Эта тетенька в шубе уже третий раз в своей подозрительной норке приехала к племяннице..когда насовсем останется?
14 историй о людях, чью логику не понять и не измерить
Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, когда логика делала ручкой и исчезала в неизвестном направлении. Вот и герои этой статьи столкнулись с такими же проблемами. В одних случаях они хохотали до слез, а в других им, кажется, было явно не до смеха.
- Приезжает в гости моя тетка. Сияет золотыми зубами и стоит в роскошной шубе. Хвалится: "Смотри, норку купила!" Говорю: "Какая-то она странная". А тетя гордо выпятила грудь и заявила: "Это норка на букву "и". Называется "имитация". © Aaallleeennaa / Pikabu
- Сижу возле рентген-кабинета уже минут 40. Выглядывает рентгенолог: "Вы чего не заходите?" Смущаюсь: "Так ведь лампа с надписью "не входить" горит". Рентгенолог: "Так она у нас всегда горит. Могли бы и догадаться!" © Ivan.Nn / Pikabu
- Ездили раньше на обследования с ребенком в одну из крупных больниц. Для приема нужно было брать бумажное направление из своей поликлиники. И записываться полагалось заранее. А сделать это можно было по телефону или на месте в регистратуре.
По какой-то надобности оказалась рядом с больницей. Решила зайти заодно - записать ребенка на очередной визит. Подхожу к регистратуре. Мне говорят: "Давайте направление!" Говорю: "Нет с собой, на прием принесем". Мне отвечают: "Без направления лично не запишем! У нас такой порядок".
А я до этого спокойно записывалась по телефону. Вынимаю телефон и уточняю: "Получается, если я сейчас за угол зайду и вам позвоню, вы запишете без показа направления? А пока я перед вами лично стою - не запишете?" Глазами похлопали и записали без звонков из-за угла. © Оксана Лим / Dzen
- Всегда провожу банковские операции через приложение. Однажды потребовалось перевести крупную сумму денег. Провожу списание, ввожу код подтверждения - отказ. Так произошло несколько раз, а потом вообще заблокировалось все. Пришлось идти в банк. Там операционистке объяснила, что необходимо срочно сделать перевод денег по реквизитам, а приложение банка заблокировано. Она долго разбиралась, писала кому-то, потом звонила, ожидание затянулось на час. Потом девушка уверила меня, что все специалисты заняты, но в течение суток мне помогут. Я спросила, может ли она здесь и сейчас лично, стуча пальчиками по клавиатуре, выполнить операцию перевода денег. Она сказала: "Конечно!" И перевела деньги за одну минуту. © Нина К. / Dzen
В отделении моего банка стоит машинка, которая наличку нa карт-счёт кладёт. Но очень свежие деньги не принимает, прошивка не позволяет их распознавать. Один раз прихожу к операционисту, он мои забракованные банкноты раз — и сам зачисляет. Другой раз подхожу к другому окну — и там мне меняют мои банкноты нa другие и говорят: «Идите к аппарату, теперь примет…»
- Родственник моего знакомого получил травму на работе и подал на предприятие иск на кругленькую сумму. Дело было практически закрыто, все доказательства были в пользу пострадавшего. Ровно до того момента, как его попросили рассказать суду о происшествии. Парень сообщил, что подошел к оборудованию и увидел записку, в которой говорилось, что оно неисправно. Затем он сказал, что выбросил записку и запустил оборудование, мол, он же сюда работать пришел, а не бездельничать. © CylonsInAPolicebox / Reddit
- Логика моих детей: зачем каждый день делать уборку, у нас же чисто. Я отвечаю: "У нас чисто, потому что я убираю каждый день". До сих пор смотрят на меня с недоверием. В их головах явно спутаны причинно-следственные связи. © Jasmyne75 / ADME
- Я юрист. Раньше я делил квартиру с двумя другими жильцами. В итоге мы подали в суд на нашего арендодателя, так как он отказался вернуть нам крупный депозит. В итоге этот арендодатель позвонил мне, чтобы получить юридическую консультацию по этому делу. © EonsOfZaphod / Reddit
