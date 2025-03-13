15+ историй, в конце которых восторжествовала справедливость
Истории
31 минута назад
В детстве мы читали сказки, в которых добрые герои всегда получали награду. Но с возрастом многие из нас поняли, что жизнь - не всегда справедливая штука. Тем приятнее замечать ситуации, когда достойные люди все-таки добиваются успеха, а тем, кто способен на дурные поступки, прилетает по заслугам.
- Заказала такси. Пока одевалась, благополучно забыла номер и цвет машины. Когда вышла на улицу, минуты три стояла в оцепенении, потом полезла в сумочку за телефоном. Оказалось, что телефон был в кармане пальто. Все это время таксист наблюдал за мной и ржал. Пока ехали, этот водитель посмеивался над моей рассеянностью. Ну а когда подъехали, наступил мой черед. Я выложила всю свою мелочь, которую заранее приготовила. Пока он считал, ржала я. Ибо нечего! У меня дома целый сундук мелочи. Теперь, если мне будет попадаться плохой водитель, все эти монетки я буду скидывать ему. © Подслушано / Ideer
- Мой 40-летний муж завел 18-летнюю любовницу. Эти наглецы пришли в наш общий дом, где я их и застукала. Она смеялась: "Все, твое время вышло!" Мы с мужем развелись. Он отсудил себе квартиру, счета и машину. А той девице все было мало. И тогда я взяла себя в руки, погрузилась в работу, получила дополнительное образование, жизнь наладилась. Сейчас мне 54 года, я обеспечена, у меня хорошая работа, с которой я не собираюсь уходить. Я очень хорошо выгляжу, ухоженная. У меня своя квартира, встречаюсь с мужчиной-ровесником.
Недавно я искала себе помощницу по хозяйству и обратилась в компанию, которая предоставляет домработниц. И голос, и лицо пришедшей женщины показались мне знакомыми. Я уточнила, как ее зовут. Оказалось, что это та самая девица… Нехитрый подсчет показал, что ей 36 лет. Рассказала, что муж был старше, богатый, но после инсульта он потерял работу, все накопления потратили на лечение. Она так и не получила образование, вынуждена была заняться низкоквалифицированной работой. Я не сказала ей, кто я, потому что пожалела. Но очень подмывает сделать это, конечно. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня подруга. Часто хвасталась отношениями с женатыми мужчинами, рассказывала, как ей смешно наблюдать за распадом чужой семьи, как легко манипулировать женатым. Но недавно она вышла замуж, родила ребенка, а спустя пару недель звонит и жалуется, что ее муж ей изменил, пока она была в роддоме. А чего жаловаться? За что боролась, на то и напоролась! © Подслушано / Ideer
- Лет 20 назад во время сильного дождя мой отец ехал по городу. Он увидел мужчину на автобусной остановке и предложил подвезти его. С того дня прошло много лет. И как-то папа отвез свою машину на мойку и завел там разговор с владельцем. А когда достал кошелек, чтобы заплатить, владелец наотрез отказался взять деньги. Сбитый с толку, мой отец спросил, почему. Оказалось, что много лет назад папа подвез владельца этой автомойки. С этого дня с отца никогда не брали денег за обслуживание его машины. © Nadia Imran / Quora
Ну конечно , конечно. Вся ухоженная , обеспеченная , а мужу каюк... До сей поры свербит)))
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- Сегодня ночью гуляла с подругами. Хотели уже собираться домой и заметили на лавочке девушку, ей было очень плохо. Мы подошли, спросили, что с ней. По итогу вызвали скорую. И в это же утро мы никак не могли уехать из-за севших телефонов. Прохожий мужчина заметил, что нам нужна помощь, заказал такси и оплатил! Добро возвращается бумерангом. Будьте добрее и не проходите мимо людей, оказавшихся в беде. © Мой и твой Воронеж / VK
- На кассе проходившая мимо бабушка-пенсионерка дала мне мелочь, пока я свои десятки в сумке откапывала. Я расплатилась, нашла свои монеты и, испытывая жуткую неловкость, пыталась вернуть их бабушке назад. Но она не взяла, а лишь ответила: «Да что ты, надо делать добро». Чувствую, что скоро придет мой черед кому-нибудь отплатить добром. © Подслушано / Ideer
- Когда мой младший сын учился в школе, я по четвергам готовил обед для него и его друзей. Было приятно посидеть и поболтать с ними. Один из его приятелей начал периодически заглядывать к нам домой и после школы. Он совершал набеги на холодильник как один из наших собственных детей. Отличный молодой человек. Примерно 8 лет спустя мой сын работал в Кремниевой долине, как и этот его друг. Мы встретились за ужином, и тот парнишка рассказал мне, что его брат основал компанию по производству робототехники. А на следующий день предложил мне работу там. Я проработал на них 11 лет, завершив карьеру в качестве президента компании. © Eric Ivers / Quora
