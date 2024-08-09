16 людей решили повоспитывать чужих детей, да не в тот монастырь со своим уставом сунулись

Истории
33 минуты назад

Некоторые люди считают, что они лучше всех осведомлены, как надо воспитывать детей. И не постесняются подойти к нерадивым, на их взгляд, мамам и папам, чтобы поучить тех уму-разуму. Пользователи сети как раз рассказали о случаях, когда на их родительском пути возникли такие всезнайки.

  • На «годовасие» свекровь подарила нашей дочке сережки. Мы сказали спасибо, но убрали украшения, так как ушки ребенку прокалывать пока не хотели. Скоро свекровь поинтересовалась, почему не ведем дочь к мастеру. Я объяснила ей нашу позицию: рассказала о возможном смещении проколов с возрастом; о том, что маленький ребенок будет трогать их грязными руками, а потому есть риск занести заразу; ну и об опасности травмы, ведь дети подвижные и могут случайно дернуть сережку. Она все вроде поняла, тему закрыли. Через год привезли дочь к свекрови на 3 дня. Приезжаем забирать, а у нее уши проколоты. Мы к свекрови: «Какого лешего?!» А она в ответ выдала, что все наши аргументы — это от тараканов в голове, всем кололи и ничего, а мы еще спасибо скажем вместе с внучкой, потому что чем раньше — тем лучше. Результатом ссоры стало полное прекращение общения со свекровью. © Подслушано у девушек / VK
  • Свекровь у нас такой человек, который за словом в карман не полезет, любого за пояс заткнет, порой и в грубой форме. Уверенности в себе ей тоже не занимать. В последнее время начала она этому и нашего сына учить. Я не против, чтобы ребенок мог постоять за себя, но считаю, что делать это он должен в вежливой форме, а свекровь ему: «Обидели? Да плюнь им в ноги и уйди!» — и все в таком духе. А тут на днях я узнала, что она сына неприличным жестам учит. Не выдержала — наорала на нее. Ну в своем уме человек?! Ребенку 6 лет! В ответ она показала мне тот же жест и удалилась. Тут-то я и поняла, что она не уверенная в себе женщина, а обычная невоспитанная тетка. © Мамдаринка / VK
  • Сестра считает, что я неправильно воспитываю свою дочь, ведь в свои 4 года она уже ест шоколад, иногда пьет покупные соки, а еще я разрешаю ей смотреть мультфильмы. Сестра учится в педагогическом и уверена, что все это пагубно влияет на воспитание ребенка. Но ведь так просто воспитывать воображаемых детей, верно? И ничего страшного в том, что 20 минут мультфильмов в день дают мне возможность выпить горячий кофе и посидеть в тишине. Так надоело выслушивать советы сестры, но она абсолютно не реагирует на мои просьбы и требования не лезть в воспитание моего ребенка. © Мамдаринка / VK
  • Мой отец является приверженцем «старой школы». Когда я был ребенком, он запрещал мне проявлять эмоции и говорил, что мальчики не плачут. Если честно, я бы с ним сейчас не общался, если бы не мама. А сегодня вечером она как раз пригласила меня и моего сына на ужин. Я забрал ребенка из школы, и мы поехали к родителям. У сына глаза были на мокром месте — он поссорился с лучшим другом. Потому по прибытии в дом родителей я отвел ребенка в пустую комнату, чтобы побеседовать с ним по душам. И вот вошел мой отец. Увидев, что я держу сына за руки и мягко его успокаиваю, папаня выдал: «Тьфу, нюня! В мои времена мальчики такими не были!» В этот момент весь гнев, который я сдерживал 32 года, вырвался наружу. Я сказал отцу, что мы уходим, и приказал ему впредь больше никогда не заговаривать с моим сыном. © Longjumping-Line-643 / Reddit
  • Бабушка моих детей, приезжая к нам в гости, говорила малышам: «Ой, бегите, смотрите, что я вам принесла!» Они ей в сумку лезут — она радуется. Я раз двадцать ей говорила: «Сама открой сумку, сама дай, что надо. Дети не должны с малолетства приучаться лезть в чужие сумки, пакеты, карманы». Бабушка обижалась, пока как-то не заскочила к нам без всего, а дети по привычке полезли по сумкам. Вот тогда и дети, и я выслушали, что воспитание у них хромает. © Ijazdes9 / Pikabu
