза аномально синего цвета. Однажды я летела домой из города, в котором училась, и сильно задержалась в аэропорту. Я заскочила в почти пустой последний автобус в город, и напротив меня сел мужчина. Мы болтали и смеялись всю дорогу. Оказалось, что это был пилот моего рейса. Он проводил меня до моего дома и предложил встретиться снова. Я так растерялась, что в итоге не оставила ему даже своего номера. Но его глаза были такие же синие, даже ярче вечернего неба и всего, что я видела раньше. Я будто глядела в зеркало. © Подслушано / VK
- Только сели в самолет, так сразу раздался детский плач. Но потом заговорил пилот по динамикам, и младенец внезапно стих. И как только пилот закончил речь словами «Хорошего полета», так младенец разрыдался еще пуще прежнего. © Fuzbaul / Reddit
- Летели ночью, шестилетняя дочь ждала, когда будут кормить. Не дождалась, но я ей пообещала, что ее контейнеры не отдам. И вот пошли на посадку, дочь проснулась и начала есть. Сели, она тщательно пережевывает. Уже пустой самолет, стюардесса с перекошенной улыбкой стоит над нами, а дочь спокойно доела: «Когда ешь, спешить нельзя!» Встала и мы пошли к выходу, как не отцепили рукав, я не знаю. Я промолчу, что встречающий папа уже сделал два круга по аэропорту, решил, что мы опоздали на самолет. © Наталья Сипай / Dzen
- Летела в Египет, возле меня сидела бабуля с внучком. Когда мне принесли обед, ребенок стал ныть, что хочет кушать. Бабка вдруг давай наезжать: «Девушка, поделитесь едой, зачем вам столько?» Я офигела, говорю, мол, закажите себе. А та схватила мою тарелку и поставила перед внуком! И только пацан начал есть, как я вскочила и закричала: «Блин, с едой что-то не то! Где тут туалет?» — и убежала. Лицо бабки, которая начала чуть ли не изо рта внука еду вынимать, стоило того обеда.
А вот еще подборка историй о случайных попутчиках, которые не сотрет из памяти даже склероз.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.