Ничего не поняла, зачем она такси вызывала, если пешком с аккумуляторами ходит?
15 человек, у которых на бестактные вопросы всегда найдутся бесподобные ответы
Бестактные вопросы почти всегда застают врасплох — их задают на работе, за семейным столом, на дружеских вечеринках. Чаще всего речь идет о деньгах, возрасте, отношениях или решениях, которые человек вообще не обязан объяснять. В такие моменты многие теряются, неловко улыбаются, пытаются как-то сгладить ситуацию. Но есть люди, которые умеют отвечать беспардонным собеседникам так метко, что неудобно становится уже им. Перед вами подборка историй как раз о тех, кто умеет спокойно и остроумно поставить жирную точку в неприятном разговоре.
- Когда знакомые родителей — взрослые женатые мужчины или вообще пенсионеры — задают мне вопрос: «Почему ты не замужем?», я отвечаю: «Потому что вы — женаты! А я всегда мечтала о таком как вы, да вот не успела». И вроде никого не обидела, но разговор заходит в тупик. А когда женщины спрашивают, отвечаю: «Усердно работаю над этим вопросом, не переживайте». © LadyInRed7 / Pikabu
- Пару лет любимый вопрос был: «Почему у вас собака такая худая?» И так каждый день, не по одному разу. Спрашивали совершенно незнакомые люди. Пробовала объяснять, что это борзая и она еще подросток — не помогало. Научилась отвечать: «Только что взяла из приюта — не успела откормить, помогите деньгами». И на этом обычно все сливались © Надежда Алешина / Dzen
- Был сильный мороз, на машине аккумулятор сдох. Взяла из дома запасной, пошла к авто на стоянку возле дома. Вызвала такси, аккумулятор сняли, я его несу домой, на реанимацию. Выходит мой одноклассник из своей машины, и спрашивает: «Ты че это, то туда, то сюда таскаешь аккумулятор?» Это он вместо того, чтобы помочь, сидел и смотрел! Я ему: «Выгуливаю, модно это сейчас. Кто собаку, кто утюг, а я вот аккумуляторы». © ****** / Dzen
- Дочь в 4 года еще не все звуки правильно выговаривала. Гуляли как-то на десткой площадке и одна мамочка сочувственно так спросила: «А ты ее к логопеду хоть водишь?» На что я ответила: «Ага, вожу, но сегодня, видишь, забыли об этом табличку на лоб прикрепить».
- На работе главбух доставала новенькую вопросами о замужестве. И однажды Лена ответила, что ждет, когда главбухша разведется, потому что ее муж — мужчина мечты. Больше вопросов о замужестве не было. © Ишь ты / Dzen
- Мы с сестрой, когда были подростками, не были похожи ни на родителей, ни друг на друга. Но при этом я была очень похожа на папиных сестер, а моя сестра на мамину сестру. Родственники умилялись — разделились по породам. Но вот мимокрокодилы часто спрашивали: «А почему дети на вас не похожи? А они ваши?» Родители отшучивались: «Что в капусте нашли, то и взяли». © Бусинка Жемчужная / Dzen
Я в детстве, да и сейчас довольно худая, а родители у меня люди в теле. Вот кто только в детстве не спрашивал родителей, когда мы шли вместе: «А почему ваша девочка такая худая — вы что её не кормите?». А я ещё и на родителей не очень похожа, сначала они объясняли, что у меня плохой аппетит, а потом надоело им объяснять каждому встречному-поперечному, и отец, а он у меня человек с юмором, стал говорить: «Да вот только из детдома взяли, домой ведём ». Отставали сразу.
- Есть у меня один знакомый, который любит при всех спрашивать, сколько кто зарабатывает. Однажды он пристал с этим вопросом ко мне. Что же, я ответил: «С моей точки зрения — слишком мало, с твоей — слишком много». © rhymeswithend / Reddit
- Семейное застолье. Тетя Света снова завела свою любимую пластинку: «Ленка, хватит уже принца на белом коне ждать! Чего ты не выходишь замуж? Бери простого парня, нечего копаться!» За столом повисла тишина, все ждут, что я опять буду отшучиваться. А я спокойно смотрю ей в глаза и выдаю: «А не выхожу я, тетя Света, чтобы на меня муж 10 лет подряд не орал, как на тебя дядя Коля. Вот и жду, чтобы хорошего человека встретить, а не терпеть, лишь бы „замужем“ называться». Тетя аж рот открыла, дядя Коля резко захотел выйти «подышать свежим воздухом», а мама одобрительно подмигнула мне. Больше ко мне с советами не лезли.
