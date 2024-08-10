15+ бесцеремонных товарищей, которым их любопытный нос покоя не дает

Некоторых людей, кажется, хлебом не корми — дай влезть в чужие дела, ведь они разбираются в любом вопросе лучше других. Они обожают навязывать свою точку зрения окружающим, потому что те, бедняги, и понятия не имеют, как правильно укладывать коврик у двери — на север или на юг, или каким именем следует назвать ребенка. О таких всезнайках и их закидонах — сегодняшняя подборка.