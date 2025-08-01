15 поездок на общественном транспорте, которые пассажиры запомнили надолго
Ежедневные поездки в общественном транспорте редко кажутся примечательными, однако иногда они становятся фоном для событий, выходящих за рамки обыденности. В этой статье собраны истории пользователей сети, демонстрирующие неожиданные, забавные и порой поучительные моменты, произошедшие в автобусах, метро и троллейбусах. Эти рассказы призваны показать, что даже в рутинных перемещениях есть место для удивительных наблюдений.
- Ехал в автобусе, рядом села симпатичная девушка. Сложила в кошелек сдачу, а я ей говорю: «С днем рождения, Света». Она, конечно, в шоке — откуда я все знаю. Именно так я познакомился со своей любимой женой, просто случайно заметил имя на банковской карте, которая лежала в кошельке. Нашел ее в соцсетях — так и узнал, что у нее день рождения. © Не все поймут / VK
- Я ехал на велосипеде, и начался ливень, дождь лил как из ведра, да к тому же поднялся сильный ветер. Я решил, что лучше поехать на автобусе, а когда зашел в него, столкнулся с мужчиной, у которого был мопед. Он посмотрел на меня и сердито спросил: «А что, на твоем велосипеде перестали крутиться колеса?» До сих пор не понял его логики. © CharacterAd7662 / Reddit
- Ехал сегодня в троллейбусе, в другом конце салона сидела женщина, которая очень громко говорила по телефону. В какой-то момент к ней подошла вплотную молодая девушка, уселась этой женщине на колени и начала громко ей рассказывать о том, как у нее кот заболел, что к врачу записалась. Женщина в недоумении посмотрела на нее и наконец-то отняла телефон от уха: «Девушка, зачем вы так делаете? Мне совсем неинтересно слушать про это все». На что девушка ответила, что другим пассажирам тоже неинтересно слушать, у кого умерла корова и что ел ее сын накануне. © Мамдаринка / VK
- Была на седьмом месяце беременности. Ехала из консультации на автобусе. И из всех пассажиров место мне уступил мальчик лет 6-7. При этом он громко сказал: «У меня тоже скоро будет сестричка, и я знаю, как вам тяжело стоять!» Спасибо маме, которая воспитывает такого сына. © Мамдаринка / VK
- Ехал я как-то в автобусе, поднял взгляд и увидел, как по проходу ковыляет пожилая женщина. Я приподнялся и наклонился вперед — знал, что сейчас произойдет. Она начинает падать. Я подскочил к ней: одной рукой держусь за поручень, другой — хватаю женщину за плечо. После осторожно усадил старушку на свободное место. Возвращаюсь, а парень, сидевший рядом, сказал: «Ничего себе, как вы быстро отреагировали!» Я посмотрел ему в глаза и произнес: «Да, я просто Бэтмен». Дальше мы ехали молча. © JackPThatsMe / Reddit
- Моя мама жила в деревне, а папа — в городе. Почти каждый день она ездила к нему на автобусе, но почему-то стеснялась этого и говорила, что ее подвозят на машине. Поскольку ездила на одном и том же рейсе, подружилась с водителем. Он всегда здоровался, помогал, иногда подшучивал. В итоге он оказался ее будущим свекром. Когда папа решил познакомить маму со своими родителями, она была просто в шоке. © Карамель / VK
- Ехала как-то утром в универ на автобусе. На одной из остановок заходит мальчик лет шести с мамой. Садятся сзади меня, и мальчишка говорит: «Мам, смотри, какая красивая тетя сидит!» Женщина попросила его высказывать свое восхищение тише, видимо, она немного засмущалась. Перед тем, как они вышли, мальчик еще раз высказался, доведя мои щеки до «помидорной красноты»: «Мам, а можно я с этой тетей поеду, она такая красивая!» Не зря прическу новую сделала! Даже мой парень мне столько комплиментов не говорил. © ШКогвартс / VK
- Моя жена ехала в автобусе, вдруг водитель остановился посреди улицы и вышел. Никаких объявлений не было, остановки там тоже нет. Прошло несколько минут, и пассажиры начали волноваться, не понимая, что происходит. В итоге водитель вернулся с новенькой коробкой из обувного магазина. Оказалось, что он решил прикупить себе обновку. © DiscordantRaven / Reddit
