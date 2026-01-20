15 человек, у которых на бестактные вопросы всегда найдутся бесподобные ответы

Я в детстве, да и сейчас довольно худая, а родители у меня люди в теле. Вот кто только в детстве не спрашивал родителей, когда мы шли вместе: «А почему ваша девочка такая худая — вы что её не кормите?». А я ещё и на родителей не очень похожа, сначала они объясняли, что у меня плохой аппетит, а потом надоело им объяснять каждому встречному-поперечному, и отец, а он у меня человек с юмором, стал говорить: «Да вот только из детдома взяли, домой ведём ». Отставали сразу.