17 случаев, когда обычная жизнь оказалась круче любого сценариста
Иногда жизнь устраивает такие повороты, что сценаристы нервно грызут колпачок ручки. В этой подборке 17 историй, где реальность запросто перещеголяла даже кино.
- Ехала в автобусе на другой конец страны — на море. Так получилось, что моей соседкой стала бабулька. Скажу честно, сначала это меня немного напрягло. И зря! Она оказалась просто божьим одуванчиком. Более того, всю жизнь преподавала немецкий и до сих пор берет учеников — она репетитор. Я безумно удивилась (ведь она вполне могла уже быть на пенсии) и спросила, почему продолжает работать. Мы так разговорились, что вам не передать! Узнав, что я готовлюсь к экзаменам для поступления за границу, как раз в Германию, она предложила пройтись по типичным ошибкам — и всю дорогу мы практиковали мой разговорный немецкий. Это был настоящий прорыв для меня! В итоге, помимо шикарной поездки, я еще и репетитора себе нашла. Идеально! © Палата № 6 / VK
- Сижу в маршрутке, смотрю в окно, думаю о своем. На одной из остановок в салон заходит женщина лет 50, наклоняется к водителю и спрашивает о том, доедет ли она к супермаркету. Он начинает ей объяснять, а потом вдруг останавливается и говорит: «Ой, Настюша, это ты? Точно ты! Давала мне списывать химию в школе, я из-за тебя только не вылетел оттуда! Садись, довезу бесплатно, покажу, где выходить!» Он был настолько благодарен ей, что мало того, он не тем маршрутом поехал ради неё, так ещё и открыл то самое «священное место» спереди, которое возле водителя! © Карамель / VK
- У меня за четыре месяца сменилось уже три секретарши. И проблема исключительно во мне — я это признаю. Я просто не запоминаю имен и своих секретарей зову как угодно (и чужим именем, в том числе), но только не по их имени. Они, не выдерживая такого отношения с моей стороны, увольняются. Понимаю, как это звучит, но ничего не могу с собой поделать. И стикеры писал (они терялись), и использовал эти психологические приемчики на ассоциации — ничего не помогало. До одного момента. На позицию пришла женщина — точь-в-точь моя бывшая теща, и даже с таким же именем! Я настолько не переваривал ту женщину, что теперь просто не обращаюсь к секретарю по имени, а в тех редких случаях, когда нужно, говорю точно правильно. Даже не знаю, радоваться или плакать от такого совпадения. Они даже нос морщат одинаково. © Палата № 6 / VK
- Мама рассказала: встречалась с парнем из универа. Любовь-морковь, все серьезно. Но его мать ее терпеть не могла. Парень все равно сделал предложение — романтика, кольцо, колено. Мама сказала «да», а он выдохнул и добавил: «Фух, отлично! Хоть мама и хотела, чтобы я блондиночку нашел...» И тут же она ответила: «Нет». И порвала с этим чуваком. Сейчас шутит, что оказалась в одном шаге от жизни с круглым дураком. © Не все поймут / VK
Был один политик по имени Никита. Мой старший брат с ним много работал, но постоянно оговаривался и называл Николаем. Говорит, сам не знает почему, но вот Николай и всё тут.
Я с участием этого политика делала сюжет для новостей, а потом он был гостем в студии у ведущих. Сто раз себя перепроверила, чтобы без ошибок, но в титрах таки накосячила и подписала Николаем. После эфира подошла извиниться. Он мужик хороший и добрый, посмеялся и сказал, что ничего страшного. Мол, не в первый раз его Николаем делают и был у него один пиарщик, который тоже всё время имя путал. Даже предложил познакомить. Пришлось признаваться, что мы уже. 🤣🤣🤣
- История о силе нетворкинга. Как-то был на тусовке у знакомого — он устроил вечеринку. Вышел на улицу, вслед за мной какой-то мужчина. Тут разговорились на общие темы. Потом он спросил, чем я занимаюсь. Отшутился, что по профессии экономист, но в душе бизнесмен. Знакомый удивленно приподнял брови и сказал, что он как раз начинающий стартапер. Начали обсуждать разные идеи, которые каждый мечтал бы реализовать. Заболтались где-то на час, если не больше. Потом нас потащили вернуться ко всем остальным. Думал, это знакомство на один раз. Но мужчина связался со мной спустя пару дней после вечеринки и предложил встретиться на кофе. Пришел в назначенное время, сели за столик — и он достал бизнес-план. Я ему показался очень идейным, предложил вместе подумать над проектом. Мы сошлись во взглядах на ведение бизнеса, хотя раньше никогда ничем таким не занимались. Встреча прошла настолько продуктивно, что уже спустя неделю мы взяли кредит, а через два месяца открыли свою первую кофейню. Прошло пять лет — и у нас уже целая сеть по городу, которая пользуется популярностью. В планах — еще открытие коворкингов, подыскиваем локации. © Палата № 6 / VK