- Уставшая ехала с работы, как всегда села у окна, вставила наушники и включила свой плейлист. Вдруг женщина сзади трогает меня за плечо и говорит: «Девушка, передайте, пожалуйста, за проезд и сделайте музыку чуть-чуть тише». Я удивилась, но вдруг поняла, что не вставила наушники до конца, из-за чего мою музыку слышал весь салон. Самый страшный сон о том, что кто-то узнает о моих музыкальных предпочтениях, случился наяву. © Карамель / VK
Там что была ща музыка? Красная плесень? Хотя и у них, как оказалось, есть треки очень даже
- Один водитель автобуса придумал, как бороться с людьми, которые слишком громко общаются по телефону в салоне. Забавно наблюдать, как люди недоумевают и роняют свои телефоны, когда он начинает наезжать на каждую выбоину на маршруте. © iamthepita / Reddit
- Вышла замуж за вдовца с дочкой. Малышке было 5. Мы до свадьбы полтора года встречались. После свадьбы она сказала: «Раньше ты была моя подруга, а теперь ты мне мама!» — и стала звать мамой. Как-то ехали в автобусе из садика, она мне громким шепотом: «Мам, помнишь, когда ты была мне еще не мама, а моя подруга, мы...» Весь автобус пялился, а нам было весело. © Подслушано / Ideer
- Как-то летел долгим рейсом, рядом девушка сразу же спросила: «Можно я посплю на вашем плече?» Я согласился. Она положила голову мне на плечо и уснула. Чтобы ее не тревожить, я сидел пряменько. Потом устал, лететь ведь часов семь. Взял плед, переложил ее на колени, накрыл и тоже проспал до посадки. © Acorn / ADME
Надеюсь, всем очень весело, когда автобус едет по выбоинам, даже тем, кто не разговаривал по телефону
- Ехала в автобусе на работу, толкучка была страшная, стало жутко плохо, зашумело в ушах, потемнело в глазах, ноги стали подкашиваться. Люди вокруг смотрели, но никак не реагировали. Только один мужчина сказал: «Здесь девушке плохо, посадите ее». Потом поняла, что этот «добрый» мужчина собрал все деньги, которые я выронила, падая в обморок. В тот момент я думала, что отдаст, но нет. Вот так я расплатилась за помощь. © Подслушано / Ideer
- В прошлом месяце нашла в метро папку. Вокруг было пусто, всего пару людей. Никому она не принадлежала. Решила заглянуть, а там только документы и бумаги какой-то фирмы. Так я втянулась в приключение по поиску владельца. Вдруг это что-то важное. Через знакомых нашла ту самую фирму, связалась с сотрудниками. Они начали поиск того, чья пропажа. Только через пару недель перезвонили мне и сказали, что разобрались, кому принадлежит папка. Встретилась я с этой девушкой, которая была безумно благодарна мне. Сейчас общаемся, гуляем вместе. Кажется я нашла себе замечательную подругу. © Карамель / VK
- Как-то ехали с женой и сыном в троллейбусе, народу было много, поэтому я вошел в другую дверь. Пока ехали до пересадки, жена успела поругаться с какой-то теткой, мне было плохо слышно, из-за чего. На пересадке провел беседу с женой о том, что культурнее надо быть. В следующем троллейбусе история повторилась, только поругался с теткой уже я. Жена и сын на остановке с мстительной радостью спросили: «Ну что же ты сам?» Пока оправдывался, мимо прошла эта женщина. Оказалось, мы с женой повздорили с одной и той же женщиной. © Подслушано / Ideer
Эти истории показывают: даже в наших ежедневных поездках на автобусе или метро может случиться что-то такое, о чем потом будешь вспоминать с улыбкой или удивлением. Оказывается, обычный транспорт порой таит в себе самые неожиданные и цепляющие моменты! А вот статья, которая покажет, что и из магазина можно вернуться с невероятной историей.
Комментарии
Первая история по день рождения Светы - очень серьезное напоминанием о безопасности в сеьин. Люди добровольно выкладывают туда столько информации про себя, что странно, что кибер преступлений так мало.
Было очень хорошее видео по теме: типаскак шатер предсказателя, который рассказывает прямо интимные вещи о случайныхн людях, которых приглашали в шатер. Спрашивали мя, ДР... И... Понеслось. Как зовут его/ее любимую собаку)кошку, маму, папу, где у человека татуировка... Люди в полном ахххзренении. А потом как бы случайно падает шторка... А там сидят айтишники и из соц.сетей достают информацию и через микрофон передают инфу "предсказателю".