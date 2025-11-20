17 случаев, когда обычная жизнь оказалась круче любого сценариста

Был один политик по имени Никита. Мой старший брат с ним много работал, но постоянно оговаривался и называл Николаем. Говорит, сам не знает почему, но вот Николай и всё тут.

Я с участием этого политика делала сюжет для новостей, а потом он был гостем в студии у ведущих. Сто раз себя перепроверила, чтобы без ошибок, но в титрах таки накосячила и подписала Николаем. После эфира подошла извиниться. Он мужик хороший и добрый, посмеялся и сказал, что ничего страшного. Мол, не в первый раз его Николаем делают и был у него один пиарщик, который тоже всё время имя путал. Даже предложил познакомить. Пришлось признаваться, что мы уже. 🤣🤣🤣