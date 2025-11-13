К сожалению у многих наших женщин со вступлением в брак появлялись столько обязанностей, которые уничтожали их время, силы и энергию и это повторялось так день за днем. И в этом круговороте дней и забот о своём семействе, в какой-то момент женщина на столько растворялась, что и сама не замечала, что перестала быть женщиной в самом важном смысле этого слова. Радует, что последнее время, тенденция меняется и сейчас всё больше женщин не забывают думать о себе, своих желаниях и не хотят потребительского к ней отношения, от своих близких и родных в первую очередь.
15+ честных историй от женщин, которые прошли через бурю и увидели радугу
В жизни каждой женщины бывает момент, когда кажется, что все рушится: силы на исходе, а удача будто взяла отпуск. Мир вокруг теряет краски, и даже привычные радости больше не приносят тепла. Но именно в такие минуты рождается внутренняя сила, о которой раньше и не подозревали. Наши героини смогли пройти этот путь — они научились улыбаться, идти вперед и снова верить в себя.
«Теперь я чувствую себя совершенно другим человеком!»
- Мне кажется, или возраст пошел в обратную сторону? © Unfair_Entrance6183 / Reddit
«У меня внезапно начали выпадать волосы. Это влияло даже на работу. Но в итоге я справилась!»
- Как тебе удалось добиться такого результата? © East_Strawberry_7412 / Reddit
«У меня в жизни было много перемен, но впервые за все время чувствую себя лучше»
сейчас ненавистники женской мускулатуры закидают меня тапками. У девушки хорошее спортивное тело, не перекаченное, не стероидное. Фото, скорее всего, сделала после тренировки, когда рельеф более заметен и мышцы более подтянутые ("на пампе"). Я лет 15 занималась боксом, била по груше (без спаррингов), просто нравилось. Наработала хорошую мускулатуру, рельефную. Еще сильная проработанная спина от спортивного плавания и йоги. Чувствовала себя прекрасно! Ощущение физической силы и выносливости не сравнить ни с чем. Когда у тебя есть сила, и тебе не надо просить кого-то что-то сделать за тебя; когда есть сила постоять за себя и еще кого-то (к сожалению, и такое в жизни женщин встречается, и не редко). Вот честно, лучше я буду сильной для себя, чем огладываться на мнение разных непонятных людей. А ведь сколько раз ко мне подходили мужики в зале и прямо говорили (иногда грубо), что мне там делать нечего, не женский спорт и т.п. Мне даже отвечать не хотелось, смешно было. Я не считаю нормальным таким образом диктовать человеку, что ему делать или не делать в спорте. Твое спортивное тело, твой спорт приносит вред другим? Нет. Ну тогда и отва..те.
- Выглядишь сильной. © Alternative_Anybody / Reddit
«Первое фото было сделано в начале 2020 года, хотя все началось двумя годами ранее, после развода. А сейчас прыщей нет уже несколько месяцев»
Можно найти в себе силы в любой ситуации
- Я развелась спустя 21 год брака. Просто мы по-разному развивались, менялись в процессе. Поняла, что наступил кризис, дальше уже не смогу. Я красивая, активная, цветущая женщина, и у меня все еще есть шанс найти вторую половину. Хотя даже если не найду, то проживу яркую жизнь без нудного прицепа. © oksanagorbunova4427
«Мое 18-летие в колледже. Чувствовала себя неловко. Правое фото сделано в этом году, и теперь я уверена в себе»
Разрез глаз у нее, конечно, потрясающий. И вообще, приятная внешность. Неловко она себя чувствовала, потому что за год до 1 фото, она сделала себе короткую стрижку ( я так поняла не очень ей понра) и на этом фото она в процессе отращивания волос и в очках ещё. Ну а на 2м фото ей 24 и она уже всем довольна.
