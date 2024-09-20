15+ историй об аренде жилья, в которых не обошлось без неожиданных поворотов
Народное творчество
4 часа назад
Тихий аккуратный квартирант, который вовремя платит, и честный хозяин жилья образуют идеальный тандем. Но в жизни так бывает не всегда, и можно нарваться на владельцев квартиры и съемщиков с весьма занятными привычками и поведением. Одни в отсутствие жильца к нему с проверкой вваливаются, а другим подавай квартиру непременно с ложечкой для обуви.
Для создания этого материала был использован следующий источник: © kraftne / Pikabu
- Мы с парнем переехали в съемную квартиру. В выходные решили поваляться дома. Сидим, смотрим фильм, кушаем пиццу. И тут из-за холодильника появляется хомяк. Бежит к нам, хватает крошки и убегает. Мы минуты 2 еще с открытыми ртами сидели, пока не поняли, что его прошлые жильцы потеряли. Так у нас появился Вениамин, и новая квартира стала уютнее. © Палата № 6 / VK
- Сняла комнату у одной одинокой дамы. Она оказалась очень любопытной. Помимо расспросов о жизни, она еще и мои вещи просматривала. Я замечала, что вещи в моей большой сумке переложены, но молчала, не хотела скандала. Перед тем, как уехать на неделю домой, я внутрь сумки поверх вещей положила записку: «Прошу по моим вещам не лазить». Когда вернулась, видно было, что сумку открывали. Хозяйка злится, а сказать мне ничего не может, так как пришлось бы признаться в том, что лазила по чужим вещам. Отучила без скандала. © 1minimi1 / Pikabu
- Искала квартиру, подруга объявление подсунула, а там: «Только с животными». Класс, ведь у меня котик! Тут же договорилась о встрече. Приезжаю: квартира уютная, цена подходит. Не утерпела и спрашиваю у хозяйки: «А почему только с животными? В чем подвох?» Та и выдала на голубом глазу: «Просто все пишут, что с животными нельзя. А я не против питомцев. Вот и подумала, что люди без них себе комнату и так найдут». Так мы и нашли жилье — спасибо, что есть такие люди! © Не все поймут / VK
«Переписка с хозяином квартиры»
- Ищу жильца в свою квартиру. Как-то пришел на нее парень лет 20 посмотреть. Квартира двухкомнатная, все в ней есть для хорошей жизни. Заходим в коридор, а он и спрашивает: «А что, ложечки обувной нет?» Обалдеваю, но говорю, мол, чего нет, того нет. А он отвечает: «Тогда эта квартира не подойдет». И уходит в закат. © Подслушано / Ideer
- Квартиру выставили на продажу, ну и пришлось мне съезжать. Вычистила каждый угол, ключи положила и ушла. На следующий день звонит хозяйка, я перепугалась, думала, косяки какие за мной остались. А она давай в благодарностях рассыпаться, мол, чистенько все после меня. А потом вдруг выдала: «Но почему это ты такая замечательная и одна? Давай-ка сведу со своим знакомым». © DrShigella / Pikabu
- Жили с семьей в «убитой» съемной квартире. Краны протекали, полы скрипели, из окон сквозило. Ночью целый пласт обоев отвалился от стены и буквально накрыл нас, жутко напугав. Наутро мы решили за свой счет поклеить новые обои, чтобы было немного приятнее там жить. Хозяйка квартиры, когда в очередной раз пришла за деньгами, с милой улыбкой сообщила, что теперь квартира смотрится более свежо и, конечно, уже не может стоить тех «маленьких» денег, поэтому она повышает нам квартплату. © Подслушано / VK
- В день передачи денег хозяйка пришла с пакетом ванных принадлежностей. Там был шампунь без агрессивных сульфатов, которые могут покрытие повредить, и прочее для нашего мытья и отмывания ванны. Она пояснила, что ванну нужно мыть после каждого приема и вытирать насухо специальной тряпочкой. И мыться каждый день — привычка глупая. Так началась эра вранья. Мы мылись каждый день, только второй сидел на шухере у окна. Однажды проснулась в 5 утра и поняла, что в квартире кто-то есть. И да, это она мыла ванну. Оказалось, что сегодня какой-то там праздник и должна быть генеральная уборка, а мы же работаем, не успеем. Выдержали мы там примерно полгода. © MeriSky / Pikabu
- Я снимаю квартиру у одного хозяина уже 3 года. Он хороший, адекватный, разрешил кота завести, никогда без спросу не приходит. Недавно написала пост в соцсетях, что потеряла работу и ищу вакансии. Вместе с этим стоял вопрос, как распределить деньги, чтобы и квартиру оплатить, и на все расходы хватило. А владелец такой душечка, видно, прочитал мой пост. Позвонил и сказал, что ближайший месяц могу не платить, знает, что я без работы временно. Мне было так неудобно. Но это очень ценная уступка сейчас. Как только получу первую зарплату, постараюсь оплатить сразу за 2 месяца. © Не все поймут / VK
- Дом был чистый, с санузлом, нормальная мебель. Бабуля нас предупредила, что надо экономить воду и электричество, так как пенсия не резиновая. Приходим мы вечером, а бабуля с порога: «Что же вы с утра ушли, а свет жжете?» Ну, мы подумали, может, впопыхах свет не выключили, извинились. На следующий день история повторяется. На 3-й день бабуля прямо скандал закатила. Оказалось, что она имела в виду диод на ноутбуке, который сигнализирует о включении в сеть. © Vanig / Pikabu
- Мой арендодатель исправно брал деньги за аренду, но забывал оплачивать ипотечные взносы. И делал он это до тех пор, пока дом не выставили на продажу. Я узнала об этом лишь тогда, когда увидела во дворе табличку «Продается». © phatmexican13 / Reddit
- Типичный хозяин квартиры: «К тебе придут гости? Ни в коем случае!» Мой хозяин квартиры: «К тебе придут гости? А там будут парни? А они останутся на ночь? Пусть остаются, помогут холодильник заменить!» © nn_astel / Twitter
- Снимали с женой квартиру, и как-то понадобилось уехать на месяц. А в квартире большая сумма денег, ну мы на всякий пожарный установили камеру. Смотрим через пару дней запись и обалдеваем: по квартире наши хозяева разгуливают. Вернулись мы и сразу хозяевам предъявляем: это как вообще? А те такие: «Но мы просто мимо проходили, вот и решили зайти». © Unknown author / Pikabu
- У меня бывает желание оказаться в бывшем жилище. 6 лет я прожила на съемной квартире. Где я успела влюбиться, выйти замуж, родить ребенка и прожить декрет. Все было в этой квартире: и горе, и радости. А потом хозяин сильно увеличил квартплату, и надо было покупать свое жилье. Купила в ипотеку, но ничего не радует. Иногда я хожу гулять и заглядываю в окна, чтобы посмотреть, как живут новые квартиросъемщики. Как сделал ремонт хозяин. Стыдно? Да. Но любопытство берет верх! © Подслушано / Ideer
Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Комментарии
Уведомления
Женщину , которая мыла и вытирала ванну , можно понять . Наверняка она сдавала свою хорошую квартиру из-за долгов или нехватки денег или копила н а что-нибудь, в общем, подозреваю что она собиралась там жить после квартирантов .
Поэтому её поведение обьяснимо .
Сантехника и ремонт ванной сто́ят дорого .
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