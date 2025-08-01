15 поездок на общественном транспорте, которые пассажиры запомнили надолго

Первая история по день рождения Светы - очень серьезное напоминанием о безопасности в сеьин. Люди добровольно выкладывают туда столько информации про себя, что странно, что кибер преступлений так мало.

Было очень хорошее видео по теме: типаскак шатер предсказателя, который рассказывает прямо интимные вещи о случайныхн людях, которых приглашали в шатер. Спрашивали мя, ДР... И... Понеслось. Как зовут его/ее любимую собаку)кошку, маму, папу, где у человека татуировка... Люди в полном ахххзренении. А потом как бы случайно падает шторка... А там сидят айтишники и из соц.сетей достают информацию и через микрофон передают инфу "предсказателю".