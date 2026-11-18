Сколько деталей-то. И пицца огромная с бортиками, и пижамка с пингвинами, и спускается стремительно. Это все очень важно.
20 историй из многоэтажек, где слышен каждый шаг соседа, а пахнет то елкой, то горячей выпечкой
Истории
18.11.2026
Когда в многоэтажке за стенкой, сверху и снизу живут десятки людей, скучно не бывает. Иногда сосед придет отчитывать тебя за «стук», который оказывается швейной машинкой, а ты сама стоишь в лифте в обнимку с огромной сосной и не знаешь, как ее оттуда вытащить. Но в этих же подъездах тебя угостят пирожками с капустой или украсят парадную к Новому году.
- Заказала огромную пиццу «Четыре сезона» с сырными бортиками. В приложении вижу: курьер уже минут пять назад как подъехал, но его все нет. Стремительно спускаюсь вниз по ступенькам в своей пижамке с пингвинами. Дохожу до третьего этажа, а там курьер сидит и с бабушкой увлеченно разговаривает. Курьер извинился и отдал пиццу со словами: «Ну не смог я не уделить внимание бабушке!»
ADME
Ответить
- Мама, окончившая курсы кройки и шитья, когда-то шила платья, халаты, ночнушки своим знакомым за скромный гонорар. А так как была основная работа, то занималась она этим по ночам и в выходные. Так вот, сосед снизу постоянно приходил с претензией, что она громко стучит ему в потолок. А это была всего лишь педаль от электрической швейной машинки.
Татьяна Taty / Dzen
Некоторые предпочитают украшать свои подъезды цветочками. А вы так делаете?
- Поздно вечером услышала странный шорох за дверью. Подкралась к двери, смотрю в глазок и не верю своим глазам. На корточках перед моим ковриком сидит наш суровый сосед — гроза всего подъезда. Да не просто сидит, а напряженно распутывает длинную гирлянду! Оказалось, он купил всем соседям на этаже по гирлянде на дверь, чтобы создать новогоднее настроение.
ADME
- Приехали во двор спиливать каштан. Люди начали спрашивать, мол, зачем, дерево-то крепкое, посажено по всем нормам. Оказалось, что по жалобе, и не просто по жалобе, а «достала так, что проще спилить, чем эту женщину успокоить». Темно ей, свет дерево загораживает и «вообще». Все соседи на дыбы встали: женщина эта мало того, что сделала на балконе глухие боковые стенки, так еще при остеклении уменьшила высоту проема, а привычка вешать белье, закрывая окно, довершила дело. Так при чем тут дерево, если она сама себе свет в квартиру перекрывает? Отстояли!
- Сосед снизу написал на нас заявление, потому что мы шумим после 20:00. Какой шум, спросите вы? А я отвечу: передвижение по квартире. В его понимании так: он ложится спать в 20:00, а значит, и мы должны вместе с ним. Также нам нельзя ходить в уборную после 20:00 и лучше даже не дышать. За каждый промах он в 5:30 утра врубает радио под потолок на всю и не выключает до тех пор, пока не услышит, что мы встали.
nasten.chikkk
Вы украшаете свои подъезды в преддверии Нового года?
- Ехала в лифте с соседом Стасом с 14-го. Он вечно в деловом костюме-тройке, с кожаным портфелем, всегда здоровается сквозь зубы. Лифт дернулся и встал. Ну, думаю, дела. А этот Стас вздохнул, ослабил галстук и выдал: «Раз уж так вышло, то придется вам это показать». Он щелкнул замками портфеля, а там стопка цветной бумаги, аккуратно нарезанная квадратиками. Пока ждали мастера, он сложил мне журавлика, прыгающую лягушку и розу из алой бумаги. Оказалось, оригами успокаивает его перед совещаниями.
