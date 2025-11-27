18 историй, где ответ на наглость был настолько остроумным, что заслуживал оваций
Вспомните, сколько раз перед сном вы прокручивали в голове произошедшее за день и придумывали, как бы половчее ответить нахалам, с которыми пришлось столкнуться сегодня. Вот только жаль, что поезд уже ушел. А вот герои этой статьи взяли и в секунду поставили наглецов и бестактных собеседников на место. Правда, некоторые из них сами от себя этого не ожидали. Зато потом были довольны, как тысяча слонов.
- Пришли с сестрой в кафе. Все столы заняты, за стойкой сидят 4 подростка лет по 15. Вижу, что мужчина за одним из столиков собирается уходить. Подхожу и спрашиваю у него, могу ли я присесть сюда, мужик соглашается и уходит. Я уже села. Эти сыночки подходят и говорят: «Мы тут давно стоим и ждем, когда стол освободится, вы заняли наше место». Говорю: «Супер, вы заняли свободные места, на которые я могла спокойно сесть. Можно же просто было подождать, пока освободится стол. А теперь я села тут». © armine.ismailova
- Я работала на ресепшне и тут проходит мимо генеральный директор. Я такая: «Вы к кому?» Он промолчал и пошел дальше. За ним идет наш сотрудник. И я так громко: «Какой-то чувак прошел нагло». А сотрудник мне тихо: «Это же наш генеральный директор». А я такая: «И что? Теперь не здороваться?» После этой истории гендиректор смеялся, что я ничего не скрываю и всегда говорю правду. © zhanushakst
- У меня собака, которая очень привлекает внимание внешним видом. Дни, когда я не получаю вопросов или не слышу комментариев о ней, большая редкость. Чаще всего они конечно имеют положительную окраску, но все равно это всегда громко. Чувствую себя в зоопарке. А бывают бесячие истории. Когда мимо проходят пары, очень часто на восхищенные фразы женщин о том, какая собака красивая и пушистая, мужчины, цокая языком и закатывая глаза, говорят что-то из серии: «Представляешь сколько от нее шерсти, устанешь убирать». Один раз не удержалась и ответила: «Зато собака носки не разбрасывает». Девушка засмеялась, мужчина зыркнул недовольно. © Unknown author / Pikabu
- Мне хорошо за 30 лет. Выгляжу гораздо моложе, не то чтобы совсем девушкой, но обращение «женщина» я еще не слышала. Работаю в магазине. Вчера покупатель хотел позвать меня, чтобы я помогла ему определиться с выбором: «Девушка!» Я подошла, а он говорит: «Ой, извините, я думал, что вы девушка». Я просто улыбнулась и ответила: «Ничего, я тоже подумала, что вы мужчина». Выражение его лица в тот момент бесценно, ибо нечего! На звание молодухи не претендую, но как минимум это было бестактно с его стороны. © Подслушано / Ideer
- Очень часто ко мне пристают с вопросами о татуировках, мол, это же некрасиво, ты же девочка, зачем набила? Отвечаю всегда примерно одинаково: «Не нравятся мои татуировки? Вот буклетик тату-салона, там лазерное удаление делают, стоит столько-то, не хотите смотреть — давайте денег на удаление, только ради вас, так и быть, сотру». Работает безотказно. © Dubrovski / Pikabu
- Встретила бывшую коллегу. Оказалось, она за мной «подсматривает» в соцсетях. Сообщает: «Знаешь, я тебе не раз хотела написать, что яркие помады тебе не идут. И гардероб у тебя слишком яркий. Ты лишнее внимание к себе привлекаешь». А я такая: «Знаешь, я не слышала от тебя ни одного хорошего слова в адрес других людей. Так может, дело не в них?» © _nukaktakto
- Я когда-то лет 15 назад на вопросы о работе с серьезным лицом отвечал: «Я фрилансер с интересами в медицинской и металлургической отраслях». Люди впадали в ступор, потому что слово «фрилансер» тогда в обширном обиходе не значилось. А я подрабатывал периодически у родственника на объектах с металлоломом и кровь раз в два месяца сдавал. © AlexSD / Pikabu
- Недавно один из мелких клиентов компании, в которой я работаю, начал сваливать на меня свою ошибку и орать: «Я не мог сам такого сделать, я что, по-вашему, ничего не соображаю?» Я спокойно ответила: «А что, по-вашему, я ничего не соображаю?» Успокоился сразу. © Ольга Ольга / Дзен
- Знакомые подарили соседскому ребенку детский велосипед со страховочными колесами, когда их сын пересел на большой. Его родители стали ныть, мол, цвет не тот, регулировок мало, колеса скрипят. Ну знакомые говорят что-то типа: «Наверное вы правы, вашему сыночку нужен другой, получше. Когда у него день рождения? В конце месяца? Отлично!» — забрали свой старый велосипед и продали его за копейки. А потом соседи все возмущались, что знакомые не подарили их ребенку новый велик на день рождения, а ведь обещали. © Гоша Тыковкин / Дзен
- В детстве я была очень худая и бледная. Люди любили задавать мне по этому поводу различные бестактные вопросы. Однажды, пока я гуляла, ко мне пристала соседка. Спросила, почему же я такая худая. А я ответила: «Папа у нас все съедает, а нам с мамой ничего не оставляет». Понятия не имею, почему я так ответила, но с папой потом еще долго скандалил весь дом. Прости, папа. © Подслушано / Ideer
