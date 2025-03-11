14 историй о людях, чью логику не понять и не измерить

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, когда логика делала ручкой и исчезала в неизвестном направлении. Вот и герои этой статьи столкнулись с такими же проблемами. В одних случаях они хохотали до слез, а в других им, кажется, было явно не до смеха.