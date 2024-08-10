15+ бесцеремонных товарищей, которым их любопытный нос покоя не дает
Народное творчество
1 час назад
Некоторых людей, кажется, хлебом не корми — дай влезть в чужие дела, ведь они разбираются в любом вопросе лучше других. Они обожают навязывать свою точку зрения окружающим, потому что те, бедняги, и понятия не имеют, как правильно укладывать коврик у двери — на север или на юг, или каким именем следует назвать ребенка. О таких всезнайках и их закидонах — сегодняшняя подборка.
- Иду как-то из магазина домой, навстречу — старушка-соседка. И давай она меня расспрашивать: «А кто сколько у вас в семье получает?» Я, наивная маргаритка, все ей выложила. Там скрывать-то особо нечего, живем небогато. Ну и в ответ спрашиваю ее: «А Андрюша твой (ее сын) сколько зарабатывает?» А она неожиданно замахала руками и выдала: «Ой, я не знаю. Я туда не лезу». И торопливо откланялась. © NadezhdaZhu / Pikabu
- Стали с мужем замечать, что коврик под нашей дверью в тамбуре постоянно лежит криво. Сначала не придавали этому значения, поправил и пошел дальше. А потом задумались. Мы поправляем, а через пару часов он снова криво лежит. Решили, что соседка выходит из квартиры и задевает как-то. Решили провести эксперимент. Положили коврик ровно и пошли пить чай. Вдруг слышим, как дверь тихонько открывается у соседки. Подлетаем, открываем и застаем ее на месте преступления — сдвинула. Спрашиваем, мол, зачем вы так делаете. А она глазки выпучила и говорит: «Ковер должен лежать строго на север. Скажи спасибо, что я вам энергию хорошую в дом запускаю». Попросили ее больше так не делать, так как энергии нам хватает.
- Подруга встречалась с парнем со школьных лет, а когда у него был первый юбилей (20 лет), собралась вся родня и друзья. Тетка паренька говорила долгий тост и в красках расписывала, как важно ему найти хорошую жену в будущем. Кто-то из гостей сказал: «Так вот же сидит его любимая Олечка!» А тетка махнула рукой и выдала: «Таких Олечек у него еще сотня будет!». Потом мама парня успокаивала рыдающую Олю. © Выборгский крендель / ADME
- Моей свекрови не понравилось, как мы назвали новорожденную дочь. Имя совершенно обычное, но ей просто не понравилось, поэтому она отказалась с нами общаться. На минуточку, нам с мужем за 40, это наш первый совместный ребенок, мы живем вполне обеспечено, в наследстве не нуждаемся. Что она хотела показать таким поведением — непонятно, муж очень расстроен, а я удивлена. Что это вообще такое? Свекровь-то в своем уме, и раньше такого не наблюдалось. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Квартиру купила четыре года назад (родители помогли), с соседями толком не общаюсь, только здороваюсь в ответ. Живу небогато, но накопила денег и поменяла входную дверь. Сразу пришел женатый 50-летний сосед в гости под предлогом «поинтересоваться про дверь», я тактично выпроводила его. Потом встретила пожилую соседку снизу, которая со мной не разговаривала никогда. Но в этот раз в лоб спросила, мол, сколько стоит дверь. Я сказала, что много, и ушла. На следующий день мне ставили вторую дверь, а после всего мы с сестрой убирались (она в коридоре подъезда, я в квартире), дверь нараспашку. Вдруг приходит какая-то женщина в тапочках, спокойно заглядывает, а потом и вообще заходит в квартиру. Расспрашивает, что мы тут делаем. Ушла она только после того, как прошлась по коридору под наши с сестрой офигевшие взгляды. Что за бесцеремонность?! © Подслушано / Ideer
- Меня каждое лето одни и те же люди при встрече спрашивают: «Ты почему такая бледная?», «Ты чего не загораешь?» или «Ты на солнце бываешь вообще?» А я зимой и летом одним цветом — блондинка со светлой кожей, на солнце только краснею. © Lesya Kiss / ADME
Про дверь неприятная история, даже настораживпющпя. А про бледную кожу -хорошо, что не загорает. Красиво
