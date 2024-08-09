16 людей решили повоспитывать чужих детей, да не в тот монастырь со своим уставом сунулись

без коней и собак обязательно породистых можно прям в ужас превратиться, все животики надорвут, смеясь над вами, посмешищем)))
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Некоторые люди считают, что они лучше всех осведомлены, как надо воспитывать детей. И не постесняются подойти к нерадивым, на их взгляд, мамам и папам, чтобы поучить тех уму-разуму. Пользователи сети как раз рассказали о случаях, когда на их родительском пути возникли такие всезнайки.
Еще больше историй о людях, которые горазды спорить до хрипоты о правильном методе воспитания детей, вы найдете здесь:
без коней и собак обязательно породистых можно прям в ужас превратиться, все животики надорвут, смеясь над вами, посмешищем)))