15 женщин, которые изменились так, что все хейтеры локти искусали

Пользователи сети показали, как правильный уход и забота о здоровье, в том числе психологическом, поменяли их внешность. Эти женщины стали увереннее в себе, что чувствуется даже через экран. У них даже улыбка поменялась. И это так вдохновляет!

«В 17 и в 32 года. Забота о себе — это вещь!»

"В 12 и в 29 лет. В юности я очень стеснялась своих зубов"

«В 16 и в 19. Было много советов по окрашиванию волос, уходу за собой и моде»

"Мне тут 25 и 26 лет. Заметна разница?"

«Я в 16 и в 30. Не могу поверить, что время летит так быстро!»

"Мне 20 и 39 лет. Двадцать лет я страдала от неправильно поставленных диагнозов и была сломлена, а теперь я наконец-то счастлива. Занимаюсь спортом и радуюсь жизни"

"Мне ставили целую кучу диагнозов. А оказалось, что у меня СДВГ и расстройство аутистического спектра, и все мои проблемы, которые привели к неправильным диагнозам, были из-за отсутствия лечения. Как только я получила правильны препараты и терапию, вся моя жизнь изменилась!"

"Я еще на полпути к своей цели по снижению веса. Но теперь мне нравится смотреть на свои фотографии!"

«В 27 и в 28 лет»

"В 25 и 35 лет. Годы ушли, чтобы начать вести здоровый образ жизни, наладить питание и пройти терапию"

«Сейчас мне 30. Мне помогли вера в себя и свои способности, развивала чувство стиля»

"В 48 и 49 лет. После похудения я выгляжу иначе?

Вы не только вес, но и возраст сбросили! © Basic-Opposite5369 / Reddit

"В 22 и 24 года. У меня была депрессия, не было нормальной работы. Сейчас у меня работа мечты!"

"В 35 и 40 лет. Пот, много слез... и еще больше пота. Перестала заботиться о том, что думают обо мне окружающие, и зажила счастливо"

О боже! У меня нет слов! © Intervert_0413 / Reddit

"В 38 и 44 года. Чувствую себя другим человеком! А люди вокруг думают, что мне слегка за 30"

"В 17 и в 27 лет"