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- Мне 20 лет. Недавно устроился на высокооплачиваемую работу. Надо сказать, что мой отец живет отдельно, но общается с мамой. Решил, что могу помочь и ей, и ему финансово, поэтому отправил обоим деньги. Мама обманула отца, сказав, что я ей ничего не давал. Теперь отец думает, что я поступил плохо. Однако я постоянно помогаю маме. Но недавно я не смог это сделать, и она взбесилась. Начала требовать доступ к моему банковскому приложению, чтобы проверить состояние счета и проследить, на что я трачу свои деньги. © churgerbeese6 / Reddit
- У нас очень маленькая кухня и нас постоянно спрашивают, почему мы не снесем стену между кухней и столовой. Почему-то всех это очень задевает. Старые знакомые уже привыкли, но все равно время от времени не могут удержаться. Те, кто приходят впервые, видимо, думают, что я никогда не слышала о таком варианте, и начинают убеждать меня в прелестях открытой планировки. Я не обижаюсь, пусть помечтают, как на месте стены поставили бы кухонный остров. Например, когда кто-нибудь из гостей рвется помочь, а на кухне можно поместиться только двоим в ряд, я говорю, мол, спасибо, но там будет не повернуться. И мне сразу — а вы не думали открыть стену? Да, я согласна, кухня наша тесная, но я люблю традиционную планировку и вполне приноровилась. Могут же у меня быть небольшие причуды в собственном доме. © Татьяна Лобанова / ADME
- Моя жена на 5-м месяце потеряла ребенка. Хоть и сам сильно близко к сердцу принял этот факт, но любимую стараюсь поддерживать, как могу, — отвлекаю, забочусь. Она часто плачет, говорит, что больше не хочет беременеть. И я понимаю ее состояние. Но ее мать во всем винит меня: то жена слишком из-за меня переживала и нервничала; то я вечно сижу на работе; то еще какую-то ерунду придумает. Да, я много работаю, потому что сейчас у нас не лучшие времена, но я не малолетка, который не отдает себе отчет в том, что жена беременна и за ней надо ухаживать. Я люблю жену, в конце концов! У нас не было с ней никаких ссор после всего, что случилось, никто друг друга не обвинял. Но теще доказать это невозможно. Просто не слышит ни меня, ни дочь свою. В последнем разговоре я не сдержался и попросил не совать свой нос в чужие дела. Устроила истерику в ответ. Тогда-то я все ей высказал. Теперь жена плачет и переживает еще и из-за нее. © Подслушано / Ideer
- У меня как-то на выходе из метро шнурок развязался, а народу вокруг много, все бегут. Ну, думаю, сейчас выйду на улицу, отойду куда-нибудь в сторонку и завяжу. А не то собьют. Иду. За мной тетка.
— А у вас шнурок развязался.
— Я знаю, спасибо!
— Ну, шнурок же развязался.
— Спасибо, я знаю!
— Ну, посмотрите же, шнурок у вас развязался.
— Да знаю я! Отстаньте уже.
— Давайте я завяжу, вам же неудобно.
Она даже на улицу за мной вышла, пока я на нее не накричала. © Наталия Гбеджи / ADME
- Как же меня достали родственники и знакомые, которым почему-то есть дело до того, что я не работаю и сижу дома с детьми! Мы с мужем запланировали все, начиная от моего ухода с работы до рождения детей. Никаких садиков, бабушек и нянь — воспитываем сами. Муж хорошо зарабатывает и полностью нас обеспечивает. У меня до брака были две квартиры — одну купила с помощью родителей, вторую завещала бабушка, да и работать я любила, поэтому, случись что с мужем, мы не пропадем. Я встаю по утрам в хорошем настроении, готовлю завтрак на всю семью, после ухода мужа на работу везу детей в секции или просто прогуляться в парке, сама хожу по салонам, на разные курсы, на спорт. Вечером собираемся всей семьей, дома чисто, уютно и мужа встречает с работы красивая жена и ухоженные дети. Вечерами или на выходных можем отдать детей бабушкам, которые успевают сильно по ним соскучиться, и выбраться куда-то вдвоем. Все у нас отлично, но, по мнению других, я деградирую. Достали просто безмерно, уже и общаться с многими перестала, но все равно за моей спиной говорят, что я — бедняжка, которая уже пять лет сидит дома и страдает от этого... © Ideer / Подслушано