- Покупал мороженое, когда учился в колледже. Расплачивался картой. Девушка за прилавком спросила, не родственник ли я моего отца и назвала его по имени и его родной город, который, кстати, находился довольно далеко отсюда. Я удивился, но ответил, что да, это мой папа. Тогда она представилась — оказалась младшей сестрой первой жены моего отца. И это при том, что тот брак был задолго до моего рождения — лет 25 назад, не меньше. Оказалось, она просто заметила, что я похож на папу, а потом, когда я передал ей карту, увидела мою фамилию. © green_t_lief / Reddit
- Я училась в школе при универе. В выпускном классе объявили набор в проект для школьников на тот факультет, на который я хотела поступать. Прошла, уже было несколько встреч. На одной из них я узнаю, что к нам в город приезжает девушка-педагог с фамилией, как у меня. Для понимания — город-миллионник и все люди с этой фамилией тут родственники, короче, фамилия редкая. Уезжаем с участниками на форум. Выхожу из корпуса , подхожу ближе и вижу, что на лавочке сидит молодая девушка с бейджиком, а там как раз моя фамилия. Она видит меня, смотрит на мой бейджик и ее глаза округлились. Мы заобщались. Позже выяснилось, что она занималась составлением генеалогического дерева, и вот буквально как пару месяцев оно готово. Короче, мы оказались четвероюродными сестрами. Она переехала в наш город, а наши семьи теперь общаются. До сих пор считаю это стечение обстоятельств чем-то невероятным.
- Иду домой, у подъезда свекровь ждет — банки ей надо забрать. Заходим в квартиру, там кот голодный орет. Я достаю огурец, кидаю со словами: «Ешь, больше сегодня не получишь». Иду за банками на балкон. Возвращаюсь, а на кухне свекровь, чуть не плача уговаривает кота быстрее съесть кусок сосиски, пока я не вижу, а то так и будет, бедненький, одними огурцами питаться. Надо было видеть ее глаза, когда я сказала: «Любовь Ивановна, он просто огурцы безумно любит, вот я его и угостила». © mommdarinka
Нынешние мои коты никаких особых пристрастий не имеют. А раньше был кот, обожающий варёную кукурузу, ещё одна кошка отгрызала и ела лист капусты, а ещё одна - морковку
- Развелась с мужем из-за его измен. Я человек добрый, поэтому просто спокойно ушла. Месть, истерики, обиды — это не про меня. Мы даже остались в хороших отношениях из-за общего сына. Но отомстить немного получилось. Случайно встретила в ТЦ его друга, разговорились. И влюбились друг в друга. Прошло два года, мы планируем свадьбу. Бывший муж был, мягко говоря, в шоке, когда узнал, что мы с его другом теперь в отношениях. До сих пор злится. Неловко, но я ведь была свободна на тот момент, не изменяла ему. © Подслушано / Ideer
- Помню, шла из универа, экзамен завалила, настроение было ужасное. Да еще и машина окатила водой из лужи! Я готова была расплакаться. Как вдруг из этой машины выходит парень, ругается на водителя, кидает ему деньги, и машина уезжает. Парень подошел ко мне, извинился за грубого таксиста и предложил проводить до дома. Женаты уже три года, есть замечательная дочурка, а недавно, на нашу годовщину, он признался, что специально попросил водителя окатить меня водой из лужи, так как я ему понравилась. © Подслушано / Ideer
Хе-хе. Едем недавно по улице, такая себе улица, закоулок скорее, дворовая территория, лежачие полицейские - рядом школа. И возле одного из них стайка пацанят. Машут руками, пальцем тычут. Водители чуть ли не останавливаются, аккуратно проезжают, а у пацанов такие рожицы грустные становятся. Просто перед "лежаком" образовалась ямка, и в ней вода после дождя (на улице +12). И никто их не хочет этой водой окатить... Муж пожалел, моргнул, а потом разогнался и... Детишки с визгом и восторгами в рассыпную, но вроде кому-то даже попало, сын матернулся сзади (на лежачем его подбросило вверх, словил макушкой потолок), а детишки (в зеркало заднего вида видно) "класс" показывают.