- Узнала, что муж загулял. По некоторым сведениям нахожу любовницу в социальной сети и у меня падает челюсть. Когда-то, больше 10 лет назад, я по молодости и дурости увела из семьи мужчину, жену видела на фото у них дома. И вот сейчас я тоже вижу на фото ее, только в качестве разлучницы. У нас маленький ребенок, как и у нее тогда. Бумеранг. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 16, умерла старушка, которая жила по соседству с нами. Ее семья пришла на следующий день, чтобы упаковать вещи, и я решил помочь им. Ко мне присоединились мой брат и приятель. За день все было упаковано и разобрано. Я отчетливо помню облегчение на лице дочери той старушки, когда она сказала мне: "Большое спасибо за то, что ты помог". А около пяти лет назад я столкнулся с ней в продуктовом магазине. Честно говоря, я понятия не имею, как она узнала меня в 31 год. Но она узнала, и мы немного поговорили. Я сказал, что мы скоро переезжаем в дом побольше, и эта женщина тут же вызвалась помочь. Когда я спросил, почему, она сказала, что возвращает долг 15-летней давности. © Jake G. Davidson / Quora
- У меня был школьный друг, который поступил в тот же университет, что и я. Я хорошо разбиралась в математике и иностранных языках и помогла ему сдать французский и математику. В благодарность он сводил меня на концерт, так что я считала, что мы квиты. Это было более 50 лет назад. Я пошла преподавать в школу; мой одногруппник добился больших успехов в своей области. Мы снова встретились в социальных сетях, и он предложил моему мужу и мне отдохнуть в его пляжном домике неделю в качестве благодарности за помощь в изучении этих двух предметов в колледже! © Margaret Jacobsen / Quora
- Работаю руководителем в крупной компании. Недавно ко мне на собеседование пришла бывшая начальница, у которой я работала в 18 лет в фаст-фуд ресторане на самой низкой должности и подвергалась унижениям с ее стороны. И в итоге я была уволена без выплаты отпускных. Но я отнеслась к ней достаточно деликатно, хоть та и сидела красная как рак. © Подслушано / Ideer
- Стояла я в очереди в аптеке. Передо мной мужичок попросил детское лекарство от глистов. Какая-то женщина тут же раскрыла рот: "Это же надо было ребенка запустить!" Рядом закудахтали ее подружки. А потом воцарилась тишина - мужчина покраснел и тихо спросил у аптекаря, мол, какую норму можно собаке дать, килограммов так 5 весит, щенок еще. Видно было, как женщине хотелось сквозь землю провалиться. И тут уже на нее вся очередь бросала презрительные взгляды. © Подслушано / Ideer
- Я не считаю себя очень добрым человеком, но время от времени помогаю незнакомцам, потому что работаю в сфере обслуживания клиентов. Я знаю одно наверняка: если вы помогаете людям с искренним сердцем, эта услуга всегда возвращается вовремя. Это не обязательно должно быть от того же человека, которому вы помогли. Я обнаружил: то же самое происходит со мной в плане денег, особенно когда дело касается чаевых. Карма реальна. © Sayuj Jose / Quora
- Мой муж — манипулятор и эгоист. Глаза у меня открылись буквально недавно, когда он в очередной раз меня обесценивал. Для себя я решила, что буду разводиться, но пока проучу его тем, что буду соответствовать его словам. Ах, макароны переварены и слиплись — ты же говорил, что я плохо готовлю. Напоролся на хлебную крошку — ну, да, ведь я убираюсь через раз. Болеет с температурой, а я пошла по своим делам и ни разу не позвонила — но ты ведь сам говорил, что я никогда о тебе не заботилась. Это такой кайф — видеть его злость и бессилие. Вишенкой на торте будет повестка в суд. © Подслушано / Ideer
Вообще-то для собак лекарства отдельные, но да, стоят не по-детски, и такому вот "мужичонке" реально могут быть не по карману.
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- Несколько лет состояла в отношениях с женатым мужчиной. Он клялся в любви, но от жены не уходил из-за "детей и общих кредитов". Вчера я разорвала эту болезненную связь. Попросила только дать в долг немного денег до завтра - у меня банк задержал перевод. Он отказал, испугавшись, что жена увидит снятие налички. Я разозлилась и написала в соцсети его жене обо всем. © Подслушано / Ideer
- Возвращался домой. Заехал во дворе в арку. А там очень узко, одна машина только может проехать. И там кто-то автомобиль поставил. Присмотрелся, а водитель внутри. Я к нему, мол, проехать хочу. А он начинает права качать, что запрещающих знаков нет и он может стоять, сколько хочет. И тут с другой стороны в арку заезжает мой сосед. Я к нему, объясняю ситуацию и предлагаю оставить тачки тут, раз он тоже домой идет. И мы оба оставили машины и ушли домой. А правокачатель не смог выехать до следующего утра. © Подслушано / Ideer
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