- В очереди в детской поликлинике часть народу сидит по записи, часть — нет, а часть — те, кто вчера не смог попасть не по своей вине. Я с ребенком из числа последних. Спрашиваю, кто последний и как распределяется очередь. Мне отвечают, что один по записи, один по живой очереди и один вчерашний. А одна дама говорит: «Ничего не знаю, я в полчетвертого по записи захожу и никого не пропускаю». И она так часто говорила про полчетвертого, что уже всех достала. И вот доходит очередь того, кто по записи, (то есть ее, но время было 15:23), а следом должна была зайти я. И вот смотрю, она уже приготовилась заходить. А я ей такая: «А еще не полчетвертого, так что ждите, а сейчас зайду я». Она не нашлась, что ответить, но смешок по очереди прошел. Почти 5 лет прошло, а я до сих пор помню. © ника бу / Дзен
- Знакомая: «Ой, красавица, уже парни, наверное, бегают?» Моя дочь в 13 лет: «Бегают, конечно! Толпой! Правда, от меня и в полнолуние». © avgalery / Pikabu
- Я как-то во дворе не в меру общительной соседке подробно минут сорок рассказывала о своей поджелудочной, все рецепты вспомнила, все назначения. Держала ее за локоток, говорила задушевно, с придыханием. Моя дочка до сих пор со смехом вспоминает, как тетка смущалась, а отойти не могла. Не подходит больше, не интересуется моей жизнью, эгоистка. © ***sy2382 / YouTube
- У меня как-то беда приключилась с волосами — поредели конкретно. И тут директор спрашивает с умным видом: «Марьванна, что у вас с волосами?» Я честно ответила: «Они выпали, Иван Иваныч». Он промолчал, но по его лицу поняла, что до него дошла неуместность вопроса. © blackcow1185 / YouTube
- Работаю в салоне красоты. И если выходим с подругами в ресторан или кафе, и завязываются знакомства, я теперь никогда не говорю, кем работаю. Потому что реакция обычно стандартная: «Ой, здорово! А я хочу постричься, покрасить волосы, а почему у меня ногти слоятся, а посмотри, что можно сделать». Я вообще-то отдыхаю. Мне именно сейчас плевать, что у вас с ногтями и почему цвет волос не тот. Бесит! Начала отвечать, что я врач-проктолог. Зато теперь никто не просится бесплатно ко мне попасть. © Подслушано / Ideer
- Пошла в овощной. Там мужчина на минуту из очереди отошел, а его обратно не пускают. Продавец подтвердила, что он стоял. А одна дама заявляет: «Куда лезете? Вот у меня три высших образования. А вы кто такой?» И повернулась ко мне за поддержкой. Ну я и выдала: «А у меня одно высшее, так что, я тоже никто?» © Палата № 6 / VK
- Иду по парку, а навстречу пара. Мужчина вдруг говорит своей спутнице, глядя на меня: «Смотри, какая красивая девушка в платье, не то что ты в своих майках и шортах». Сказал намеренно громко и смотрит в упор, ждет реакции. А я в ответ с улыбкой: «Девушка, вы очень красивая. Независимо от того, во что вы одеты. Вам очень идут эти шорты». Вы бы видели выражение лица мужика и как заулыбалась мне девушка. ©_nukaktakto
- Есть у меня один знакомый со странностями. Он мог по любой причине, даже самой надуманной, звонить в любое время дня и ночи. Однажды около 8 утра в воскресенье звонит мобильный. Просыпаюсь, вижу его номер, сбрасываю. Через минуту начинает звонить рабочий мобильник. Опять он — сбрасываю, отключаю. Потом начинает звонить домашний, хотел отключить, потом подумал, может, реально что-то случилось и ответил.
Мои надежды не оправдались. Его срочный вопрос звучал примерно так: «Привет! Это Миша! Ты недавно холодильник брал. Можешь сказать, какой сейчас получше?»
Через неделю я был уже отпуске, и мы с друзьями отмечали это событие до 3 ночи. И тут меня осенило. Я достал мобильник и стал названивать Мише. Много-много гудков, потом отбой. И так несколько раз. С другом уже хихикаем, постояли перед его подъездом, выждали 15 минут, потом поднялись на этаж. Я начинаю звонить и стучать одновременно. Дверь открывает Миша, весь помятый. Позади появилась его заспанная жена.
Я радостно сообщаю: «Привет, Миш! Катя, здравствуй! Я узнал то, что ты просил. Холодильник сейчас лучше брать такой-то фирмы».
Миша лишь пробубнил: «А ты чего так поздно-то? Мы же спим уже». Перебиваю его: «Мы только сейчас сидели и советовались, я так понял, что тебе очень срочно, вот и решил не откладывать. Мало ли что. Ладно, давай!»
Миша после этого перестал мне звонить. А холодильник он совсем другой потом купил. Вот и помогай после этого людям. © Zod4iy / Pikabu
Правда же, всегда приятно, когда наглецы быстро получают достойный ответ? Интересно, а в вашей жизни были похожие ситуации? Расскажите о них в комментариях к этой статье, давайте обсудим их и немного посплетничаем.
"Вот и помогай после этого людям"
Отдалась я ему при Луне,
А он взял мои белые груди
И узлом завязал на спине!
...Вот и верь после этого людям.
Подруга у меня была, к счастью уже бывшая, тоже любила позвонить в 5 утра - увидит что я зашла в ОК и наяривает:-"Ну рассказывай!". А что рассказывать-то в 5 утра? Я в это время даже слушать никого не хочу, не то что разговаривать. Заблокировала ее. Обиделась, печалька...🙃