  • Мама мне как-то сказала, что если малыш делает что-то недопустимое, достаточно на него грозно посмотреть. И добавила, что это срабатывало со всеми ее детьми. Я попросила ее продемонстрировать этот чудо-метод, когда мой сын попытался залезть куда не надо. Мама уперла руки в бока и применила свой «грозный» взгляд, а ребенок лишь залился смехом и продолжил начатое. Так что извини, ма, но я буду действовать по-своему — одергивать и перенаправлять. А позже, когда сын опять шкодничал, я сказала: «Так, приятель, если ты будешь продолжать в том же духе, бабушка на тебя ка-а-ак посмотрит!» Маме шутка не понравилась. © Unknown author / Reddit
  • Моя старшая сестра ушла от мужа и временно поселилась у нас со своим сыном. И недавно, когда мы ждали гостей, она заявила моей 11-летней дочери: «Убери из ванной свои прокладки, эта комната не для тебя одной!» Я спросил: «Что не так?» А она отвечает, мол, никто не хочет знать, что у девочки сейчас месячные. Я сперва растерялся, а потом как выдам: «У нас еще и туалетная бумага в уборной есть. Все будут знать, что живущие в этом доме ходят по-большому. По сравнению с этим фактом месячные — вообще пустяки». В ответ на это сестрица сказала, что я плохой отец и ничего не понимаю, а она просто заботится о племяннице. В итоге разругались в хлам. © saidtomysis / Reddit
  • Моя свекровь просто закрыла годовалого внука одного в комнате, потому что хотела что-то приготовить на кухне, а он мешал. Когда я вернулась домой, сын ревел под запертой дверью, а она пила чай на кухне. Еще и высказала мне, что ребенок не приучен оставаться один, мол, она специально к нему не идет — воспитывает. Меня затрясло, но я еще довольно спокойно спросила, не подумала ли она про розетки и мебель, которую он может на себя перевернуть, и пошла выручать сына. Свекрови сказала, что ей сейчас лучше уйти. Она обиделась. После этого случая общение было сведено к минимуму: бабушка видела внука пару раз в год в кафе и под нашим присмотром. Со временем, когда дети подросли и оказались способны сами за себя постоять, мы стали чаще устраивать встречи со старшими. © Татьяна Лобанова / ADME
  • Нашему с мужем единственному сыну 1,5 года. Мы живем рядом с родителями супруга, и свекровь жаждет видеться с внуком. Ей 73 года, у нее проблемы с памятью и тяжелый артрит, поэтому она не может руками открывать и закрывать замки, в том числе на детском стульчике, коляске, детских воротах. Еще она очень упрямая и меня не слушает. Свекровь скажет: «Хорошо», а сделает по-своему. 4 дня в неделю малыш ходит в садик, а один день с ним сидит свекровь по ее большой просьбе. Она делает это не очень: плохо меняет подгузник, не мажет ребенка солнцезащитным кремом летом и не надевает варежки зимой. Однажды она вывела его на прогулку в 30-градусный мороз без рукавиц и ребенок обморозил руки! Недавно она открыла детскую калитку (наверху очень крутой и узкой лестницы) и не закрыла ее должным образом (намеренно!), потому что это слишком сложно для нее из-за артрита. Я сказала, что это опасно и так нельзя, свекровь ответила: «Хорошо». Но что с того? Теперь меня переполняет тревога всякий раз, когда она приходит. Муж говорит, что мы не можем запретить ей присматривать за внуком, ведь это разобьет ей сердце. А я считаю, что безопасность нашего сына важнее чувств его мамы. © Prestigious-Dance401 / Reddit
  • Приехали в очередной раз к маме в огороде помогать. Полем клубнику, подбегает моя 4-летняя дочка и срывает ягодку. И незамедлительно получает от бабушки по рукам: «Не трогай! Это не тебе — это в варенье». И тут меня прорвало: «В какое такое варенье? Которое мы видим баночку-другую за всю зиму? Которое позапрошлогоднего года выпуска тебе вдруг стало не жалко нам отдать? Да я лучше с дочкой на площадке погуляю, чем с таким отношением тут корячиться!» Собрала ребенка и уехала. А ребенку клубнику я лучше в магазине куплю, чем так. © Мамдаринка / VK
  • Свекровь постоянно лезет в воспитание дочери. Мы хорошо зарабатываем, дочь учится в частной гимназии, у нее друзья ей под стать. А свекровь росла в нищете и требует, чтобы мы не покупали девочке брендовые украшения и вещи, не разрешали красить волосы в розовый, не давали завести породистую собаку, не отправляли на лето за границу в языковой лагерь, не позволяли пробовать заниматься конным спортом. Такое ощущение, что ей завидно и хочется, чтобы внучка росла забитым серым посмешищем. © Подслушано у девушек / VK
