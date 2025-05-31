18 усатых-полосатых, на мордочке которых все красноречиво написано

Хотя животные и не умеют разговаривать с нами на одном языке, некоторые из них отлично наловчились одним своим взглядом передавать целые послания. К таким вот уникумам относятся коты из этой статьи. Им и говорить ничего не нужно — все отражается на их мордочках.

«Меня не было дома 2 дня, потому что отец был на операции. Вот таким взглядом одарил меня кот»

«Он не любит, когда его фотографируют»

«Грейс покормили почти на час позже»

«Я просто чмокнул его в лоб»

«Она узнала, что ее удочерили»

«Я итальянец. Вот реакция моего кота, когда он видит переваренные спагетти»

«Альфонсо поймал свою первую мышь. Его реакция представляла собой сложную смесь замешательства, страха и сожаления»

«Что я наделал? Кем я стал?» © thabigmilla / Reddit

«Ела крендельки, а пакет слишком громко шуршал»

Я на мужа так же смотрю, когда он слишком громко шуршит пакетом. Но я так мило, конечно, не выгляжу. © Winter_Cat-78 / Reddit

«Я просто сказал, что у меня закончились угощения, и вот какую реакцию я получил»

«Увидели ее ночью у мусорного контейнера, повезли ее домой. Мой парень влюбился в нее. И как вы можете видеть по фотографии, она тоже в него влюблена»

«Момент, когда она поняла, что я беременна»

«Разбудила его во время дневного сна»

«Грейсон впервые увидел наряженную елку»

«Я только начал его мыть, а он уже планирует месть»

«Я мяукнула своей кошке в ответ, и вот как она отреагировала. Я ее обидела?»

«Она запрыгнула в контейнер для вторсырья и выглядела такой расстроенной. Девочка, мы не можем оставить себе все эти коробки»

О боже. Эта мордашка! Надеюсь, вы отнесли все эти коробки обратно в дом. © Andromeda-Native / Reddit

«Я случайно наступил на хвост своему коту»