- Пару месяцев назад я делал ремонт, некоторые инструменты купил сам, в том числе отбойный молоток и перфоратор. После ремонта пару раз давал их попользоваться соседям, но вскоре из-за ненадобности продал. Сегодня приходит сосед и просит одолжить отбойник, отвечаю что я его уже продал. У соседа глаза в два раза круглее стали: "Как продал? Почему не сказал? Да я уже мастера позвал!" Пообещал, что в следующий раз, когда решу продавать что-либо, обязательно с ним посоветуюсь. Юмора он не оценил. © basic21 / Pikabu
- Достал один банк: звонит и предлагает взять кредит. Три раза отказали, на четвертый согласились. И тут нам заявили: "А на что вы рассчитываете? Мы вам кредит не дадим, у вас доход небольшой". Мы и сказали им, что не напрашивались, а они сами нам названивали. Через год спокойно взяли кредит в другом банке. Причем с теми же доходами. © Anna Kreis / ADME
- Звоню маме, а она трубку не берет. И ведь звонок стоит громкий, его даже соседи слышат. Все дела бросила, помчалась к ней. Открываю дверь - лежит, смотрит телевизор. Ору: "Ты чего трубку не берешь?!" И тут звучит гениальный ответ: "Там деньги кончились, я же не позвоню никому, вот я его и убрала подальше". Я на нервах: "А что тебе будут звонить, не дошло?" Недоуменно: "Да-а-а?" © Ольга Савельева / Dzen
- Не могу есть молочную кашу. Помню, как была в детском лагере. Утром в столовой воспитательница проходит мимо и говорит строго: "А ты почему не ешь кашу? И вчера не ела! Пока не съешь, никуда не уходи!" Все ушли, а я осталась. Повара спрашивают: "Девочка, а ты что сидишь?" Отвечаю: "Мне не разрешили уходить". Проходит несколько часов, в столовую врывается проголодавшаяся ребятня. И тут ко мне подходит воспитатель с бешеными глазами: "Ты где была?! Мы тебя искали!" Говорю, что она сама сказала никуда не уходить, пока не съем кашу, а я не могу ее есть. Больше она на меня внимания не обращала. © lubada / Pikabu
- Забегает к нам в магазин женщина в махровом халате. Только куртка тонкая сверху накинута. Просит: "Продайте мне шубу". У нас как раз висела мутоновая шуба ее размера. Она накинула ее на халат, покрутилась у зеркала, а потом как выдаст: "Покупаю! А то я за хлебом в магазин пошла, замерзла и решила шубу купить". Расплатилась и убежала. Все это произошло за какие-то 10 минут. Мы стоим в шоке после ее ухода. Заглядывают к нам продавцы из соседнего отдела и спрашивают: "Она у вас на сдачу от хлеба шубу купила?" Долго мы еще эту женщину вспоминали добрым словом, так как в этот день она была единственным покупателем. © Мендалиева Гульмира / Dzen
Воспитательнице из истории про кашу захотелось по голове хорошенечко настучать.
- Я был в составе коллегии присяжных в суде. И вот выходит перед нами обвиняемый в точно такой же одежде, как и «неизвестный подозреваемый» на видео, где было зафиксировано правонарушение. Судья тут же объявил, что слушания по делу прекращаются. Мы удалились вместе с судьей, чтобы посовещаться и уже примерно через 7 минут было вынесено решение о виновности этого человека. © bclinger / Reddit
- Нам в университете в марте сообщили, что все, кто платит за учебу в рассрочку, подписывали договор на нее только на первый год, а не на весь срок обучения. Вопрос, почему они сообщили об этом на четвертом курсе и до сих пор платежи в рассрочку их устраивали, до сих пор остается открытым.
Декан в чате старост написала гневное сообщение: "Всем, кто думал, что платит в рассрочку, нужно срочно погасить долг". У меня в группе таких студентов оказалось несколько. Я в том же чате задаю вопрос по срокам. Декан отвечает: "До 1 февраля надо было оплатить". И только на третий раз она наконец-то в очень язвительной форме ответила, что нужно оплатить в течение 10 дней.
Нет, я понимаю, мы были действительно должники и все такое, но почему про необходимость заново подписывать договор на рассрочку нас уведомили только на четвертом курсе? И зачем нужно было тратить свое и мое время на весь этот диалог, когда достаточно было сразу сказать про 10 дней? © Лисяшик / ADME
Что бы еще почитать? Ловите подборку с историями про мужей и жен, которым помогает держаться вместе любовь и чувство юмора.