ADME
- Шла домой 31 декабря. Смотрю — в сугробе сосна торчит. А неподалеку был елочный базар, и эту красавицу оставили. Ну, не бросать же? Как раз дома нет елки. До дома мы с ней дошли бодро. Было холодно. У нас панелька, лифт маленький, а живу я на 12-м этаже. В лифт я ее стволом вперед впихнула и тут поняла, что верхушка не помещается, сосна огромная. Ладно, едем. Приехали на этаж и все на этом. Сосна уперлась всеми ветками и наотрез отказалась вылезать из лифта. Пыхтела-пыхтела, вылезла. И тут я уже поняла, что в квартиру не войти: сосна распушилась, а квартира немногим больше лифта. Пришлось звать на помощь соседей. Все быстро обрезали себе по ветке. Оставили мне макушку. Ситуация чем-то напомнила сказку про теремок.
galereyadoma / Dzen
- Походила по беговой дорожке, даже не побегала. Слышу звонок в дверь, а на часах 15:00. Открываю — стоят два юноши, мол, вы шумите. Я аж дар речи потеряла. Они продолжают: «У вас такой шум в квартире! А мы пришли из института домой, хотим отдохнуть». Занавес. Они пришли и в следующий раз, но я объяснила, что днем я могу делать, что хочу.
havahavanagila
Возле подъезда одного из домов пророс помидор из-под тротуарной плитки. О нем даже позаботились, аккуратно подвязав
- Недавно обнаружила в своем почтовом ящике конверт без марки. Открыла. Внутри записка: «Спасибо, что все это время молчали и не жаловались. Знаю, что было тяжело. Вы святая». Перечитала. Я ведь даже не знаю, о чем молчала! Снова заглянула в конверт, а там два билета в филармонию. Оказалось, сосед снизу полгода по вечерам учился играть на саксофоне. Он был уверен, что я все слышу и героически терплю. А я каждый вечер в наушниках сериалы смотрю. Сходила на его первый концерт. Играл он, кстати, отлично.
ADME
- Мои соседи решили ночью повыяснять отношения. Причем звучали только предъявы женским голосом, мужик молчал. Я встала в 6:30 и аккурат к их стенке приставила телефон, динамиком к стене. Включила на полную громкость плейлист Rammstein на часик. К слову, их разборки длились часа полтора точно. После чего была полная тишина. Больше не спорят по ночам. Если что, снизу и сбоку соседей нет (только наши две квартиры). Наверху у людей коридор, так что я больше никому не помешала.
Angi / Dzen
- Уже как три месяца живу в новой съемной квартире. Я люблю поиграть в компьютерные игры, так что мне нужен качественный и стабильный интернет. Но интернет был так себе. Я думал, что дело в роутере. Купил новый, соответственно, и пароль новый поставил. Вдруг звонит хозяйка и заявляет: «Зачем ты поменял пароль?» Оказывается, в этом доме живет ее подруга, которая сидит на этом вай-фае, а семья у нее из 5 человек. Нормально поиграть выходит только в 2-3 часа ночи.
После покупки квартиры ее владельцы решили сделать ремонт в тамбуре
- На перекрестке стоят два дома с одинаковыми номерами, но на разных улицах. И в одном из них живем мы. Все дома одной серии, иногда балконы разного цвета. Первые годы жизни многие путались в этих домах, но потом привыкли. И вот как-то утром сижу дома одна и слышу: кто-то пытается открыть входную дверь. Недовольно бубнит и снова вставляет ключ. Открываю дверь и вижу мужчину с ключами в руке. На полу у него стоял большой чемодан, значит, с вокзала. Он удивился, спросил, что я делаю в его квартире. Далее последовало выяснение номеров домов и квартир. Но я-то знаю, что возникла путаница, а он не понимает. Сказала ему про другой дом. Он сел на чемодан, извинился, рассказал, что приехал в город и в этот дом впервые. Их дом кооперативный, с Севера. Они еще не совсем перебрались. Приехал в отпуск посмотреть, что да как.
Наталья Г. / Dzen
- Как-то жили на съемной квартире. Однажды на нас соседи пожаловались, что у нас сборища до утра. Хозяйка примчалась, а мы оба только вернулись с ночной смены. Дома был кот, но он не склонен приглашать гостей.
- Прожила на тот момент в квартире всю жизнь, более или менее знала всех соседей. Но надо мной коммуналка, и там иногда люди менялись. И вот я делала ремонт, рабочие вечером выносили мусор, и какая-то тетка привязалась ко мне у подъезда, мол, ей топают, все слышно и все ей мешают. Замечу, что все было в пределах разрешенного времени. Потом выдает: «Вообще кто вы такая? Я вас никогда не видела!» Я сказала, что почти 40 лет тут живу и что-то ни разу вас не видала. Тетку как ветром сдуло, больше я ее не видела.
sava_buklya
Это фото можно условно назвать «не сезон». Велосипед ждет весны
- У нас был сосед, который любил играть на баяне народные песни. Моей маме очень нравилась его игра. Однажды мы встретились с ним в лифте, и моя мама ему сказала: «Ой, вы так хорошо играете и поете!» Сосед смутился и после этого перестал музицировать.