- Я увлекся столярным делом. За два выходных дня сделал косу в гараже и принес домой доделать финальные штрихи (гравировка, заточка и так, по мелочи). Ночь. Стою у подъезда, коса в руках. Подъезжает такси, вылезает молодая пара и водитель. Не обращая на меня внимания, водитель открывает багажник и помогает достать покупки. Они поворачиваются — и немая сцена: фонарь над подъездом вырисовывает черный силуэт в капюшоне с косой в руке. Пять секунд, десять... снимаю капюшон и замогильным голосом произношу: «Я не к вам». Пара пробежала мимо меня и скрылась за дверью подъезда. Таксист усвистал за пару секунд. Что сказать — люблю пугать людей. © Палата № 6 / VK
- Я одинока. Обращаю внимание на симпатичных парней. Много слышала о неадекватных где-то в интернетах. Говорят, что лучше знакомиться лично, в общественных местах — так сразу понятно, какой человек. Познакомилась на сайте с парнем, встретились. Он оказался стильным, спокойным, улыбчивым. Стоим на остановке. Выходной. Светло. Людей много. Подъезжает автобус. Открываются двери, и этот парень начинает что-то орать в этот автобус. Потом подошел к окну, возле которого сидела девушка, и... облизал стекло. Никогда мне не было так жутко при виде человека, как тогда. © Подслушано / Ideer
Чем больше город, тем больше в нем странных людей, кмк. Но такого никогда не видела, к счастью
- Четыре года назад мой отец ушел из семьи. Ушел не к кому-либо, а к моей «лучшей» подруге, которая на 20 лет младше него. Я долго из-за этого переживала, а мама так вообще. Но мы поддерживали друг друга, старались начать новую жизнь, и у нас это получилось. Мама нашла себе замечательного, доброго, заботливого мужчину, с которым у нее все хорошо. Боль утихла, я радуюсь, потому что мама счастлива, а вот та подруга до сих пор не понимает, почему это я перестала с ней общаться... © Не все поймут / VK
- Недавно встретил милую девушку, познакомился с ней, начали ходить на прогулки. На третьем свидании понял, что это моя давняя подруга детства, с которой мы после детского сада зависали на детской площадке. Все данные совпадают: имя, внешность, кличка попугая, даже детский садик. Только вот она меня вообще не помнит, хотя мы с ней три года где-то гуляли, но потом в 7 лет мы с родителями переехали, больше я ее не видел. Вчера встретил девушку, которая утверждает, что это она та самая девочка, которая играла со мной после детского сада. Все совпадает: имя, внешность похожая, кличка попугая, даже детский садик. Только вот уже я не помню ее. Такое чувство, что я где-то в параллельной вселенной нахожусь. © Не все поймут / VK
Если он ее не помнит, как может совпадать "имя-внешность-кличка попугая"?
- 3 года мы прожили вместе — любовь была безумная. Планировали переехать в большой дом, завести собаку, родить ребенка. Но отношения стали портиться, когда он осознал, что пора ему осуществить свою мечту и переехать жить в другую страну. А я переезжать отказывалась категорически — не хотелось. Мы много ругались, и в итоге он уехал. Несколько месяцев мы поддерживали отношения на расстоянии, но вскоре поняли, что это слишком больно и ничего из этого не выйдет. Я так сильно его любила и все 1,5 года с момента разрыва не могла думать ни о ком другом — и я уже стала думать написать ему, приехать. Надеялась, что он еще свободен, я всерьез подумывала о переезде только ради него. Октябрь. Дождь стучит за окном. Дверной звонок. Открываю, а там он! Говорит, что возвращается, ведь жить без меня не может. А в руках у него щенок таксы. © Не все поймут / VK
- Моя сестра рассказывала, как однажды отвела племянницу на прием в больницу. Девочка расплакалась, и сестра зашла с ней в комнату для кормления. Там была другая женщина с ребенком, и они разговорились. Оказалось, что их дочки — тезки. Потом та женщина спросила имя моей сестры — и выяснилось, что они тоже тезки. А потом женщина сказала: «Только не говорите, что вашего мужа зовут...» — назвала имя — и оказалось, что их мужья тоже тезки! © nariman0va
- Пять лет назад у меня было запланировано свидание. Познакомились мы в интернете и до встречи общались месяца 3-4. Парень, с которым я должна была встретиться, долго не появлялся. Я просидела в одиночестве целый час, стараясь не заплакать, и замечала на себе сочувствующие взгляды окружающих. Официант, который обслуживал меня, всегда улыбался и пытался меня подбодрить. Каково же было мое удивление, когда он, уже в повседневной одежде, подошел ко мне и сказал: «У меня смена закончилась. Теперь мы можем нормально начать наше свидание». Удивительно, но это свидание оказалось лучшим в моей жизни, а официант — самым необычным человеком, которого я когда-либо встречала. Уже четыре года в браке я убеждаюсь в этом все больше. Как же я рада, что не ушла тогда. © Рабочие истории / VK
Последняя история про официанта и девушку здесь уже была. Она вызвала огромное количество откликов, потому что люди не понимали официант и был тем парнем, с которым у неё назначено свидание.
Или он просто левый чел, который увидел девушку в уязвимой ситуации и решил этой ситуацией воспользоваться.
То есть официант и был тем парнем? Если так, то у девушки что-то не то с самооценкой. Реально, даже в розовой юности, когда я в общем-то могла "схавать" час ожидания интересного парня ( при наличии весомой причины опоздания), такого кадра бы послала на три весёлые буквы. Настолько необычных надо от себя подальше держать. А то мало ли в чём ещё их необычность вылезет