15+ историй об аренде жилья, в которых не обошлось без неожиданных поворотов

Тихий аккуратный квартирант, который вовремя платит, и честный хозяин жилья образуют идеальный тандем. Но в жизни так бывает не всегда, и можно нарваться на владельцев квартиры и съемщиков с весьма занятными привычками и поведением. Одни в отсутствие жильца к нему с проверкой вваливаются, а другим подавай квартиру непременно с ложечкой для обуви.