- Собираюсь в магазин, стою в куртке в тамбуре. Надеваю ботинки. Открывается дверь тамбура, заходит сосед в майке. Я спрашиваю: «А что, разве на улице настолько тепло?» Сосед грустным голосом отвечает: «Не знаю. Я по лестнице гулял».
- Я не люблю пирожки с капустой. Не ем их никогда и ни у кого. Даже у мамы, которая пекла потрясающие пирожки. И вот еду я как-то с работы, стою уже в своем подъезде у лифта и чувствую невероятный запах выпечки. Лифт еще ждала долго. Стояла-стояла, стеснялась. Потом не выдержала, постучалась к соседке, которую знаю с детства, и говорю: «Теть Лен, у вас так выпечкой вкусно пахнет! Угостите, пожалуйста». Она удивилась, но от комплиментов поплыла и выдала мне три пирожка с капустой. Какие же они были вкусные! Ни до, ни после таких вкусных пирожков с капустой я не пробовала.
- Соседка, с которой мы едва здоровались, однажды звонит в дверь и просит лак для волос. Отвечаю, что у меня его нет, ведь я правда им не пользуюсь. Она молча проходит в квартиру и быстрым шагом направляется в ванную комнату. Через секунду выходит и с горечью говорит: «Да, нет у тебя лака. Как ты так живешь-то?» И удаляется сердитая. Что это было?
Лариса А. / Dzen
Нарисованные миньоны на одном из подъездов Владивостока
- Мои соседи — шведы. Это значит, что каждый раз, когда они видят меня или кого-то еще на лестничной площадке, то сразу же закрывают дверь обратно. Ждут, пока я зайду к себе в квартиру и только потом выходят. А еще я слышал, что они несколько раз проверяют коридор через дверной глазок и, только убедившись, что там никого нет, выходят из дома.
farhad.najafzada
- Муж вышел из машины с букетом. Ну, думаю, будет сюрприз. Лифт приехал, а звонка нет. Смотрю в глазок: ему открывает соседка Марина. Он ей что-то шепчет на ушко, она хихикает. Зашел к ней. Я врываюсь к ним, а мой благоверный стоит на коленях и старательно пристраивает розы в ведро с водой. Завтра наша годовщина, и Марина уже третий год прячет у себя мои букеты, чтобы сюрприз не раскрылся раньше времени. Сюрприз я, конечно, испортила. Зато теперь Марина прячет и мой подарок мужу.
ADME
Как же достали эти однотипные истории про соседок с букетами и "врываюсь")
Ответить
Многоэтажка — это как одна большая семья, которую никто не выбирал. Сегодня сосед ворчит из-за твоих шагов, а завтра помогает тебе затащить в квартиру елку. Если так посмотреть, без таких историй наши подъезды были бы просто лестницами между этажами.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ историй о школьных сочинениях, от которых так и веет ароматом пиццы из столовой
Истории
18.10.2026
20 историй о семейном сходстве, которые показывают: мы взяли от родных больше, чем думали
Семья
09.10.2026
18 человек, которые пустили пожить к себе родных и друзей — и узнали много нового и о них, и о себе
Истории
10.10.2026
14 человек достали из шкафов осенние вещи, а там их ждали сюрпризы
Интересное
15.10.2026
18 теплых историй о людях, чья доброта меняет мир к лучшему
Истории
18.09.2026
17 человек, которым для счастья не нужны дальние берега, достаточно деревенской колонки да грядки спелой клубники
Истории
18.08.2026
18 историй о том, как женщины поддерживают друг друга — тихо, с радостью и очень вовремя
Истории
22.09.2026
20+ историй о колоритных традициях, которые люди взяли и сделали семейными
Истории
17.10.2026
20+ историй про съем жилья, где вместе с ключами квартирантам достаются причуды и искренняя забота хозяев
Истории
11.10.2026
11 простых летних вещиц, на которые не тратятся практичные люди, ведь толку от них — с гулькин нос
Интересное
10.08.2026
17 простых историй о людях, которые прислушались к себе — и не пожалели
Народное творчество
25.08.2026
География в тарелке: 6 знакомых блюд, которые в других странах выглядят так, что их сразу и не узнать
Интересное
19.10.2026