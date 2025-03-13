15+ историй, в конце которых восторжествовала справедливость

В детстве мы читали сказки, в которых добрые герои всегда получали награду. Но с возрастом многие из нас поняли, что жизнь - не всегда справедливая штука. Тем приятнее замечать ситуации, когда достойные люди все-таки добиваются успеха, а тем, кто способен на дурные поступки, прилетает по заслугам.