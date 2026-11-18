Когда в многоэтажке за стенкой, сверху и снизу живут десятки людей, скучно не бывает. Иногда сосед придет отчитывать тебя за «стук», который оказывается швейной машинкой, а ты сама стоишь в лифте в обнимку с огромной сосной и не знаешь, как ее оттуда вытащить. Но в этих же подъездах тебя угостят пирожками с капустой или украсят парадную к Новому году.