  • Мы впервые оставили нашего 7-летнего сына с ночевкой в доме, где живет сестра жены с супругом. Ребенок был очень взволнован новым опытом и искренне хотел провести ночь в «доме своего любимого дяди». На следующий день свояченица со смехом рассказала нам, как было забавно, когда они заставили дядю спрятаться и заявили малышу, что тот ушел на всю ночь. Мой сын какое-то время воспринимал это как шутку, но они не затыкались до тех пор, пока он не расплакался. Потом свояченица с еще одной сестрой жены спрятали его игровую консоль и притворились, будто продали ее. Моя свояченица смеялась до упаду над этими «розыгрышами». Я очень старался сдерживаться, чтобы не наговорить лишнего, но в итоге выдал, что не нахожу такие шутки смешными. Тут сестра жены начала высказывать мне, что она устала щадить мои чувства, мол, я слишком близко к сердцу воспринимаю все, что касается ребенка, и это мешает ей общаться с племянником так, как ей хотелось бы.
    Неужели я реально гиперопекающий папаша? © Cooperino142 / Reddit
  • Болтали по телефону с сестрой мужа, и она спросила, как дела у детей. Я ответила, что дочь уже интересуется косметикой, мол, растет девочка. Сестрица мужа тут же взъерепенилась: «Ты должна запретить ей краситься! Ты же мать! Это плохо для самооценки!» Я попыталась сменить тему, так как не понимала, что за наезды. Но далее последовала гениальная фраза: «Когда я была в ее возрасте, мама заставляла меня краситься, и это плохо отразилось на моей самооценке!» Я ответила, что ее собственный детский опыт не делает ее экспертом в этой теме. © throwawayed9 / Reddit
  • Нас три подруги. Так получилось, что забеременели и родили в один год с разницей в пару месяцев. Все время мы общались в общем чате, делились советами. Осенью, в 1,5 года, нас пригласили в садик. Подумали с мужем: «А почему бы и нет?» Ребенок быстро адаптировался, в садик ходит с удовольствием. Я собираюсь через пару месяцев выйти на работу — дополнительные финансы не помешали бы. У одной подруги в сад вообще пригласили к году, и через пару месяцев она вышла на работу. А другая подруга прямо обозлилась на нас: практически при каждом общении попрекает тем, что мы отдали детей на воспитание каким-то чужим теткам. Говорит, что мы только о себе и думаем, а бедные детки там одни. Ну не знаю, воспитатели присылают в группу фото и видео, и я вижу, как моему ребенку весело, как он играет и общается с другими детками. Подруга же собирается сидеть с ребенком как можно дольше, чуть ли не до школы. Теперь в чате невозможно общаться — стоит только задеть тему сада. Стараюсь не встревать в такой разговор, ведь у каждого свое мнение на этот счет. Такими темпами нашей дружбе скоро придет конец. © Мамдаринка / VK
  • Недавно мы с мужем и детьми вышли погулять, и к нам присоединились свекровь и золовка. В какой-то момент свекровь указала на мою 12-летнюю дочь и выдала: «Тебе стоит посадить ее на диету. Дети не должны быть такими толстыми. Чем ты ее кормишь?» Я взорвалась — моя дочь совершенно нормальный ребенок! Сказала свекрови, что никому не позволю так говорить о своих детях. А она разобиделась и выдала: «Мой сын женился на снежинке, которая не выносит правды». Я тут же сказала мужу и детям, что мы уходим. © Throwaway425089 / Reddit
  • Знакомые отдали моей дочке пальто и шляпку. Красивые — слов нет! Отправила своей маме фото.
    — Куда носить будете?
    — В садик, например.
    — Это неправильно. Скромнее надо быть! А вдруг у какой-то девочки не будет возможности так одеваться? Такую красивую одежду на выход надо носить...
    — Не так и часто мы куда-нибудь ходим. А это просто красивая одежда. Детское быстро становится мало. Хочет ребенок — пусть идет в красивом, если есть возможность.
    — Дело ваше. Но я думаю, что это неправильно. А если потом у нее не будет таких хороших вещей, что тогда будешь делать?..
    Спасибо, мама. © 1506DyDyKa / Pikabu

Еще больше историй о людях, которые горазды спорить до хрипоты о правильном методе воспитания детей, вы найдете здесь:

Комментарии

Уведомления
Йог Сотот крут
17 минут назад

без коней и собак обязательно породистых можно прям в ужас превратиться, все животики надорвут, смеясь над вами, посмешищем)))

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