15 историй о случайных попутчиках, которые не сотрет из памяти даже склероз

4 часа назад

Одни поездки проходят скучно, а другие запоминаются на всю жизнь. Иногда достаточно одного мгновения, чтобы обыденность превратилась в целую историю. Например, когда в автобусе уступаешь место, а твоим поступком тут же нагло пользуются, или когда в самолете знакомишься с попутчиком, который оказывается отцом твоего друга детства. Мы собрали случаи, которыми люди поделились в сети. Они доказывают: жизнь полна удивительных совпадений, неожиданной доброты и курьезных ситуаций.

  • Я как-то уступила место бабушке, а на сиденье тут же плюхнулся какой-то мужик. На мое замечание, что я не ему место уступала, он кивнул бабушке: «Сядешь?» Она ему, конечно, отвечает: «Нет, сидите. Вы что?» И он, развалившись, поехал дальше. © Подслушано / Ideer
  • Стояла в очереди на посадку в самолет и разговорилась с пожилой парой. Мы проболтали добрых 25 минут. Когда подошла наша очередь, оказалось, что это пассажиры из первого класса. Представитель авиакомпании сказал им, что они могли пройти без очереди. Пара ответила: «Тогда мы бы не пообщались с этой милой девушкой». Уже в самолете ко мне подошла стюардесса и сказала: «Ваши друзья предложили вам пересесть в первый класс, пройдемте со мной, если хотите». © Cha_nay_nay / Reddit
  • Я путешествовал один по Англии. В гостинице за завтраком познакомился с молодой японкой. Мы разговорились и решили путешествовать дальше вместе. Взяли машину, я сел за руль, а она показывала, куда ехать. Мы собирались доехать до одного замка, но когда я вышел из автомобиля, то понял, что она привела нас на ферму. Она меня обманула, но я ни капли не жалею, что доверился ей. Это был отличный день: мы гладили лошадей и любовались природой. © CitizenTed / Reddit
  • Сделала операцию, сидеть нельзя было некоторое время после. Бывало такое, что в полупустом автобусе многие сердобольные настаивали на том, чтобы я присела. Я отнекивалась, но некоторые настаивали. Одна дама так сильно насела, что я просто на весь автобус в красках ей рассказала про операцию. После чего спокойно доехала. © Подслушано / Ideer
  • Я только что вернулась из поездки по Перу и Аргентине. На прошлой неделе, когда я была в Буэнос-Айресе, во время экскурсии по городу я познакомилась с 70-летним мужчиной. Мне 34 года, и я не ожидала, что мы сразу найдем общий язык, делясь историями о путешествиях, семейной жизни, животных и о многом другом. С ним я чувствовала себя в безопасности. Мы вместе обедали и исследовали город три дня. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. © Jaylove2019 / Reddit
  • Давным-давно ехали с мамой в купе. На соседних койках возлежали мужчины угрожающей наружности. Вроде спокойные. На остановке моя мама выскочила в магазин, задержалась, и поезд поехал без нее. Смекнув, что к чему, мужик постарше просто сказал мне: «Ты парень хороший. Если что, я тебя усыновлю, не переживай». Мы с ним даже в игры какие-то играли. А моя мама тем временем побежала в полицию, и ее отвезли к следующей станции, где она дождалась нашего поезда. © tatasz / Reddit
  • Одна дама докопалась до меня в поезде. Я держала на коленях коробочку с пирожными, а она мне: «Положите на полку!» Я отказалась. Она: «Боитесь забыть?» Аж взбесила меня! И вот в очередной раз она было открыла рот, как сидящий напротив муж не выдержал: «У вас какие-то проблемы?» Тогда она угомонилась. © Подслушано / Ideer
  • Однажды во время похода я решил помочь пожилым кореянкам и достал телефон, который одна из них уронила со скалы. В благодарность они практически силой накормили меня и выдали с собой два пакета с продуктами. Мне предстояло съесть 1,5 кг кимчи за несколько дней. © Beefyknee / Reddit
  • Однажды мне довелось два часа лететь рядом с парнем, который был чревовещателем и весь полет вел оживленный диалог с большим фиолетовым динозавром. © Rowdy_Roddy_2022 / Reddit
  • Однажды в путешествии мой телефон промок во время сильного ливня и перестал работать. Я попросил какого-то парня из хостела поискать для меня мастерскую по ремонту, но он не только нашел, но и отвел меня туда, а потом мы сходили на ужин. Следующие пару дней мы провели вместе и очень сильно сдружились. Даже встретились в Японии пару месяцев спустя. © EdSheerans******* / Reddit
  • Пожилая леди положила босые ноги на столик перед моим креслом во время полета из Дели. © Curlytomato / Reddit
  • Познакомилась с парнем в первую неделю моего путешествия по Азии. Я была с тремя подругами, и мы постоянно натыкались на него и его друга в разных местах. Он был таким веселым. Мои друзья уехали в Таиланд, а я осталась с ним в джунглях Камбоджи. Он поехал в Японию, и я присоединилась к нему на пару недель. Он был таким непосредственным, ни о чем не беспокоился. Мы оба вернулись домой, я побывала на его свадьбе и больше его не видела! Но воспоминания остались очень теплые. © Kandis_crab_cake / Reddit
  • Я поехал в отпуск, моим попутчиком оказался приятный мужчина. Мы болтали всю дорогу. Прямо перед посадкой разговор зашел о местах, где мы раньше жили, и он вдруг спросил, не знаю ли я одного человека. Я был ошарашен, потому что он назвал мое полное имя. Оказалось, что это был отец моего лучшего друга, который у меня был во втором и третьем классе. Мужчина запомнил мое имя, потому что оно было написано на коллекции марок, которую я подарил на прощание. И после того, как он узнал, где я рос и где учился, он понял, что знает меня. © rhllor / Reddit
  • Много лет назад я путешествовала в одиночку по островам Греции. На одной из лодок я встретила группу ребят. Они приняли меня в свою компанию, и было такое ощущение, будто мы дружим уже сто лет. Одна из девушек неожиданно предложила притвориться, что мы сбежали на остров с одним из парней, чтобы сыграть там свадьбу. Я согласилась, и мы устроили настоящий островной праздник, и у меня была реально классная свадьба. © Mavz-Billie / Reddit
  • В мой самый первый полет передо мной сидел парень. Когда мы взлетели, я увидел, как он начал смотреть «Мэри Поппинс». Когда я взглянул в следующий раз, то увидел финальные титры. Каждый раз, когда я смотрел на его экран, я видел сцены из одного и того же фильма. За весь полет я видел финальные титры «Мэри Поппинс» как минимум трижды. Насколько я мог судить, он увлеченно смотрел «Мэри Поппинс» 9 часов подряд. © Slight-Recognition81 / Reddit

