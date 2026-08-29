20 вещей с историей, которые подарили людям уют и целую гору теплых воспоминаний

Плохо, что вы не смогли донести ребенку , насколько вам эта вещь дорога! Свое "фу" пусть она себе в одно место засунет. Да, время идёт и все меняется, но неужели она не понимает, как для вас это важно? У меня вот ни одной вещи из детства не сохранилось,увы, но я помню, например, собачку из пластмассоаого материала, потом куклу-испанку с шикарной шевелюрой, которую мне купил отец, а мама эти волосы обрезала, чтоб какой-то парик или бороду сделать для персонажа школьного спектакля🙎я потом, мелкая ещё, капец как стрессанула и орала!