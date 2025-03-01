Губы подкачала и накрасила за контур. Ну пельмени и пельмени, бывают хуже. Лицо похудело, вытянулось. Нос... скорее всего решает ракурс. Неплохо
15 женщин, которые изменились так, что все хейтеры локти искусали
Народное творчество
1 час назад
Пользователи сети показали, как правильный уход и забота о здоровье, в том числе психологическом, поменяли их внешность. Эти женщины стали увереннее в себе, что чувствуется даже через экран. У них даже улыбка поменялась. И это так вдохновляет!
«В 17 и в 32 года. Забота о себе — это вещь!»
"В 12 и в 29 лет. В юности я очень стеснялась своих зубов"
«В 16 и в 19. Было много советов по окрашиванию волос, уходу за собой и моде»
"Мне тут 25 и 26 лет. Заметна разница?"
«Я в 16 и в 30. Не могу поверить, что время летит так быстро!»
"Мне 20 и 39 лет. Двадцать лет я страдала от неправильно поставленных диагнозов и была сломлена, а теперь я наконец-то счастлива. Занимаюсь спортом и радуюсь жизни"
"Мне ставили целую кучу диагнозов. А оказалось, что у меня СДВГ и расстройство аутистического спектра, и все мои проблемы, которые привели к неправильным диагнозам, были из-за отсутствия лечения. Как только я получила правильны препараты и терапию, вся моя жизнь изменилась!"
"Я еще на полпути к своей цели по снижению веса. Но теперь мне нравится смотреть на свои фотографии!"
«В 27 и в 28 лет»
"В 25 и 35 лет. Годы ушли, чтобы начать вести здоровый образ жизни, наладить питание и пройти терапию"
«Сейчас мне 30. Мне помогли вера в себя и свои способности, развивала чувство стиля»
"В 48 и 49 лет. После похудения я выгляжу иначе?
- Вы не только вес, но и возраст сбросили! © Basic-Opposite5369 / Reddit
"В 22 и 24 года. У меня была депрессия, не было нормальной работы. Сейчас у меня работа мечты!"
"В 35 и 40 лет. Пот, много слез... и еще больше пота. Перестала заботиться о том, что думают обо мне окружающие, и зажила счастливо"
- О боже! У меня нет слов! © Intervert_0413 / Reddit
"В 38 и 44 года. Чувствую себя другим человеком! А люди вокруг думают, что мне слегка за 30"
"В 17 и в 27 лет"
Вот что у нас есть еще: "17 мужчин, которые позаботились о себе и изменились до неузнаваемости".
Фото на превью BubClubMama / Reddit
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