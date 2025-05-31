18 усатых-полосатых, на мордочке которых все красноречиво написано
Животные
46 минут назад
Хотя животные и не умеют разговаривать с нами на одном языке, некоторые из них отлично наловчились одним своим взглядом передавать целые послания. К таким вот уникумам относятся коты из этой статьи. Им и говорить ничего не нужно — все отражается на их мордочках.
«Меня не было дома 2 дня, потому что отец был на операции. Вот таким взглядом одарил меня кот»
«Он не любит, когда его фотографируют»
«Грейс покормили почти на час позже»
- Неприемлемо! © Sir_Meowsalot / Reddit
«Я просто чмокнул его в лоб»
«Она узнала, что ее удочерили»
«Я итальянец. Вот реакция моего кота, когда он видит переваренные спагетти»
«Альфонсо поймал свою первую мышь. Его реакция представляла собой сложную смесь замешательства, страха и сожаления»
- «Что я наделал? Кем я стал?» © thabigmilla / Reddit
«Ела крендельки, а пакет слишком громко шуршал»
- Я на мужа так же смотрю, когда он слишком громко шуршит пакетом. Но я так мило, конечно, не выгляжу. © Winter_Cat-78 / Reddit
«Я просто сказал, что у меня закончились угощения, и вот какую реакцию я получил»
«Увидели ее ночью у мусорного контейнера, повезли ее домой. Мой парень влюбился в нее. И как вы можете видеть по фотографии, она тоже в него влюблена»
«Момент, когда она поняла, что я беременна»
«Разбудила его во время дневного сна»
«Грейсон впервые увидел наряженную елку»
«Я только начал его мыть, а он уже планирует месть»
«Я мяукнула своей кошке в ответ, и вот как она отреагировала. Я ее обидела?»
«Она запрыгнула в контейнер для вторсырья и выглядела такой расстроенной. Девочка, мы не можем оставить себе все эти коробки»
- О боже. Эта мордашка! Надеюсь, вы отнесли все эти коробки обратно в дом. © Andromeda-Native / Reddit
«Я случайно наступил на хвост своему коту»
- Покойся с миром. © Lemon_Zzst / Reddit
«Я сейчас вдали от дома, и жена прислала мне это фото. Сегодня же лечу обратно»
И вот еще парочка статей об эмоциональных животных:
Фото на превью rezzn8r / Reddit
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