«Я сбежала от бывшего, защитила докторскую, прошла путь от сна на диване у друга до собственного дома. Жизнь бывает прекрасна»
«Нашла левую фотографию в телефоне. Помню, в какой глубокой депрессии я была и как было тяжело каждый день. Спустя год я замечаю огромную перемену в себе»
- Ух, да ты вся сияешь! © shtstks / Reddit
Одни делят имущество, а другие — фамилию
- Развелась с мужем после 4 лет брака. Имущества общего не было, разошлись мирно, хотя и друзьями не остались. Но тут я обалдела, когда он начал мне предъявлять: «Ты теперь не моя жена, и к моему клану не принадлежишь, поэтому тебе придется сменить фамилию на девичью. Носить мою фамилию не имеешь права!» А ведь я согласилась взять ее, потому что так принято, хотя не очень хотела менять, муторно. Но взяла в итоге: поменяла все карты, документы. Теперь к новой фамилии привыкла и считаю, что она словно даже больше подходит к моим имени и отчеству. После развода прошло полгода, но бывший все еще достает меня с требованием отказаться от его фамилии. Даже деньги предлагает. Представляете? 10 тысяч. Ничего менять я не буду! © Подслушано / Ideer
«Для меня это настоящее испытание! Работаю над уверенностью в себе и общительностью»
«Я изменила свое окружение и образ жизни. Начала следить за здоровьем. Теперь больше времени провожу на свежем воздухе и стараюсь избегать токсичных отношений»
Все такие хитрые: чистят окружение от "токсиков", но себе токсичность очень даже позволяют. Люди такие люди.
«Я многому научилась, и мне еще многому предстоит научиться. Но теперь понимаю, что о такой жизни я даже не мечтала»
Главное — верить в себя
- Я выросла в небогатой семье, а 3 года назад вышла замуж за иностранца и переехала за океан. Теперь жизнь заиграла красками, и я могу много чего себе позволить. Но каждый раз, когда испытываю момент счастья, немного расстраиваюсь, представляя реакцию моей семьи или друзей, будь они со мной. Как бы племяшка отреагировала на салюты в Диснейленде? Понравилось бы брату гулять по улицам Нью-Йорка? А прыгнул бы папа со мной с парашютом? Или, может, мама поплыла бы со мной в круиз на Багамы. Я закрываю глаза и представляю их счастливые лица, полные восторга, и мечтаю, что однажды я им все это покажу. © Подслушано / Ideer
«У меня целиакия. В 30 лет я неправильно питалась. В 32 начала заниматься собой. В 36 я осознала, что радость вернулась в мои глаза»
ну... тут просто сменила прическу, положение головы и фильтры. Может - немного лицо похудело. Целиакия, как помню - непереносимость глютена. Там что-то сложное и фото никак не показывают последствия этого заболевания и подстраивания образа жизни под него.
«Мне нравится оглядываться назад и осознавать, каких высот я достигла. Но я отлично понимаю, что могу еще больше»
По ночам не жрать и все будет. Ну и конечно ограничить себя в еде в течение дня
«Фото с разницей в год. Я всю жизнь чувствовала себя беспомощной, но это не так. Очень горжусь собой»
- Вау! Ты выглядишь такой живой. © Ok-Department7422 / Reddit
Четкий план и стремление к цели творят чудеса
- Пару лет назад попала в сложную ситуацию: тяжелое расставание, отсутствие работы, депрессия. Появилось много долгов. Решилась открыть кредитную карту, чтобы погасить долги и уже потом планомерно закрывать кредитку. Работать устроилась буквально по первому объявлению уборщицей, лишь бы были деньги. Было тяжело, но я смогла! Долгов нет, кредит погашен, даже смогла накопить небольшую сумму, чтобы искать новую работу в спокойном темпе. Вчера подписала заявление на увольнение, как же я счастлива! © Подслушано / Ideer
Истории этих людей напоминают: даже из самой темной полосы можно выйти, если сделать первый шаг навстречу себе. Ведь жизнь всегда поворачивается лицом к тем, кто не боится смотреть ей прямо в глаза.
Не поняла. Был долг. Чтобы его закрыть, взяла кредит. Не важно картой или открыла. Чтобы отдавать еще больше долга с процентами, вместо того, чтобы потихоньку отдавать без процентов. Прям секрет успеха
Ну и фигня, что я такие проценты заплатила по кредиту на которые кредитор новую машину купил!!! И дальше продолжу покупать машины банку, кредитной компании...А иначе зачем я живу??? Себе покупать машины не в жилу...🤣🤣🤣
За два года, на зарплату уборщицы, (при этом ещё кушая и даже скопив небольшую сумму ) удалось погасить много долгов ( с новыми процентами по кредитке)... Ну там либо долг был 500$ либо устроилась она в Белый дом личной уборщицей президента ..