- 9 лет живу со свекровью и уже мысленно поставила себе памятник. Живем у себя дома, а свекровь с нами. Иногда удивляюсь, как я это все терплю. Благо, муж золотой, и он перекрывает весь негатив матери. В первое время после свадьбы она каждое утро залетала к нам в спальню без стука, открывала окна и включала свет. В один прекрасный день я отчитала сына за беспорядок в его комнате. Тут же прискакала свекровь и начала меня ругать. Я ответила, что имею полное право заниматься воспитанием своего ребенка. А она мне в ответ: «Ну-ну, тогда я сделаю ДНК-тест». Все эти разговоры ведутся в отсутствии мужа, а когда он дома, то свекровь — божий одуванчик. Когда старшему исполнилось 3 года, мы запланировали еще ребенка. Но когда свекровь узнала о моей беременности, то закатила истерику. «Да как вы могли! Не согласовали даже со мной. Без моего разрешения! А если вы разведетесь, то мой сын будет платить за 2 детей алименты». © Ven Era / ADME
- Иду летом на работу с зонтом от солнца. Незнакомый мужик комментирует: «С утра загорать надо!» Я ему в ответ: «Не ваше дело!» Обиделся. Девушек, сказавших мне в спину: «Ой, неужели так жарко?», я просто проигнорировала. Терпения не хватит каждому объяснять, что у меня неравномерная пигментация на лице от солнца. Люди, ну что же вы такие бестактные?! © Ideer / Подслушано
- Свекровь обожает приезжать к нам в гости без предупреждения и убираться, как будто у нас болото какое-то. Двигает мебель и бурчит, мол, ужас, как же у вас грязно! Меня это жутко бесит. И вот как-то поехала она в санаторий. Возвращается она через 2 недели в свою квартиру и как давай орать, ведь там ее ожидал сюрприз: я с пылесосом и тряпкой в руках. Убирала и ругалась, как же у нее грязно! Как она на мужа орала потом! Муж психанул, и они уже второй месяц не разговаривают, а я просто счастлива после всего этого. © Не все поймут / VK
В Корее люди ходят с зонтами от солнца и правильно делают. У нас все еще уверены, что солнце полезно
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- Сын жутко стеснительный и закрытый. Вчера шли с ним на площадку, я поздоровалась с консьержкой, а сын промолчал. Та давай стыдить меня, что плохо воспитала ребенка, никогда он не здоровается. Но на этот раз малой не стал молчать: «Тетенька, вообще-то я говорю „привет“ только тем, кто мне нравится». © Мамдаринка / VK
- У нас ключи запасные лежат у родителей на всякий случай. Когда делали ремонт, то свекор с моим отцом входили без звонка и тихо-тихо крались за инструментами. Недоумение у меня на душе достигло апогея. Оказывается, они искренне считали, что так меньше всего доставляют неудобств, мол, не будят, не отвлекают. Ситуацию разрулила мама, когда сказала: «Вы неожиданно зайдете, а у них там пляски в трусах». После этого оба стали предварительно звонить. © Unicorn / ADME
- Подруга взяла подростка из детдома. Мы все поддержали, но одна наша подруга никак не могла успокоиться. Сидели компанией, и та давай ей про гены втолковывать, мол, ты же не знаешь, кто у него в роду, сдай обратно, пока не привыкла. Подруга долго молчала, потом выдала: «То есть у тебя в роду одни изменщицы были? Нет? А в кого ты уже второму мужу рога ставишь?» С той подругой больше не общаемся. © Подслушано / Ideer
- Свекровь уже достала! На свадьбе всех перебивала, чтобы ребеночка пожелали. В медовый месяц отправляла «за лялечкой». Приехала она в гости, я чайник поставила и отлучилась в комнату на секунду. Возвращаюсь, а она мне ехидно: «Решила не говорить про ребенка? Я в мусорку заглянула, а там ни одной прокладки не увидела. Прошлый раз приезжала — тоже не было». От такой наглости я обалдела и тут же попросила ее уйти. Не хочу ее больше видеть. Рассказала об этом мужу. Он вообще в шоке.
- Летом мои волосы выгорают, так что со стороны кажется, будто они мелированные. И как же меня достали люди, которые не знают об этом и говорят, что красить волосы вредно. Апогеем стала мамина старая знакомая, которая сказала, что краска въедается в волосы и проникает по ним в мозг, повреждая нервную систему, из-за чего девушки теряют возможность рожать. Я в шоке. © Ideer / Подслушано
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