- Встретила одноклассницу, которую не видела лет десять. Смотрю, ехидно пялится на мою машину и выдает: «Ого, крутая тачка! Это как ты заработала? Или папик подарил?»
Я смотрю на нее и, не моргнув глазом, отбрила: «Нет, мозгами заработала. Но тебе не понять». Она так и осталась стоять с открытым ртом, а я села в машину и уехала.
Помню, как в свои лет 18-19 встретила в ТЦ маму одноклассницы и бывшей подружки, с садика и до выпускного из школы вместе учились. Та на год старше меня, она недавно вышла замуж. И её мама так на прощание меня за плечо потрепала со словами: «Ничего, и ты выйдешь», что я обалдела 😆 Я совершенно замуж не планировала на тот момент, у меня 3-4 курс универа в разгаре, а тут напутствие, как будто мне уже за 50)))
- Близкая подруга развелась с мужем — он ей изменил с коллегой, она не смогла простить, но попереживала да и забыла. Всякое случается, это жизнь. Прошло 3 года. Идем с ней и с детьми в аквапарк, навстречу наша общая знакомая с работы. Здороваемся. Первая ее фраза к подруге: «Ну как вы там горе мыкаете без вашего папки-то? Пропадаете, поди». Пока я поднимала челюсть с тротуара, моя подруга весело, с улыбкой отрапортовала: «Да совсем худо, Марь Петровна! Вот идем в бассейн, чтобы выплакаться вволю».
- Я обнаружила, что лучший способ заставить замолчать тех, кто постоянно спрашивал у меня, когда же я наконец-то заведу ребенка, отвечать: «Примерно в то же время, когда вы научитесь не лезть не в свои дела!» © Jill Knight / Quora
- У меня проблемы с желудком, многое из еды под запретом. И как меня достали те, кто лезет с советами о то, что мне надо есть побольше мясного и жирного. Как-то была в гостях и одна женщина прямо лезла в мою тарелку, а потом начала спрашивать, мол, зачем я себя диетами извожу. Сказала ей: «Ведьма я, больше 50 килограмм метла не поднимает» и только тогда она отстала.
- Я полжизни на сцене, танцую этнические танцы. Так во время работы у нас с коллегами чего только не спрашивали: свои ли волосы, сколько лет — само собой, а как-то спросили, свои ли зубы. Ответила, что зубы одолжила на вечерок у бабушки — вернусь домой, верну ей в стаканчик. © Сима Монова / Dzen
- Брат жены постоянно спрашивал, сколько стоят вещи, которые я покупаю. И каждый раз все это было в таком контексте, что вот он-то мог бы найти то же самое и подешевле, да и вообще зачем такое кому-то надо. В очередной раз после вопроса о цене я решил отвертеться и сказал: «Мне неудобно говорить о своих расходах». Он не унимался: «А почему?» Я посмотрел ему в глаза и ответил: «Потому, что это не твои деньги и не твое дело!» Он обиделся и сказал, что я слишком остро реагирую. © Brian Murphy / Quora
- Моя мама все время спрашивала у внучки: «Анечка, когда ты выйдешь замуж и родишь ребенка?» А Анечка отвечала: «Ой, бабуля! Меня никто замуж не берет! Может, ты найдешь мне хорошего жениха? Только мне нужен красивый жених, с квартирой и хорошей зарплатой. Найдешь такого, я сразу замуж выскочу!» © МАРИНА ЗЫКОВА / Dzen
Если вас, так же как и нас, восхищают те, кто не лезет за словом в карман, то вот еще истории, где ответ на наглость был настолько остроумным, что заслужил оваций.
Комментарии
Ну вопрос про зубы явно подразумевал под собой, не виниры ли это. Можно считать комплиментом.