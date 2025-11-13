15+ честных историй от женщин, которые прошли через бурю и увидели радугу

сейчас ненавистники женской мускулатуры закидают меня тапками. У девушки хорошее спортивное тело, не перекаченное, не стероидное. Фото, скорее всего, сделала после тренировки, когда рельеф более заметен и мышцы более подтянутые ("на пампе"). Я лет 15 занималась боксом, била по груше (без спаррингов), просто нравилось. Наработала хорошую мускулатуру, рельефную. Еще сильная проработанная спина от спортивного плавания и йоги. Чувствовала себя прекрасно! Ощущение физической силы и выносливости не сравнить ни с чем. Когда у тебя есть сила, и тебе не надо просить кого-то что-то сделать за тебя; когда есть сила постоять за себя и еще кого-то (к сожалению, и такое в жизни женщин встречается, и не редко). Вот честно, лучше я буду сильной для себя, чем огладываться на мнение разных непонятных людей. А ведь сколько раз ко мне подходили мужики в зале и прямо говорили (иногда грубо), что мне там делать нечего, не женский спорт и т.п. Мне даже отвечать не хотелось, смешно было. Я не считаю нормальным таким образом диктовать человеку, что ему делать или не делать в спорте. Твое спортивное тело, твой спорт приносит вред другим? Нет. Ну тогда и отва..те.